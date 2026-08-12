Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милър: Задачата срещу ЦСКА не е невъзможна

Милър: Задачата срещу ЦСКА не е невъзможна

12 Август, 2026 21:30 436 1

  • цдса-
  • макаби-
  • лига европа-
  • милър-
  • сисоко

Исуф Сисоко и треньорът на Макаби с коментар преди реванша от Лига Европа в София

Милър: Задачата срещу ЦСКА не е невъзможна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шотландският мениджър на Макаби Тел Авив Кени Милър наруши мълчанието си преди утрешния сблъсък срещу ЦСКА София на Националния стадион "Васил Левски".

Специалистът разкри каква е реалната ситуация около ключовите играчи на израелския тим и категорично обяви, че въпреки тежкото поражение с 0:3 в първия мач, задачата за обрат "не е невъзможна". В същия дух се изказа и полузащитникът Исуф Сисоко, който изрази надежда отборът му да даде всичко от себе си на реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Истината за трансферите и контузиите в Макаби

В последните дни в израелските медии се появиха сериозни спекулации за разпродажба на звездите след фиаското в първия двубой, игран в Батуми. Ръководството на клуба и Кени Милър обаче категорично отрекоха тези слухове.

  • Рой Ревиво: Левият бек се качи на самолета за София, въпреки информациите за интерес от испанския Елче.
  • Сайед Абу Фарки: Нападателят е единственият с официална писмена оферта (от Колорадо Рапидс от МЛС), но остава концентриран за мача.
  • Тайрийз Асанте и Хелио Варела: Към момента в клубните офиси няма постъпили предложения за тях.
  • Проблеми с чужденците: Трима легионери са пред раздяла с клуба, като двама от тях в момента са контузени и отпадат от сметките на Милър.

"Работим по подсилването, но лятото е трудно. Нашата задача утре не е невъзможна. Футболът е динамична игра и отиваме в София, за да се борим докрай", споделиха от щаба на израелците.

Исуф Сисоко: Искаме да продължим напред

Малиinputйският халф на Макаби Исуф Сисоко също демонстрира висок дух по време на официалната пресконференция, цитиран от sportal.bg.

"Затова сме тук. Бяхме наказани за нашите грешки, които допуснахме в предишния мач, но се надявам, че сме успели да си извлечек своите поуки. Надяваме се утре да дадем всичко от себе си и да продължим напред", заяви Сисоко. Топ халфът допълни, че всеки играч предпочита да играе пред пълни трибуни и се надява на страхотна атмосфера в София.

ЦСКА пред прага на групите в Европа

"Червените", водени от Христо Янев, влизат в реванша със солиден аванс след класическото 3:0 в първия мач, дошло след попадения на Макс Ебонг, Леандро Годой и Жоел Цвартс. При успех и елиминиране на Макаби, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, а в плейофите за Лига Европа ще премери сили с гръцкия ОФИ Крит.

До момента за двубоя на "Васил Левски" утре от 21:00 часа вече са продадени над 15 000 билета.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    2 0 Отговор
    На борда ако качат Меси , Ямал и Мбапе, може и да вкарат 4 гола или поне 3 за дузпи, но ЦСКА няма как да се дадат така лесно.

    21:51 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове