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Евгений Кънев: Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация

Евгений Кънев: Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация

31 Юли, 2026 16:00 622 31

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  • юмрук-
  • авторитаризъм-
  • диктатура-
  • диктатор

Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”

Евгений Кънев: Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация.

Двата основни фактора са:

- трансформацията на социалистическата в антидемократична пропаганда в основните медии

И

- липсата на трансформация на комунистическото образование, съобразно новото политическо устройство на страната.

На практика, огромната маса “антидемократи” поддържа властта на олигархията и паралелна власт чрез нейните политически проекти като ГЕРБ и ПБ.

Разбира се, малко смятат себе си за “антидемократи”, напротив, те смятат, че щом има избори - значи има демокрация. Но избори има и в Путинска Русия; имаше дори в НРБ на Бай Тошо.

Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”.

Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи.

Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.

Дори любимият пример на антидемократите - първият лидер на Сингапур - не е командвал еднолично всичко.

Той просто е въвел три прости правила и така среда за просперитет:

(1) задължителен официален английски език - въпреки зовът за връщане към местната култура и традиции след британското колониално наследство;

(2) Протекции за западния капитал свободно да инвестира и печели;

(3) Увеличени заплати за администрацията в комплект с много строги присъди за корупция.

С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.

А българите смятат, че:

(1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;

(2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;

(3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;

(4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.

И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.

Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махайте

    10 2 Отговор
    го тоя дето само се чеше....

    16:03 31.07.2026

  • 2 С огън и меч

    7 0 Отговор
    Само така се постига обрат в една държава. Заразената кръв трябва да изтече.

    16:03 31.07.2026

  • 3 уахахаха

    12 2 Отговор
    смешен плач, генчо, смешен!

    16:04 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 даваебба

    12 1 Отговор
    в обратните демонократи

    16:05 31.07.2026

  • 6 Марко Тотев

    12 1 Отговор
    То па една демокрация ...

    16:08 31.07.2026

  • 7 Тик-Ток

    16 1 Отговор
    Прехода роди тикви, прасета,простокирчовци и евроатлантически дебили

    16:08 31.07.2026

  • 8 Тик-Ток

    14 3 Отговор
    Демокрация имаше при Тодор Живков,сега е бананова република

    Коментиран от #27

    16:10 31.07.2026

  • 9 Тодор

    9 2 Отговор
    Другарю Кънев, Вие нали сте демократ?
    Хайде най-сетне оглавете една демократична формация, приложете постулатите си и да се свършва.
    Не се трае вече...

    16:11 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сандо

    14 1 Отговор
    Демократи - малко,хрантутници на западни фондации и агенции - бол.Освен че са много,те са нахални,кресливи и фанатици.

    16:15 31.07.2026

  • 12 морския

    8 2 Отговор
    евгени не е никакъв евгеник, а просто един кънчу !

    16:16 31.07.2026

  • 13 Лъжедемокрация на прехода ви

    12 0 Отговор
    произведе само престъпници

    16:21 31.07.2026

  • 14 Брабинеца

    7 1 Отговор
    този ми изглежда доста нагъл и вулгарен

    16:25 31.07.2026

  • 15 НакраДко

    4 1 Отговор
    Твърде малко...-защото са твърде много продажни тези уж демократи. Повечето хора не могат така безочливо да продават Род и Родина...- затова и уж демократите сте малко....

    16:25 31.07.2026

  • 16 Алфред Нобел е казъл:

    4 1 Отговор
    Демокрацията-това е власт на най-отвратитилните хора

    16:27 31.07.2026

  • 17 За сметка

    5 1 Отговор
    на липсващите демократи този период роди безчет боклуци и национални предатели. За късче грант, командировка и дори само потупване по рамото разните Евгений продаваха родината без срам и съвест.

    16:28 31.07.2026

  • 18 Тик-Ток

    3 1 Отговор
    Демократи -разбирайте бандити и корумпета

    16:29 31.07.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    1 2 Отговор
    ПП и ДБ само пречите - на ГЕРБ, на ДПС, на ПБ, на копейките… Айде, оставете хората
    спокойно да си правят схемите
    и да ни крадат!
    Пфууу!

