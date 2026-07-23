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Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел

23 Юли, 2026 10:00 1 792 76

  • ген. димитър шивиков-
  • „безмер“-
  • сащ-
  • самолети

Решението за американските самолети в Безмер беше стратегическа грешка! Ако напрежението ескалира, авиобаза „Безмер“ попада сред потенциалните цели, уверява генералът

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел - 1
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Военният експерт коментира рисковете за националната сигурност, възможностите на българската противовъздушна отбрана, разполагането на американските самолети в авиобаза „Безмер“ и необходимите мерки за защита на страната.

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел
Снимка: Ген. Димитър Шивиков / личен архив

Генерал Шивиков, България се намира в един все по-нестабилен геополитически регион. Ако трябва да направите честна оценка – чувстваме ли се защитени, или е време държавата да предприеме много по-сериозни инвестиции в отбраната и сигурността, за да бъде подготвена за предизвикателствата на XXI век?

България, като врата към Европа между два континента, от своето съществуване е имала и има своето място и играе съществена роля за сигурността в този регион. Разбира се, в контекста на членуването ѝ в различните блокове в най-новата ни история нивата на сигурност и защитеност са имали различни измерения. Теоретично погледнато и според оценките на днешния ни политически елит България е защитена и сигурна благодарение на членуването ѝ в НАТО и ЕС, но дали в действителност е така? Аз лично го подлагам на съмнение. Дори ще се позова на член 3 от Вашингтонския договор, в който се посочва, че всяка една страна е длъжна да поддържа и развива индивидуални и колективни отбранителни способности, за да може ефективно да се противопостави на въоръжено нападение. В този смисъл има още много неща, които следва да бъдат направени в областта на отбраната и системата за национална сигурност. Факт е, че през последните години започнаха и се реализират проекти за трите вида въоръжени сили, но те все още не са завършени и това се отразява върху способностите на въоръжените ни сили да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната.

– Генерал Шивиков, разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ предизвика сериозен обществен интерес и противоречив дебат. От чисто военна гледна точка превръща ли подобна логистична инфраструктура България в потенциална стратегическа цел при евентуална ескалация на конфликта в Близкия изток?

Съвсем естествена е негативната реакция на обществото ни след разрешението да бъдат дислоцирани тези самолети в авиобаза „Безмер“, защото по този начин ние станахме част от страните агресори (САЩ и Израел) срещу суверенен Иран. Да, превърнахме се осъзнато, благодарение на политиците ни, в легитимна военна цел на Иран. Независимо от неистовите напъни на управляващите да заблудят обществото, че не сме съучастници в агресията, аз ще ги опровергая със следните доводи – осигуряването на бойните действия на войските е комплекс от всестранни мероприятия, които поддържат висока готовност, съхраняват боеспособността и създават благоприятни условия за водене на бойни действия. Това осигуряване се дели на бойно, специално-техническо и логистично, т.е. ние логистично осигуряваме самолетите, за да постигнат САЩ своите военни цели. Това не ни ли прави съучастници? Ето по този начин ние станахме част от страните агресори и се превърнахме в легитимна цел за Иран, който има суверенното право да се защити.

– Според публична информация Иран разполага с балистични и крилати ракети с обсег до 2000–3000 километра. Реално ли е авиобаза „Безмер“ да попадне в техния оперативен обсег и как оценявате вероятността от подобен сценарий?

Абсолютно сте права. Иран разполага с подобни ракети, в чийто обсег на поразяване е авиобаза „Безмер“, и това буди силно безпокойство не само у мен, но и сред огромна част от сънародниците ни. При ескалация на втория етап от агресията, а това се вижда всеки ден чрез поразяването на обекти от цивилната инфраструктура на Иран от страна на САЩ и незабавните, при това прецизни, реципрочни отговори на Иран с унищожаването на американски военни инсталации на територията на съседни арабски държави, се потвърждава, че никоя страна не е напълно защитена.

- Българските власти уверяват, че американските самолети ще изпълняват единствено логистични мисии. Има ли обаче разлика в начина, по който една потенциална противникова държава би възприела логистична база и база, от която излитат бойни самолети?

