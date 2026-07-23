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Риск от Трета световна война: Путин е готов да атакува 4 нови държави след Украйна
  Тема: Украйна

Риск от Трета световна война: Путин е готов да атакува 4 нови държави след Украйна

23 Юли, 2026 12:40 4 989 181

  • владимир путин-
  • литва-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • робертас каунас

Министърът на отбраната на Литва заяви, че руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави и Полша, защото губи войната в Украйна

Риск от Трета световна война: Путин е готов да атакува 4 нови държави след Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има риск от започването на Трета световна война, защото Русия е готова да атакува 4 нови държави след Украйна, предаде британското издание Express.

Според съобщенията Владимир Путин е насочил вниманието си към четири нови цели, докато се бори да осигури победа над Украйна. Министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заяви, че руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави - Литва, Латвия и Естония - и Полша.

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Той твърди, че несигурността относно изхода от четиригодишната война в Украйна е накарала руския народ да се усъмни и да се обърне срещу правителството си, оставяйки Путин да се бори за победа. Каунас каза пред LRT: „Тъй като войната в Украйна не се развива по план на Русия, те не са в състояние да спечелят, а днес експлозии отекват в самата Русия, има недостиг на гориво...“

„Руското общество вече поставя под въпрос кремълския режим защо се случва това и къде е обещаната победа. Кремъл, Путин, се нуждаят от нова ескалация, някаква нова победа, а Балтийският регион и Полша са най-близките цели в този случай“, заяви той.

Литовският президент Гитанас Науседа също предупреди, че Русия планира ескалация в Полша или балтийските държави, за да изпита НАТО.

Кремъл наскоро отхвърли подобни твърдения, наричайки ги „последната партида плашещи истории, предназначени да продължат промиването на мозъците на населението и да го подготвят за по-нататъшна милитаризация“.

Разузнавателните данни на Литва показват опасения относно възможни атаки срещу критична инфраструктура с помощта на конвенционални военни или хибридни тактики. В отговор страната засили сигурността около критична транспортна и енергийна инфраструктура, включително мостове, електрически подстанции, системи за газоснабдяване и комуникационни възли. Правят се и планове в отговор на потенциална руска атака, съобщава LRT.

Полският външен министър Радослав Шикорски също предположи, че Русия може да проведе операция под фалшив флаг, използвайки украински дронове. Наскоро страната беше принудена да вдигне изтребители в действие, за да прехване руски самолет Ил-20 над Балтийско море. Руският самолет не е имал подаден полетен план и е имал изключен транспондер. Самолетът е изпълнявал разузнавателна мисия в международното въздушно пространство, съобщи полското оперативно командване на въоръжените сили.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер, дано да ги изкърти

    133 18 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    Коментиран от #44, #67

    12:42 23.07.2026

  • 2 Въх ти да видиш

    182 28 Отговор
    Фашизма явно е пред края си. Пропагандата срещу Русия става все по тъпа! 😄

    Коментиран от #48, #60, #70, #75, #103, #111, #139, #154, #170

    12:42 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Министърът на отбраната на Литва заяви..

    117 21 Отговор
    Все ги бъркам тези държави. Някой знае ли ги Литва, Латвия Естония, коя коя е?

    Коментиран от #13, #80, #150

    12:43 23.07.2026

  • 5 Божее

    103 8 Отговор
    Слез и си прибери боклуците ! Ама и ти не ги искаш сигурно !

    Коментиран от #100

    12:43 23.07.2026

  • 6 Странно

    36 107 Отговор
    Лавров ползва вражески айфон,чучелото Путин вражески Мерцедес ,на Песков децата във вражеска Франция

    Коментиран от #11, #24, #41, #54, #164, #173

    12:43 23.07.2026

  • 7 Тошо

    116 21 Отговор
    Литва, Латвия и Естония, а също и Полша, мале тия рустаците ще завземат целия свят без даже и да са го помислили.Болни европейски мозъци.

    12:43 23.07.2026

  • 8 Тъпанарско внушение

    101 13 Отговор
    Спрете се !!!

