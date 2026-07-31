Евгений Кънев: Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация

Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация.
Двата основни фактора са:
- трансформацията на социалистическата в антидемократична пропаганда в основните медии
И
- липсата на трансформация на комунистическото образование, съобразно новото политическо устройство на страната.
На практика, огромната маса “антидемократи” поддържа властта на олигархията и паралелна власт чрез нейните политически проекти като ГЕРБ и ПБ.
Разбира се, малко смятат себе си за “антидемократи”, напротив, те смятат, че щом има избори - значи има демокрация. Но избори има и в Путинска Русия; имаше дори в НРБ на Бай Тошо.
Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”.
Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи.
Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.
Дори любимият пример на антидемократите - първият лидер на Сингапур - не е командвал еднолично всичко.
Той просто е въвел три прости правила и така среда за просперитет:
(1) задължителен официален английски език - въпреки зовът за връщане към местната култура и традиции след британското колониално наследство;
(2) Протекции за западния капитал свободно да инвестира и печели;
(3) Увеличени заплати за администрацията в комплект с много строги присъди за корупция.
С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.
А българите смятат, че:
(1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;
(2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;
(3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;
(4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.
И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.
Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Махайте
16:03 31.07.2026
2 С огън и меч
16:03 31.07.2026
3 уахахаха
16:04 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 даваебба
16:05 31.07.2026
6 Марко Тотев
16:08 31.07.2026
7 Тик-Ток
16:08 31.07.2026
8 Тик-Ток
Коментиран от #27
16:10 31.07.2026
9 Тодор
Хайде най-сетне оглавете една демократична формация, приложете постулатите си и да се свършва.
Не се трае вече...
16:11 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сандо
16:15 31.07.2026
12 морския
16:16 31.07.2026
13 Лъжедемокрация на прехода ви
16:21 31.07.2026
14 Брабинеца
16:25 31.07.2026
15 НакраДко
16:25 31.07.2026
16 Алфред Нобел е казъл:
16:27 31.07.2026
17 За сметка
16:28 31.07.2026
18 Тик-Ток
16:29 31.07.2026
19 Кажи честно ... 🤣
спокойно да си правят схемите
и да ни крадат!
Пфууу!
16:29 31.07.2026
20 Сделано в СССР
16:31 31.07.2026
21 БеГемот
16:33 31.07.2026
22 глупусти
16:34 31.07.2026
23 защо
16:35 31.07.2026
24 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
В момента цялата копейска орда разпространява твърдението, че Archimandrite Nicanor е изтеглил няколко стотин хиляди от КТБ за манастира си и не ги е върнал. Това би бил страхотен удар по репутацията му, ако пропуснем дребната подробност, че КТБ фалира на 6 ноември 2014 г., след което е обявена в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 г. Архимандрит Никанор става игумен на манастира си на 1 април 2016 г.
Модела е същия като Петрохан, парапета и много други
16:35 31.07.2026
25 Зеления
Как пък само Евгений Кънев "ПРОГЛЕДНА" ?
Но има два съществени въпроса от тази статия:
1. След като самия Евгений Кънев признава, че мнозинството българи не приема неговата гледна точка /на самия Кънев/, защо Кънев и подобни нему имат несъобразно високо присъствие в медиите /направо доминиращо/ на база на броя хора, които припознават неговите възгледи и като свои?
2. Кънев пропуска удобно да спомене, че Сингапур е това което в момента представлява и заради законите си, които прилагат телесно наказание - бой с пръчка при редица провинения, аккто за ученици в училище, така и за пълнолетни лица. Но това е кощунство за евролиберализма да го признае и разбира се Кънев го потулва като факт.
16:38 31.07.2026
26 Ха,ха
16:39 31.07.2026
27 Не знам
До коментар #8 от "Тик-Ток":Дали е било демокрация но беше ХУБАВО.
16:47 31.07.2026
28 ?????
Може ли тия демократи да ни ги изброи поименно та да се посмеем колко са демократи.
Не ви ли омръзна 37 години да оправдавате неможенето си с едно и също?
И то при положение че все вие с благословията на началниците ви бяхте на власт.
Направете едно сравнение кво направиха лошите комунисти за 37 години след 1944 г. и кво направихте вие за 37 години след 1989 г.
Дояждате построеното от лошите комунисти.
16:54 31.07.2026
29 история
16:55 31.07.2026
30 Меркуцио
16:56 31.07.2026
31 Специалист
16:57 31.07.2026