Любен Любенов пред ФАКТИ: Разучихме съперника и победихме, мислим само за Лудогорец II

Старши треньорът на втория отбор на ЦСКА Любен Любенов даде специално интервю за ФАКТИ. Наставникът сподели своите впечатления след постигнатата победа с 1:0, като гост, над Черноморец (Бургас) и разкри плановете за следващия двубой на тима.

Попитан как коментира представянето на своя отбор, Любенов изрази задоволство от трите точки, спечелени на тежък и неприятелски настроен стадион срещу сериозен съперник като Черноморец (Бургас). Според него на терена са се получили много добри неща, но същевременно има детайли и елементи в играта, които щабът и футболистите трябва да изчистят занапред.

Относно трудностите по време на мача, треньорът посочи, че Черноморец (Бургас) разполага с балансиран състав, който представлява добра сплав между млади и опитни футболисти, практикуващи качествен футбол.

„Добре бяхме разучили силните и слабите страни на противника. Доволен съм от старанието и раздаването на играчите си“, заяви Любен Любенов пред ФАКТИ.

В следващия си кръг вторият отбор на ЦСКА ще бъде домакин на Лудогорец II. На въпроса дали ще има промяна в подхода, треньорът отбеляза, че фокусът остава върху постоянната работа за отстраняване на грешките. Целта на клубното ръководство и треньорския щаб е младите играчи да продължат да се развиват и да израстват както в чисто футболен, така и в ментален план.