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Защо Русия разпродава златото си?
  Тема: Украйна

Защо Русия разпродава златото си?

17 Август, 2026 17:17 1 102 54

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  • злато

Ръстът на доходите от износа на нефт и газ, предизвикан от повишените цени на енергоносителите заради войната на САЩ срещу Иран, обаче изглежда е помогнал на Москва да преодолее актуалните си бюджетни затруднения

Защо Русия разпродава златото си? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия продава все повече злато, за да компенсира дефицита в бюджета. Означава ли това, че парите на Москва свършват? Какво става с руските финанси?

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През тази година Русия е продала значителни обеми от златните си запаси в стремежа да привлече средства за намаляване на бюджетния дефицит. Наскоро Централната банка на Русия обяви, че в началото на юли златните резерви са възлизали на 2282 тона, откъдето следва, че от януари досега те са намалели с около 43,5 тона.

С други думи, сега те са на най-ниското си ниво от нахлуването в Украйна през февруари 2022 година. В началото на 2026-а цените на златото достигнаха рекордни показатели - 4800 евро за унция, след което паднаха до 4000 евро. Продажбите на злато, предприети от Москва, вероятно са ѝ донесли над пет милиарда долара.

"Продажбите на злато означават, че се изчерпват други, по-ликвидни активи", коментира пред ДВ експертката от Института по международна икономика във Вашингтон Елина Рибакова. "Така възниква двоен проблем: дефицитът оказва натиск на икономиката, а източниците за финансирането му стават все по-малко."

Проблемите на Русия с бюджетния дефицит

През последните години руският бюджет е под сериозен натиск заради рязко нарасналите разходи за отбрана. От 2021 година насам тези разходи са се увеличили повече от четири пъти, достигайки през 2025-а около 16 трилиона рубли (204 милиарда долара).

Финансовият консултант Крис Уифър, който работи в Москва над 20 години, казва, че разпродажбата на златото от страна на Русия е значителна, но не е паническа. "Ситуацията е необичайна, но тенденцията е съвсем закономерна. Това изобщо не означава, че Русия се разорява, че парите ѝ свършват, не ѝ е останало нищо и ѝ се налага да разпродава и последното, с което разполага", коментира Уифър пред ДВ.

Той обяснява и, че златото е било продадено не от Централната банка, а от Фонда за национално благосъстояние. "От началото на 2022 година златото стана един от активите, които фондът можеше да купи, след като американските и германските облигации станаха недостъпни при налагането на санкциите заради нахлуването в Украйна. Златото стана ключов ликвиден актив за фонда и това съответства на неговото предназначение - да продава активи, когато са нужни средства, особено в трудни времена. Поради това може да се каже, че фондът се използва по предназначение."

Целта на продажбата на златото е именно да попълни т.нар. ликвидни активи на Фонда за национално благосъстояние, в който общият обем на средствата се оценява на около 150 милиарда долара. 50 милиарда от тях се отнасят към ликвидните активи. "За властите е важно да демонстрират, че страната е стабилна и силна, и наличието на 50 милиарда долара ликвидни средства играе важна роля в това отношение", подчертава Крис Уифър.

Той посочва още, че трябва да се има предвид как Русия като един от най-големите в света производители на злато може относително бързо да попълни запасите си след продажбите. Русия е на пето място в света по златни запаси (около 2326 тона), намирайки се на сходно равнище с Китай, Франция и Италия и отстъпвайки само на Германия (3350 тона) и САЩ (8133 тона).

Какво ще стане с военните разходи на Русия в обозримо бъдеще?

Големите продажби на злато от страна на Русия предизвикаха у експертите редица въпроси за състоянието на нейния бюджет и общата устойчивост на руската икономика. По последни данни на руското правителство, разходите и дефицитът на бюджета през тази година могат да превишат утвърдените планови показатели с над един трилион рубли (12,85 милиарда долара). В момента дефицитът за годината се прогнозира в размер на 1,6 процента от БВП или 40 милиарда долара, но тази сума може да нарасне.

Ръстът на доходите от износа на нефт и газ, предизвикан от повишените цени на енергоносителите заради войната на САЩ срещу Иран, обаче изглежда е помогнал на Москва да преодолее актуалните си бюджетни затруднения. Според Елина Рибакова в крайна сметка всичко зависи от тези цени и от доходите, които Русия получава от продажбата на нефт и газ. Експертката предполага, че именно те се явяват "реално ограничение" за възможностите на Москва да финансира войната в Украйна, която продължава вече 4,5 години.

