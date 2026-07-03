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Цени, евро и обедняване – преходът като вечна спекула

Цени, евро и обедняване – преходът като вечна спекула

3 Юли, 2026 09:00 1 472 31

  • евро-
  • преход-
  • пари-
  • обедняване-
  • държава-
  • институции

Преходът у нас се превърна от временно състояние в постоянен модел.

Цени, евро и обедняване – преходът като вечна спекула - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всяка новина за покачване на цени, въвеждане на еврото или поредна „реформа“ неизбежно води до едно и също усещане у хората – че обедняват. Не статистически, не по таблици, а реално, в ежедневието си. В магазина, на касата, при плащането на сметките. И това усещане не е плод на внушение или носталгия, а резултат от дълъг процес, който започна още с прехода, но така и не приключи все още.

Преходът у нас се превърна от временно състояние в постоянен модел. Обещаваше се, че ще е кратък, че ще донесе свобода, пазар, благоденствие. Вместо това той роди мутри (още са на власт), спекула, неравенства и социална умора. Цените растат по-бързо от доходите, а всяка промяна – от валутна до енергийна – се използва като оправдание за ново поскъпване. В този смисъл преходът не е просто икономически, а морален:

той легитимира идеята, че „всеки се спасява сам“, а по-слабите плащат цената.

Евро в общество със слаби институции, лош контрол и висока спекула не е гаранция за по-добър живот. Напротив – то може да ускори процеси, които вече съществуват.

Тук се появява и грубата, но все по-често използвана метафора за „оядените“. Не в буквалния, а в социалния смисъл – система, в която едни печелят от обедняването на други. Когато храните поскъпват без икономическа логика, когато енергията става инструмент за печалба, когато трудът се обезценява, а капиталът се самовъзпроизвежда, обществото започва да се изяжда отвътре.

Не от злоба, а от липса на правила и справедливост.

Сравнението с живота „преди“ често се отхвърля като сантиментално. Но хората не сравняват идеологии, а сигурност. Сравняват усещането, че можеш да планираш, че утрешният ден няма да е по-лош от днешния. Сега мнозина живеят в режим на постоянно приспособяване – към нови цени, нови правила, нови кризи.

Това изтощава и води до апатия, която е най-опасният резултат от обедняването.

Спекулата не е само икономическо явление, тя е култура. Култура на „вземи сега“, „натисни докато може“, „после ще видим“. В такава среда всяка голяма промяна – било то евро, "Зелена сделка" или дигитализация – се превръща в риск за обикновения човек и възможност за печалба за малцина. Докато това не се промени, докато правилата не започнат да важат за всички, разговорът за цени и валути ще бъде вторичен.

Истинският въпрос не е дали ще плащаме в евро, а дали ще живеем в общество, което не приема обедняването като нормално състояние. Защото когато хората свикнат да обедняват, тогава „оядените“ вече не са метафора, а диагноза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма как, бе?!

    42 4 Отговор
    След 01.01.2026 не текнаха ли обещаваните на простолюдието реки от мед и масло?

    Коментиран от #7, #17

    09:03 03.07.2026

  • 2 честген ционист

    41 1 Отговор
    Последните 37г от живота в България може да се оприличи само на циганската хазартна игра "Тука има, тука нема".

    09:03 03.07.2026

  • 3 Виждащ

    45 4 Отговор
    От Възраждане отдавна казваха, че това ще се случи, но всички се правеха на слепи и глухи.

    Сърбайте си попарата тихичко сега и не се оплаквайте.

    09:04 03.07.2026

  • 4 Мишел

    6 18 Отговор
    България е в преход от 1944г.

    09:05 03.07.2026

  • 5 Яшар

    25 2 Отговор
    В момента Спекулата и обирането ни върлува по нашите земи ,този път освен политиците и дребните търговци ,общаци и майстори (баняджии,плочкаджии,Ел, картонджии.,косачи и подобни ) се опитват да ни вменят че един лев е едно евро и ни обират успешно ! ...но например новата кола ,телевизор или западни обувки че си струват колкото 2025 никой него отчита

    09:07 03.07.2026

  • 6 Гост

    27 3 Отговор
    В Обзор от днес.
    Чадър 4,09€ шезлонгът и той толкова. Шалтето 2€, масичката още толкова. Комплект чадър + два шезлонга + две шалтета + масичка 16€.
    Платената зона едвам се пълни първият ред. Останалите са празни.
    Свободната зона е свита още, за да заграбят концесионерите повече площ, но всички са там, пригодили всякакви столчета и чадърчета за къмпинг. По хотелите са на басейна, защото не им се занимава с глупости.
    Нощувките са почти двойно на миналогодишните. Паркингът е 1,50€ на всеки започнат час или 7,50€ за цял ден. Честито.