- Логистичното осигуряване играе важна роля в осигуряването на бойните действия. Особено в случая, когато става въпрос на въздушни бойни операции е без значение осигуряващите самолети от къде излитат и кацат, те по същество са елемент на бойното построение. Опитите на политиците да вкарат в заблуждение обществото, че от и на територията на страната ни няма да се водят бойни действия са несъстоятелни.

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел
Снимка: БГНЕС

- Ако хипотетично бъде отправена ракетна атака срещу авиобаза „Безмер“, достатъчен ли е настоящият капацитет на българската противовъздушна и противоракетна отбрана или страната ни би зависела основно от системата за колективна защита на НАТО?

- Смятам, че ние сами не сме в състояние да осигурим надеждна противоракетна защита, но нашата противовъздушна защита е част от интегрираната съюзническа защита се счита, че нивото е достатъчно високо и ще гарантира в голяма степен сигурността ни. Освен това в официално изявление на американското командване в Европа се твърди, че то ще поеме защитата на съюзниците, които се ангажират с подкрепата към САЩ.

- България все още използва системите С-300. Доколко те могат ефективно да противодействат на съвременни балистични ракети, крилати ракети и масирани атаки с дронове, които вече се използват в съвременните конфликти?

- Ние разполагаме с два дивизиона С - 300, които са ангажирани със защитата на столицата и АЕЦ Козлодуй и се съмнявам, че ще бъдат предислоцирани със задача да осигурят защитата на югоизточната част на страната ни. По - вероятно е да поискаме съдействие от Гърция или Турция за уплътняване на защитата. Не е целесъобразно С - 300 да се използва срещу дронове, твърде скъпо ще ни струва. При евентуално нападение от страна на Иран, то той ще използва ракети.

- Ако НАТО прецени, че рискът за региона нараства, необходимо ли е според Вас предварително разполагане на системи Patriot или други модерни средства за противоракетна отбрана у нас, вместо да се чака евентуална криза?

- Смятам, че след анализ и оценка на обстановката от рисковете за изстрелване на ракети срещу авиобаза Безмер правителството е длъжно да поиска незабавно развръщане на комплекс Патриот. В следващите дни ще стане ясно доколко рисковете са реални. Надявам се правителството да предприеме превантивни мерки, а не последващи.

- Освен опасността от ракетен удар, доколко реалистични са рисковете от хибридни действия – диверсии, кибератаки, саботаж или атаки с дронове срещу стратегически обекти като авиобаза „Безмер“?

- Опасността е многовекторна и никой не е застрахован от хибридни дейности. Освен това е изключително трудно да се предвидят и предотвратят. Не е задължително да се проявят веднага, същите могат да бъдат отложени във времето. Ще дам само един пример с Испания, същата беше част от Коалицията на желаещите във войната в Ирак през 2003 година, няколко години по - късно в Испания бяха извършени терористични атентати от радикални елементи със стотици жертви и ранени. Може би това да е причината днес Испания да е предпазлива и да не разрешава използването на територията ѝ за агресия срещу трети страни, въпреки че е член на НАТО.

- В публичното пространство се коментира, че дипломатическите предупреждения от страна на Иран са част от психологическия натиск. Как Вие разчитате подобни сигнали – като елемент от дипломатическата реторика или като индикация, която военните анализатори трябва да приемат изключително сериозно?

- Естествено е, че това е инструмент за натиск и опит да повлияе на вземане на решение, което ще е в ущърб на Иран в случая. Връчената нота е сериозно предупреждение към правителството ни и препотвърждава позицията на Иран, че всяко съоръжение, независимо къде е разположено и което се използва от САЩ за извършване на ракетни удари се счита за легитимна военна цел. Правителството ни е длъжно да предприеме мерки за гарантиране сигурността не само на авиобазата, но и за целия регион.

- Ако напрежението между САЩ и Иран продължи да се изостря, какви конкретни мерки според Вас трябва да предприеме България още сега, за да гарантира сигурността както на военната инфраструктура, така и на цивилното население?

- Не е редно да се оповестяват публично мерките, защото ще станат уязвими. Надявам се правителството заедно със службите да са започнали вече да прилагат на практика набелязаните всеобхватни мерки. Дано тези мерки да не са насочени само към и вътре в авиобазата, а да се разпространят и към населението и цялата инфраструктура в региона. Да се информира и запознае населението с мерките до степен "необходимо да се знае" и да се проведат тренировки.