"Всичко зависи от това. Високите цени на нефта носят повече доходи на Русия, на ако цените паднат - например до 60 или 40 долара за барел, веднага ще настъпи криза", прогнозира Рибакова. И тя, и Уифър предупреждават, че въпреки очевидните трудности, които руската икономика изпитва в момента, в обозримо бъдеще Москва ще може да продължи да отделя средства за войната, съкращавайки несвързаните с войната разходи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капейчо

    24 6 Отговор
    Чичо Вова каза, че продава оти си има. Който нЕма не продава.

    Коментиран от #16, #21

    17:19 17.08.2026

  • 2 ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПОДАРЯВА ЗЛАТОТО СИ

    30 3 Отговор
    Това е въпроса

    Коментиран от #15

    17:19 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защото

    19 8 Отговор
    предстои яко шамарене на укрите, на това племе непоръбено. !

    17:19 17.08.2026

  • 5 ФАКТ

    11 23 Отговор
    За да остане бакшиша Псулер на власт и за да не го обесят АХАХХАХА

    Псулер тайно мобилизира ватите гледайки да не бие на очи

    17:20 17.08.2026

  • 6 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    13 23 Отговор
    Така поддържат РФ на командно дишане, докато се разпадне напълно.
    Китай и САЩ само изчакват...

    17:21 17.08.2026

  • 7 Анонимен

    7 3 Отговор
    Русия изобщо не се забелязва като ефект на пазара на златото. Саудитска арабия обаче успя да го закове, такава чиста хоризонтална черта за няколко дни ясно демонстрира, че доминират пазара.

    17:21 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 морския

    14 8 Отговор
    има - продава ! Сибир е богат !

    17:23 17.08.2026

  • 10 Дънди

    12 5 Отговор
    Копае злато всяка година 1000 000 000 и плащат комисия 1%......

    17:23 17.08.2026

  • 11 Това са безспорни

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Факти.

    17:24 17.08.2026

  • 12 ФАКТ

    9 9 Отговор
    Това е цената да те управлява ми р злив бавн0 ра3 виващ бакшиш

    17:25 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пусин от бункера в Камчатка

    8 7 Отговор
    И каквото като го продавам златото? На ватите злато не им трябва

    17:26 17.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Капейчо":

    Продават злато което са откраднали от нас от Испания от Румъния

    17:26 17.08.2026

  • 17 Иванов

    7 7 Отговор
    Нищо. ВАЖНОТО е че 3-дневната поне върви добре АХХАХАХ

    17:27 17.08.2026

  • 18 Герге , ШТИССЙРЯФОСТАТЪ

    6 4 Отговор
    Що трябват севернокорейски вон-ове и юани ... 😁

    17:27 17.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Каква руска икономика?

    6 11 Отговор
    Чувате ли се изобщо? Каквото изкопаят от земята.

    17:29 17.08.2026

  • 21 Пуси такси би бип

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Капейчо":

    Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка. Скоро ще се премести на Курилите

    17:30 17.08.2026

  • 22 Хитра копейка

    9 5 Отговор
    Путин е хитър!С парите от златото ще превземе Мала Токмачка.

    17:32 17.08.2026

  • 23 еми

    8 8 Отговор
    Имат - продават. А германците закриват заводи и не се къпят да пестят вода и ток, нали Дойче зеле?

    17:37 17.08.2026

  • 24 Въпрос

    11 2 Отговор
    Нашето злато,което ни прибраха 60-те върнаха ли ни го или и него продават?

    Коментиран от #41

    17:38 17.08.2026

  • 25 Ами

    4 7 Отговор
    Руснаците си продават златото защото са глупави.
    Когато златото мина 5 000 долара руснаците започнаха да продават,
    след като злато падна окло 4 000 руснаците почнаха да купуват.
    Тарикатите пък си купиха злато на 5 000 долара и го продадоха на 4 000.
    Ей сега тарикатите пак се чудя защо Русия си продава златото.
    Купувайте и ще разберете :)

    17:40 17.08.2026

  • 26 ЗАКРИВАЙ

    9 1 Отговор
    ЗАКРИВАААЙ фашисткия Кен Еф

    17:40 17.08.2026

  • 27 КАКВО СТАВА С НАААААААЙ ЗАДЛЪЖНЕЛИТЕ

    2 4 Отговор
    В СВЕТА А ИМЕННО ЕССР....КО СТА В БУЛГАРИЯ СТРАНАТА НА РОВЕЩИТЕ В КОШОВЕ....ТВА НА ИНТЕРЕСУВА.

    17:41 17.08.2026

  • 28 Страничен наблюдател

    2 5 Отговор
    Стига сте прокобили по Русия, по- интересно е че Бай Дончо вече почти не успява да манипулира и да влияе на пазара на злато и лека полека пак тръгна нагоре😉 Есента и до края на годината може и да стане пак интересно покрай избушената американска икономика?

