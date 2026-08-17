Защо Русия разпродава златото си?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия продава все повече злато, за да компенсира дефицита в бюджета. Означава ли това, че парите на Москва свършват? Какво става с руските финанси?

Още новини от Украйна

През тази година Русия е продала значителни обеми от златните си запаси в стремежа да привлече средства за намаляване на бюджетния дефицит. Наскоро Централната банка на Русия обяви, че в началото на юли златните резерви са възлизали на 2282 тона, откъдето следва, че от януари досега те са намалели с около 43,5 тона.

С други думи, сега те са на най-ниското си ниво от нахлуването в Украйна през февруари 2022 година. В началото на 2026-а цените на златото достигнаха рекордни показатели - 4800 евро за унция, след което паднаха до 4000 евро. Продажбите на злато, предприети от Москва, вероятно са ѝ донесли над пет милиарда долара.

"Продажбите на злато означават, че се изчерпват други, по-ликвидни активи", коментира пред ДВ експертката от Института по международна икономика във Вашингтон Елина Рибакова. "Така възниква двоен проблем: дефицитът оказва натиск на икономиката, а източниците за финансирането му стават все по-малко."

Проблемите на Русия с бюджетния дефицит

През последните години руският бюджет е под сериозен натиск заради рязко нарасналите разходи за отбрана. От 2021 година насам тези разходи са се увеличили повече от четири пъти, достигайки през 2025-а около 16 трилиона рубли (204 милиарда долара).

Финансовият консултант Крис Уифър, който работи в Москва над 20 години, казва, че разпродажбата на златото от страна на Русия е значителна, но не е паническа. "Ситуацията е необичайна, но тенденцията е съвсем закономерна. Това изобщо не означава, че Русия се разорява, че парите ѝ свършват, не ѝ е останало нищо и ѝ се налага да разпродава и последното, с което разполага", коментира Уифър пред ДВ.

Той обяснява и, че златото е било продадено не от Централната банка, а от Фонда за национално благосъстояние. "От началото на 2022 година златото стана един от активите, които фондът можеше да купи, след като американските и германските облигации станаха недостъпни при налагането на санкциите заради нахлуването в Украйна. Златото стана ключов ликвиден актив за фонда и това съответства на неговото предназначение - да продава активи, когато са нужни средства, особено в трудни времена. Поради това може да се каже, че фондът се използва по предназначение."

Целта на продажбата на златото е именно да попълни т.нар. ликвидни активи на Фонда за национално благосъстояние, в който общият обем на средствата се оценява на около 150 милиарда долара. 50 милиарда от тях се отнасят към ликвидните активи. "За властите е важно да демонстрират, че страната е стабилна и силна, и наличието на 50 милиарда долара ликвидни средства играе важна роля в това отношение", подчертава Крис Уифър.

Той посочва още, че трябва да се има предвид как Русия като един от най-големите в света производители на злато може относително бързо да попълни запасите си след продажбите. Русия е на пето място в света по златни запаси (около 2326 тона), намирайки се на сходно равнище с Китай, Франция и Италия и отстъпвайки само на Германия (3350 тона) и САЩ (8133 тона).

Какво ще стане с военните разходи на Русия в обозримо бъдеще?

Големите продажби на злато от страна на Русия предизвикаха у експертите редица въпроси за състоянието на нейния бюджет и общата устойчивост на руската икономика. По последни данни на руското правителство, разходите и дефицитът на бюджета през тази година могат да превишат утвърдените планови показатели с над един трилион рубли (12,85 милиарда долара). В момента дефицитът за годината се прогнозира в размер на 1,6 процента от БВП или 40 милиарда долара, но тази сума може да нарасне.

Ръстът на доходите от износа на нефт и газ, предизвикан от повишените цени на енергоносителите заради войната на САЩ срещу Иран, обаче изглежда е помогнал на Москва да преодолее актуалните си бюджетни затруднения. Според Елина Рибакова в крайна сметка всичко зависи от тези цени и от доходите, които Русия получава от продажбата на нефт и газ. Експертката предполага, че именно те се явяват "реално ограничение" за възможностите на Москва да финансира войната в Украйна, която продължава вече 4,5 години.

"Всичко зависи от това. Високите цени на нефта носят повече доходи на Русия, на ако цените паднат - например до 60 или 40 долара за барел, веднага ще настъпи криза", прогнозира Рибакова. И тя, и Уифър предупреждават, че въпреки очевидните трудности, които руската икономика изпитва в момента, в обозримо бъдеще Москва ще може да продължи да отделя средства за войната, съкращавайки несвързаните с войната разходи.