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел
Снимка: БГНЕС

- И най-важният въпрос – какво бихте казали днес на българските граждани? Има ли основание за тревога заради присъствието на американските самолети в авиобаза „Безмер“ или обществото трябва да запази спокойствие, защото рискът остава предимно хипотетичен? До какво може да доведе, в крайна сметка, този ход от българска страна?

- По същество обществото ни трябва да е запознато, а не да бъде манипулирано и заблуждавано. Не трябва да се всява ненужно страх. Спокойствието е гарант, че при реално нападение щетите биха били в пъти по - малки, отколкото в условия на паника и хаос. За мен решението за разрешаване базирането на американските самолети у нас е грешен ход с последващи последствия за нас. Сами си сложихме клеймото на агресори.

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрън, дрън съветски чугун

    56 46 Отговор
    Военен съветски "експерт" 🤣🤣🤣🤣
    Видяхме ги колко струват.

    Коментиран от #2

    10:02 23.07.2026

  • 2 !!!?

    47 34 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Точно !

    10:04 23.07.2026

  • 3 Геле

    18 8 Отговор
    Къде че ги копаме 100 000 000 персийци и 2 000 000 000 мюсюлмани не ми се мисли.Това е гигантски труд.

    10:04 23.07.2026

  • 4 Това

    42 24 Отговор
    Е ясно на всеки, който не е кръгъл идиот и завършен кретен! Но на паветниците не им е ясно!!!

    Коментиран от #71

    10:04 23.07.2026

  • 5 Много медал по него,много чудо...!

    30 16 Отговор
    Бетер генералите на Ким Чен Ун...😉!

    10:08 23.07.2026

  • 6 БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО САМА!

    24 26 Отговор
    Отзад винаги се вижда ръката на Кремъл!

    Коментиран от #14, #64

    10:08 23.07.2026

  • 7 Боа

    27 11 Отговор
    Потърсете сметка при Паси!

    10:08 23.07.2026

  • 8 Дик диверсанта

    26 26 Отговор
    Чиста копейка, само дето няма вила във Варна.

    10:09 23.07.2026

  • 9 КОГАТО СИ НАВЕДЕН В СТОЙКА "ПАРТЕР"

    20 3 Отговор
    Нямаш много варианти за противене и който няма собствена боеспособна армия,храни друга такава.

    10:10 23.07.2026

  • 10 Преди време...

    11 10 Отговор
    Шивиков се бе явил в ,,Стани богат"...
    Ами очаквах повече знания от него...
    Нещо не можа да грабне публиката...

    Коментиран от #27

    10:10 23.07.2026

  • 11 Окооо

    15 9 Отговор
    Като че ли, не заслужаваме никаква прозрачност и информация.... Предишните управляващи приеха военни самолети на гражданското летище София, без да уведомяват хората.... Просто една сутрин видяхме, че има военни самолети на гражданско летище Васил Левски- София.... Без обсъждане, без гласуване, тайно от народа, без много шум, явно така ни се пада.... Сега се вдига огромен шум, при положение, че самолети се настаняват на ВОЕННОТО летище!!! За какво им е тази прозрачност???

    Коментиран от #17

    10:10 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ГЛЕДАЙТЕ И ВСИЧКО ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯСНИ!

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО САМА!":

    Намерете снимка на оня председател на иранския парламент, който е казал, че ако Иран не може да продава петрол, никой няма да го прави в Ормузкия проток!
    Ако го поставите до един руснак няма да можете да ги различите!

    10:12 23.07.2026

  • 15 ВРЪЩАЙ

    13 5 Отговор
    ЧАРШАФИТЕ И ПОСУДАТА!

    10:12 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Драги ми Смехурко

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Окооо":

    Е,щом това те прави спокоен,добре,всички вече сме спокойни.

    10:13 23.07.2026

  • 18 Генерали

    8 10 Отговор
    бол ! Всякакви модели !

    Коментиран от #23

    10:13 23.07.2026

  • 19 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    29 8 Отговор
    Да се пъчиш гордо с Георгиевска лента до БЪЛГАРСКИ ордени и медали е мазохизъм и предателство.
    Шивиков не е действаш генерал, а офицер от резерва - бригаден генерал (най-ниското висше звание).

    Коментиран от #69

    10:14 23.07.2026

  • 20 !!!?