    12:43 23.07.2026

  • 9 Тези в

    85 17 Отговор
    балтийските страни не са добре. Те са със странен генезис.

    12:44 23.07.2026

  • 10 Обикновен

    96 16 Отговор
    Така си го представям и аз-Путин отива и притеснен от "неуспехите си" разказва на някаква английска медия кого смята да нападне след това :-)))
    Ама моля ви се....що за бози качвате?

    12:44 23.07.2026

  • 11 1111

    35 11 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Ползват и вражеските турбини Сименс,да точат нафта

    Коментиран от #26, #62

    12:44 23.07.2026

  • 12 Мхм

    66 13 Отговор
    Бля, бля. Според франсетата Русия щяла да атакува Литва, Латвия, Естония и Полша. А Франция кой ще я атакува отново?

    12:44 23.07.2026

  • 13 123

    54 9 Отговор

    До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":

    Всички са един дол дренки.Плашат се и от сянката си.

    12:45 23.07.2026

  • 14 Дарт Вейдър

    50 7 Отговор
    Извънземен пита:Капитане кого да ударим първо? Полша!

    12:45 23.07.2026

  • 15 Малоумници

    76 8 Отговор
    Губи войната, но ще отвори нови 4 фронта.. А Полша от Калининград ли ще я превзема? То бива пропаганда, но не сме малоумници като вас

    12:45 23.07.2026

  • 16 шизoфpeния до шия

    57 8 Отговор
    Добре е сopоcняда да се разбере помежду си Русия губи ли или печели срещу Украйна. Щото ако губи, няма опасност да напада други. И кога руснаците ще нападат, щото твърденията че 2030 напада Полша не се вързват с твърденията че с това темпо ще им трябват 35г до Киев.

    12:45 23.07.2026

  • 17 Балтийските джуджета

    61 12 Отговор
    Са купени от Петър 1 за една торба злато от Шведския крал.
    Земята им е руска!
    Най мръсните Есесовци през ВСВ са били те.

    Коментиран от #27

    12:45 23.07.2026

  • 18 Перо

    53 10 Отговор
    Не само комисарката за външните работи на ЕС е много тъпа, както отбелязват американските журналисти и дипломати, но и всички представители на измислените държави и “нации” от 90-те! Сега и тоя малоумник си мисли, че Русия ще нападне света и пак ще ги върне при Ленин!

    12:46 23.07.2026

  • 19 Абе,

    44 10 Отговор
    Марче, пак си ровила в тавата с фалшивото брашно ! Малко години ги е хранил и правил заводи и електроцентрали , та пак ли ?!

    12:46 23.07.2026

  • 20 Дон Жуан

    39 10 Отговор
    Егати о..лигофрените и пропаднали медии.
    Путин си иска Новорусия и нищо повече.

    Ако става на въпрос трябва да си поиска цяла източна Европа, че Сталин се обръща в гроба, но това са възможностите за сега.

    12:47 23.07.2026

  • 21 Хаха

    12 47 Отговор
    Тогава вече Путлер ще си го получи както трябва. Това ще бъде и краят на Империята на злото.

    Коментиран от #46

    12:47 23.07.2026

  • 22 Добри новини

    16 42 Отговор
    🔥‼️🇺🇦✌️Добри дронове удариха рафинерия и база за втечнен газ в Уляновска област на Руската федерация през нощта.
    🔻Също в Башкортостан беше атакуван обектът Транснефт-Урал. Експлозии бяха чути във Воронеж, Луганск и Ялта.

    Коментиран от #58

    12:47 23.07.2026

  • 23 Без име

    52 12 Отговор
    Подобни статии показват само колко болни мозъци са узурпирали политиката в Европа.

    12:47 23.07.2026

  • 24 Хмхмм

    13 46 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Когато и да кажеш ,че руснака и копейката са боклуци все няма да сбъркаш.

    Коментиран от #96

    12:47 23.07.2026

  • 25 Тъкмо

    28 9 Отговор
    И джендърството дето експериментират НЕПЕОТАТА най-сетне ще свърши..ЩЕ ПОСРЕЩАМ БРЪТУШКИТЕ.....ПИСНА НИ.....

