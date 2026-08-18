Новини
Мнения »
Врява за дронче - покорно мълчание за Ф-16

Врява за дронче - покорно мълчание за Ф-16

18 Август, 2026 10:00 1 452 25

  • кеворк кеворкян-
  • дрон-
  • ф-16-
  • правителство-
  • румен радев

Но хайде да не ги правим толкова хитри

Врява за дронче - покорно мълчание за Ф-16 - 1
Снимка: Фейсбук
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Надуха ни главите с дрона "нарушител" - може би с надеждата Народът да забрави за Безмер.

Но хайде да не ги правим толкова хитри. Просто дронът е в тяхната категория - "муха" - имаше такава в бокса, не знам дали още съществува. Но е много подходяща за политиканите ни - досадни са като мухи, особено когато се захванат с някоя дреболия, могат да я опяват до второ пришествие.

Но за резила със самолетите Ф-16 мълчат. Не си спомням някой да е издевателствал с нас така, както го прави с очевидно удоволствие "Локхийд Мартин".

Разбира се, сделката тръгна с благословията на Конгреса на САЩ, но, в края на краищата, нашите власти си имат работа с една фирма и няма защо да ѝ се плашат толкова.

Но не се намери дори един храбрец, който да каже две ядни думи, за да залъже някак Народа, че не сме най-послушната рая на този свят.

И сега гоним Михаля/дрона...

Интересът към дреболиите е в природата на нашите властници, те с настървение ги чоплят и могат да умуват безкрайно върху нещо съвършено банално, дори обидно елементарно.

А и по начало не правят разлика между дребно и важно и усърдно вдигат пушилка по всеки незначителен повод.

Те нямат нищо против да ги приемат като сръчни разпоредители с досадата на дребнотемието.

Спокойно понасят и упреците, че изоставят - омаломощени от непрекъснато зверене в незначителното - дори съдбоносните точки от дневния ред на държавата. Ако зависеше само от тях, те незабавно биха ги зачертали.

В крайна сметка, превърнали сме се в държава, която изостава във всичко - и само един идиот ще отрече това.

Не просто закъсняваме, а фатално изоставаме - а това е катастрофа, която не може да бъде компенсирана по никакъв начин...

Дори семплата ни представа за просперираща държава отдавна е изпаднала някъде по биволарските ни пътища и изобщо не сме забелязали това.

Ето само два факта, повече не са ви нужни: 75% от учениците не са в състояние да усвоят учебния материал, който им преподават.

И другият смразяващ факт: държавата имала запаси от основните храни за

по-малко от месец!

Няма нужда Нострадамус да ни отстъпи за ден-два провидческата си дарба - двата факта са съвсем лесни за разчитане от всеки, който някак е опазил разсъдъка си. Затова без особени усилия ще стигнем до един извод, труден за преглъщане, но пък неизбежен: съвсем скоро ще съжителстваме с хиляди младоци, готови на всичко, за да заситят глада си - а неграмотният и незадоволен човек е по-свиреп и от гладния вълк.

Мнозина от по-възрастните поколения пък вече са били принудени да живеят през годините на Прехода с една незаслужена обида: много пъти животът им е бил подценяван от собствените им деца, които не могат да се примирят, че родителите им са живели и живеят в една нормална почтеност - а те пък, от своя страна, я смятат за ненужна и дори за унизителна.

Защото тъкмо това непрекъснато им натяква днешният Български Живот - докато един страховит въпрос тегне над всички: какво се случи, какво проспахме, че трябва сега да се примирим с някои отвратителни истини.

Ето една, която може би отдавна сте забравили: според проучване на БАН от преди пет години близо една трета от младите "бунтари" са нямали нищо против да забогатеят по незаконен начин - днес вероятно те са далеч повече.

Нито един от българските политици не коментира това проучване, защото дори и най-повърхностните случайници измежду тях са схванали, че това е Некрологът Български...

Затворени и изолирани в битката с живота, която става все по-непосилна, мнозина обикновени българи са пропуснали момента, в който децата им са решили, че са изоставени от всички - включително и от училището.

И сякаш това вече не може да се промени, сякаш няма сила, поне в Българската Несрета, която да се пребори за това - колкото яловите уроци по История ще преборят вакханалията на ТикТок...

