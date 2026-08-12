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Доналд Тръмп: Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат заплати! САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат заплати! САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток

12 Август, 2026 21:36 804 43

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република

Доналд Тръмп: Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат заплати! САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви за Ройтерс по-рано през деня високопоставен представител на Ислямската република.

Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“, отбелязва Ройтерс.

Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.

„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Ройтерс висшият ирански представител.

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.

Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените му санкции.

„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, каза източникът на Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Имеあ

    36 3 Отговор
    Чичо Дък съвсем е изплискал легена

    21:38 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хеп

    3 25 Отговор
    Абе те и украинците нямат флот, ама попиляха Русия.

    Коментиран от #24

    21:39 12.08.2026

  • 5 Чуваме

    28 1 Отговор
    Чуваме това от месеци. Кого лъже той? Себе си вероятно !

    21:39 12.08.2026

  • 6 авантгард

    25 2 Отговор
    Аха, каменната ера, до две седмици.
    Откачалка пълна.....

    21:39 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    18 0 Отговор
    Тръмп е прекалено луд!!!
    Или........започнах да обмислям, дали Тръмп не се прави на прекалено луд, и напълно неадекватен!!! Тръмп е много уплашен човек! И може би симулира, за да решат господарите му, че е непригоден, и да го оставят на мира!!!

    Коментиран от #43

    21:39 12.08.2026

  • 9 За това се криеш,

    18 3 Отговор
    Като мишок в употребяван контейнер от кетъринг! Нали бе мишок рижав?

    Коментиран от #17

    21:40 12.08.2026

  • 10 Опааа

    5 0 Отговор
    Опаааа

    21:40 12.08.2026

  • 11 Само така

    4 15 Отговор
    Бой по чалмите и смърт за ислямската революция и хвала на Аллаха

    21:41 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективно

    15 4 Отговор
    Точно там е ужаса за краварите че без тия работи Иран контролира Ормуз.

    21:41 12.08.2026

  • 14 нннн

    14 3 Отговор
    Иранците нямат и намерение да се предават.

    21:42 12.08.2026

  • 15 Соломон

    12 2 Отговор
    Кръгъл идиот!

    21:42 12.08.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    8 3 Отговор
    тоя старчок да земи изпрати морската пехота ма го е бъз

    21:42 12.08.2026

  • 17 Ееее не е като Владо

    1 10 Отговор

    До коментар #9 от "За това се криеш,":

    Пу…ата да не излиза от бункеро!

    21:43 12.08.2026

  • 18 То и ....

    3 9 Отговор
    Пиздоглазия Педофил така,... нема ЧФ, нема подводници, нема пристанища у Крим, нема Ток,вода,нема беГзин,солярка, нема транспорт, хранителни продукти, нема ПВО ( 44 Системи фира за 2 месеца),..нема интернет...,нема го и подземия старуха педофил
    Ааааахахаха

    Коментиран от #29

    21:43 12.08.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    0 6 Отговор
    ГН.ДОНАЛД ДЪК👑 ИМАТ...ИМАТ..
    КУПЕЙКИ БЕГЕ... ВЕРНИ НА МОЛЛИТЕ...

    21:44 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зеления

    9 0 Отговор
    "Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп"

    Абсолютно точен коментар на Дончо. Той успешно контролира стоманените стени на контейнерите за кетъринг, в които се крие и иранците наистина нищо не могат да направят при постоянното местене на контейнера с Дончо вътре от самолет на самолет..как да разберат къде точно се е наврял?

    21:45 12.08.2026

  • 22 Възраждане

    3 1 Отговор
    ТОЙ е нашият човек!!
    С Пияната и ПИЧ кина са истински другаре.
    СЛАВА Ю ЕС ЕЙ

    21:46 12.08.2026

  • 23 Така, че ...

    7 0 Отговор
    Ами то и вие нямате ракети ...
    Няма да имате и заплати и всичко останало като ви спрат печатницата...

    21:48 12.08.2026

  • 24 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хеп":

    Те скоро и държава няма да имат ...

