Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел

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Военният експерт коментира рисковете за националната сигурност, възможностите на българската противовъздушна отбрана, разполагането на американските самолети в авиобаза „Безмер“ и необходимите мерки за защита на страната.

Снимка: Ген. Димитър Шивиков / личен архив

– Генерал Шивиков, България се намира в един все по-нестабилен геополитически регион. Ако трябва да направите честна оценка – чувстваме ли се защитени, или е време държавата да предприеме много по-сериозни инвестиции в отбраната и сигурността, за да бъде подготвена за предизвикателствата на XXI век?

– България, като врата към Европа между два континента, от своето съществуване е имала и има своето място и играе съществена роля за сигурността в този регион. Разбира се, в контекста на членуването ѝ в различните блокове в най-новата ни история нивата на сигурност и защитеност са имали различни измерения. Теоретично погледнато и според оценките на днешния ни политически елит България е защитена и сигурна благодарение на членуването ѝ в НАТО и ЕС, но дали в действителност е така? Аз лично го подлагам на съмнение. Дори ще се позова на член 3 от Вашингтонския договор, в който се посочва, че всяка една страна е длъжна да поддържа и развива индивидуални и колективни отбранителни способности, за да може ефективно да се противопостави на въоръжено нападение. В този смисъл има още много неща, които следва да бъдат направени в областта на отбраната и системата за национална сигурност. Факт е, че през последните години започнаха и се реализират проекти за трите вида въоръжени сили, но те все още не са завършени и това се отразява върху способностите на въоръжените ни сили да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната.

– Генерал Шивиков, разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ предизвика сериозен обществен интерес и противоречив дебат. От чисто военна гледна точка превръща ли подобна логистична инфраструктура България в потенциална стратегическа цел при евентуална ескалация на конфликта в Близкия изток?

– Съвсем естествена е негативната реакция на обществото ни след разрешението да бъдат дислоцирани тези самолети в авиобаза „Безмер“, защото по този начин ние станахме част от страните агресори (САЩ и Израел) срещу суверенен Иран. Да, превърнахме се осъзнато, благодарение на политиците ни, в легитимна военна цел на Иран. Независимо от неистовите напъни на управляващите да заблудят обществото, че не сме съучастници в агресията, аз ще ги опровергая със следните доводи – осигуряването на бойните действия на войските е комплекс от всестранни мероприятия, които поддържат висока готовност, съхраняват боеспособността и създават благоприятни условия за водене на бойни действия. Това осигуряване се дели на бойно, специално-техническо и логистично, т.е. ние логистично осигуряваме самолетите, за да постигнат САЩ своите военни цели. Това не ни ли прави съучастници? Ето по този начин ние станахме част от страните агресори и се превърнахме в легитимна цел за Иран, който има суверенното право да се защити.

– Според публична информация Иран разполага с балистични и крилати ракети с обсег до 2000–3000 километра. Реално ли е авиобаза „Безмер“ да попадне в техния оперативен обсег и как оценявате вероятността от подобен сценарий?

– Абсолютно сте права. Иран разполага с подобни ракети, в чийто обсег на поразяване е авиобаза „Безмер“, и това буди силно безпокойство не само у мен, но и сред огромна част от сънародниците ни. При ескалация на втория етап от агресията, а това се вижда всеки ден чрез поразяването на обекти от цивилната инфраструктура на Иран от страна на САЩ и незабавните, при това прецизни, реципрочни отговори на Иран с унищожаването на американски военни инсталации на територията на съседни арабски държави, се потвърждава, че никоя страна не е напълно защитена.

- Българските власти уверяват, че американските самолети ще изпълняват единствено логистични мисии. Има ли обаче разлика в начина, по който една потенциална противникова държава би възприела логистична база и база, от която излитат бойни самолети?

- Логистичното осигуряване играе важна роля в осигуряването на бойните действия. Особено в случая, когато става въпрос на въздушни бойни операции е без значение осигуряващите самолети от къде излитат и кацат, те по същество са елемент на бойното построение. Опитите на политиците да вкарат в заблуждение обществото, че от и на територията на страната ни няма да се водят бойни действия са несъстоятелни.

Снимка: БГНЕС

- Ако хипотетично бъде отправена ракетна атака срещу авиобаза „Безмер“, достатъчен ли е настоящият капацитет на българската противовъздушна и противоракетна отбрана или страната ни би зависела основно от системата за колективна защита на НАТО?