    Коментиран от #30

    12:48 23.07.2026

  • 26 вражеска Германия ползва

    31 11 Отговор

    До коментар #11 от "1111":

    руска газ и петрол иначе дебе@лия яко до картофите ша го обгърнат целия както ние с еврото го поехме до раме№@ната

    12:48 23.07.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    6 26 Отговор

    До коментар #17 от "Балтийските джуджета":

    Що придадоха Аляска?

    Коментиран от #31, #34, #74

    12:49 23.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 корона

    7 4 Отговор
    Ботът ламя за нашите данъци

    12:49 23.07.2026

  • 30 споняш ли си как започнз всичко с

    32 7 Отговор

    До коментар #25 от "Тъкмо":

    украйна и ковид изчезна както се появи дано и това се случи с джендърите

    12:49 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мемо

    40 8 Отговор
    Никога Путин не е казвал, че има намерение да атакува страна, членка на НАТО. Това са измислици, само и само да си оправдаят финансирането на Украйна.

    Коментиран от #172

    12:50 23.07.2026

  • 33 ?????

    42 7 Отговор
    Ха ха.
    Губи войната в Украйна, но ще нападне още 4 държави.
    Тия кви вещества употребяват?

    12:50 23.07.2026

  • 34 да спреш фентанила

    28 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    наркоман от нпо отворено общество

    12:51 23.07.2026

  • 35 Кухи

    37 6 Отговор
    Откъде ги намират тези промити мозъци, че и ги слагат на ръководни позиции, защото са кухи явно и лесно се контролират... Сега пък министър на отбраната на Литва - нямам думи... До вчера ни убеждаваха, че Русия не трябва да печели войната срещу Украйна, защото след това щяла да се насочи към други европейски държави, а тоз сега ни казва, че понеже Русия губела срещу Украйна, щяла да атакува други държави... Айде да се разберат първо между себе си кое е по-опасно: Русия да спечели или да загуби

    Коментиран от #78

    12:51 23.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    25 6 Отговор
    Реалният интерес е Молдова която и без това се цепи. Въпросът е само как. Тя е част от подарената от Ленин Новорусия - огромната част на Украйна/УССР за влизането в СССР.

    12:52 23.07.2026

  • 38 Баце ЕООД

    26 6 Отговор
    Голямо страх у тия англичани е?? Що така?! Какъв глупак трябва да си, да им вярваш на тия само...

    12:52 23.07.2026

  • 39 Аман

    27 6 Отговор
    Не може да победи, губи, удари отекват в Москва...и затова ще нападне 4 нови държави?! Някой от които по силни от Украйна и всичките в НАТО. Що за глупости? Каква е логиката?

    12:52 23.07.2026

  • 40 Тъкмо

    24 6 Отговор
    Опитите да ни затрият НАЦИЯТА И ТЕ ЩЕ СВЪРШАТ...ДОБРЕ ДОШЛИ БРАТУШКИ....!!!

    12:52 23.07.2026

  • 41 Тити на Кака

    33 11 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Всъщност Лавров ползва Huawei, Путин се вози на Аурус Сенат, дъщерята на Песков наистина живее във Франция, но останалите му деца са в Русия.
    Давай следващата доза правоверни лъжи!

    12:53 23.07.2026

  • 42 Ахаха

    13 3 Отговор
    Тия хептем са пред фалит, цялата им държава се тресе от протести и са неспособни да носят грам отговорност за постъпките си.

    12:53 23.07.2026

  • 43 Полша

    8 9 Отговор
    Мен ако атакуват вече ще си се прострелят в главата

    12:54 23.07.2026

  • 44 Путин

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Супер, дано да ги изкърти":

    Не можем, Сорос ни каза да сме многоходови.

    12:54 23.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Недей чака питкооооу

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Отивай на фронта да ги бийш... Ахахахаха

    12:55 23.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да минат

    17 5 Отговор
    През България най напред

    12:55 23.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мара нюз

    30 7 Отговор
    "Министърът на отбраната на Литва заяви, че руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави и Полша, защото губи войната в Украйна "
    Когато някой е тъп, то е за цял живот !

    12:56 23.07.2026

  • 52 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    21 14 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    Коментиран от #144

    12:56 23.07.2026

  • 53 Омбре

    20 5 Отговор
    Такива изказвания, могат да будят само смях и съжаление към тоя дето го е казал.

    Коментиран от #63

    12:56 23.07.2026

  • 54 Орк

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Ухапала вас Украина. Тотална украинизация на Европа. Само глупости говорите. Срамота.

    12:56 23.07.2026

  • 55 Баце ЕООД

    9 7 Отговор

    До коментар #45 от "Коня":

    По скоро му набиха канчето като питка в дерек, на Маркото..

    12:57 23.07.2026

  • 56 Тъпото руско говедо

    9 25 Отговор
    Толкова ли не се намери един смел и достоен човек който да избави света от това нищожество Путин, егати и грозното име Путин, като Хитлер.

    Коментиран от #64, #68, #132

    12:57 23.07.2026

  • 57 Простак

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    200%

    12:57 23.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Тити на Кака

    18 7 Отговор

    До коментар #11 от "1111":

    Сименс се изтегли от руския пазар на газово оборудване през 2022.
    Руснаците замениха немските компресори и турбини със свое производство.

    12:58 23.07.2026

  • 63 Ммм да

    5 11 Отговор

    До коментар #53 от "Омбре":

    Киев за два дня...мммда...смешно...и руска тор ...мдам..4 години...мда

    Коментиран от #69, #118

    12:58 23.07.2026

  • 64 Мнението

    9 6 Отговор

    До коментар #56 от "Тъпото руско говедо":

    На помак не се зачита

    12:58 23.07.2026

  • 65 Кой е агресора

    22 6 Отговор
    Русия ли ходи по света и се чуди кой ден коя държава да БОМБАРДИРА ? Днес Сърбия , утре Авганистан , после Ирак , после Венецуела , после Иран ......

    12:59 23.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Супер, дано да ги изкърти":

    С такъв народ в България, се надявам да направят от България, втори Донбас. В руини!

    Коментиран от #142

    12:59 23.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Арестович

    21 9 Отговор

    До коментар #63 от "Ммм да":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #108

    12:59 23.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Баце ЕООД

    18 2 Отговор
    Харков няма стратегическо значение... Одеса няма стратегическо значение.
    Черно море няма стратегическо значение.

    Упражнявайте!

    13:00 23.07.2026

  • 72 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "Украйна":

    Щеше да бъде така, Ако не беше либералния,отговорен и хуманен Путин.....

    13:00 23.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 АБВ

    14 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    "Що придадоха Аляска?"

    А защо французите продадоха Луизиана ?
    Или не знаеш този факт, а ?

    13:00 23.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кажи браво на Украйна

    3 16 Отговор

    До коментар #61 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":

    Че унищожава фашизма залял Русия и няма да се излагаш.Факт.
    Ама дреме му на глупака.Факт.

    Коментиран от #99, #101, #122

    13:02 23.07.2026

  • 80 Няма значение

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":

    Коя коя е. Това са трите балтийски тайгъра!!!

    13:02 23.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Експресни

    3 3 Отговор
    НАШАМАРА ХЕПТЕН ИЗКУ КУРИГА ,ПРЕПИСВА САМО ПРОСТО ТИЙ

    13:02 23.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Факт

    8 5 Отговор
    Тия па едни държави...

    13:04 23.07.2026

  • 87 Кърджали

    2 1 Отговор
    Кажи колко пъти те трамбовах бе гювендиьо.....

    13:04 23.07.2026

  • 88 Монтгомъри

    7 4 Отговор
    А доказательства,че ЩЕ АТАКУВА?
    Баламосвате хора за им откраднете техните данъци?

    13:05 23.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Путин е готов да атакува също

    14 3 Отговор
    и писарките на кьор фишеци
    и неуморно бълнуващите за копейки русофободебили

    13:05 23.07.2026

  • 92 Уффф...омръзна ни!

