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Стоян Тончев: Явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.

Стоян Тончев: Явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.

23 Юли, 2026 13:04 1 133 11

  • стоян тончев-
  • нова власт-
  • бутане-
  • приемане-
  • десислава трифонова

Възмущават се гражданите, че Десислава Трифонова била назначена за съветник на министъра и вицепремиер по икономиката в кабинета “Радев”. “Герберска калинка” я наричат, която станала “копринка”. Е, не научихте, че такива екземпляри не са партийни. Ти са на някой, който ги бута, за да му защитават интересите във властта.

Стоян Тончев: Явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”. - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Юли ми е като септември - бавно, прохладно, лежерно….
Можеш да се разхождаш и да пазаруваш, да четеш книга на плажа, или да си направиш горски поход. Стига да разполагаш с това време и с тези възможности.
А може и да работиш - четвъртък е все пак.
Но днес всички пак са недоволни!
Недоволни от времето, от правителството, от самолетите…
Не всички съвсем. Някои са доволни от падащия рейтинг на “Прогресивна България”. Ама то във властта е така - едни неща ти се покачват, като авоарите, либидото, алчността и недоверието към теб, но пък други ти падат, като доверието в теб. Ако си служиш с лъжи.
Възмущават се гражданите, че Десислава Трифонова била назначена за съветник на министъра и вицепремиер по икономиката в кабинета “Радев”. “Герберска калинка” я наричат, която станала “копринка”.
Е, не научихте, че такива екземпляри не са партийни. Ти са на някой, който ги бута, за да му защитават интересите във властта. Бута ги там, където може да се бутне. А явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.
Бутат я Деси Трифонова от Пловдив. От ОЙЛ-а


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Десислава Трифонова

    21 0 Отговор
    явно също някой и го бута

    Коментиран от #2, #3

    13:08 23.07.2026

  • 2 и явно добре

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "На Десислава Трифонова":

    го приема Десито

    13:09 23.07.2026

  • 3 Без име

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "На Десислава Трифонова":

    Този някой няма никакъв вкус към жените.

    13:12 23.07.2026

  • 4 обективен

    27 0 Отговор
    Щом и тази става съветник на министър , значи ,че министъра за нищо НЕ става !

    13:13 23.07.2026

  • 5 Некъдърна

    27 0 Отговор
    и нагла провинциалистка със самочувствие до небето ,без покритие ! Уволнена за това , че не е в състояние да работи компетентно , а заплата за десет ! И сега Цветанчова Трифонова я намърдаха пак да лапа яки пари за нищо !

    Коментиран от #11

    13:14 23.07.2026

  • 6 Ти си бил голям умник бе, Тончев!

    6 6 Отговор
    ВСИЧКИ КАДРИ СА ПАРТИЙНИ! НА БКП!★ ☭⚒☭☭☭☭★ ☭
    А НА 60-ГОДИШНИТЕ ДЯДКИ ЩЕ ИМ СЕ ВДИГНЕ ЛИБИДОТО, КОГАТО СЕ ВДИГНЕ МУМИЯТА ОТ МАВЗОЛЕЯ!😄😄😄

    13:24 23.07.2026

  • 7 Сила

    13 1 Отговор
    Ох , котьооооо ...
    Поредната тлъста провинциална муцунка на хранилката !!!
    Бравос !!! Да живей , шъ съ упрайме ...✊🫰🤞

    13:27 23.07.2026

  • 8 Кое още не ви е ясно?!

    10 5 Отговор
    Крадев е мacтия на Шиши.

    13:37 23.07.2026

  • 9 Ти да видиш

    8 2 Отговор
    Че и "нови" ли имало в "новата власт"?

    13:45 23.07.2026

  • 10 Стояне

    2 2 Отговор
    много си на ясно с бутането..............

    13:48 23.07.2026

  • 11 Ти да видиш

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Некъдърна":

    А иначе ще "съкращаваме"държавната администрация.
    Да започнем със "съветниците" на министри, депутати, политически кабинети и прочее кърлежи и бюджета ще е на нула.

    14:02 23.07.2026