    Коментиран от #15, #30

    09:10 03.07.2026

  • 7 Мурка

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ма как, бе?!":

    не щем МЕД и МАСЛО искаме БАНАНИ

    09:13 03.07.2026

  • 8 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Благодарение на валутният борд левът беше фиксиран към открито на 1.95...,но иначе беше надценен с над 50%.Вече няма такъв борд и нещата си дойдоха на мястото.Със замразяване на МРЗ за 2 + години се очертава масово обедняване и емиграция,а вакуума ще бъде запълнен от непретенциозни работници от екзотични дестинации.

    Коментиран от #25

    09:14 03.07.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    21 4 Отговор
    Бацо обедни всички нормални хора, като ги вкара в клуба на богатите!
    КажетЕ бедняци тенкю! 😉

    09:15 03.07.2026

  • 10 Тома

    27 3 Отговор
    Не е лошо тези които хвалиха еврото по телевизиите и как ще забогатеем сега да им ударят по 10 камшика на голо и да се увалят в катран с перушина.

    09:16 03.07.2026

  • 11 Хаха

    17 0 Отговор
    Всяка новина за покачване на цени, въвеждане на еврото или поредна „реформа“ неизбежно води до едно и също усещане у хората – че обедняват.

    Що бе, нали УЖ еврото беше за ПО-ДОБРО...🤣

    09:28 03.07.2026

  • 12 вечният преход

    15 0 Отговор
    На вашите пари към техните чекмеджета.
    Защо да го спират като им е толкова печеливщо?

    То реално социализъм у нас е имало под 40 години. Вече 37 години "преход"
    Ако ги питаш тях още 370 години ще "прехождат".

    09:28 03.07.2026

  • 13 Никакъв контрол

    13 0 Отговор
    Оператори на телевизия и интернет, нямаха право да вдигат цените, а ги вдигнаха, стоките също от лев, стаха евро. Никакъв катрол нямаше, калинките в КЗП, НАП и КЗК , само получват високи заплати.

    09:29 03.07.2026

  • 14 тикван чекмеджаров

    2 8 Отговор
    търсете вината в кокорчеви и радеви
    ние от гроб се стараехме да не преяждате което е зле за здравето
    и хазната да не я ошушкат други

    наште верни поклонници пак да ни преизберат

    Коментиран от #19

    09:30 03.07.2026

  • 15 не знам дали се сещаш

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Но мнозинмството хора не могат да си позволят лятна почивка и вашите постоянни мрънканици как салатката била 5 евро вместо 3 или чатърчето 2.70 вместо ч1.50 са толквоа нелеши и неинтересни, колкото не можеш да си предсатвиш.

    По-лошото е, че наемите са вече колкото 1 средна заплата, храната на 4 души е по 50-100 евро на ден. И нещата тотално отиват на кино.

    В Испания, например, по курортите и по заведенията е супер скъпо. От това си печелят хората. Но в супермаркета със 100 евро може да заредиш 2 хладилника до козирката!

    09:31 03.07.2026

  • 16 Тъй ли

    17 1 Отговор
    Какво сложно има?
    При смяната на левът с Еврото, заплатите ги разделихме наполовина, а цените останаха същите.
    И храним едни комисии, които само констатират, без никакъв ефект.

    09:33 03.07.2026

  • 17 Тъй ли

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ма как, бе?!":

    Мед и масло има, но на ресторанта филия хляб сега е 41 цента или 80 Ст.

    09:37 03.07.2026

  • 18 Бгг

    10 3 Отговор
    Лека за всичко това е излизане от Гейсъюза, Гейзоната и НАРОДЕН СЪД.

    09:38 03.07.2026

  • 19 това е вярно което казваш

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "тикван чекмеджаров":

    Само че медения месец вече поприключва и фокусът ще е върху това което вие правите, а не това което са правили предните.
    Започва да се усеща някак си, че и в този ни исторически период няма да има реална промяна. Печелившите ще са същите връзкари и фамилии, които бяха печеливши и при Тиквата и при Кокорчо. И губещите ще са пак същите - тъпканите от Тиквата и Корора...
    Дано да е само суещане.

    09:38 03.07.2026

  • 20 очевидец

    6 0 Отговор
    България деградира.Вече няма нищо,което да не е под контрол на задкулисието.Само чужди фирми,защото са под защита отвън.Виновен за това е ЕС.Икономиката върви,а олигархичната класа става все по-силна,без да се налага да се бори с народното недоволство в следствие на действията си

    09:39 03.07.2026

  • 21 Зеления

    10 1 Отговор
    "Истинският въпрос не е дали ще плащаме в евро, а дали ще живеем в общество, което не приема обедняването като нормално състояние."

    Не Калине, абсолютно грешно ти е поставен въпроса. Истинския въпрос е - ние българи ли сме и искаме ли да останем и в бъдеще българи или не?