    13 3 Отговор
    Да ни плашите,че Русия само ще ни напада...!
    Та нали е в ,,колапс"...,пред ,,разпад"...,,свърши ракетите"...оръжията им ,,не са технологични и архаични"...,бият се с ,,лопатки" ,а електрониката им е с ,,чипове от перални"...?!

    13:05 23.07.2026

  • 93 така

    8 1 Отговор
    си мислите от страх....

    13:06 23.07.2026

  • 94 Дас Хаген

    12 2 Отговор
    Глупостите на Мария и евроджетата, уж едно село не могат да превземат, цели четири държави под заплаха! Противоречите си със всяка новина!

    13:06 23.07.2026

  • 95 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Не звучиш като победител нещо. Беги на фронта, покажи им! Че скоро ще е късно..

    Коментиран от #120

    13:07 23.07.2026

  • 96 Що така

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмм":

    Никой не ти харесва мнението? Да не си УМЕН?!

    13:08 23.07.2026

  • 97 Финито

    2 3 Отговор
    Ако продължава така ще загуби всичко.

    13:08 23.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Не всеки е мръъъша

    14 3 Отговор

    До коментар #79 от "Кажи браво на Украйна":

    за да слави фашистите и терористи в Украйна!

    Коментиран от #117, #121, #141

    13:10 23.07.2026

  • 102 Тъкмо

    9 1 Отговор
    И джендърството дето експериментират НЕПЕОТАТА най-сетне ще свърши..ЩЕ ПОСРЕЩАМ БРАТУШКИТЕ.....ПИСНА НИ.....(а и крадливите дано да понамалеят)

    13:10 23.07.2026

  • 103 Гьобелс-ряпа да яде!

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Въх ти да видиш":

    ТеА го надминаха по русофобска пропаганда...😉👍😆!

    Коментиран от #106

    13:11 23.07.2026

  • 104 Моето момиче

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Коня":

    Леееекинко си се объркала тука.. Рубио е тотална питка, също като теб.. "Коня" както му викаш е изключително изпечен политик и президент просто му го подаде да го полигави малко..

    13:11 23.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #103 от "Гьобелс-ряпа да яде!":

    Друг е въпроса, че днешната пропаганда срещу Русия е толкова глупава, че гьобелс би се обърнал в гроба гледайки трагедията на възродилият се фашизъм на запад и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #112, #171

    13:13 23.07.2026

  • 107 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Владимир Путин ще използва атома за мирни цели Камък върху камък няма да остане в борбата за мир в Европа.
    Наслаждавайте се на последното си лято.Догодина такова няма да има.Тъкмо и жените по морето ще си дойдат на мястото.

    Коментиран от #113

    13:13 23.07.2026

  • 108 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #69 от "Арестович":

    Арестович се е объркал. Той се извиняваше 100 пъти след това за думите си!

    Коментиран от #110

    13:13 23.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Глей глей глей

    7 2 Отговор

    До коментар #108 от "Хахахаха":

    Недей лай като разгонено женско куче. Глей само кво ще стане следващите 20 дни. Единственото черно море което Украйна ще вижда е от България.. О то докато не ги депортираме

    Коментиран от #135

    13:15 23.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Ахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Сатана Z":

    Шубето е голям страх викаш... Страх те е, окей. Ми бегай на далеч уе

    13:16 23.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Викаш

    7 1 Отговор
    Като се затруднява на един фронт, да си отвори нови четири!!!!
    Малоумна евроджендърска пропаганда в действие.

    13:16 23.07.2026

  • 116 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Още ли има ненормалници да се ловят на глупостите на балтийските пудели?!
    Значи той губел в Украйна, обаче щял да си отвори нов фронт нападайки държава от НАТО?!
    Ненормалщината и екстремната глупост убиват!

    Ами пожелавам му Путин да посети Прибалтика и да си вземе квото си иска! От сърце! Така де, за да не изкарваме новите си партньори лъжци и ненормалници е редно да си получат посещението!