- Смятам, че ние сами не сме в състояние да осигурим надеждна противоракетна защита, но нашата противовъздушна защита е част от интегрираната съюзническа защита се счита, че нивото е достатъчно високо и ще гарантира в голяма степен сигурността ни. Освен това в официално изявление на американското командване в Европа се твърди, че то ще поеме защитата на съюзниците, които се ангажират с подкрепата към САЩ.

- България все още използва системите С-300. Доколко те могат ефективно да противодействат на съвременни балистични ракети, крилати ракети и масирани атаки с дронове, които вече се използват в съвременните конфликти?

- Ние разполагаме с два дивизиона С - 300, които са ангажирани със защитата на столицата и АЕЦ Козлодуй и се съмнявам, че ще бъдат предислоцирани със задача да осигурят защитата на югоизточната част на страната ни. По - вероятно е да поискаме съдействие от Гърция или Турция за уплътняване на защитата. Не е целесъобразно С - 300 да се използва срещу дронове, твърде скъпо ще ни струва. При евентуално нападение от страна на Иран, то той ще използва ракети.

- Ако НАТО прецени, че рискът за региона нараства, необходимо ли е според Вас предварително разполагане на системи Patriot или други модерни средства за противоракетна отбрана у нас, вместо да се чака евентуална криза?

- Смятам, че след анализ и оценка на обстановката от рисковете за изстрелване на ракети срещу авиобаза Безмер правителството е длъжно да поиска незабавно развръщане на комплекс Патриот. В следващите дни ще стане ясно доколко рисковете са реални. Надявам се правителството да предприеме превантивни мерки, а не последващи.

- Освен опасността от ракетен удар, доколко реалистични са рисковете от хибридни действия – диверсии, кибератаки, саботаж или атаки с дронове срещу стратегически обекти като авиобаза „Безмер“?

- Опасността е многовекторна и никой не е застрахован от хибридни дейности. Освен това е изключително трудно да се предвидят и предотвратят. Не е задължително да се проявят веднага, същите могат да бъдат отложени във времето. Ще дам само един пример с Испания, същата беше част от Коалицията на желаещите във войната в Ирак през 2003 година, няколко години по - късно в Испания бяха извършени терористични атентати от радикални елементи със стотици жертви и ранени. Може би това да е причината днес Испания да е предпазлива и да не разрешава използването на територията ѝ за агресия срещу трети страни, въпреки че е член на НАТО.

- В публичното пространство се коментира, че дипломатическите предупреждения от страна на Иран са част от психологическия натиск. Как Вие разчитате подобни сигнали – като елемент от дипломатическата реторика или като индикация, която военните анализатори трябва да приемат изключително сериозно?

- Естествено е, че това е инструмент за натиск и опит да повлияе на вземане на решение, което ще е в ущърб на Иран в случая. Връчената нота е сериозно предупреждение към правителството ни и препотвърждава позицията на Иран, че всяко съоръжение, независимо къде е разположено и което се използва от САЩ за извършване на ракетни удари се счита за легитимна военна цел. Правителството ни е длъжно да предприеме мерки за гарантиране сигурността не само на авиобазата, но и за целия регион.

- Ако напрежението между САЩ и Иран продължи да се изостря, какви конкретни мерки според Вас трябва да предприеме България още сега, за да гарантира сигурността както на военната инфраструктура, така и на цивилното население?

- Не е редно да се оповестяват публично мерките, защото ще станат уязвими. Надявам се правителството заедно със службите да са започнали вече да прилагат на практика набелязаните всеобхватни мерки. Дано тези мерки да не са насочени само към и вътре в авиобазата, а да се разпространят и към населението и цялата инфраструктура в региона. Да се информира и запознае населението с мерките до степен "необходимо да се знае" и да се проведат тренировки.

Снимка: БГНЕС

- И най-важният въпрос – какво бихте казали днес на българските граждани? Има ли основание за тревога заради присъствието на американските самолети в авиобаза „Безмер“ или обществото трябва да запази спокойствие, защото рискът остава предимно хипотетичен? До какво може да доведе, в крайна сметка, този ход от българска страна?

- По същество обществото ни трябва да е запознато, а не да бъде манипулирано и заблуждавано. Не трябва да се всява ненужно страх. Спокойствието е гарант, че при реално нападение щетите биха били в пъти по - малки, отколкото в условия на паника и хаос. За мен решението за разрешаване базирането на американските самолети у нас е грешен ход с последващи последствия за нас. Сами си сложихме клеймото на агресори.

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД