Риск от Трета световна война: Путин е готов да атакува 4 нови държави след Украйна

Има риск от започването на Трета световна война, защото Русия е готова да атакува 4 нови държави след Украйна, предаде британското издание Express.
Според съобщенията Владимир Путин е насочил вниманието си към четири нови цели, докато се бори да осигури победа над Украйна. Министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заяви, че руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави - Литва, Латвия и Естония - и Полша.
Той твърди, че несигурността относно изхода от четиригодишната война в Украйна е накарала руския народ да се усъмни и да се обърне срещу правителството си, оставяйки Путин да се бори за победа. Каунас каза пред LRT: „Тъй като войната в Украйна не се развива по план на Русия, те не са в състояние да спечелят, а днес експлозии отекват в самата Русия, има недостиг на гориво...“
„Руското общество вече поставя под въпрос кремълския режим защо се случва това и къде е обещаната победа. Кремъл, Путин, се нуждаят от нова ескалация, някаква нова победа, а Балтийският регион и Полша са най-близките цели в този случай“, заяви той.
Литовският президент Гитанас Науседа също предупреди, че Русия планира ескалация в Полша или балтийските държави, за да изпита НАТО.
Кремъл наскоро отхвърли подобни твърдения, наричайки ги „последната партида плашещи истории, предназначени да продължат промиването на мозъците на населението и да го подготвят за по-нататъшна милитаризация“.
Разузнавателните данни на Литва показват опасения относно възможни атаки срещу критична инфраструктура с помощта на конвенционални военни или хибридни тактики. В отговор страната засили сигурността около критична транспортна и енергийна инфраструктура, включително мостове, електрически подстанции, системи за газоснабдяване и комуникационни възли. Правят се и планове в отговор на потенциална руска атака, съобщава LRT.
Полският външен министър Радослав Шикорски също предположи, че Русия може да проведе операция под фалшив флаг, използвайки украински дронове. Наскоро страната беше принудена да вдигне изтребители в действие, за да прехване руски самолет Ил-20 над Балтийско море. Руският самолет не е имал подаден полетен план и е имал изключен транспондер. Самолетът е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство, съобщи полското оперативно командване на въоръжените сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер, дано да ги изкърти
Коментиран от #44, #67
12:42 23.07.2026
2 Въх ти да видиш
Коментиран от #48, #60, #70, #75, #103, #111, #139, #154, #170
12:42 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Министърът на отбраната на Литва заяви..
Коментиран от #13, #80, #150
12:43 23.07.2026
5 Божее
Коментиран от #100
12:43 23.07.2026
6 Странно
Коментиран от #11, #24, #41, #54, #164, #173
12:43 23.07.2026
7 Тошо
12:43 23.07.2026
8 Тъпанарско внушение
12:43 23.07.2026
9 Тези в
12:44 23.07.2026
10 Обикновен
Ама моля ви се....що за бози качвате?
12:44 23.07.2026
11 1111
До коментар #6 от "Странно":Ползват и вражеските турбини Сименс,да точат нафта
Коментиран от #26, #62
12:44 23.07.2026
12 Мхм
12:44 23.07.2026
13 123
До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":Всички са един дол дренки.Плашат се и от сянката си.
12:45 23.07.2026
14 Дарт Вейдър
12:45 23.07.2026
15 Малоумници
12:45 23.07.2026
16 шизoфpeния до шия
12:45 23.07.2026
17 Балтийските джуджета
Земята им е руска!
Най мръсните Есесовци през ВСВ са били те.
Коментиран от #27
12:45 23.07.2026
18 Перо
12:46 23.07.2026
19 Абе,
12:46 23.07.2026
20 Дон Жуан
Путин си иска Новорусия и нищо повече.
Ако става на въпрос трябва да си поиска цяла източна Европа, че Сталин се обръща в гроба, но това са възможностите за сега.
12:47 23.07.2026
21 Хаха
Коментиран от #46
12:47 23.07.2026
22 Добри новини
🔻Също в Башкортостан беше атакуван обектът Транснефт-Урал. Експлозии бяха чути във Воронеж, Луганск и Ялта.
Коментиран от #58
12:47 23.07.2026
23 Без име
12:47 23.07.2026
24 Хмхмм
До коментар #6 от "Странно":Когато и да кажеш ,че руснака и копейката са боклуци все няма да сбъркаш.
Коментиран от #96
12:47 23.07.2026
25 Тъкмо
Коментиран от #30
12:48 23.07.2026
26 вражеска Германия ползва
До коментар #11 от "1111":руска газ и петрол иначе дебе@лия яко до картофите ша го обгърнат целия както ние с еврото го поехме до раме№@ната
12:48 23.07.2026
27 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "Балтийските джуджета":Що придадоха Аляска?
