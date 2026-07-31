Евгений Кънев: Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация

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Преходът роди твърде малко демократи, а без тях не може да има успешна демокрация.

Двата основни фактора са:

- трансформацията на социалистическата в антидемократична пропаганда в основните медии

И

- липсата на трансформация на комунистическото образование, съобразно новото политическо устройство на страната.

На практика, огромната маса “антидемократи” поддържа властта на олигархията и паралелна власт чрез нейните политически проекти като ГЕРБ и ПБ.

Разбира се, малко смятат себе си за “антидемократи”, напротив, те смятат, че щом има избори - значи има демокрация. Но избори има и в Путинска Русия; имаше дори в НРБ на Бай Тошо.

Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”.

Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи.

Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.

Дори любимият пример на антидемократите - първият лидер на Сингапур - не е командвал еднолично всичко.

Той просто е въвел три прости правила и така среда за просперитет:

(1) задължителен официален английски език - въпреки зовът за връщане към местната култура и традиции след британското колониално наследство;

(2) Протекции за западния капитал свободно да инвестира и печели;

(3) Увеличени заплати за администрацията в комплект с много строги присъди за корупция.

С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.

А българите смятат, че:

(1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;

(2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;

(3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;

(4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.

И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.

Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!