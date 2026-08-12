Доналд Тръмп: Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат заплати! САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.
САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви за Ройтерс по-рано през деня високопоставен представител на Ислямската република.
Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.
Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“, отбелязва Ройтерс.
Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.
„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Ройтерс висшият ирански представител.
В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.
Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените му санкции.
„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, каза източникът на Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Имеあ
21:38 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хеп
Коментиран от #24
21:39 12.08.2026
5 Чуваме
21:39 12.08.2026
6 авантгард
Откачалка пълна.....
21:39 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
Или........започнах да обмислям, дали Тръмп не се прави на прекалено луд, и напълно неадекватен!!! Тръмп е много уплашен човек! И може би симулира, за да решат господарите му, че е непригоден, и да го оставят на мира!!!
Коментиран от #43
21:39 12.08.2026
9 За това се криеш,
Коментиран от #17
21:40 12.08.2026
10 Опааа
21:40 12.08.2026
11 Само така
21:41 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Обективно
21:41 12.08.2026
14 нннн
21:42 12.08.2026
15 Соломон
21:42 12.08.2026
16 Ний ша Ва упрайм
21:42 12.08.2026
17 Ееее не е като Владо
До коментар #9 от "За това се криеш,":Пу…ата да не излиза от бункеро!
21:43 12.08.2026
18 То и ....
Ааааахахаха
Коментиран от #29
21:43 12.08.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
КУПЕЙКИ БЕГЕ... ВЕРНИ НА МОЛЛИТЕ...
21:44 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зеления
Абсолютно точен коментар на Дончо. Той успешно контролира стоманените стени на контейнерите за кетъринг, в които се крие и иранците наистина нищо не могат да направят при постоянното местене на контейнера с Дончо вътре от самолет на самолет..как да разберат къде точно се е наврял?
21:45 12.08.2026
22 Възраждане
С Пияната и ПИЧ кина са истински другаре.
СЛАВА Ю ЕС ЕЙ
21:46 12.08.2026
23 Така, че ...
Няма да имате и заплати и всичко останало като ви спрат печатницата...
21:48 12.08.2026
24 Ами..
До коментар #4 от "Хеп":Те скоро и държава няма да имат ...
21:49 12.08.2026
25 ФАКТ
21:50 12.08.2026
26 Соломон
21:50 12.08.2026
27 Механик
Да.
21:51 12.08.2026
28 Улав Дончо
21:52 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 не случайно
Коментиран от #34
21:52 12.08.2026
31 Много
21:53 12.08.2026
32 максим
нали ,имате прочутия патриот,таад,атакамс????
или май вече,не знаете,как да лъжете???
на 1600мили си от орнуза,как и с какво го контролираш???имащ дадени колко милиарда за тре ф-35,дето дадоха фира.е колко ф-35 са катурнати,вече??? а, емкюта???
21:53 12.08.2026
33 Иван
21:53 12.08.2026
34 Иван
До коментар #30 от "не случайно":Синагогата иска еднополови бракове.
21:55 12.08.2026
35 Само на думи сте силни
21:56 12.08.2026
36 Ицо
21:57 12.08.2026
37 Иван
Коментиран от #39
21:59 12.08.2026
38 Евгени
находища. Нямат също торови и химически заводи, леярни, металообработващи заводи, заводи за помпи, заводи за гуми и какаучук, електроцентрали и ел.подстанции, далекопроводи, железопътни мостове и тунели, железопътни депа, пристанища и пристанищни товароподемви кранове.
22:02 12.08.2026
39 максим
До коментар #37 от "Иван":в оон има голяма криза.и пари за заплати,нямат.казано е и в много американски медии.
22:02 12.08.2026
40 Иван
Коментиран от #42
22:02 12.08.2026
41 Бесен - Язовец
22:04 12.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Kaлпазанин
До коментар #8 от "Пич":Не е луд глупак е неразбиращ като нашата t@@@ m@@@ колко е тъп ,жалкото е че е и алчен както и евреите които го използват ,затова без тсв и недай си боже атом няма май да се разминем ,тези глупаци си живеят в техен измислен свят ,нямаш нищо общо с реалността
22:07 12.08.2026