    По време на османското иго, огромната част от нашия народ, който е избрал да си запази вярата - християнството, го е направил с ясното съзнание какви лишения и несгоди ще търпи, вместо да приеме исляма. Но запазването на вярата и езика е съхранил българския народ като народ, вместо да бъде претопен сред турците.
    Имало е единици българи, които са приемали исляма, за да живеят по-добре. Те не са плащали данъка джизие/плащан от немюсюлманите само/, имали са достъп до държавни и местни служби и да стават чиновници, имали са право да носят оръжие. Кърджалии, черкези и всякакви други банди толерирани от османската държава са нападали предимно немюсюлмани.
    И въпреки всички тези права, които са имали приемащите исляма само единици са си предавали вярата, единствения заедно с езика останал тогава национален символ на българите.
    Същото е с еврото - ние предадохме един от националните си символи: ЛЕВА, за да бъдем уж в някакъв клуб на богатите. И не го предаде този символ народа, защото той в огромната си част искаше да се запази лева, а го предадоха политиците от ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП
    ИТН, които искаха уж референдум, реално си държаха на еврото.
    Радев, който уж искаше референдум реално си

    Коментиран от #24

    09:42 03.07.2026

  • 22 хихи

    5 1 Отговор
    Такрая, ще стане като в Гърция!? Израждане, ще спечели властта и ще бъдат принудени да изпълняват каквото МВФ и ЕЦБ им нареди.....
    а гей браковете ще ги легализира ПБ до края на годината...
    след президентските избори в пушилаката околонякоя имотна измама...

    09:43 03.07.2026

  • 23 Еводебил

    4 1 Отговор
    Стратегията на така наречения преход е формулирана в жидовския план РАНЪТ.Голяма част от виновниците са си още живи и здрави(както драгалеяския римлянин) и си живеят старините.Казвал съм и пак ще кажа,че спасение няма,но ако по някакво чудо нещо се промени за добро,това може да се случи само по примера на"червените кхмери" в Ламбоджа/злампучия между 1975а и 1979.За тези четири години нивото на корупция и престъпност в тази бедна азиатска държава е нула.Всякакви парични средства са извадени от употреба,а няколко милиона (варианта на техни евроатлантици) са или терминирани на момента или насочени към колективни трудови ферми за да бъдат превъзпитани,с последващата ютализация.Думата пол и възраст е без значение .

    09:44 03.07.2026

  • 24 Зеления

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления":

    Продължение:
    Радев, който уж искаше референдум реално си държи на еврото
    Всички тези партии и техни партийни лидери са съвременните Кириак Стефчоци, които за собствена изгода предадоха България.
    За неуважаемите коментиращи, които парадират, как лева бил вързан за марката, после за еврото, какви спадове е имал и т.н. - нищо от това няма значение. Единственото важно е че това ни беше националната валута. Както написах и в предния си коментар - българите през османско иго не са се интересували от икономическите или правни изгоди, ако приемат исляма, те са запазили националния си символ - вярата и езика. А ние не успяхме да запазим националния си символ валутата, защото години наред гласувахме и подкрепяхме партии с лидери национални предатели !!!

    09:47 03.07.2026

  • 25 Фалитбанк ЕАД

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Валутен борд се въвежда за една, две, три години, в зависимост от целите. 28 години е абсурдно. Освен това соц левовете също бяха с фиксиран курс, 0,89 лева за един долар.

    09:48 03.07.2026

  • 26 От 1.01.2026г.

    8 2 Отговор
    Бай Ганя стана фекала на европата и портмонето му е пълно с урина.Но пък е важно, че като си купи пантофи от другаря Си Дзинпин за 1.5€ ще плати мито по 3€ за пантоф.
    Ура, вадете погачите и да започваме хорото.

    09:49 03.07.2026

  • 27 СТИГА БЕ

    4 1 Отговор
    Сякаш не го внаехме, нооо...нали трябва нагаждачество към ЕС, да ядем сега 2 яйца за 1 евро

    09:56 03.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    10.10.2089-та година -
    100 години преход в България❗

    09:58 03.07.2026

  • 29 Еми да,

    5 0 Отговор
    това Е системата. Не може да е "преход" вече отива към 40 години, уж се променя нещо си!
    От началото рекет, войни за подялба на народното богатство, после мафията окончетлно се настани във властта и ние станахме точно, като прословутият запад: Некви "избори" за залъгване на простолюдието, че уж те "избирали" управляващите? А истината е, че олигархията в тази система винаги е на власт. И тя източва народа до шушка и ограбва всичките богатства и на страната. И понеже са още алчни, вземат и вземат.... кредити за тях си и за побърканите им цели или да си откупят при господарите на света властта. Държавите затъват и затъват... Е, това е точно "клубът на богатите"! Добре дошли, балъци! Имате ли от бананите?

    10:07 03.07.2026

  • 30 Абе нека,

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    то туризмът е международен бизнес.... Кой ще им отиде там, при тези цени? То гръцкото море и в бившите югославски републики вече е по-евтино и морето даже е и по-чисто! Е, направете и един чадър 50 евро, за по-лесно... Пуста алчност! За 2-3 години така ще убиете нашият черноморски туризъм завинаги!

    10:12 03.07.2026

  • 31 млад еврас

    5 0 Отговор
    Не е усещане, че обедняват хората а реален факт, доказан от ЕС, живота в европа се влошава а никоя страна от источния блок не е достигнала стандарта си на живот от 89 година, това са доказани факти а не усещания.

    10:25 03.07.2026