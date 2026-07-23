Риск от Трета световна война: Путин е готов да атакува 4 нови държави след Украйна

Има риск от започването на Трета световна война, защото Русия е готова да атакува 4 нови държави след Украйна, предаде британското издание Express.

Според съобщенията Владимир Путин е насочил вниманието си към четири нови цели, докато се бори да осигури победа над Украйна. Министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заяви, че руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави - Литва, Латвия и Естония - и Полша.

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Той твърди, че несигурността относно изхода от четиригодишната война в Украйна е накарала руския народ да се усъмни и да се обърне срещу правителството си, оставяйки Путин да се бори за победа. Каунас каза пред LRT: „Тъй като войната в Украйна не се развива по план на Русия, те не са в състояние да спечелят, а днес експлозии отекват в самата Русия, има недостиг на гориво...“

„Руското общество вече поставя под въпрос кремълския режим защо се случва това и къде е обещаната победа. Кремъл, Путин, се нуждаят от нова ескалация, някаква нова победа, а Балтийският регион и Полша са най-близките цели в този случай“, заяви той.

Литовският президент Гитанас Науседа също предупреди, че Русия планира ескалация в Полша или балтийските държави, за да изпита НАТО.

Кремъл наскоро отхвърли подобни твърдения, наричайки ги „последната партида плашещи истории, предназначени да продължат промиването на мозъците на населението и да го подготвят за по-нататъшна милитаризация“.

Разузнавателните данни на Литва показват опасения относно възможни атаки срещу критична инфраструктура с помощта на конвенционални военни или хибридни тактики. В отговор страната засили сигурността около критична транспортна и енергийна инфраструктура, включително мостове, електрически подстанции, системи за газоснабдяване и комуникационни възли. Правят се и планове в отговор на потенциална руска атака, съобщава LRT.

Полският външен министър Радослав Шикорски също предположи, че Русия може да проведе операция под фалшив флаг, използвайки украински дронове. Наскоро страната беше принудена да вдигне изтребители в действие, за да прехване руски самолет Ил-20 над Балтийско море. Руският самолет не е имал подаден полетен план и е имал изключен транспондер. Самолетът е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство, съобщи полското оперативно командване на въоръжените сили.