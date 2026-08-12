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Леден душ в София: Елитни столични райони остават без топла вода за 20 дни

Леден душ в София: Елитни столични райони остават без топла вода за 20 дни

12 Август, 2026 21:09 939 23

  • топла вода-
  • профилактика-
  • ремонт-
  • софия-
  • тр софия изток

Предстои плановият ремонт на ТР "София Изток"

Леден душ в София: Елитни столични райони остават без топла вода за 20 дни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои плановият ремонт на ТР "София Изток" в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите, съобщават от "Топлофикация София", уточни БНТ.

В периода от 28.08.2026 г. до 13.09.2026 г. включително, без топлоподаване ще бъдат следните квартали:

  • ж.к. "Христо Смирненски", ж.к. "Гео Милев", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. "Мусагеница", ж.к. "Полигона", ж.к. "Студентски град", ж.к. "Витоша", ж.к. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба" 1 и 2, ж.к. "Хладилника";
  • част от кв. "Лозенец“: в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. „Емилиян Станев“; Университетска болница "Лозенец"; посолство на САЩ;
  • част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе" ул. "Александър Жендов", и бул. „Шипченски проход“;
  • Промишлен район – Гара Искър“; Комплекс "Враня" – БАН и НИМХ; ОП "Зоологическа градина - София".

По време на плановия ремонт ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г., поясняват от дружеството.

От "Топлофикация София" се извинява за причиненото неудобство и благодарят на всички потребители за разбирането и съдействието.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лук на шайби

    5 1 Отговор
    елитни?!?

    21:12 12.08.2026

  • 2 хехе

    6 0 Отговор
    Живеещите в елитните столични квартали да си купят елитни бойлери и няма да са без топла вода

    21:12 12.08.2026

  • 3 в беге гетото

    3 1 Отговор
    само тъпотията е елитна

    21:12 12.08.2026

  • 4 горките "елитни"райони

    4 0 Отговор
    20 дена ще се мъчат като обикновени българи

    Коментиран от #7

    21:15 12.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    НИЕ У БОРУНА ЛОМ, ВОДА ИМАМЕ! У СОФЕТО... СМРАД

    Коментиран от #9

    21:16 12.08.2026

  • 6 1488

    0 3 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #13

    21:16 12.08.2026

  • 7 реално

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "горките "елитни"райони":

    това са най простите селяни в държавата

    21:16 12.08.2026

  • 8 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Елитни? У Младост 1 такъв елит живее, че Бел Еър е като Игнатиево в сравнение с Младост 1 и останалите елитни квартали!!

    21:17 12.08.2026

  • 9 Кво

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Имаш бе, кенефа ти е отвънка още!

    Коментиран от #15

    21:19 12.08.2026

  • 10 Да ви ебичим

    2 0 Отговор
    На родителките те ви!

    21:20 12.08.2026

  • 11 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Споко, има дезодоранти с 20-дневна защита - пръскайте се с тях, но не се возете в градския транспорт...

    21:20 12.08.2026

  • 12 изглежда че уж правят уж скъпи

    2 0 Отговор
    ремонти всяка година порнофикация
    показва дебели фактури за намаляване на задълженията им към нап

    21:22 12.08.2026

  • 13 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    И ти май искаш 190 години

    21:24 12.08.2026

  • 14 Елитни столични райони

    2 0 Отговор
    от денонощно цъкаща елитна писарка на пълнежи

    21:25 12.08.2026

  • 15 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кво":

    ПРАВ СИ! НО ИМА ВОДА!А ВИЕ...МММММ СМРАД!ИЗГНИЛИ ТРЪБИ И ЗА БОЙЛЕР НЕ СТАВАТ

    Коментиран от #16

    21:25 12.08.2026

  • 16 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Вода у Дунаво, сельо! Даже на чешмата нямаш за пиене!

    Коментиран от #20

    21:29 12.08.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Това са провинциални гета

    21:29 12.08.2026

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Промишлен район – Гара Искър
    Елитен район

    21:30 12.08.2026

  • 19 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    купете си бойлери Ве ко ни занимавате иначе ша одите кирливи

    21:41 12.08.2026

  • 20 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Имаш":

    ИМА,ЕЛА ПИИ ОТ ДЕДОВЧУЧУР

    Коментиран от #22

    21:41 12.08.2026

  • 21 Къде е ледът?

    1 0 Отговор
    Топлата вода това лято не е актуална.

    21:43 12.08.2026

  • 22 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    Ли се оправяте с жаждата там?

    21:53 12.08.2026

  • 23 Няааа

    0 0 Отговор
    Какъв елит, всички селяндуре са в София.
    Най-голямата грешка след Освобождението е избирането на село София за столица.

    21:53 12.08.2026

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