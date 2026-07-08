Време ли е световният футбол да се освободи от монопола на ФИФА?

Има един стар принцип, който важи за всяка власт – когато няма конкуренция, идва самозабравянето. Монополът рано или късно започва да живее за себе си, а не за хората, които уж обслужва. Точно това все по-често се случва с ФИФА.
Последният пример – отмененият червен картон на американския национал Фоларин Балогун преди мача с Белгия – отново отвори въпроса дали една организация не е придобила прекалено голяма власт върху световния футбол. Когато решенията започнат да изглеждат „политически“, а не спортни, неизбежно възникват съмнения. Дали са основателни? Това никой не може да докаже категорично. Но когато подобни казуси се повтарят, доверието започва да ерозира. Истинският проблем обаче е много по-голям от един червен картон.
ФИФА отдавна престана да бъде просто пазител на футбола. Днес тя прилича повече на глобална корпорация, чийто основен продукт е не играта, а телевизионното време. Разширяването на световните първенства е най-яркият пример. Първо 32 отбора. После 48. След това вече започнаха разговорите за 64 национални отбора.
До къде? 80? 96? Защо не всички членове на ФИФА?
Аргументът винаги е един и същ – повече държави, повече представителност, повече футбол. Само че зад тази красива фасада стои една проста дума – пари. Повече отбори означават повече мачове. Повече мачове означават повече телевизионни права. Повече телевизионни права означават повече приходи.
А кой плаща сметката? Футболистите.
Сезоните вече практически не свършват. Играчите минават директно от клубните първенства към европейски квалификации, световни квалификации, Лига на нациите, европейски първенства, световни първенства, клубни световни първенства и безкрайни турнета. После се чудим защо контузиите стават все повече. Защо качеството пада. Защо футболистите прегарят на 30 години.
И сякаш това не е достатъчно, а във футбола се появи още една "гениална" идея – задължителните паузи за хидратация. Разбира се, официалното обяснение звучи прекрасно – грижа за здравето на състезателите. Само че има и една друга подробност. Всяка такава пауза означава приблизително три минути, през които телевизиите могат спокойно да излъчват реклами.
Две паузи в един мач. Още около шест минути чисто рекламно време. Това гледаме на Световното първенство. Шест минути, които струват милиони. Колкото повече подобни прекъсвания има, толкова повече футболът започва да прилича на телевизионно шоу, в което мачът е просто съдържанието между рекламите.
И тук вече идва големият въпрос. Защо футболът трябва да има само един световен управник? В почти всеки сектор конкуренцията съществува именно за да ограничава злоупотребите с власт. В професионалния бокс има различни федерации. В шахмата има конкуриращи се организации. Дори в бойните спортове съществуват различни структури. Само световният футбол продължава да живее с убеждението, че една организация трябва да определя правилата за всички.
А защо?
Защо да няма алтернативна международна федерация, която също да организира световни първенства, да предлага различен модел на управление, различен календар, различна философия и повече прозрачност? Конкуренцията не унищожава спорта, тя го прави по-добър. Тя принуждава организациите да работят по-качествено. Да бъдат по-отговорни. Да мислят първо за играта, а не за счетоводните отчети.
Защото, ако днес футболът започне да се променя единствено според желанията на телевизионните партньори, утре вече няма да гледаме спорт. Ще гледаме риалити с футболна топка. И тогава най-големият противник на футбола няма да бъде изкуственият интелект, нито новите технологии. Ще бъде собствената му алчност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джани Инфантилния
Коментиран от #5
13:07 08.07.2026
2 Футболът
13:22 08.07.2026
3 не проблем ФУФА
Има си начини за въвеждане на норналност, но не им отърва.
Ако някой се интересува, ще му дам проект за 100% честност и почтеност в спорта.
Апропо, УЕФА се справя доста по-прилично с тези задачи.
Коментиран от #7
13:22 08.07.2026
4 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
13:35 08.07.2026
5 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Джани Инфантилния":Естествено ПОЖИЗНЕН и с право на ВЕТО за всички решения, с които не е съгласен!
13:37 08.07.2026
6 стига пропаганда
Всичко друго е замазване на очи и откъсване на погледа от това.
14:01 08.07.2026
7 не може да бъде
До коментар #3 от "не проблем ФУФА":А само от ФИФА ли трябва да се еманципираме!2Ами ООН НАТО ЕС МОК с всичките му организации МАГАТЕ ...а към тях трябва да добавим и всички псевдосъюзи където командват САЩ и Великобритания!?Досега англосаксонците -първо британците после американци и британци управляват света от дълго време !?дали заслужено и ли не -това е много труден въпрос защото многобройните постижения и заслуги са гарнирани с ужасяващи несправедливости и ...престъпления не може да се избегне тази дума!?Но досега това беше неоспоримо -хубаво лошо -но повечето хора по света са го приели такова каквото е...и Чърчил го казва капитализмът е една много лоша система но по-добра не е измислена !?И Чърчил има пред вид не само капитализмът като система а това кое е по-добро за света!?Но сега повечето не го приемат и това е същината на световния пожар който става все по-силен и обхваща все повече територии!?
Коментиран от #10
14:04 08.07.2026
8 Зеления
При първата написа, че не е проблем паричната единица, дали е евро или лев, а беднотията - но проблема е че загубихме един от основните елементи на идентичността си, националната валута.
Сега пишеш, да има множество ФИФИ - добре де ако има 5 и всички организират световни първенства по различно време за да не се конкурират, нали всички отбори ще искат да участват и в петте формата, защото колкото повече участия имаш толкова е по голям шанса да спечелиш призови места. И какво ще стане тогава с календара на фурболистите? Ще играят не без почивни дни, а сутрин и вечер за да наваксат с всички мачове.
Проблема не е ФИФА или че е единствена световна организация, проблем са управляващите в нея и по конкретно наколенкаджията Инфантино, за който е достатъчен едно обаждане от Тръмп и да промени правилата за червените картони.
Решението е просто - ако ЕС твърди че е единен съюз, всички европейски футболни федерации пускат заявление за извънреден конгрес на ФИФА, на който конгрес единодушно гласуват за оставката на Инфантино, за да са солидарни с Белгия, която игра срещу футболист с червен картон.
14:05 08.07.2026
9 Колко
14:10 08.07.2026
10 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
До коментар #7 от "не може да бъде":По-точно Чърчил е казал:
"Казано е, че демокрацията е най-лошата форма на управление, но не сме открили по-добра."
Друга негова мисъл относно политическите системи е:
"Болшевиките сами си създават трудности, които успешно преодоляват."
Коментиран от #11
14:14 08.07.2026
11 Доротея
До коментар #10 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":Помня, когато изобретателят на динамита заяви - ,,Демокрацията е такова състояние, когато тълпа и ди о ти са приели да бъдат управлявани от из мет та на обществото!". И иобретил динамита!
14:27 08.07.2026