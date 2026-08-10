Ник Макгийън от FairSquare пред ФАКТИ: С времето ФИФА се превърна в хищническа търговска структура

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отношенията между президента на ФИФА Джани Инфантино и американския президент Доналд Тръмп предизвикаха сериозни въпроси за политическата независимост на световната футболна централа. Организацията FairSquare настоява за официално разследване срещу Инфантино, като твърди, че той е нарушил етичните правила на ФИФА чрез демонстрирана политическа подкрепа и е поставил под съмнение независимостта на управлението на най-популярния спорт в света. По темата пред ФАКТИ говори директорът на FairSquare Ник Макгийън.



- Г-н Макгийън, FairSquare призова за разследване срещу президента на ФИФА Джани Инфантино за предполагаеми нарушения на принципа на политическа неутралност. Какво точно според Вас трябва да бъде разследвано?

– Инфантино многократно е изразявал ясна политическа подкрепа за вътрешната и външната политика на Доналд Тръмп по начини, които очевидно нарушават правилата на ФИФА по тези въпроси.

- Казвате, че проблемът не е само във взаимоотношенията между Джани Инфантино и Доналд Тръмп, а и в начина, по който се управлява ФИФА. Какво разкрива този случай за сегашното състояние на управлението на световния футбол?

– Последните събития ясно показаха, че начинът, по който е управлявана ФИФА, я прави неспособна да ръководи световния футбол. Организацията се нуждае от радикална реформа, а самата тя не е в състояние да я извърши. Създадена, за да управлява и регулира най-популярния спорт в света, с времето ФИФА се превърна в хищническа търговска структура, която се възползва от глобалната популярност на футбола и същевременно създава или задълбочава широк спектър от обществени вреди.

- Кои конкретни действия или публични изявления на Джани Инфантино според Вас може да са нарушили принципа, че футболните ръководители трябва да останат политически неутрални?

– Документирали сме пълния списък на тези случаи тук.

- Смятате ли, че близките отношения между президента на ФИФА и президента на САЩ могат да окажат влияние върху решенията, свързани със Световното първенство по футбол през 2026 година?

– Изглежда, че именно това се е случило. Ето защо е толкова важно и спешно да бъде проведено разследване, тъй като подобно поведение би представлявало грубо нарушение на правилата.

- FairSquare изрази тревога относно решението на ФИФА да учреди и връчи награда за мир на Доналд Тръмп. Защо според Вас тази инициатива поражда съмнения за политическо влияние във футбола?

– Трудно е да си представим по-очевиден пример за политическо влияние от връчването на награда за мир на настоящия президент на САЩ. Доналд Тръмп изгражда отношения, основани на принципа на взаимната изгода. Затова тази награда очевидно е била дадена, защото Инфантино е очаквал нещо в замяна. Сега възникват сериозни подозрения, че всичко това е било свързано с усилията му да продаде Световното първенство на частни инвеститори, свързани с Тръмп.

- Как оценявате реакцията на международната футболна общност? Имат ли футболните федерации и техните ръководители достатъчно смелост да поставят под въпрос начина, по който се управлява ФИФА?

– Футболните федерации, с може би единственото изключение на норвежката, очевидно са част от проблема. Много от тях са напълно доволни да приемат средствата, които получават от ФИФА, или се страхуват да критикуват решенията на организацията, за да не загубят благоволението ѝ.

- Международният олимпийски комитет отказа да разследва Вашата жалба срещу Инфантино с аргумента, че въпросът не е в неговата компетентност. Разкрива ли този случай по-широк проблем, свързан с липсата на независими механизми за контрол върху спортните ръководители?

– Да, абсолютно. Реакцията на МОК на нашата жалба беше абсурдна и показва, че проблемите далеч не се изчерпват само с ФИФА.

- Ваши критици могат да кажат, че FairSquare превръща спорта в политическа арена. Как отговаряте на обвиненията, че подобни разследвания сами по себе си допринасят за политизирането на футбола?

– Нашата работа по отношение на ФИФА започна заради връзките ѝ с изключително тежките нарушения на човешките права в Катар. Те навлязоха в нашето поле на дейност, а не ние в тяхното.

- Какви промени са необходими в структурата на ФИФА, за да се гарантират по-голяма прозрачност, отчетност и независим контрол върху президента и ръководството на организацията?

– Най-важната реформа е да бъде прекъсната връзката между средствата, които ФИФА разпределя на своите членове, и системата „един член – един глас“ на Конгреса на ФИФА. Докато тази система на зависимост и покровителство съществува, не може да се постигне реален и устойчив напредък в управлението на организацията. След това вече могат да бъдат въведени основните принципи на доброто управление, демокрацията, прозрачността и отчетността. Разбира се, това ще изисква сериозна техническа работа, но без промяна на основите възможностите за истинска реформа остават силно ограничени.

- Ако разследванията не доведат до санкции срещу Джани Инфантино, какъв ще бъде дългосрочният ефект върху общественото доверие във ФИФА и световния футбол?

– Обществеността вече до голяма степен е изгубила доверието си във ФИФА и не възприема организацията като отговорен пазител на футбола. Истинският въпрос е дали отстраняването на Инфантино и замяната му с друг човек би възстановило това доверие. Според мен – не. Необходима е политическа намеса, която да доведе до реални и достатъчно радикални реформи.