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Любен Любенов пред ФАКТИ: Разучихме съперника и победихме, мислим само за Лудогорец II

Любен Любенов пред ФАКТИ: Разучихме съперника и победихме, мислим само за Лудогорец II

18 Август, 2026 12:27 303 0

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  • факти-
  • черноморец (бургас)

Старши треньорът на дубъла на ЦСКА коментира успеха срещу Черноморец (Бургас) и подчерта, че отборът работи непрекъснато за изчистване на грешките и менталното израстване на футболистите

Любен Любенов пред ФАКТИ: Разучихме съперника и победихме, мислим само за Лудогорец II - 1
Снимка: ЦСКА
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на втория отбор на ЦСКА Любен Любенов даде специално интервю за ФАКТИ. Наставникът сподели своите впечатления след постигнатата победа с 1:0, като гост, над Черноморец (Бургас) и разкри плановете за следващия двубой на тима.

Попитан как коментира представянето на своя отбор, Любенов изрази задоволство от трите точки, спечелени на тежък и неприятелски настроен стадион срещу сериозен съперник като Черноморец (Бургас). Според него на терена са се получили много добри неща, но същевременно има детайли и елементи в играта, които щабът и футболистите трябва да изчистят занапред.

Относно трудностите по време на мача, треньорът посочи, че Черноморец (Бургас) разполага с балансиран състав, който представлява добра сплав между млади и опитни футболисти, практикуващи качествен футбол.

„Добре бяхме разучили силните и слабите страни на противника. Доволен съм от старанието и раздаването на играчите си“, заяви Любен Любенов пред ФАКТИ.

В следващия си кръг вторият отбор на ЦСКА ще бъде домакин на Лудогорец II. На въпроса дали ще има промяна в подхода, треньорът отбеляза, че фокусът остава върху постоянната работа за отстраняване на грешките. Целта на клубното ръководство и треньорския щаб е младите играчи да продължат да се развиват и да израстват както в чисто футболен, така и в ментален план.


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