    16:29 31.07.2026

  • 20 Сделано в СССР

    3 2 Отговор
    Кремълските слуги от БПЦ продължават да дълбаят в тинята. Даниил е пълен позор!

    16:31 31.07.2026

  • 21 БеГемот

    2 0 Отговор
    Прехода роди предимно тикви и то зелени....а демокрация в панел не вирей...то иска само нов внос и да лапа...

    16:33 31.07.2026

  • 22 глупусти

    1 0 Отговор
    Прехода започна в началото на 2026.Преди това нищо не се случи, защото нищо не се случи на комунистите и синовете им.

    16:34 31.07.2026

  • 23 защо

    3 1 Отговор
    Защо не сте по площадите бе? Натресоха ви в пъти по-лош Бюджет от бюджета предложен от Желязков. Защо не сте по площадите? Няма кой да ви плати ли? Спонсорите ви са на власт, а?

    16:35 31.07.2026

  • 24 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    1 3 Отговор
    Как работи кремълската пропаганда, когато иска да омаскари някого.
    В момента цялата копейска орда разпространява твърдението, че Archimandrite Nicanor е изтеглил няколко стотин хиляди от КТБ за манастира си и не ги е върнал. Това би бил страхотен удар по репутацията му, ако пропуснем дребната подробност, че КТБ фалира на 6 ноември 2014 г., след което е обявена в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 г. Архимандрит Никанор става игумен на манастира си на 1 април 2016 г.
    Модела е същия като Петрохан, парапета и много други

    16:35 31.07.2026

  • 25 Зеления

    5 0 Отговор
    "Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи."

    Как пък само Евгений Кънев "ПРОГЛЕДНА" ?
    Но има два съществени въпроса от тази статия:
    1. След като самия Евгений Кънев признава, че мнозинството българи не приема неговата гледна точка /на самия Кънев/, защо Кънев и подобни нему имат несъобразно високо присъствие в медиите /направо доминиращо/ на база на броя хора, които припознават неговите възгледи и като свои?
    2. Кънев пропуска удобно да спомене, че Сингапур е това което в момента представлява и заради законите си, които прилагат телесно наказание - бой с пръчка при редица провинения, аккто за ученици в училище, така и за пълнолетни лица. Но това е кощунство за евролиберализма да го признае и разбира се Кънев го потулва като факт.

    16:38 31.07.2026

  • 26 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Аре визи,да ви изгонят от ЕС ,да върнат лева без борд😂😂,да спрат европейските фондове

    16:39 31.07.2026

  • 27 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    Дали е било демокрация но беше ХУБАВО.

    16:47 31.07.2026

  • 28 ?????

    3 1 Отговор
    Уф.
    Може ли тия демократи да ни ги изброи поименно та да се посмеем колко са демократи.
    Не ви ли омръзна 37 години да оправдавате неможенето си с едно и също?
    И то при положение че все вие с благословията на началниците ви бяхте на власт.
    Направете едно сравнение кво направиха лошите комунисти за 37 години след 1944 г. и кво направихте вие за 37 години след 1989 г.
    Дояждате построеното от лошите комунисти.

    16:54 31.07.2026

  • 29 история

    2 1 Отговор
    Аман вече от празни думи за демокрация .Не вярвах , че ще го кажа , но социализма беше хиляди пъти по-добре .

    16:55 31.07.2026

  • 30 Меркуцио

    2 0 Отговор
    Кънев умишлено пропуска важното - България от 36 години се намира в състояние на либерална демокрация, а това не е точно демокрация, понеже демокрацията е управление по волята на мнозинството, а либералната уж демокрация е диктатура на малцинството. Някои го наричат елит, други просветено малцинство, но то е известно с това, че не печели избори, но винаги участва във властта. Като някой каже "демократ", разбирай либерал, а те за чеп за зеле не стават, както каза Пендачанска!

    16:56 31.07.2026

  • 31 Специалист

    1 0 Отговор
    Другарю Кънев демокрацията е химера.Тя не съществува Древна Гърция Древен Рим са започнали като демокрация.Не ми се обеснява.Кънев абе чети историята.Скъсай си дипломата

    16:57 31.07.2026