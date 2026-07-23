Юли ми е като септември - бавно, прохладно, лежерно….
Можеш да се разхождаш и да пазаруваш, да четеш книга на плажа, или да си направиш горски поход. Стига да разполагаш с това време и с тези възможности.
А може и да работиш - четвъртък е все пак.
Но днес всички пак са недоволни!
Недоволни от времето, от правителството, от самолетите…
Не всички съвсем. Някои са доволни от падащия рейтинг на “Прогресивна България”. Ама то във властта е така - едни неща ти се покачват, като авоарите, либидото, алчността и недоверието към теб, но пък други ти падат, като доверието в теб. Ако си служиш с лъжи.
Възмущават се гражданите, че Десислава Трифонова била назначена за съветник на министъра и вицепремиер по икономиката в кабинета “Радев”. “Герберска калинка” я наричат, която станала “копринка”.
Е, не научихте, че такива екземпляри не са партийни. Ти са на някой, който ги бута, за да му защитават интересите във властта. Бута ги там, където може да се бутне. А явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.
Бутат я Деси Трифонова от Пловдив. От ОЙЛ-а
Стоян Тончев: Явно в новата власт и добре се “бута”, и добре се “приема”.
23 Юли, 2026 13:04 1 133 11
Възмущават се гражданите, че Десислава Трифонова била назначена за съветник на министъра и вицепремиер по икономиката в кабинета “Радев”. “Герберска калинка” я наричат, която станала “копринка”. Е, не научихте, че такива екземпляри не са партийни. Ти са на някой, който ги бута, за да му защитават интересите във властта.
Юли ми е като септември - бавно, прохладно, лежерно….
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Десислава Трифонова
Коментиран от #2, #3
13:08 23.07.2026
2 и явно добре
До коментар #1 от "На Десислава Трифонова":го приема Десито
13:09 23.07.2026
3 Без име
До коментар #1 от "На Десислава Трифонова":Този някой няма никакъв вкус към жените.
13:12 23.07.2026
4 обективен
13:13 23.07.2026
5 Некъдърна
Коментиран от #11
13:14 23.07.2026
6 Ти си бил голям умник бе, Тончев!
А НА 60-ГОДИШНИТЕ ДЯДКИ ЩЕ ИМ СЕ ВДИГНЕ ЛИБИДОТО, КОГАТО СЕ ВДИГНЕ МУМИЯТА ОТ МАВЗОЛЕЯ!😄😄😄
13:24 23.07.2026
7 Сила
Поредната тлъста провинциална муцунка на хранилката !!!
Бравос !!! Да живей , шъ съ упрайме ...✊🫰🤞
13:27 23.07.2026
8 Кое още не ви е ясно?!
13:37 23.07.2026
9 Ти да видиш
13:45 23.07.2026
10 Стояне
13:48 23.07.2026
11 Ти да видиш
До коментар #5 от "Некъдърна":А иначе ще "съкращаваме"държавната администрация.
Да започнем със "съветниците" на министри, депутати, политически кабинети и прочее кърлежи и бюджета ще е на нула.
14:02 23.07.2026