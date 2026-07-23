Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: С решението за „Безмер“ България сама се превърна в легитимна военна цел

Военният експерт коментира рисковете за националната сигурност, възможностите на българската противовъздушна отбрана, разполагането на американските самолети в авиобаза „Безмер“ и необходимите мерки за защита на страната.
– Генерал Шивиков, България се намира в един все по-нестабилен геополитически регион. Ако трябва да направите честна оценка – чувстваме ли се защитени, или е време държавата да предприеме много по-сериозни инвестиции в отбраната и сигурността, за да бъде подготвена за предизвикателствата на XXI век?
– България, като врата към Европа между два континента, от своето съществуване е имала и има своето място и играе съществена роля за сигурността в този регион. Разбира се, в контекста на членуването ѝ в различните блокове в най-новата ни история нивата на сигурност и защитеност са имали различни измерения. Теоретично погледнато и според оценките на днешния ни политически елит България е защитена и сигурна благодарение на членуването ѝ в НАТО и ЕС, но дали в действителност е така? Аз лично го подлагам на съмнение. Дори ще се позова на член 3 от Вашингтонския договор, в който се посочва, че всяка една страна е длъжна да поддържа и развива индивидуални и колективни отбранителни способности, за да може ефективно да се противопостави на въоръжено нападение. В този смисъл има още много неща, които следва да бъдат направени в областта на отбраната и системата за национална сигурност. Факт е, че през последните години започнаха и се реализират проекти за трите вида въоръжени сили, но те все още не са завършени и това се отразява върху способностите на въоръжените ни сили да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната.
– Генерал Шивиков, разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ предизвика сериозен обществен интерес и противоречив дебат. От чисто военна гледна точка превръща ли подобна логистична инфраструктура България в потенциална стратегическа цел при евентуална ескалация на конфликта в Близкия изток?
– Съвсем естествена е негативната реакция на обществото ни след разрешението да бъдат дислоцирани тези самолети в авиобаза „Безмер“, защото по този начин ние станахме част от страните агресори (САЩ и Израел) срещу суверенен Иран. Да, превърнахме се осъзнато, благодарение на политиците ни, в легитимна военна цел на Иран. Независимо от неистовите напъни на управляващите да заблудят обществото, че не сме съучастници в агресията, аз ще ги опровергая със следните доводи – осигуряването на бойните действия на войските е комплекс от всестранни мероприятия, които поддържат висока готовност, съхраняват боеспособността и създават благоприятни условия за водене на бойни действия. Това осигуряване се дели на бойно, специално-техническо и логистично, т.е. ние логистично осигуряваме самолетите, за да постигнат САЩ своите военни цели. Това не ни ли прави съучастници? Ето по този начин ние станахме част от страните агресори и се превърнахме в легитимна цел за Иран, който има суверенното право да се защити.
– Според публична информация Иран разполага с балистични и крилати ракети с обсег до 2000–3000 километра. Реално ли е авиобаза „Безмер“ да попадне в техния оперативен обсег и как оценявате вероятността от подобен сценарий?
– Абсолютно сте права. Иран разполага с подобни ракети, в чийто обсег на поразяване е авиобаза „Безмер“, и това буди силно безпокойство не само у мен, но и сред огромна част от сънародниците ни. При ескалация на втория етап от агресията, а това се вижда всеки ден чрез поразяването на обекти от цивилната инфраструктура на Иран от страна на САЩ и незабавните, при това прецизни, реципрочни отговори на Иран с унищожаването на американски военни инсталации на територията на съседни арабски държави, се потвърждава, че никоя страна не е напълно защитена.
- Българските власти уверяват, че американските самолети ще изпълняват единствено логистични мисии. Има ли обаче разлика в начина, по който една потенциална противникова държава би възприела логистична база и база, от която излитат бойни самолети?
- Логистичното осигуряване играе важна роля в осигуряването на бойните действия. Особено в случая, когато става въпрос на въздушни бойни операции е без значение осигуряващите самолети от къде излитат и кацат, те по същество са елемент на бойното построение. Опитите на политиците да вкарат в заблуждение обществото, че от и на територията на страната ни няма да се водят бойни действия са несъстоятелни.
