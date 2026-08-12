Леден душ в София: Елитни столични райони остават без топла вода за 20 дни

Предстои плановият ремонт на ТР "София Изток" в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите, съобщават от "Топлофикация София", уточни БНТ.
В периода от 28.08.2026 г. до 13.09.2026 г. включително, без топлоподаване ще бъдат следните квартали:
- ж.к. "Христо Смирненски", ж.к. "Гео Милев", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. "Мусагеница", ж.к. "Полигона", ж.к. "Студентски град", ж.к. "Витоша", ж.к. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба" 1 и 2, ж.к. "Хладилника";
- част от кв. "Лозенец“: в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. „Емилиян Станев“; Университетска болница "Лозенец"; посолство на САЩ;
- част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе" ул. "Александър Жендов", и бул. „Шипченски проход“;
- Промишлен район – Гара Искър“; Комплекс "Враня" – БАН и НИМХ; ОП "Зоологическа градина - София".
По време на плановия ремонт ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г., поясняват от дружеството.
От "Топлофикация София" се извинява за причиненото неудобство и благодарят на всички потребители за разбирането и съдействието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лук на шайби
21:12 12.08.2026
2 хехе
21:12 12.08.2026
3 в беге гетото
21:12 12.08.2026
4 горките "елитни"райони
Коментиран от #7
21:15 12.08.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #9
21:16 12.08.2026
6 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
Коментиран от #13
21:16 12.08.2026
7 реално
До коментар #4 от "горките "елитни"райони":това са най простите селяни в държавата
21:16 12.08.2026
8 Лопата Орешник
21:17 12.08.2026
9 Кво
До коментар #5 от "Боруна Лом":Имаш бе, кенефа ти е отвънка още!
Коментиран от #15
21:19 12.08.2026
10 Да ви ебичим
21:20 12.08.2026
11 Оня с рикията
21:20 12.08.2026
12 изглежда че уж правят уж скъпи
показва дебели фактури за намаляване на задълженията им към нап
21:22 12.08.2026
13 Хер Флик от Гестапо
До коментар #6 от "1488":И ти май искаш 190 години
21:24 12.08.2026
14 Елитни столични райони
21:25 12.08.2026
15 Боруна Лом
До коментар #9 от "Кво":ПРАВ СИ! НО ИМА ВОДА!А ВИЕ...МММММ СМРАД!ИЗГНИЛИ ТРЪБИ И ЗА БОЙЛЕР НЕ СТАВАТ
Коментиран от #16
21:25 12.08.2026
16 Имаш
До коментар #15 от "Боруна Лом":Вода у Дунаво, сельо! Даже на чешмата нямаш за пиене!
Коментиран от #20
21:29 12.08.2026
17 Анонимен
21:29 12.08.2026
18 Сатана Z
Елитен район
21:30 12.08.2026
19 Ний ша Ва упрайм
21:41 12.08.2026
20 Боруна Лом
До коментар #16 от "Имаш":ИМА,ЕЛА ПИИ ОТ ДЕДОВЧУЧУР
Коментиран от #22
21:41 12.08.2026
21 Къде е ледът?
21:43 12.08.2026
22 Така
До коментар #20 от "Боруна Лом":Ли се оправяте с жаждата там?
21:53 12.08.2026
23 Няааа
Най-голямата грешка след Освобождението е избирането на село София за столица.
21:53 12.08.2026