    21 9 Отговор
    Какви генерали са тези съветски фатмаци като Мистър Кеш...първи напълниха гащите заради някакви празни цистерни !???

    10:14 23.07.2026

  • 21 кертер

    8 15 Отговор
    Ами глупявия масон и пажовете му, натиснаха с намагнитения шишко "за" и сложиха българите на дузпата. Глупаци. Същите като лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и ПП и ДБ педофили. Същите предатели. И понеже знае че може да го осъдят за държавна измяна, Насраания масон си върза гащите като прекара да се гласува в парламента и да е колективна отговорност. Не е чел или е забравил че 45 г колективно са ги осъдили. Сега освен ракети дето може да изядем, може да има и терор и трябва да забравим за търговия с Иран. И това заради 1 глупак дето е във властта само докато го изритаме с бандата му. Слава на Господ Иисус Христос лъжите им не се харесват на българите. Ще трябва да ги гоним и тия предатели.

    Коментиран от #25

    10:15 23.07.2026

  • 22 Радев е позор !

    26 7 Отговор
    Кауна като типичен селски тарикат от аскЮФските села искаше да прехвърли отговорността за приемането на американските самолети в база Безмер върху парламента, но не му се получи. Гласувалите със "ЗА" са предимно от партията на Радев плюс малцината депутати на Пеевски, които по обясними причини гласуваха по команда от "намагнетизирания" си лидер. ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС изобщо не участваха в гласуването. Сега цялата отговорност за приемането на американските самолети в Безмер е на Радев и за всички евентуални последствия от това отговорност носи лично Радев, както като изпълняващ длъжността премиер, така и като лидер на управляващата с пълно мнозинство партия.

    Коментиран от #28

    10:15 23.07.2026

  • 23 ПРАВ СИ...!

    13 9 Отговор

    До коментар #18 от "Генерали":

    Особено - ,,Генерал" Атанасов...- кърти...!

    10:16 23.07.2026

  • 24 Хаген Дас

    7 12 Отговор
    На летище София не бяха цел сега са!!!! Когато Желясков ги настани не са а когато Радев са! Защо софиянци не скочиха тогава сега нямаше да посмеят да ги настанят?

    10:17 23.07.2026

  • 25 РУСИЯ НИ СЛОЖИ НА ДУЗПАТА!

    11 5 Отговор

    До коментар #21 от "кертер":

    С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА "ПРОГРЕСИВНИ СЕЛЯНИ"!
    ВСЕ ПАК ВЧЕРА 3-МА ОТ ТЯХ СА СЕ ВЪЗДЪРЖАЛИ ДА ГЛАСУВАТ "за"!
    ЗНАЧИ ИМА 3-МА БЪЛГАРИ СРЕД ТЯХ!

    10:18 23.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така е

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "Преди време...":

    Интелект във военен и милиционер и с лупа не може да откриеш !
    Даже шофьорите на камион и такси са по умни от тях.

    10:21 23.07.2026

  • 28 НЯМАТЕ УГОДИЯ!

    8 17 Отговор

    До коментар #22 от "Радев е позор !":

    А ако Радев не бе разрешил разполагането на щатските самолети,вие първи щяхте да ревнете срещу него ,с познатите си клишета,че е...,,руска подлога"...,,кремълски агент"...,,копейка"... и т.н...!
    Щяхте веднага да ревнете,че сме членове на НАТО и трябва да спазваме ангажиментите си към членството ни в НАТО...и т.н...!

    Коментиран от #34, #45, #59

    10:21 23.07.2026

  • 29 М да

    15 6 Отговор
    Е нема руsoпитек дато да не е гоveдо и национален предател. Този е от най, най-тъпiте

    Коментиран от #48

    10:22 23.07.2026

  • 30 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    16 6 Отговор
    Излишна полемика за изместване на фокуса от "болните"проблеми ....Например перфектния бюджет на зеления чорап!

    Коментиран от #38

    10:22 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Наблюдател

    9 7 Отговор
    Нормално опозицията обвинява управляващите за всичко. Когато е на власт, прави същото. Дали ще са американски самолети, дали корупция, дефицит, все тая.

    10:23 23.07.2026

  • 33 Рефер

    20 5 Отговор
    Аман от "компетентни "генерали в тази държава....