Коментиран от #31, #34, #74
12:49 23.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 корона
12:49 23.07.2026
30 споняш ли си как започнз всичко с
До коментар #25 от "Тъкмо":украйна и ковид изчезна както се появи дано и това се случи с джендърите
12:49 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мемо
Коментиран от #172
12:50 23.07.2026
33 ?????
Губи войната в Украйна, но ще нападне още 4 държави.
Тия кви вещества употребяват?
12:50 23.07.2026
34 да спреш фентанила
До коментар #27 от "Ол1гофрен,":наркоман от нпо отворено общество
12:51 23.07.2026
35 Кухи
Коментиран от #78
12:51 23.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой
12:52 23.07.2026
38 Баце ЕООД
12:52 23.07.2026
39 Аман
12:52 23.07.2026
40 Тъкмо
12:52 23.07.2026
41 Тити на Кака
До коментар #6 от "Странно":Всъщност Лавров ползва Huawei, Путин се вози на Аурус Сенат, дъщерята на Песков наистина живее във Франция, но останалите му деца са в Русия.
Давай следващата доза правоверни лъжи!
12:53 23.07.2026
42 Ахаха
12:53 23.07.2026
43 Полша
12:54 23.07.2026
44 Путин
До коментар #1 от "Супер, дано да ги изкърти":Не можем, Сорос ни каза да сме многоходови.
12:54 23.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Недей чака питкооооу
До коментар #21 от "Хаха":Отивай на фронта да ги бийш... Ахахахаха
12:55 23.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Да минат
12:55 23.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мара нюз
Когато някой е тъп, то е за цял живот !
12:56 23.07.2026
52 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #144
12:56 23.07.2026
53 Омбре
Коментиран от #63
12:56 23.07.2026
54 Орк
До коментар #6 от "Странно":Ухапала вас Украина. Тотална украинизация на Европа. Само глупости говорите. Срамота.
12:56 23.07.2026
55 Баце ЕООД
До коментар #45 от "Коня":По скоро му набиха канчето като питка в дерек, на Маркото..
12:57 23.07.2026
56 Тъпото руско говедо
Коментиран от #64, #68, #132
12:57 23.07.2026
57 Простак
До коментар #48 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":200%
12:57 23.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Тити на Кака
До коментар #11 от "1111":Сименс се изтегли от руския пазар на газово оборудване през 2022.
Руснаците замениха немските компресори и турбини със свое производство.
12:58 23.07.2026
63 Ммм да
До коментар #53 от "Омбре":Киев за два дня...мммда...смешно...и руска тор ...мдам..4 години...мда
Коментиран от #69, #118
12:58 23.07.2026
64 Мнението
До коментар #56 от "Тъпото руско говедо":На помак не се зачита
12:58 23.07.2026
65 Кой е агресора
12:59 23.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хахахаха
До коментар #1 от "Супер, дано да ги изкърти":С такъв народ в България, се надявам да направят от България, втори Донбас. В руини!
Коментиран от #142
12:59 23.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Арестович
До коментар #63 от "Ммм да":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
Коментиран от #108
12:59 23.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Баце ЕООД
Черно море няма стратегическо значение.
Упражнявайте!
13:00 23.07.2026
72 Европеец
До коментар #28 от "Украйна":Щеше да бъде така, Ако не беше либералния,отговорен и хуманен Путин.....
13:00 23.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 АБВ
До коментар #27 от "Ол1гофрен,":"Що придадоха Аляска?"
А защо французите продадоха Луизиана ?
Или не знаеш този факт, а ?
13:00 23.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Кажи браво на Украйна
До коментар #61 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":Че унищожава фашизма залял Русия и няма да се излагаш.Факт.
Ама дреме му на глупака.Факт.
Коментиран от #99, #101, #122
13:02 23.07.2026
80 Няма значение
До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":Коя коя е. Това са трите балтийски тайгъра!!!
13:02 23.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Експресни
13:02 23.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Факт
13:04 23.07.2026
87 Кърджали
13:04 23.07.2026
88 Монтгомъри
Баламосвате хора за им откраднете техните данъци?
13:05 23.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Путин е готов да атакува също
и неуморно бълнуващите за копейки русофободебили
13:05 23.07.2026
92 Уффф...омръзна ни!
Та нали е в ,,колапс"...,пред ,,разпад"...,,свърши ракетите"...оръжията им ,,не са технологични и архаични"...,бият се с ,,лопатки" ,а електрониката им е с ,,чипове от перални"...?!
13:05 23.07.2026
93 така
13:06 23.07.2026
94 Дас Хаген
13:06 23.07.2026
95 Абе
До коментар #90 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Не звучиш като победител нещо. Беги на фронта, покажи им! Че скоро ще е късно..
