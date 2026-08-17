Защо Русия разпродава златото си?

Русия продава все повече злато, за да компенсира дефицита в бюджета. Означава ли това, че парите на Москва свършват? Какво става с руските финанси?
През тази година Русия е продала значителни обеми от златните си запаси в стремежа да привлече средства за намаляване на бюджетния дефицит. Наскоро Централната банка на Русия обяви, че в началото на юли златните резерви са възлизали на 2282 тона, откъдето следва, че от януари досега те са намалели с около 43,5 тона.
С други думи, сега те са на най-ниското си ниво от нахлуването в Украйна през февруари 2022 година. В началото на 2026-а цените на златото достигнаха рекордни показатели - 4800 евро за унция, след което паднаха до 4000 евро. Продажбите на злато, предприети от Москва, вероятно са ѝ донесли над пет милиарда долара.
"Продажбите на злато означават, че се изчерпват други, по-ликвидни активи", коментира пред ДВ експертката от Института по международна икономика във Вашингтон Елина Рибакова. "Така възниква двоен проблем: дефицитът оказва натиск на икономиката, а източниците за финансирането му стават все по-малко."
Проблемите на Русия с бюджетния дефицит
През последните години руският бюджет е под сериозен натиск заради рязко нарасналите разходи за отбрана. От 2021 година насам тези разходи са се увеличили повече от четири пъти, достигайки през 2025-а около 16 трилиона рубли (204 милиарда долара).
Финансовият консултант Крис Уифър, който работи в Москва над 20 години, казва, че разпродажбата на златото от страна на Русия е значителна, но не е паническа. "Ситуацията е необичайна, но тенденцията е съвсем закономерна. Това изобщо не означава, че Русия се разорява, че парите ѝ свършват, не ѝ е останало нищо и ѝ се налага да разпродава и последното, с което разполага", коментира Уифър пред ДВ.
Той обяснява и, че златото е било продадено не от Централната банка, а от Фонда за национално благосъстояние. "От началото на 2022 година златото стана един от активите, които фондът можеше да купи, след като американските и германските облигации станаха недостъпни при налагането на санкциите заради нахлуването в Украйна. Златото стана ключов ликвиден актив за фонда и това съответства на неговото предназначение - да продава активи, когато са нужни средства, особено в трудни времена. Поради това може да се каже, че фондът се използва по предназначение."
Целта на продажбата на златото е именно да попълни т.нар. ликвидни активи на Фонда за национално благосъстояние, в който общият обем на средствата се оценява на около 150 милиарда долара. 50 милиарда от тях се отнасят към ликвидните активи. "За властите е важно да демонстрират, че страната е стабилна и силна, и наличието на 50 милиарда долара ликвидни средства играе важна роля в това отношение", подчертава Крис Уифър.
Той посочва още, че трябва да се има предвид как Русия като един от най-големите в света производители на злато може относително бързо да попълни запасите си след продажбите. Русия е на пето място в света по златни запаси (около 2326 тона), намирайки се на сходно равнище с Китай, Франция и Италия и отстъпвайки само на Германия (3350 тона) и САЩ (8133 тона).
Какво ще стане с военните разходи на Русия в обозримо бъдеще?
Големите продажби на злато от страна на Русия предизвикаха у експертите редица въпроси за състоянието на нейния бюджет и общата устойчивост на руската икономика. По последни данни на руското правителство, разходите и дефицитът на бюджета през тази година могат да превишат утвърдените планови показатели с над един трилион рубли (12,85 милиарда долара). В момента дефицитът за годината се прогнозира в размер на 1,6 процента от БВП или 40 милиарда долара, но тази сума може да нарасне.
Ръстът на доходите от износа на нефт и газ, предизвикан от повишените цени на енергоносителите заради войната на САЩ срещу Иран, обаче изглежда е помогнал на Москва да преодолее актуалните си бюджетни затруднения. Според Елина Рибакова в крайна сметка всичко зависи от тези цени и от доходите, които Русия получава от продажбата на нефт и газ. Експертката предполага, че именно те се явяват "реално ограничение" за възможностите на Москва да финансира войната в Украйна, която продължава вече 4,5 години.
"Всичко зависи от това. Високите цени на нефта носят повече доходи на Русия, на ако цените паднат - например до 60 или 40 долара за барел, веднага ще настъпи криза", прогнозира Рибакова. И тя, и Уифър предупреждават, че въпреки очевидните трудности, които руската икономика изпитва в момента, в обозримо бъдеще Москва ще може да продължи да отделя средства за войната, съкращавайки несвързаните с войната разходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Капейчо
Коментиран от #16, #21
17:19 17.08.2026
2 ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ПОДАРЯВА ЗЛАТОТО СИ
Коментиран от #15
17:19 17.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Защото
17:19 17.08.2026
5 ФАКТ
Псулер тайно мобилизира ватите гледайки да не бие на очи
17:20 17.08.2026
6 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Китай и САЩ само изчакват...