    10:24 23.07.2026

  • 34 Напуснете парламента!

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":

    Не се оправдавайте, че ви командват бабички с пагони!

    10:24 23.07.2026

  • 35 реднек шибикоф!

    3 1 Отговор
    ас!към бонята Бееегом МАРШ!

    10:24 23.07.2026

  • 36 Тоя специалист,

    13 6 Отговор
    да сваля медалите и да бега на село или в Сибир.

    10:25 23.07.2026

  • 37 Петър

    13 7 Отговор
    Браво Радев! Сега си първа дружка с Шиши! Оказа се, че ГЕРБ-ПП, ДБ, и ПП са повече българи от тебе! А народа ти повярва! Но след този позор нещата щ2 се променят драстично! Никой не обича предателите!

    10:25 23.07.2026

  • 38 хе хе

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Бюджета вече не ви е проблем №1!

    10:26 23.07.2026

  • 39 ПРАВИЛНО!

    8 15 Отговор
    Да добавя "бедна" България учавства във две войни, като храни украинците и американците в 404, както и американците във войната с Иран. Аз незнам откъде страната взима толкова много пари да участва във две войни?!

    Коментиран от #47

    10:26 23.07.2026

  • 40 смях в залата

    11 3 Отговор
    С какви заслуги е награден с тия медали. Тоя не беше ли на мисии и заради него не бяхме ли цел? Май беше разследван за някаква далавера и оправдан . В България няма осъден генерал.

    10:27 23.07.2026

  • 41 Ердоган

    11 1 Отговор
    Тоя беше сложил американския флаг по време на изборите в САЩ в подкрепа на Тръмп

    10:28 23.07.2026

  • 42 Този е обратното на умен

    17 5 Отговор
    Този руски генерал ли е.?
    Мрази и излага България!

    Коментиран от #50

    10:28 23.07.2026

  • 43 Петата колона русофили

    14 4 Отговор
    Тия ордени дето се е накичил, се продават по магазините за сувенири,изработват и декоративна пурпурна звезда военен орден в щатите

    10:29 23.07.2026

  • 44 Медалист

    12 1 Отговор
    Тези медали за крадене на одеяла ли се връчват. Каквито политиците ни такива и военните.

    10:29 23.07.2026

  • 45 ЦЦЦЦЦ

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":

    Тази война не е на НАТО , а на САЩ срещу Иран.

    Коментиран от #52

    10:32 23.07.2026

  • 46 Тая георгиевска лентичка на генерала

    10 3 Отговор
    какво означава? Пребоядисаният бивш комунист Путин подмени ценностната система на руснаците. Вместо победа над нацизма, победа над Европа. Вместо червено знаме, царска георгиевска лентичка. Вместо “Лишь бы не было войны”, “Можем повторить”. За традиционния някога лозунг “Миру мир” днес може да те тикнат в затвора. Е, колко струва тогава мнението на този?

    10:32 23.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кирил Петков

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "М да":

    Що ти за много умен ли се имаш бре ,прррр.делллл анонимен ?

    10:35 23.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 смях в залата

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "Този е обратното на умен":

    Мрази България но се възползва от живота тук и Европейския съюз. Орнела Мути щяла да кандидатства за руско гражданство а защо Бг генерали русофили не кандидатстват?

    Коментиран от #56

    10:36 23.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ЦЪК!

    4 8 Отговор

    До коментар #45 от "ЦЦЦЦЦ":

    Ами тя и украинската война не е на НАТО,пък всички страни -членки участват във войната ...!

    10:37 23.07.2026

  • 53 6666

    9 3 Отговор
    Какъв генерал си ти бееее?

    Коментиран от #55

    10:37 23.07.2026

  • 54 Сила

    6 3 Отговор
    ВРЪЩАЙ ОДЕЯЛАТА И ЧАРШАФИТЕ БЕ КАРАТУНКОВЕЦ ..... 🤑

    10:38 23.07.2026

  • 55 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "6666":

    Тихоо бе пдддаллл,Т.П.М.!

    10:39 23.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Някой

    3 5 Отговор
    Разрешението е престъпление за което са предвидени 5-15 години затвор по НК.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Мо-та-мо изпълнено. Дори да не ударят тук, че е неудобно през Турция. Не е и задължително с ракети, а може отвътре. Самото подбуждане е престъпление! Както и включването ни в чужда война на терориста Тръмп тип мутра и кой как да ограби. Накрая Тръмп и Сатаняху ще бъдат съдени - ако са живи - Тръмп и доста стар.

