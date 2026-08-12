Милър: Задачата срещу ЦСКА не е невъзможна

Шотландският мениджър на Макаби Тел Авив Кени Милър наруши мълчанието си преди утрешния сблъсък срещу ЦСКА София на Националния стадион "Васил Левски".

Специалистът разкри каква е реалната ситуация около ключовите играчи на израелския тим и категорично обяви, че въпреки тежкото поражение с 0:3 в първия мач, задачата за обрат "не е невъзможна". В същия дух се изказа и полузащитникът Исуф Сисоко, който изрази надежда отборът му да даде всичко от себе си на реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Истината за трансферите и контузиите в Макаби

В последните дни в израелските медии се появиха сериозни спекулации за разпродажба на звездите след фиаското в първия двубой, игран в Батуми. Ръководството на клуба и Кени Милър обаче категорично отрекоха тези слухове.

Рой Ревиво : Левият бек се качи на самолета за София, въпреки информациите за интерес от испанския Елче.

: Левият бек се качи на самолета за София, въпреки информациите за интерес от испанския Елче. Сайед Абу Фарки : Нападателят е единственият с официална писмена оферта (от Колорадо Рапидс от МЛС), но остава концентриран за мача.

: Нападателят е единственият с официална писмена оферта (от Колорадо Рапидс от МЛС), но остава концентриран за мача. Тайрийз Асанте и Хелио Варела : Към момента в клубните офиси няма постъпили предложения за тях.

: Към момента в клубните офиси няма постъпили предложения за тях. Проблеми с чужденците: Трима легионери са пред раздяла с клуба, като двама от тях в момента са контузени и отпадат от сметките на Милър.

"Работим по подсилването, но лятото е трудно. Нашата задача утре не е невъзможна. Футболът е динамична игра и отиваме в София, за да се борим докрай", споделиха от щаба на израелците.

Исуф Сисоко: Искаме да продължим напред

Малиinputйският халф на Макаби Исуф Сисоко също демонстрира висок дух по време на официалната пресконференция, цитиран от sportal.bg.

"Затова сме тук. Бяхме наказани за нашите грешки, които допуснахме в предишния мач, но се надявам, че сме успели да си извлечек своите поуки. Надяваме се утре да дадем всичко от себе си и да продължим напред", заяви Сисоко. Топ халфът допълни, че всеки играч предпочита да играе пред пълни трибуни и се надява на страхотна атмосфера в София.

ЦСКА пред прага на групите в Европа

"Червените", водени от Христо Янев, влизат в реванша със солиден аванс след класическото 3:0 в първия мач, дошло след попадения на Макс Ебонг, Леандро Годой и Жоел Цвартс. При успех и елиминиране на Макаби, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, а в плейофите за Лига Европа ще премери сили с гръцкия ОФИ Крит.

До момента за двубоя на "Васил Левски" утре от 21:00 часа вече са продадени над 15 000 билета.