Коментиран от #120
13:07 23.07.2026
96 Що така
До коментар #24 от "Хмхмм":Никой не ти харесва мнението? Да не си УМЕН?!
13:08 23.07.2026
97 Финито
13:08 23.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Не всеки е мръъъша
До коментар #79 от "Кажи браво на Украйна":за да слави фашистите и терористи в Украйна!
Коментиран от #117, #121, #141
13:10 23.07.2026
102 Тъкмо
13:10 23.07.2026
103 Гьобелс-ряпа да яде!
До коментар #2 от "Въх ти да видиш":ТеА го надминаха по русофобска пропаганда...😉👍😆!
Коментиран от #106
13:11 23.07.2026
104 Моето момиче
До коментар #45 от "Коня":Леееекинко си се объркала тука.. Рубио е тотална питка, също като теб.. "Коня" както му викаш е изключително изпечен политик и президент просто му го подаде да го полигави малко..
13:11 23.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Така е
До коментар #103 от "Гьобелс-ряпа да яде!":Друг е въпроса, че днешната пропаганда срещу Русия е толкова глупава, че гьобелс би се обърнал в гроба гледайки трагедията на възродилият се фашизъм на запад и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #112, #171
13:13 23.07.2026
107 Сатана Z
Наслаждавайте се на последното си лято.Догодина такова няма да има.Тъкмо и жените по морето ще си дойдат на мястото.
Коментиран от #113
13:13 23.07.2026
108 Хахахаха
До коментар #69 от "Арестович":Арестович се е объркал. Той се извиняваше 100 пъти след това за думите си!
Коментиран от #110
13:13 23.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Глей глей глей
До коментар #108 от "Хахахаха":Недей лай като разгонено женско куче. Глей само кво ще стане следващите 20 дни. Единственото черно море което Украйна ще вижда е от България.. О то докато не ги депортираме
Коментиран от #135
13:15 23.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Ахаха
До коментар #107 от "Сатана Z":Шубето е голям страх викаш... Страх те е, окей. Ми бегай на далеч уе
13:16 23.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Викаш
Малоумна евроджендърска пропаганда в действие.
13:16 23.07.2026
116 ДрайвингПлежър
Значи той губел в Украйна, обаче щял да си отвори нов фронт нападайки държава от НАТО?!
Ненормалщината и екстремната глупост убиват!
Ами пожелавам му Путин да посети Прибалтика и да си вземе квото си иска! От сърце! Така де, за да не изкарваме новите си партньори лъжци и ненормалници е редно да си получат посещението!
13:16 23.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Марк Мили
До коментар #63 от "Ммм да":Мен ме уволниха отдавна за тази глупост която казах
Коментиран от #123
13:17 23.07.2026
119 Баба Гошка
13:17 23.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 От чужбина
И така, уточнете се! Путин нали вече умря няколко пъти. От гроба ли ще стане за да напада???
Руснаците свършиха ракетите, самолетите, горивата и всичките им пушкала свършиха. С лопати ли ще нападат? Така де, нали точно същите среди ги твърдяхте по-горние неща!!!
И си спомнете какво ви каза Путин още в началото: -Искате дълга война добре, имате я!
И си спомнете какво каза Зеленски: - Давайте пари и ще се бием!
Коментиран от #126
13:19 23.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Излагаш се!
До коментар #121 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Деменция ли те хвана...?!
Я дай онова парче... :
,,И завит с Руската гъбина...!"
😝🤣😂😆👍!
13:21 23.07.2026
128 😁.........
Коментиран от #131, #156
13:22 23.07.2026
129 Питам
13:22 23.07.2026
130 Фори
13:22 23.07.2026
131 И това
До коментар #128 от "😁.........":е от любимите неща за папагалене от тролещите глу.... 😄 После защо изглеждат толкова жалко и показват падението на запада. 😄
13:23 23.07.2026
132 ПУТИН е шефа
До коментар #56 от "Тъпото руско говедо":Свиквай
Коментиран от #140
13:30 23.07.2026
133 ама каква логика има само написалия
13:30 23.07.2026
134 хахаха
13:32 23.07.2026
135 Хахахаха
До коментар #110 от "Глей глей глей":От кога да броя 20 дни? След 5 години ли да започна броенето?
13:33 23.07.2026
136 Гого Мадурев
Е това е новина!!!
Коментиран от #143
13:34 23.07.2026
137 Българин
13:35 23.07.2026
138 И тук дв доказва....
13:36 23.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #67 от "Хахахаха":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
13:39 23.07.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Цирк
До коментар #52 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Ха ха. В главата ти.
13:43 23.07.2026
145 То и Наполеон тана
13:43 23.07.2026
146 Нострадамус
но не знаят какво ще ни се случи!