17:21 17.08.2026
7 Анонимен
17:21 17.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 морския
17:23 17.08.2026
10 Дънди
17:23 17.08.2026
11 Това са безспорни
До коментар #3 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Факти.
17:24 17.08.2026
12 ФАКТ
17:25 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пусин от бункера в Камчатка
17:26 17.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
До коментар #1 от "Капейчо":Продават злато което са откраднали от нас от Испания от Румъния
17:26 17.08.2026
17 Иванов
17:27 17.08.2026
18 Герге , ШТИССЙРЯФОСТАТЪ
17:27 17.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Каква руска икономика?
17:29 17.08.2026
21 Пуси такси би бип
До коментар #1 от "Капейчо":Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка. Скоро ще се премести на Курилите
17:30 17.08.2026
22 Хитра копейка
17:32 17.08.2026
23 еми
17:37 17.08.2026
24 Въпрос
Коментиран от #41
17:38 17.08.2026
25 Ами
Когато златото мина 5 000 долара руснаците започнаха да продават,
след като злато падна окло 4 000 руснаците почнаха да купуват.
Тарикатите пък си купиха злато на 5 000 долара и го продадоха на 4 000.
Ей сега тарикатите пак се чудя защо Русия си продава златото.
Купувайте и ще разберете :)
17:40 17.08.2026
26 ЗАКРИВАЙ
17:40 17.08.2026
27 КАКВО СТАВА С НАААААААЙ ЗАДЛЪЖНЕЛИТЕ
17:41 17.08.2026
28 Страничен наблюдател
17:50 17.08.2026
29 Kaлпазанин
17:50 17.08.2026
30 ФФФ
Русия е един от най-големите производители на злато в света. А западът?
Русия има 2300 тона от тази субстанция.
17:52 17.08.2026
31 Дон Корлеоне
17:56 17.08.2026
32 От къде да си купим
Коментиран от #50
17:58 17.08.2026
33 Как да не им завиждаш на руснаците
Коментиран от #35, #45
18:00 17.08.2026
34 Германия
Коментиран от #37
18:04 17.08.2026
35 я погледни на изток
До коментар #33 от "Как да не им завиждаш на руснаците":Виж пушилката идваща от Крим.За завиждане са руснаците.Мдам.
Коментиран от #40
18:05 17.08.2026
36 асенчо
18:05 17.08.2026
37 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #34 от "Германия":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.
18:06 17.08.2026
38 А златото
18:06 17.08.2026
39 И как може
18:08 17.08.2026
40 Идва
До коментар #35 от "я погледни на изток":от Украйна
18:09 17.08.2026
41 Ами
До коментар #24 от "Въпрос":Не ни го прибраха, а го дадохме на съхранение.
И не през шейсетте, а в началото на петдесетте.
А го дадохме на съхранение, защото гърците
искаха да им плащаме репарациите в злато.
А искаха да им плащаме в злато, защото сме им приятели.
Явно това че ни взеха Беломорска Тракия им беше малко.
Та ... Такива са ни приятелите.
Коментиран от #47
18:10 17.08.2026
42 Ами нормално
18:10 17.08.2026
43 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #48
18:10 17.08.2026
44 В Германия
18:13 17.08.2026
45 Драго
До коментар #33 от "Как да не им завиждаш на руснаците":1,6 дефицит е целта , но едва ли така ще завърши годината макар приходите от газ и петрол според Блумбърг .
18:13 17.08.2026
46 Реално значи с дефицита
18:15 17.08.2026
47 Ами
До коментар #41 от "Ами":Питай испанците.😅
18:16 17.08.2026
48 Абе
До коментар #43 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":За какви стоки те нали си бяха самодостачни или просто плаща на Китай за компонентите за шахеди и на Кимчо за ракети
18:17 17.08.2026
49 България
18:18 17.08.2026
50 Руско злато няма от къде да си купиш
До коментар #32 от "От къде да си купим":Но си събирай по 20 и 50 евроцента в някой буркан, те са от "северно злато" и са безценни
18:19 17.08.2026
51 Копейки,
18:23 17.08.2026
52 ханс
18:23 17.08.2026
53 Павел Пенев
18:24 17.08.2026
54 Опять дв!
18:26 17.08.2026