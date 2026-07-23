Стоян Тончев: Явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.

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Юли ми е като септември - бавно, прохладно, лежерно….

Можеш да се разхождаш и да пазаруваш, да четеш книга на плажа, или да си направиш горски поход. Стига да разполагаш с това време и с тези възможности.

А може и да работиш - четвъртък е все пак.

Но днес всички пак са недоволни!

Недоволни от времето, от правителството, от самолетите…

Не всички съвсем. Някои са доволни от падащия рейтинг на “Прогресивна България”. Ама то във властта е така - едни неща ти се покачват, като авоарите, либидото, алчността и недоверието към теб, но пък други ти падат, като доверието в теб. Ако си служиш с лъжи.

Възмущават се гражданите, че Десислава Трифонова била назначена за съветник на министъра и вицепремиер по икономиката в кабинета “Радев”. “Герберска калинка” я наричат, която станала “копринка”.

Е, не научихте, че такива екземпляри не са партийни. Ти са на някой, който ги бута, за да му защитават интересите във властта. Бута ги там, където може да се бутне. А явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.

Бутат я Деси Трифонова от Пловдив. От ОЙЛ-а