"Бунтарите" са наясно с това, те се усещат изоставени и от Миналото, защото липсват безкористни посредници, които да ги приближат до неговите поуки.

В същото време, вече изобщо не говорим и за Бъдещето - и самата дума сякаш не съществува в езика ни, изхвърлили са я на някакво сметище.

Докарахме я дотам, да не знаем, на кой Господ се моли българинът днес.

Това е и една от причините, може би най-важната, всичко, с което се захване Властта, да изглежда незначително, бутафорно - като нещо, на което е смешно да се отделя внимание.

Властта обаче все още е убедена, че ако се закачи за някакъв случай, трябва да го направи с въодушевлението, което едно време се срещаше най-вече в художествената самодейност.

Ето и сега, историйката с един заблуден дрон придоби размах и монументалност, каквито съвсем не заслужава.

Но, за нещастие на политиците, изтика пред очите ни и един друг, несравнимо по-важен проблем.

Стана очевидно, че без никакви притеснения властниците ни са готови да изоставят и последните остатъци от и без друго отдавна залинялото достойнство на държавата.

Захвърлили са го някъде - неизвестно къде, каквато е съдбата на всичките ни герои - а в случая си имаме работа с истински герой, чиито патила и страдания трудно могат да бъдат изброени, а и проумени.

И нека попитаме сега ония, които стопанисват като крадливи бакали достойнството на държавата: Проявихте ли поне накрая някаква любезност към него, с какви думи го изпратихте, изпуснахте ли отново - уж случайно - онази отблъскваща фраза, съчинена сякаш на пияна глава, с която толкова сме свикнали: "Кучета го яли!"

Докато врякат - и дори се героизират около някакво дронче - властниците ни отдавна са забравили, как "обмениха" и, всъщност, поругаха, с една безподобно срамна сделка, достойнството на държавата, която си въобразяват, че управляват.

Те си въобразяват и друго - че просто рутинно са измамени в една сделка, че нищо особено не се е случило - просто едни балами са станали кредитори или може би донори - използвайте думата, която ви се вижда по-благоприлична - на най-могъщата световна сила.

В края на краищата, всичко ще бъде наред, след още десетина години ще посрещнем и последните щедро предплатени, но иначе сакати Ф-16.

А до тогава властниците ни - сякаш измислени и подхвърлени ни от някой Бог, който ни ненавижда - може най-сетне и да схванат, че не бива така да се отнасят към достойнството на собствената си държава.

Дори американците се държаха по-вежливо с онзи Мадуро, докато го отвличаха.

Нашите първенци пък отново показаха, че са предани на онази отровна клетва - "Кучета го яли!" - и това изглежда ще бъде така, докато свят-светува.

А достойнството ни ще остане в неизвестния си гроб - захвърлено като ненужна дрипа...


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 млад еврас

    28 5 Отговор
    И сега кво, чертежите си остават чертржи, даже тея дето пристигнаха не летят и са на чертежи.

    Коментиран от #9

    10:09 18.08.2026

  • 3 Левски

    31 7 Отговор
    Както винаги точен.

    Коментиран от #10

    10:09 18.08.2026

  • 4 Факт

    30 6 Отговор
    Голата истина

    10:10 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Улав

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Трск":

    Не те слуша главата

    10:12 18.08.2026

  • 7 Без майтап

    13 3 Отговор
    А достойнството ни ще остане в неизвестният си гроб- за един пълен джоб.

    10:13 18.08.2026

  • 8 Гражданин

    5 28 Отговор
    Агент Димитър, всички знаят, че си руска подлога! Нищо не е така, както го казваш, но е дълго за обясняване.

    Коментиран от #11

    10:15 18.08.2026

  • 9 СтарРусофил

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "млад еврас":

    чертежите и софтуера са биле копирани и предоставени на нашите руски братушки, няма да литнат скоро, а нови надали ще дойдат, предатели много, и ти си такаъв

    Коментиран от #14

    10:21 18.08.2026

  • 10 Нали уж вече няма ДС?

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    Аман от ДС ченгето "Димитър"!