    17:50 17.08.2026

  • 29 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    В Русия знаят ли че си разпродават златото ,не е като печаташ хартия

    17:50 17.08.2026

  • 30 ФФФ

    2 5 Отговор
    Колкото и златото заминава в оффшорките, то непрекъснато се попъпва с добива му.
    Русия е един от най-големите производители на злато в света. А западът?

    Русия има 2300 тона от тази субстанция.

    17:52 17.08.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    17:56 17.08.2026

  • 32 От къде да си купим

    4 2 Отговор
    Малко руско злато бре? Къде го разпродава на пазара Кирков ли?

    Коментиран от #50

    17:58 17.08.2026

  • 33 Как да не им завиждаш на руснаците

    1 4 Отговор
    ми кажете? ( В момента дефицитът за годината се прогнозира в размер на 1,6 процента от БВП ) .....

    Коментиран от #35, #45

    18:00 17.08.2026

  • 34 Германия

    2 3 Отговор
    Никакви 3350 тона няма. Отдавна САЩ им го откраднаха. И 2 тона нямат даже. И да знаете ей палавници че тва дет "северно злато" го водят при евроцентовете не е злато и не се пробвайте със зъби да го тествате. Знам че масово не сте у ред с кратуните и затова ви го казвам на атлантетата

    Коментиран от #37

    18:04 17.08.2026

  • 35 я погледни на изток

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Как да не им завиждаш на руснаците":

    Виж пушилката идваща от Крим.За завиждане са руснаците.Мдам.

    Коментиран от #40

    18:05 17.08.2026

  • 36 асенчо

    0 2 Отговор
    "парите на Москва свършват" нашите

    18:05 17.08.2026

  • 37 Карлуково/Старшата сестра

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Германия":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    18:06 17.08.2026

  • 38 А златото

    1 3 Отговор
    на САЩ, даже не е тяхно, а на частният Федерален резерв 🤣 А те се загрижили за Русия.. А колко е златният резерв на Германия? Сигурно няма и половината на руския?

    18:06 17.08.2026

  • 39 И как може

    1 1 Отговор
    дефицитът да оказва натиск на икономиката, като няма реално дефицит. Написано е евентуално може да стигне 1,6 процента от БВП. Ние сега на колко сме? А?

    18:08 17.08.2026

  • 40 Идва

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "я погледни на изток":

    от Украйна

    18:09 17.08.2026

  • 41 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    Не ни го прибраха, а го дадохме на съхранение.
    И не през шейсетте, а в началото на петдесетте.
    А го дадохме на съхранение, защото гърците
    искаха да им плащаме репарациите в злато.
    А искаха да им плащаме в злато, защото сме им приятели.
    Явно това че ни взеха Беломорска Тракия им беше малко.
    Та ... Такива са ни приятелите.

    Коментиран от #47

    18:10 17.08.2026

  • 42 Ами нормално

    3 2 Отговор
    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин

    18:10 17.08.2026

  • 43 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    продава но не за долари, а зза стоки

    Коментиран от #48

    18:10 17.08.2026

  • 44 В Германия

    1 2 Отговор
    Злато от 1939 г. са виждали ама само на картинка !

    18:13 17.08.2026

  • 45 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Как да не им завиждаш на руснаците":

    1,6 дефицит е целта , но едва ли така ще завърши годината макар приходите от газ и петрол според Блумбърг .

    18:13 17.08.2026

  • 46 Реално значи с дефицита

    1 1 Отговор
    Руснаците са около 10 пъти по добре от нас и 128 пъти по добре от Германия

    18:15 17.08.2026

  • 47 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Питай испанците.😅

    18:16 17.08.2026

  • 48 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    За какви стоки те нали си бяха самодостачни или просто плаща на Китай за компонентите за шахеди и на Кимчо за ракети

    18:17 17.08.2026

  • 49 България

    1 2 Отговор
    По-далеч от тези първобитните.

    18:18 17.08.2026

  • 50 Руско злато няма от къде да си купиш

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "От къде да си купим":

    Но си събирай по 20 и 50 евроцента в някой буркан, те са от "северно злато" и са безценни

    18:19 17.08.2026

  • 51 Копейки,

    0 2 Отговор
    Работа си търсета!Пари нема

    18:23 17.08.2026

  • 52 ханс

    1 0 Отговор
    Пореднити зеле измислици!

    18:23 17.08.2026

  • 53 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Разпродава си златото, защото Русия има огромни количества и цената в момента е много висока.

    18:24 17.08.2026

  • 54 Опять дв!

    0 0 Отговор
    Ами имат,продават! Това е накратко,другото е,че щом новината е от дв,вероятността да е невярна е 90%!

    18:26 17.08.2026