    13:16 23.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Марк Мили

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ммм да":

    Мен ме уволниха отдавна за тази глупост която казах

    Коментиран от #123

    13:17 23.07.2026

  • 119 Баба Гошка

    11 2 Отговор
    Трите лаещи балтийски чихуахи да продължават да дразнят мечока и за 1 ден може да ги из мете. То не беше нападения на кораби в международни води, затруднен транспорт за калининград, изказвания на кая птицечоввката, дрънкане на орръжие. Много тъъппички, че чак плоскички. Вместо да си траят и налягат пар цальоците, искали 3та световна. Абре никой няма да дойде да ммррее за тъппитее ви задд ницци. Ще ви няма за нула време

    13:17 23.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 От чужбина

    11 1 Отговор
    Първо погледнете рейтинга на статията, звездичките в края. В момента са 2 от 5. Прекалено нисък. Малко са повярвали на тези глупости. Все пак има и повярвали, жалко за глупостта им!
    И така, уточнете се! Путин нали вече умря няколко пъти. От гроба ли ще стане за да напада???
    Руснаците свършиха ракетите, самолетите, горивата и всичките им пушкала свършиха. С лопати ли ще нападат? Така де, нали точно същите среди ги твърдяхте по-горние неща!!!
    И си спомнете какво ви каза Путин още в началото: -Искате дълга война добре, имате я!
    И си спомнете какво каза Зеленски: - Давайте пари и ще се бием!

    Коментиран от #126

    13:19 23.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Излагаш се!

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Деменция ли те хвана...?!
    Я дай онова парче... :
    ,,И завит с Руската гъбина...!"
    😝🤣😂😆👍!

    13:21 23.07.2026

  • 128 😁.........

    0 8 Отговор
    Те пет години с Украйна не могат да се справят че сега и с четири, особено пък с Полша.

    Коментиран от #131, #156

    13:22 23.07.2026

  • 129 Питам

    3 7 Отговор
    Няма ли някой смел руснак да ликвидира този дядка, че побърка света с неговите старчески настроения и изменения....

    13:22 23.07.2026

  • 130 Фори

    3 1 Отговор
    И Радев каза същото.Русия може да хвърли атомна бомба в някоя европейска държава каза Радев!

    13:22 23.07.2026

  • 131 И това

    4 1 Отговор

    До коментар #128 от "😁.........":

    е от любимите неща за папагалене от тролещите глу.... 😄 После защо изглеждат толкова жалко и показват падението на запада. 😄

    13:23 23.07.2026

  • 132 ПУТИН е шефа

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Тъпото руско говедо":

    Свиквай

    Коментиран от #140

    13:30 23.07.2026

  • 133 ама каква логика има само написалия

    6 1 Отговор
    статията. :Д начи аз днес губя на един фронт, напълно изтощен съм, свършили са ми и оръжия и хората не ме подкрепят, гориво нямам, но утре тръгвам да нападам други не 1, не 2, не 3, а цели 4 държави, членки на НАТО :Д който ги пише тези, спокойно може да се ориентира към комедийното изкуство.

    13:30 23.07.2026

  • 134 хахаха

    8 3 Отговор
    Путин е готов да атакува 4 нови държави СЛЕД Украйна...демек, покрайнината вече е отписана...ама нали Путин вече бил загубил войната? Малко се объркАх...

    13:32 23.07.2026

  • 135 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Глей глей глей":

    От кога да броя 20 дни? След 5 години ли да започна броенето?

    13:33 23.07.2026

  • 136 Гого Мадурев

    7 1 Отговор
    Министъра на отбраната на България е предупредил министрите на Латвия, Литва и Естоня, че според разузнавателни данни на българското разузнаване болшинството българи може да не знаят точно къде се намират Латвия, Литва и Естония, но въпреки това болшинството българи може би ще отидат на море там през лятото. Българският министър е уведомил колегите си, че българското разузнаване сега проучва колко е продължителността на лятото там и продават ли Узо.

    Е това е новина!!!