    10:22 18.08.2026

  • 11 Ъъъ

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гражданин":

    Този пък!
    Кое не е така? Кога платихме самолетите и какво получихме срещу парите си? М? Какво получихме? За твое сведение, втората партида от 8 самолета, за които преведохме парите през 2022, ще ги получим най-рано 2030....Най-рано! А може и да не го получим....Гаранция няма

    10:24 18.08.2026

  • 12 Колония БГ

    16 1 Отговор
    Американската "Локхийд Мартин" вече отложи Българските ПРЕДПЛАТЕНИ F-16 до второ тримесечие на 2030 г., като неустойките по договора плащаме ние.
    След 2031 г. самолети пак няма да имаме, а друго уведомление.

    10:25 18.08.2026

  • 13 Дзак

    2 1 Отговор
    Мутрите се възпроизвеждат в мутри. Със социал-политическа идеология!

    10:30 18.08.2026

  • 14 Млад еврас

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "СтарРусофил":

    Тея тоалетни Ф16 са модел 70г. ве, чертежите руснаците ги имат от преди 30г. сигурно, за кво са им сега когато тоя кенеф е спрян от производство, вЕрно предатели много и ти си такъв предател, заради такива като теб дадохме милиарди за тоа кенеф Ф16.

    10:32 18.08.2026

  • 15 Перо

    11 2 Отговор
    Турците имат ф-16 от 32 г. и сега ги ползват за мишени, да проверят ефективността на С-400, купени от Русия. Ние чакаме 10 г. за самолети от 70-те г. четвърто поколение, при произвеждани вече изтребители 6-то поколение!

    10:33 18.08.2026

  • 16 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Като стана реч за F16, Радев се беше спазарил за шведските Грипен. По-евтини, универсални, щяха отдавна да са доставени и в добавка шведски инвестиции. Но американците стиснаха Бойко за топките, такива като него са им много удобни, и ни продадоха F16 на цената на F35 стелт за Полша. На всичкото отгоре поляците си ги получиха, а ние не.

    10:36 18.08.2026

  • 17 носорог

    4 2 Отговор
    връщай парите!

    10:43 18.08.2026

  • 18 анонимен

    2 4 Отговор
    Не си прав, върви слух че Радев забавил плащания защото генералите му а и той не ги желаят не могат да ги управляват да трупат скъпоплатени полетни часове затова ги плюят

    Коментиран от #21

    10:43 18.08.2026

  • 19 Фют

    0 1 Отговор
    Добре, че дрончето не е Baby sea, че всички щяхте да видите напредък... катастрофален.
    А може да ги пазят за Евровизия?

    10:44 18.08.2026

  • 20 Прогресивен тъпан

    2 2 Отговор
    Какъв преход ве братче,старите номенклатурчици още акъл ни дават!

    10:46 18.08.2026

  • 21 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "анонимен":

    Качвай се да пробваш ъгъла на атака!

    10:47 18.08.2026

  • 22 българин

    1 4 Отговор
    Нямат край словоблудствата на голямата хлевоуста уста на арменската мутра, глашатай на червената мафия.

    10:47 18.08.2026

  • 23 Разлика

    1 4 Отговор
    Този още от соц време беше обществено известно, че е ДС. Освен всичко друго караше чисто ново Пежо, докато простосмъртните бяха с трабанти и москвичи.

    10:50 18.08.2026

  • 24 Хубаво пише Кево

    3 0 Отговор
    Покрай самолетите и дроновете разкости психологията на българските политици по неговия си полубезпощаден начин. Интелигентен и мъдър автор е Кево. Минал е през много, видял е много. Малко останаха като него. А историята със самолетите е унизителна и пошла. Хубаво е да има поне по един журналист на пресконференциите на ППДБ и Герб, който да им напомня за нея, но за жалост такива не се срещат.

    10:53 18.08.2026

  • 25 Партиен Секретар

    1 2 Отговор
    Дъртият доносник съвсем е "изплискал легена". Омешал е дронове, самолети и пенсионери в опит да си пробутва русофилията. Или ги друса деменцията, или по стар ченгесарски обичай, се опитва да прикрива Румен Фърчилото. Жалък, проскубан рубладжия.

    10:55 18.08.2026