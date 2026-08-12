Доналд Тръмп: Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат заплати! САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви за Ройтерс по-рано през деня високопоставен представител на Ислямската република.

Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“, отбелязва Ройтерс.

Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.

„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Ройтерс висшият ирански представител.

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.

Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените му санкции.

„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, каза източникът на Ройтерс.