    Коментиран от #143

    13:34 23.07.2026

  • 137 Българин

    1 2 Отговор
    Дано и България да е в списъка 🥰🤩🤩

    13:35 23.07.2026

  • 138 И тук дв доказва....

    2 1 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    13:36 23.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    13:39 23.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Цирк

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Ха ха. В главата ти.

    13:43 23.07.2026

  • 145 То и Наполеон тана

    4 0 Отговор
    И лошо свърши. А Макрон е далеч от Наполеон

    13:43 23.07.2026

  • 146 Нострадамус

    8 1 Отговор
    ТъпитеУрсули дават Мило и Драго да Запалят Трета световна война,
    но не знаят какво ще ни се случи!
    Жалко за Горките хора, които са подарили Съдбите си на ЕС и Урсулите!

    13:45 23.07.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 1001

    3 0 Отговор
    АУУУУУУУУУУ Голяма журналистика!

    Коментиран от #149

    13:46 23.07.2026

  • 149 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "1001":

    И максимална цензура!

    13:48 23.07.2026

  • 150 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Министърът на отбраната на Литва заяви..":

    Знам само, че Русия си ги е купила навремето. Само не знам от какво се шашкат? Те са си руска територия. Така като САЩ са купили Аляска.

    13:49 23.07.2026

  • 151 Румен

    0 1 Отговор
    Хахаха. Той една не може да превземе камо ли 3. Хаха

    13:49 23.07.2026

  • 152 Пешо

    5 0 Отговор
    Да напишем и кажем че"руският президент може да насочи вниманието си към балтийските държави - Литва, Латвия и Естония - и Полша"

    Пък после Русия да докаже че няма сестра :)

    Платена статия- това говори за здравословното положение на публикуващия-
    Психична болест!

    13:50 23.07.2026

  • 153 2,5 млн укри

    3 1 Отговор
    при бандера! За 4 г. Благодарение на кървавите сащ Ко.

    Коментиран от #155

    13:51 23.07.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 4 милиони рашисти при кобзон

    1 3 Отговор

    До коментар #153 от "2,5 млн укри":

    15% от трудоспособното население на раша

    Коментиран от #161

    13:52 23.07.2026

  • 156 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #128 от "😁.........":

    "Те пет години с Украйна не могат да се справят че сега и с четири, особено пък с Полша."

    С Полша са се справяли многократно. Я виж колко години е била част от Руската империя !
    Знаеш ли как са наричали поляците ген. Гурко ?
    Чети повече и пиши по-малко за да не се излагаш !

    13:54 23.07.2026

  • 157 хаха

    3 0 Отговор
    Леле, значи Путин губи войната в Украйна и заради загубата ще натовари армията, дето губи, да атакува още 4 държави? Верно ли това? Досега не се е чуло да има подобна стратегия в историята. Обикновено губещият търси нови сили, оръжия и всеки начин да продължи да воюва, защото иначе си заминава. Победителите може и да решат да разширят кампанията с нови цели.

    13:55 23.07.2026

  • 158 Путин е готов да атакува също

    2 1 Отговор
    и писаркитенакьор фишеци
    и неуморно бълнуващите за копейки русофободебили

    13:57 23.07.2026

  • 159 12 волта

    3 0 Отговор
    Логика - губиш война и затова нападаш други три държави? Това може да го измисли само слаботоков от прибалтика.

    14:00 23.07.2026

  • 160 Кой са тези всъщност?

    2 1 Отговор
    Никой не може да каже къде на картата са тези три недоразумения, каква е разликата между тях и за какво се борят. За мен са три предградия на Москва и следва да спазват градските разпоредби.

    14:03 23.07.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Анонимен

    3 0 Отговор
    Каква логика! Понеже губел войната с Украйна, ще напада още 4 държави и то от НАТО. Балтийските политици наистина са идиоти, по-големи от нашите.

    14:04 23.07.2026

  • 163 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Путин е готов да атакува и целият свят, но дали ще го направи!
    И аз съм готов да атакувам комшиите, но няма да го направя.