- Ако хипотетично бъде отправена ракетна атака срещу авиобаза „Безмер“, достатъчен ли е настоящият капацитет на българската противовъздушна и противоракетна отбрана или страната ни би зависела основно от системата за колективна защита на НАТО?
- Смятам, че ние сами не сме в състояние да осигурим надеждна противоракетна защита, но нашата противовъздушна защита е част от интегрираната съюзническа защита се счита, че нивото е достатъчно високо и ще гарантира в голяма степен сигурността ни. Освен това в официално изявление на американското командване в Европа се твърди, че то ще поеме защитата на съюзниците, които се ангажират с подкрепата към САЩ.
- България все още използва системите С-300. Доколко те могат ефективно да противодействат на съвременни балистични ракети, крилати ракети и масирани атаки с дронове, които вече се използват в съвременните конфликти?
- Ние разполагаме с два дивизиона С - 300, които са ангажирани със защитата на столицата и АЕЦ Козлодуй и се съмнявам, че ще бъдат предислоцирани със задача да осигурят защитата на югоизточната част на страната ни. По - вероятно е да поискаме съдействие от Гърция или Турция за уплътняване на защитата. Не е целесъобразно С - 300 да се използва срещу дронове, твърде скъпо ще ни струва. При евентуално нападение от страна на Иран, то той ще използва ракети.
- Ако НАТО прецени, че рискът за региона нараства, необходимо ли е според Вас предварително разполагане на системи Patriot или други модерни средства за противоракетна отбрана у нас, вместо да се чака евентуална криза?
- Смятам, че след анализ и оценка на обстановката от рисковете за изстрелване на ракети срещу авиобаза Безмер правителството е длъжно да поиска незабавно развръщане на комплекс Патриот. В следващите дни ще стане ясно доколко рисковете са реални. Надявам се правителството да предприеме превантивни мерки, а не последващи.
- Освен опасността от ракетен удар, доколко реалистични са рисковете от хибридни действия – диверсии, кибератаки, саботаж или атаки с дронове срещу стратегически обекти като авиобаза „Безмер“?
- Опасността е многовекторна и никой не е застрахован от хибридни дейности. Освен това е изключително трудно да се предвидят и предотвратят. Не е задължително да се проявят веднага, същите могат да бъдат отложени във времето. Ще дам само един пример с Испания, същата беше част от Коалицията на желаещите във войната в Ирак през 2003 година, няколко години по - късно в Испания бяха извършени терористични атентати от радикални елементи със стотици жертви и ранени. Може би това да е причината днес Испания да е предпазлива и да не разрешава използването на територията ѝ за агресия срещу трети страни, въпреки че е член на НАТО.
- В публичното пространство се коментира, че дипломатическите предупреждения от страна на Иран са част от психологическия натиск. Как Вие разчитате подобни сигнали – като елемент от дипломатическата реторика или като индикация, която военните анализатори трябва да приемат изключително сериозно?
- Естествено е, че това е инструмент за натиск и опит да повлияе на вземане на решение, което ще е в ущърб на Иран в случая. Връчената нота е сериозно предупреждение към правителството ни и препотвърждава позицията на Иран, че всяко съоръжение, независимо къде е разположено и което се използва от САЩ за извършване на ракетни удари се счита за легитимна военна цел. Правителството ни е длъжно да предприеме мерки за гарантиране сигурността не само на авиобазата, но и за целия регион.
- Ако напрежението между САЩ и Иран продължи да се изостря, какви конкретни мерки според Вас трябва да предприеме България още сега, за да гарантира сигурността както на военната инфраструктура, така и на цивилното население?
- Не е редно да се оповестяват публично мерките, защото ще станат уязвими. Надявам се правителството заедно със службите да са започнали вече да прилагат на практика набелязаните всеобхватни мерки. Дано тези мерки да не са насочени само към и вътре в авиобазата, а да се разпространят и към населението и цялата инфраструктура в региона. Да се информира и запознае населението с мерките до степен "необходимо да се знае" и да се проведат тренировки.