Жалко за Горките хора, които са подарили Съдбите си на ЕС и Урсулите!
13:45 23.07.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 1001
Коментиран от #149
13:46 23.07.2026
149 Серсемин
До коментар #148 от "1001":И максимална цензура!
13:48 23.07.2026
150 Ти да видиш
До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":Знам само, че Русия си ги е купила навремето. Само не знам от какво се шашкат? Те са си руска територия. Така като САЩ са купили Аляска.
13:49 23.07.2026
151 Румен
13:49 23.07.2026
152 Пешо
Пък после Русия да докаже че няма сестра :)
Платена статия- това говори за здравословното положение на публикуващия-
Психична болест!
13:50 23.07.2026
153 2,5 млн укри
Коментиран от #155
13:51 23.07.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 4 милиони рашисти при кобзон
До коментар #153 от "2,5 млн укри":15% от трудоспособното население на раша
Коментиран от #161
13:52 23.07.2026
156 АБВ
До коментар #128 от "😁.........":"Те пет години с Украйна не могат да се справят че сега и с четири, особено пък с Полша."
С Полша са се справяли многократно. Я виж колко години е била част от Руската империя !
Знаеш ли как са наричали поляците ген. Гурко ?
Чети повече и пиши по-малко за да не се излагаш !
13:54 23.07.2026
157 хаха
13:55 23.07.2026
158 Путин е готов да атакува също
и неуморно бълнуващите за копейки русофободебили
13:57 23.07.2026
159 12 волта
14:00 23.07.2026
160 Кой са тези всъщност?
14:03 23.07.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Анонимен
14:04 23.07.2026
163 Я пък тоя
И аз съм готов да атакувам комшиите, но няма да го направя.
14:04 23.07.2026
164 Нищо странно няма
До коментар #6 от "Странно":Не е странно, iPhone се произвежда в Китай, с китайски части и китайски суровини. Не само не е вражески, а си е направо приятелски.
14:04 23.07.2026
165 АНОНИМЕН
РУСИЯ ЩЕ ГИ ИЗЧАКА ДА СЕ ВЪОРАЖЪТ И ЧАК ТОГАВА В 2030 Г ЩЕ НАПАДНЕ ЕВРОПА --РУСНАЦИТЕ СА ДЖЕНТЪЛМЕНИ -ДАВАЙТЕ ПАРИ ЕВРОПЕЙЦИ ЗА ОРЪЖИЯ-РУСИЯ ЩЕ ИЗЧАКА
14:05 23.07.2026
166 Беро
По азбучен ред, няма да е Албания, следва
Държава с Б..., примерно,,, Беларус!?
Ей, смешни сте палячовци в Брюксел!
14:06 23.07.2026
167 Анонимен
14:08 23.07.2026
168 Радио Ереван
14:10 23.07.2026
169 роман
Коментиран от #180
14:10 23.07.2026
170 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #2 от "Въх ти да видиш":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта яMa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна
14:11 23.07.2026
171 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #106 от "Така е":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта яMa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна
Коментиран от #175
14:14 23.07.2026
172 хаха
До коментар #32 от "Мемо":Покрай Украйна не виждаш другата далавера- ТРИЛИОН ЗА АРМИЯ В ЕС. И този трилион е СПЕСТЯВАНИЯТА НА ХОРАТА. Спомни си статиите за открития тази година "Фонд за спестявания и инвестиции", Марио Драги, как хората си държели парите замразени в банка... Та далаверата е повече как да прилапат трилион от спестяванията и пенсионните фондове. Ще ги задължат да вкарат резервите си в ценни книжа на фонда или по разни програми, военни облигации и всичко ще потъне. За да няма инвестиции в програми и ЕС стартъпи, инвеститорите не виждат печалба. Та как ще стане с парите на хората?
14:16 23.07.2026
173 Точен
До коментар #6 от "Странно":Тогава какъв е проблемът- западняците спират айфона на Лавров, частите за мерца на Путин, арестуват щерките на Песков и Русия е на колене ))
14:16 23.07.2026
174 Дидро
Защо ли така стана и как се получи?
Ваксини за 4,5 милиарда евро бяха унищожени! С изтекъл срок!!! Урсула знае всичко и най-добре! Европейска измет!
14:19 23.07.2026
175 Как е мръъъшо тролеща 😄
До коментар #171 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄
Коментиран от #179, #181
14:21 23.07.2026
176 Движухаров
14:24 23.07.2026
177 Анонимен
14:26 23.07.2026
178 Нексус
Това там са най-големите търтеи в ЕсЕс.
14:28 23.07.2026
179 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #175 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна
14:29 23.07.2026
180 ТИР
До коментар #169 от "роман":Ще им се да стане , все някой трябва да храни новодошлите доктори и инженери У европата...
14:30 23.07.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.