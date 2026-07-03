Цени, евро и обедняване – преходът като вечна спекула

Всяка новина за покачване на цени, въвеждане на еврото или поредна „реформа“ неизбежно води до едно и също усещане у хората – че обедняват. Не статистически, не по таблици, а реално, в ежедневието си. В магазина, на касата, при плащането на сметките. И това усещане не е плод на внушение или носталгия, а резултат от дълъг процес, който започна още с прехода, но така и не приключи все още.
Преходът у нас се превърна от временно състояние в постоянен модел. Обещаваше се, че ще е кратък, че ще донесе свобода, пазар, благоденствие. Вместо това той роди мутри (още са на власт), спекула, неравенства и социална умора. Цените растат по-бързо от доходите, а всяка промяна – от валутна до енергийна – се използва като оправдание за ново поскъпване. В този смисъл преходът не е просто икономически, а морален:
той легитимира идеята, че „всеки се спасява сам“, а по-слабите плащат цената.
Евро в общество със слаби институции, лош контрол и висока спекула не е гаранция за по-добър живот. Напротив – то може да ускори процеси, които вече съществуват.
Тук се появява и грубата, но все по-често използвана метафора за „оядените“. Не в буквалния, а в социалния смисъл – система, в която едни печелят от обедняването на други. Когато храните поскъпват без икономическа логика, когато енергията става инструмент за печалба, когато трудът се обезценява, а капиталът се самовъзпроизвежда, обществото започва да се изяжда отвътре.
Не от злоба, а от липса на правила и справедливост.
Сравнението с живота „преди“ често се отхвърля като сантиментално. Но хората не сравняват идеологии, а сигурност. Сравняват усещането, че можеш да планираш, че утрешният ден няма да е по-лош от днешния. Сега мнозина живеят в режим на постоянно приспособяване – към нови цени, нови правила, нови кризи.
Това изтощава и води до апатия, която е най-опасният резултат от обедняването.
Спекулата не е само икономическо явление, тя е култура. Култура на „вземи сега“, „натисни докато може“, „после ще видим“. В такава среда всяка голяма промяна – било то евро, "Зелена сделка" или дигитализация – се превръща в риск за обикновения човек и възможност за печалба за малцина. Докато това не се промени, докато правилата не започнат да важат за всички, разговорът за цени и валути ще бъде вторичен.
Истинският въпрос не е дали ще плащаме в евро, а дали ще живеем в общество, което не приема обедняването като нормално състояние. Защото когато хората свикнат да обедняват, тогава „оядените“ вече не са метафора, а диагноза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ма как, бе?!
Коментиран от #7, #17
09:03 03.07.2026
2 честген ционист
09:03 03.07.2026
3 Виждащ
Сърбайте си попарата тихичко сега и не се оплаквайте.
09:04 03.07.2026
4 Мишел
09:05 03.07.2026
5 Яшар
09:07 03.07.2026
6 Гост
Чадър 4,09€ шезлонгът и той толкова. Шалтето 2€, масичката още толкова. Комплект чадър + два шезлонга + две шалтета + масичка 16€.
Платената зона едвам се пълни първият ред. Останалите са празни.
Свободната зона е свита още, за да заграбят концесионерите повече площ, но всички са там, пригодили всякакви столчета и чадърчета за къмпинг. По хотелите са на басейна, защото не им се занимава с глупости.
Нощувките са почти двойно на миналогодишните. Паркингът е 1,50€ на всеки започнат час или 7,50€ за цял ден. Честито.
Коментиран от #15, #30
09:10 03.07.2026
7 Мурка
До коментар #1 от "Ма как, бе?!":не щем МЕД и МАСЛО искаме БАНАНИ
09:13 03.07.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #25
09:14 03.07.2026
9 Гласове от зайчарника в Банкя
КажетЕ бедняци тенкю! 😉
09:15 03.07.2026
10 Тома
09:16 03.07.2026
11 Хаха
Що бе, нали УЖ еврото беше за ПО-ДОБРО...🤣
09:28 03.07.2026
12 вечният преход
Защо да го спират като им е толкова печеливщо?
То реално социализъм у нас е имало под 40 години. Вече 37 години "преход"
Ако ги питаш тях още 370 години ще "прехождат".
09:28 03.07.2026
13 Никакъв контрол
09:29 03.07.2026
14 тикван чекмеджаров
ние от гроб се стараехме да не преяждате което е зле за здравето
и хазната да не я ошушкат други
наште верни поклонници пак да ни преизберат
Коментиран от #19
09:30 03.07.2026
15 не знам дали се сещаш
До коментар #6 от "Гост":Но мнозинмството хора не могат да си позволят лятна почивка и вашите постоянни мрънканици как салатката била 5 евро вместо 3 или чатърчето 2.70 вместо ч1.50 са толквоа нелеши и неинтересни, колкото не можеш да си предсатвиш.
По-лошото е, че наемите са вече колкото 1 средна заплата, храната на 4 души е по 50-100 евро на ден. И нещата тотално отиват на кино.