- И най-важният въпрос – какво бихте казали днес на българските граждани? Има ли основание за тревога заради присъствието на американските самолети в авиобаза „Безмер“ или обществото трябва да запази спокойствие, защото рискът остава предимно хипотетичен? До какво може да доведе, в крайна сметка, този ход от българска страна?
- По същество обществото ни трябва да е запознато, а не да бъде манипулирано и заблуждавано. Не трябва да се всява ненужно страх. Спокойствието е гарант, че при реално нападение щетите биха били в пъти по - малки, отколкото в условия на паника и хаос. За мен решението за разрешаване базирането на американските самолети у нас е грешен ход с последващи последствия за нас. Сами си сложихме клеймото на агресори.
Интервю на Оля АЛ-АХМЕД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрън, дрън съветски чугун
Видяхме ги колко струват.
Коментиран от #2
10:02 23.07.2026
2 !!!?
До коментар #1 от "Дрън, дрън съветски чугун":Точно !
10:04 23.07.2026
3 Геле
10:04 23.07.2026
4 Това
Коментиран от #71
10:04 23.07.2026
5 Много медал по него,много чудо...!
10:08 23.07.2026
6 БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО САМА!
Коментиран от #14, #64
10:08 23.07.2026
7 Боа
10:08 23.07.2026
8 Дик диверсанта
10:09 23.07.2026
9 КОГАТО СИ НАВЕДЕН В СТОЙКА "ПАРТЕР"
10:10 23.07.2026
10 Преди време...
Ами очаквах повече знания от него...
Нещо не можа да грабне публиката...
Коментиран от #27
10:10 23.07.2026
11 Окооо
Коментиран от #17
10:10 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ГЛЕДАЙТЕ И ВСИЧКО ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯСНИ!
До коментар #6 от "БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО САМА!":Намерете снимка на оня председател на иранския парламент, който е казал, че ако Иран не може да продава петрол, никой няма да го прави в Ормузкия проток!
Ако го поставите до един руснак няма да можете да ги различите!
10:12 23.07.2026
15 ВРЪЩАЙ
10:12 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Драги ми Смехурко
До коментар #11 от "Окооо":Е,щом това те прави спокоен,добре,всички вече сме спокойни.
10:13 23.07.2026
18 Генерали
Коментиран от #23
10:13 23.07.2026
19 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
Шивиков не е действаш генерал, а офицер от резерва - бригаден генерал (най-ниското висше звание).
Коментиран от #69
10:14 23.07.2026
20 !!!?
10:14 23.07.2026
21 кертер
Коментиран от #25
10:15 23.07.2026
22 Радев е позор !
Коментиран от #28
10:15 23.07.2026
23 ПРАВ СИ...!
До коментар #18 от "Генерали":Особено - ,,Генерал" Атанасов...- кърти...!
10:16 23.07.2026
24 Хаген Дас
10:17 23.07.2026
25 РУСИЯ НИ СЛОЖИ НА ДУЗПАТА!
До коментар #21 от "кертер":С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА "ПРОГРЕСИВНИ СЕЛЯНИ"!
ВСЕ ПАК ВЧЕРА 3-МА ОТ ТЯХ СА СЕ ВЪЗДЪРЖАЛИ ДА ГЛАСУВАТ "за"!
ЗНАЧИ ИМА 3-МА БЪЛГАРИ СРЕД ТЯХ!
10:18 23.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така е
До коментар #10 от "Преди време...":Интелект във военен и милиционер и с лупа не може да откриеш !
Даже шофьорите на камион и такси са по умни от тях.
10:21 23.07.2026
28 НЯМАТЕ УГОДИЯ!
До коментар #22 от "Радев е позор !":А ако Радев не бе разрешил разполагането на щатските самолети,вие първи щяхте да ревнете срещу него ,с познатите си клишета,че е...,,руска подлога"...,,кремълски агент"...,,копейка"... и т.н...!
Щяхте веднага да ревнете,че сме членове на НАТО и трябва да спазваме ангажиментите си към членството ни в НАТО...и т.н...!