    21:49 12.08.2026

  • 25 ФАКТ

    7 0 Отговор
    ТОЯ НЕ СПРЯ ДА ЛАЖЕ

    21:50 12.08.2026

  • 26 Соломон

    7 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с логотеята на един дементен луд старец ?

    21:50 12.08.2026

  • 27 Механик

    7 0 Отговор
    Неее... Никак не е наред човека. Има нужда от принудително лечение.
    Да.

    21:51 12.08.2026

  • 28 Улав Дончо

    4 0 Отговор
    Спи спокойно, бай Дончо. Ти победи. Поне 100 пъти... И всички ти "вярват"...

    21:52 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 не случайно

    2 3 Отговор
    персийците искат висока над 100$ цена на петрола, което се харесва на московците и на американските петролни компании, затова препятстват танкерите през пролива.

    Коментиран от #34

    21:52 12.08.2026

  • 31 Много

    5 0 Отговор
    Скоро САЩ ще се взривят отвътре. Натискът на обществото е огромно. Последствията ще са необратими за целият свят.

    21:53 12.08.2026

  • 32 максим

    4 1 Отговор
    ако сте занулили,иран-що искате от турция, руската версия на це400-да ви пази??? що ,събирате разновидности на це-300 от арабския свят,да ви пазят????
    нали ,имате прочутия патриот,таад,атакамс????
    или май вече,не знаете,как да лъжете???
    на 1600мили си от орнуза,как и с какво го контролираш???имащ дадени колко милиарда за тре ф-35,дето дадоха фира.е колко ф-35 са катурнати,вече??? а, емкюта???

    21:53 12.08.2026

  • 33 Иван

    0 0 Отговор
    Нямат представители в Бохемиан Гроув.

    21:53 12.08.2026

  • 34 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "не случайно":

    Синагогата иска еднополови бракове.

    21:55 12.08.2026

  • 35 Само на думи сте силни

    2 1 Отговор
    Фактите обаче са срещу думите ви. Доживях да разбера, че най голямата световна сила е влязла във война и на третия месец и свършили ракетите. Остави ме мен, парадокса е, че и ти рижава кратуно, го разбра преди три дни. Лъжат си те както си искат. Едно на ръка, че още нямате хиперзвукови ракети, които имат Китай, Русия, Иран, Корея. Технологията им, ви е много непозната. Нещо като за индианец, компютър.

    21:56 12.08.2026

  • 36 Ицо

    0 1 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    21:57 12.08.2026

  • 37 Иван

    0 0 Отговор
    ООН разрешило ли е на САЩ да упражняват пълен контрол тук и там?

    Коментиран от #39

    21:59 12.08.2026

  • 38 Евгени

    1 0 Отговор
    Ех Дончо, празни приказки. Много по ефективни щяха да бъдат обясненията ти, ако казваше: "Те нямат, рафинерии, петролни складове, терминали за износ на нефт и петролни продукти, и имат вече почти 5 месеца горящи нефтени и газови
    находища. Нямат също торови и химически заводи, леярни, металообработващи заводи, заводи за помпи, заводи за гуми и какаучук, електроцентрали и ел.подстанции, далекопроводи, железопътни мостове и тунели, железопътни депа, пристанища и пристанищни товароподемви кранове.

    22:02 12.08.2026

  • 39 максим

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Иван":

    в оон има голяма криза.и пари за заплати,нямат.казано е и в много американски медии.

    22:02 12.08.2026

  • 40 Иван

    0 0 Отговор
    Стена от стомана.......укро сво.лач съобщи, че укро стомана спира.

    Коментиран от #42

    22:02 12.08.2026

  • 41 Бесен - Язовец

    1 0 Отговор
    Доналд няма мозък

    22:04 12.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не е луд глупак е неразбиращ като нашата t@@@ m@@@ колко е тъп ,жалкото е че е и алчен както и евреите които го използват ,затова без тсв и недай си боже атом няма май да се разминем ,тези глупаци си живеят в техен измислен свят ,нямаш нищо общо с реалността

    22:07 12.08.2026

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