    В парламента всичките са се клели в клетва от конституцията която погазват.

    Конституция
    Чл. 76.
    (2) На първото заседание народните представители полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."

    Президента да не се надява на техните гласове за изборите, а да прави вето. Обръща към КС. И предава на прокуратурата.

    10:51 23.07.2026

  • 59 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":

    Проблемът с Радев не е взетото от него решение, а въпросът с "палачинката" или "ветропоказателя".

    10:54 23.07.2026

  • 60 Руска мр

    8 1 Отговор
    шо,защо не си на фронта в Украйна да помагаш на жужетата?Ако събереш смелост да отидеш,си сложи в джобовете слънчогледово семе - да има някаква полза от тебе.

    10:55 23.07.2026

  • 61 Що ма, на вас шекелките

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "От копейките ги взема, откъде?":

    да не са ви зашити джобовете.

    10:55 23.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Авджия

    1 1 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ЧИФТЕТО!!!

    10:59 23.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тъпа ушанка

    10 2 Отговор
    На тоя Шивиков само петолъчки са му в главата.

    11:03 23.07.2026

  • 66 Гого

    6 2 Отговор
    Кух, заоблен фелдфебел! Моля, не ни ги показвайте такива!

    11:07 23.07.2026

  • 67 САК

    9 0 Отговор
    Безмер винаги е бил легитимна военна цел още от построяване на легището и ще бъде. Населението там видно от репортажа е 70+и ако ги питате ще се окаже, че с работили в базата или около нея някога. Нищо пряко не може да направят и то за транспортни самолети.ако бяха дислоцирали АУАКС е друго. Много правилно ги сложиха там. Чисто военно летище отдалечено от големи градове и на никой не пречи. Това му е и функцията.

    11:10 23.07.2026

  • 68 Дън Бай

    6 1 Отговор
    Шивиков не е "военен експерт", а обикновен пенсионер. Това, че го дават по телевизора и говори тук-там не го прави експерт. Нещо като Ленчето с кремчето, но с обратен знак.

    11:11 23.07.2026

  • 69 НАТО 1 610 дни РЕЗИЛ

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "СВО 1 610 дни РЕЗИЛ":

    Що, като се пъчиш гордо с укро знамето до БЪЛГАРСКОТО, да не би да е нещо друго?

    И защо гледаш треската в окото на отсрещния, а не виждаш гредата в своето око?

    11:19 23.07.2026

  • 70 Само да питам

    5 0 Отговор
    Този ли караше войничета да му правят безплатен ремонт на жилището?

    11:41 23.07.2026

  • 71 Хаха хаха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    Този банкетен генерал Шивиков, много на сериозно се е взел.Явно пак се натиска да стане депутат на ГЕРБ

    11:43 23.07.2026

  • 72 Българин

    0 3 Отговор
    Напълно вярно.Ще станем легитимна цел на Иран.Накрая ще се окажем незащитени.България трябва да запази неутралитет!

    11:51 23.07.2026

  • 73 Този беше съден за откраднати чершафи

    2 0 Отговор
    Племето помни като маймуните - 3 минути!

    12:20 23.07.2026

  • 74 Факт

    1 1 Отговор
    Безмер винаги е бил военна авиобаза.Няма какво да вият селяните там.И като такава винаги е била първостепенна цел при война Когато Трета армия със щаб в Сливен беше на южния ни фланг по време на соца не ревяха.Кого си мислеха,че ще бомбят тогава НАТО.Заповедта беше да ги задържим 3/4 часа докато дойдат руснаците.Така,че с.Безмер винаги е било цел за някого.

    12:22 23.07.2026

  • 75 Анджо

    2 0 Отговор
    Гадна руска подлога. Тоя трябва да бъде изхвърлен от Българската армия.

    12:24 23.07.2026

  • 76 Замислен

    0 0 Отговор
    Значи когато летците и другите военни оставят по 400-500 € в кръчмата на село или правят обороти в Сливен,Ямбол и околността е супер.Ама ако може да са без самолети и без оръжие.Няма как хем да е голям,хем да не боли.

    12:27 23.07.2026