В Испания, например, по курортите и по заведенията е супер скъпо. От това си печелят хората. Но в супермаркета със 100 евро може да заредиш 2 хладилника до козирката!
09:31 03.07.2026
16 Тъй ли
При смяната на левът с Еврото, заплатите ги разделихме наполовина, а цените останаха същите.
И храним едни комисии, които само констатират, без никакъв ефект.
09:33 03.07.2026
17 Тъй ли
До коментар #1 от "Ма как, бе?!":Мед и масло има, но на ресторанта филия хляб сега е 41 цента или 80 Ст.
09:37 03.07.2026
18 Бгг
09:38 03.07.2026
19 това е вярно което казваш
До коментар #14 от "тикван чекмеджаров":Само че медения месец вече поприключва и фокусът ще е върху това което вие правите, а не това което са правили предните.
Започва да се усеща някак си, че и в този ни исторически период няма да има реална промяна. Печелившите ще са същите връзкари и фамилии, които бяха печеливши и при Тиквата и при Кокорчо. И губещите ще са пак същите - тъпканите от Тиквата и Корора...
Дано да е само суещане.
09:38 03.07.2026
20 очевидец
09:39 03.07.2026
21 Зеления
Не Калине, абсолютно грешно ти е поставен въпроса. Истинския въпрос е - ние българи ли сме и искаме ли да останем и в бъдеще българи или не?
По време на османското иго, огромната част от нашия народ, който е избрал да си запази вярата - християнството, го е направил с ясното съзнание какви лишения и несгоди ще търпи, вместо да приеме исляма. Но запазването на вярата и езика е съхранил българския народ като народ, вместо да бъде претопен сред турците.
Имало е единици българи, които са приемали исляма, за да живеят по-добре. Те не са плащали данъка джизие/плащан от немюсюлманите само/, имали са достъп до държавни и местни служби и да стават чиновници, имали са право да носят оръжие. Кърджалии, черкези и всякакви други банди толерирани от османската държава са нападали предимно немюсюлмани.
И въпреки всички тези права, които са имали приемащите исляма само единици са си предавали вярата, единствения заедно с езика останал тогава национален символ на българите.
Същото е с еврото - ние предадохме един от националните си символи: ЛЕВА, за да бъдем уж в някакъв клуб на богатите. И не го предаде този символ народа, защото той в огромната си част искаше да се запази лева, а го предадоха политиците от ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП
ИТН, които искаха уж референдум, реално си държаха на еврото.
Радев, който уж искаше референдум реално си
Коментиран от #24
09:42 03.07.2026
22 хихи
а гей браковете ще ги легализира ПБ до края на годината...
след президентските избори в пушилаката околонякоя имотна измама...
09:43 03.07.2026
23 Еводебил
09:44 03.07.2026
24 Зеления
До коментар #21 от "Зеления":Продължение:
Радев, който уж искаше референдум реално си държи на еврото
Всички тези партии и техни партийни лидери са съвременните Кириак Стефчоци, които за собствена изгода предадоха България.
За неуважаемите коментиращи, които парадират, как лева бил вързан за марката, после за еврото, какви спадове е имал и т.н. - нищо от това няма значение. Единственото важно е че това ни беше националната валута. Както написах и в предния си коментар - българите през османско иго не са се интересували от икономическите или правни изгоди, ако приемат исляма, те са запазили националния си символ - вярата и езика. А ние не успяхме да запазим националния си символ валутата, защото години наред гласувахме и подкрепяхме партии с лидери национални предатели !!!
09:47 03.07.2026
25 Фалитбанк ЕАД
До коментар #8 от "Сатана Z":Валутен борд се въвежда за една, две, три години, в зависимост от целите. 28 години е абсурдно. Освен това соц левовете също бяха с фиксиран курс, 0,89 лева за един долар.
09:48 03.07.2026
26 От 1.01.2026г.
Ура, вадете погачите и да започваме хорото.
09:49 03.07.2026
27 СТИГА БЕ
09:56 03.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
100 години преход в България❗
09:58 03.07.2026
29 Еми да,
От началото рекет, войни за подялба на народното богатство, после мафията окончетлно се настани във властта и ние станахме точно, като прословутият запад: Некви "избори" за залъгване на простолюдието, че уж те "избирали" управляващите? А истината е, че олигархията в тази система винаги е на власт. И тя източва народа до шушка и ограбва всичките богатства и на страната. И понеже са още алчни, вземат и вземат.... кредити за тях си и за побърканите им цели или да си откупят при господарите на света властта. Държавите затъват и затъват... Е, това е точно "клубът на богатите"! Добре дошли, балъци! Имате ли от бананите?
10:07 03.07.2026
30 Абе нека,
До коментар #6 от "Гост":то туризмът е международен бизнес.... Кой ще им отиде там, при тези цени? То гръцкото море и в бившите югославски републики вече е по-евтино и морето даже е и по-чисто! Е, направете и един чадър 50 евро, за по-лесно... Пуста алчност! За 2-3 години така ще убиете нашият черноморски туризъм завинаги!
10:12 03.07.2026
31 млад еврас
10:25 03.07.2026