    14:04 23.07.2026

  • 164 Нищо странно няма

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Не е странно, iPhone се произвежда в Китай, с китайски части и китайски суровини. Не само не е вражески, а си е направо приятелски.

    14:04 23.07.2026

  • 165 АНОНИМЕН

    2 1 Отговор
    ДО НОМЕР 16
    РУСИЯ ЩЕ ГИ ИЗЧАКА ДА СЕ ВЪОРАЖЪТ И ЧАК ТОГАВА В 2030 Г ЩЕ НАПАДНЕ ЕВРОПА --РУСНАЦИТЕ СА ДЖЕНТЪЛМЕНИ -ДАВАЙТЕ ПАРИ ЕВРОПЕЙЦИ ЗА ОРЪЖИЯ-РУСИЯ ЩЕ ИЗЧАКА

    14:05 23.07.2026

  • 166 Беро

    2 0 Отговор
    На мястото на Путин, първо бих ударил една държава извън Брюкселската четвортка.
    По азбучен ред, няма да е Албания, следва
    Държава с Б..., примерно,,, Беларус!?
    Ей, смешни сте палячовци в Брюксел!

    14:06 23.07.2026

  • 167 Анонимен

    1 0 Отговор
    По-добре България.....ще им помогнем!

    14:08 23.07.2026

  • 168 Радио Ереван

    1 0 Отговор
    Нека нас, нека нас!!

    14:10 23.07.2026

  • 169 роман

    3 0 Отговор
    Що за малоумие обзема Европа?! Щял бил да атакува не знам си кой! За чий ху.. сте му бе?

    Коментиран от #180

    14:10 23.07.2026

  • 170 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Въх ти да видиш":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта яMa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна

    14:11 23.07.2026

  • 171 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Така е":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта яMa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна

    Коментиран от #175

    14:14 23.07.2026

  • 172 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мемо":

    Покрай Украйна не виждаш другата далавера- ТРИЛИОН ЗА АРМИЯ В ЕС. И този трилион е СПЕСТЯВАНИЯТА НА ХОРАТА. Спомни си статиите за открития тази година "Фонд за спестявания и инвестиции", Марио Драги, как хората си държели парите замразени в банка... Та далаверата е повече как да прилапат трилион от спестяванията и пенсионните фондове. Ще ги задължат да вкарат резервите си в ценни книжа на фонда или по разни програми, военни облигации и всичко ще потъне. За да няма инвестиции в програми и ЕС стартъпи, инвеститорите не виждат печалба. Та как ще стане с парите на хората?

    14:16 23.07.2026

  • 173 Точен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Странно":

    Тогава какъв е проблемът- западняците спират айфона на Лавров, частите за мерца на Путин, арестуват щерките на Песков и Русия е на колене ))

    14:16 23.07.2026

  • 174 Дидро

    2 4 Отговор
    Първо направете паметник на Путин, ама от чисто злато! Спря Ковид-а още първият месец на войната! 100 000 хиляди загиваха месечно в световен мащаб!
    Защо ли така стана и как се получи?
    Ваксини за 4,5 милиарда евро бяха унищожени! С изтекъл срок!!! Урсула знае всичко и най-добре! Европейска измет!

    14:19 23.07.2026

  • 175 Как е мръъъшо тролеща 😄

    2 1 Отговор

    До коментар #171 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄

    Коментиран от #179, #181

    14:21 23.07.2026

  • 176 Движухаров

    0 0 Отговор
    Бункерният диктатор има още 2 - 3 месеца власт.

    14:24 23.07.2026

  • 177 Анонимен

    1 1 Отговор
    Боже, къде се раждат тия гении на човечеството?!!

    14:26 23.07.2026

  • 178 Нексус

    0 1 Отговор
    Прибалтийските отпадъци се надяват Русия да ги превземе за да ги храни.
    Това там са най-големите търтеи в ЕсЕс.

    14:28 23.07.2026

  • 179 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна

    14:29 23.07.2026

  • 180 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "роман":

    Ще им се да стане , все някой трябва да храни новодошлите доктори и инженери У европата...

    14:30 23.07.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

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