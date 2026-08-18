Врява за дронче - покорно мълчание за Ф-16

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Надуха ни главите с дрона "нарушител" - може би с надеждата Народът да забрави за Безмер.

Но хайде да не ги правим толкова хитри. Просто дронът е в тяхната категория - "муха" - имаше такава в бокса, не знам дали още съществува. Но е много подходяща за политиканите ни - досадни са като мухи, особено когато се захванат с някоя дреболия, могат да я опяват до второ пришествие.

Но за резила със самолетите Ф-16 мълчат. Не си спомням някой да е издевателствал с нас така, както го прави с очевидно удоволствие "Локхийд Мартин".

Разбира се, сделката тръгна с благословията на Конгреса на САЩ, но, в края на краищата, нашите власти си имат работа с една фирма и няма защо да ѝ се плашат толкова.

Но не се намери дори един храбрец, който да каже две ядни думи, за да залъже някак Народа, че не сме най-послушната рая на този свят.

И сега гоним Михаля/дрона...

Интересът към дреболиите е в природата на нашите властници, те с настървение ги чоплят и могат да умуват безкрайно върху нещо съвършено банално, дори обидно елементарно.

А и по начало не правят разлика между дребно и важно и усърдно вдигат пушилка по всеки незначителен повод.

Те нямат нищо против да ги приемат като сръчни разпоредители с досадата на дребнотемието.

Спокойно понасят и упреците, че изоставят - омаломощени от непрекъснато зверене в незначителното - дори съдбоносните точки от дневния ред на държавата. Ако зависеше само от тях, те незабавно биха ги зачертали.

В крайна сметка, превърнали сме се в държава, която изостава във всичко - и само един идиот ще отрече това.

Не просто закъсняваме, а фатално изоставаме - а това е катастрофа, която не може да бъде компенсирана по никакъв начин...

Дори семплата ни представа за просперираща държава отдавна е изпаднала някъде по биволарските ни пътища и изобщо не сме забелязали това.

Ето само два факта, повече не са ви нужни: 75% от учениците не са в състояние да усвоят учебния материал, който им преподават.

И другият смразяващ факт: държавата имала запаси от основните храни за

по-малко от месец!

Няма нужда Нострадамус да ни отстъпи за ден-два провидческата си дарба - двата факта са съвсем лесни за разчитане от всеки, който някак е опазил разсъдъка си. Затова без особени усилия ще стигнем до един извод, труден за преглъщане, но пък неизбежен: съвсем скоро ще съжителстваме с хиляди младоци, готови на всичко, за да заситят глада си - а неграмотният и незадоволен човек е по-свиреп и от гладния вълк.

Мнозина от по-възрастните поколения пък вече са били принудени да живеят през годините на Прехода с една незаслужена обида: много пъти животът им е бил подценяван от собствените им деца, които не могат да се примирят, че родителите им са живели и живеят в една нормална почтеност - а те пък, от своя страна, я смятат за ненужна и дори за унизителна.

Защото тъкмо това непрекъснато им натяква днешният Български Живот - докато един страховит въпрос тегне над всички: какво се случи, какво проспахме, че трябва сега да се примирим с някои отвратителни истини.

Ето една, която може би отдавна сте забравили: според проучване на БАН от преди пет години близо една трета от младите "бунтари" са нямали нищо против да забогатеят по незаконен начин - днес вероятно те са далеч повече.

Нито един от българските политици не коментира това проучване, защото дори и най-повърхностните случайници измежду тях са схванали, че това е Некрологът Български...

Затворени и изолирани в битката с живота, която става все по-непосилна, мнозина обикновени българи са пропуснали момента, в който децата им са решили, че са изоставени от всички - включително и от училището.

И сякаш това вече не може да се промени, сякаш няма сила, поне в Българската Несрета, която да се пребори за това - колкото яловите уроци по История ще преборят вакханалията на ТикТок...

"Бунтарите" са наясно с това, те се усещат изоставени и от Миналото, защото липсват безкористни посредници, които да ги приближат до неговите поуки.

В същото време, вече изобщо не говорим и за Бъдещето - и самата дума сякаш не съществува в езика ни, изхвърлили са я на някакво сметище.

Докарахме я дотам, да не знаем, на кой Господ се моли българинът днес.

Това е и една от причините, може би най-важната, всичко, с което се захване Властта, да изглежда незначително, бутафорно - като нещо, на което е смешно да се отделя внимание.

Властта обаче все още е убедена, че ако се закачи за някакъв случай, трябва да го направи с въодушевлението, което едно време се срещаше най-вече в художествената самодейност.

Ето и сега, историйката с един заблуден дрон придоби размах и монументалност, каквито съвсем не заслужава.

Но, за нещастие на политиците, изтика пред очите ни и един друг, несравнимо по-важен проблем.

Стана очевидно, че без никакви притеснения властниците ни са готови да изоставят и последните остатъци от и без друго отдавна залинялото достойнство на държавата.

Захвърлили са го някъде - неизвестно къде, каквато е съдбата на всичките ни герои - а в случая си имаме работа с истински герой, чиито патила и страдания трудно могат да бъдат изброени, а и проумени.

И нека попитаме сега ония, които стопанисват като крадливи бакали достойнството на държавата: Проявихте ли поне накрая някаква любезност към него, с какви думи го изпратихте, изпуснахте ли отново - уж случайно - онази отблъскваща фраза, съчинена сякаш на пияна глава, с която толкова сме свикнали: "Кучета го яли!"

Докато врякат - и дори се героизират около някакво дронче - властниците ни отдавна са забравили, как "обмениха" и, всъщност, поругаха, с една безподобно срамна сделка, достойнството на държавата, която си въобразяват, че управляват.

Те си въобразяват и друго - че просто рутинно са измамени в една сделка, че нищо особено не се е случило - просто едни балами са станали кредитори или може би донори - използвайте думата, която ви се вижда по-благоприлична - на най-могъщата световна сила.

В края на краищата, всичко ще бъде наред, след още десетина години ще посрещнем и последните щедро предплатени, но иначе сакати Ф-16.

А до тогава властниците ни - сякаш измислени и подхвърлени ни от някой Бог, който ни ненавижда - може най-сетне и да схванат, че не бива така да се отнасят към достойнството на собствената си държава.

Дори американците се държаха по-вежливо с онзи Мадуро, докато го отвличаха.

Нашите първенци пък отново показаха, че са предани на онази отровна клетва - "Кучета го яли!" - и това изглежда ще бъде така, докато свят-светува.

А достойнството ни ще остане в неизвестния си гроб - захвърлено като ненужна дрипа...