Коментиран от #34, #45, #59
10:21 23.07.2026
29 М да
Коментиран от #48
10:22 23.07.2026
30 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #38
10:22 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Наблюдател
10:23 23.07.2026
33 Рефер
10:24 23.07.2026
34 Напуснете парламента!
До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":Не се оправдавайте, че ви командват бабички с пагони!
10:24 23.07.2026
35 реднек шибикоф!
10:24 23.07.2026
36 Тоя специалист,
10:25 23.07.2026
37 Петър
10:25 23.07.2026
38 хе хе
До коментар #30 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Бюджета вече не ви е проблем №1!
10:26 23.07.2026
39 ПРАВИЛНО!
Коментиран от #47
10:26 23.07.2026
40 смях в залата
10:27 23.07.2026
41 Ердоган
10:28 23.07.2026
42 Този е обратното на умен
Мрази и излага България!
Коментиран от #50
10:28 23.07.2026
43 Петата колона русофили
10:29 23.07.2026
44 Медалист
10:29 23.07.2026
45 ЦЦЦЦЦ
До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":Тази война не е на НАТО , а на САЩ срещу Иран.
Коментиран от #52
10:32 23.07.2026
46 Тая георгиевска лентичка на генерала
10:32 23.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Кирил Петков
До коментар #29 от "М да":Що ти за много умен ли се имаш бре ,прррр.делллл анонимен ?
10:35 23.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 смях в залата
До коментар #42 от "Този е обратното на умен":Мрази България но се възползва от живота тук и Европейския съюз. Орнела Мути щяла да кандидатства за руско гражданство а защо Бг генерали русофили не кандидатстват?
Коментиран от #56
10:36 23.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ЦЪК!
До коментар #45 от "ЦЦЦЦЦ":Ами тя и украинската война не е на НАТО,пък всички страни -членки участват във войната ...!
10:37 23.07.2026
53 6666
Коментиран от #55
10:37 23.07.2026
54 Сила
10:38 23.07.2026
55 Сила
До коментар #53 от "6666":Тихоо бе пдддаллл,Т.П.М.!
10:39 23.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Някой
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Мо-та-мо изпълнено. Дори да не ударят тук, че е неудобно през Турция. Не е и задължително с ракети, а може отвътре. Самото подбуждане е престъпление! Както и включването ни в чужда война на терориста Тръмп тип мутра и кой как да ограби. Накрая Тръмп и Сатаняху ще бъдат съдени - ако са живи - Тръмп и доста стар.
В парламента всичките са се клели в клетва от конституцията която погазват.
Конституция
Чл. 76.
(2) На първото заседание народните представители полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."
Президента да не се надява на техните гласове за изборите, а да прави вето. Обръща към КС. И предава на прокуратурата.
10:51 23.07.2026
59 СВО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #28 от "НЯМАТЕ УГОДИЯ!":Проблемът с Радев не е взетото от него решение, а въпросът с "палачинката" или "ветропоказателя".
10:54 23.07.2026
60 Руска мр
10:55 23.07.2026
61 Що ма, на вас шекелките
До коментар #47 от "От копейките ги взема, откъде?":да не са ви зашити джобовете.
10:55 23.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Авджия
10:59 23.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Тъпа ушанка
11:03 23.07.2026
66 Гого
11:07 23.07.2026
67 САК
11:10 23.07.2026
68 Дън Бай
11:11 23.07.2026
69 НАТО 1 610 дни РЕЗИЛ
До коментар #19 от "СВО 1 610 дни РЕЗИЛ":Що, като се пъчиш гордо с укро знамето до БЪЛГАРСКОТО, да не би да е нещо друго?
И защо гледаш треската в окото на отсрещния, а не виждаш гредата в своето око?
11:19 23.07.2026
70 Само да питам
11:41 23.07.2026
71 Хаха хаха ха
До коментар #4 от "Това":Този банкетен генерал Шивиков, много на сериозно се е взел.Явно пак се натиска да стане депутат на ГЕРБ
11:43 23.07.2026
72 Българин
11:51 23.07.2026
73 Този беше съден за откраднати чершафи
12:20 23.07.2026
74 Факт
12:22 23.07.2026
75 Анджо
12:24 23.07.2026
76 Замислен
12:27 23.07.2026