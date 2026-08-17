Ще плати ли Путин с главата на Асад за базите в Сирия?

Путин няма да предаде бившия диктатор Асад на Дамаск, за да запази военните си бази в Сирия. В противен случай той ще загуби доверието на малцината останали му съюзници, смятат наблюдатели.
Когато през 2024 година режимът на Асад рухна, предположенията бяха, че новите сирийски власти вече няма да искат да търпят руско присъствие на своя територия. Но това се оказа заблуда. Неотдавна Русия и Сирия подписаха меморандум за разбирателство, т.е. предварителен договор за запазване на руското присъствие във военно-въздушната база Хмеймим недалеч от сирийското средиземноморско крайбрежие и във военно-морската база в пристанище Тартус. Тя съществува от 1971 година. Някои военни експерти наричат този относително неголям обект не база, а бункерна станция.
Детайлите по договореностите трябва да бъдат съгласувани в следващите три месеца. Предполага се, че гражданските обекти в двете бази, включително един от кейовете в Тартус, ще бъдат предадени под контрола на Дамаск. Другият обаче остава руски и по информация на агенция „Ройтерс" Москва дори възнамерява да построи там „логистичен хъб".
Съдейки по всичко, подготовката на споразумение за бъдещето на руските бази е започнала през октомври 2025 година с лидер на Сирия Ахмед аш Шараа в Москва.
Резервните части - в Сирия, вагнеровците - в Африка
„Още от встъпването си във властта Аш Шараа се изказваше много предпазливо за Русия. Той никога не е твърдял, че изцяло ще сложи край на присъствието ѝ", казва пред ДВ Дени Колесник, експерт в Центъра за близкоизточни изследвания в Париж. „Още повече, че сирийските въоръжени сили и до днес зависят от доставките на резервни части от Русия - те използват техниката, купена още по времето на Асад. Мисля, че и заради това се запазва руският кей в Тартус."
В разгара на гражданската война числеността на руския контингент в Сирия се движеше между 4500 и 7500 бойци, без да се броят наемниците вагнеровци, отбелязва експертът пред ДВ. „Сега в страната има не повече от 1000 руски военни, които основно охраняват базите. Те едва ли ще станат много повече", прогнозира Колесник.
Израелският анализатор Сергей Ауслендер призовава да не се бърза с изводите, докато меморандумът не се е превърнал в окончателен договор. Но ако това стане, основната му функция ще е обезпечаването на руското присъствие в Африка, смята той. „В този случай въздушната база в Хмеймим вероятно ще се окаже по-важна от Тартус - ще стане летище за прехвърляне, транзитен пункт при превоза на наемници и товари към Чад, Централноафриканската република и Нигер", смята Ауслендер. „Освен това Русия засега запазва съюзническите си отношения с маршал Халифа Хафтар в Либия. Тя ще използва и Тартус, и Хмеймим за поддържка на неговата Либийска национална армия (ЛНА)."
В контролираната от Хафтар Източна и Централна Либия е дислоциран неголям руски контингент, който обучава неговите военни и ремонтира руската техника, която е на въоръжение в ЛНА. За Путин Либия е и база за снабдяване на наемниците в Африка.
Москва няма да изпрати Башар Асад на смърт
Какво може да е обещал Путин на Аш Шараа срещу запазването на присъствието в Сирия? „Той може просто да е предложил да плати добра цена. Но теоретично може и да е обещал да помисли за предаването на Башар Асад на новите власти. Това би укрепило много отношенията със Сирия", казва Сергей Ауслендер.
На 11 август съдът в Дамаск осъди бившия диктатор на смърт. Но Дени Колесник категорично не вярва, че Москва може да го предаде. „Изпращането на сигурна смърт на съюзника, който му се е доверил, дори вече да е бивш, би унищожило репутацията на Путин в очите на малцината съюзници, които са му останали в т.нар. постсъветско пространство и в страните от глобалния Юг. Сигурен съм, че Асад е в безопасност, докато Путин е в Кремъл."
Междувременно текат оживени спорове по въпроса кой ще спечели повече от бъдещата сделка за базите - Москва или Дамаск. „Договореностите за базите няма да превърнат Путин и Аш Шараа в съюзници, но ще позволят на Путин да запази достойнството си. В този смисъл договорът е успех за Кремъл", каза в интервю за ДВ дипломат, работещ в региона, пожелал да остане анонимен.
Дени Колесник е съгласен с това, но предполага, че от преговорите повече печели сирийският лидер. „Ахмед аш Шараа демонстрира по този начин, че „неговата" Сирия няма да стане васал на нито една от регионалните държави - нито на Турция, нито на ОАЕ, нито на Саудитска Арабия. При това зависимостта на Сирия от Русия ще намалява все повече. Ако се замислим, практически във всяка сфера, включително доставките на оръжие, емирствата могат да предложат на Сирия много повече от Москва."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дипломат
Щяло да бъде експонат номер едно в бъдещ музей в Дамаск.
21:03 17.08.2026
2 Пич
И нищо не казаха !!!
Но Путин има два реда зъби - единия златни, другия ред - обикновени !!!
И лошо ще ви ухапе!!!
Коментиран от #24
21:06 17.08.2026
3 Заплащането
Коментиран от #4
21:08 17.08.2026
4 Е де...
До коментар #3 от "Заплащането":Е де...
От тая тимберица не чаша, а войнишка бака може да се направи!
21:10 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бялджип
Коментиран от #9, #11
21:13 17.08.2026
7 Хахахаха
21:17 17.08.2026
8 Наблюдател
21:17 17.08.2026
9 Не познаваш нито руснаците,
До коментар #6 от "Бялджип":нито американците. Лепиш етикети като някой, който си е наизустил урока.
21:21 17.08.2026
10 Руские
Коментиран от #19
21:21 17.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 наблюдател
21:23 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния софиянец
До коментар #11 от "Така е, хомо":За съжаление е истина.
Ама след позорното бягство на педофила от лошият ГОТВАЧ,.. Целувача Монголоидния пе Дал се е сдухал тотално
Коментиран от #20
21:25 17.08.2026
15 Копейки,
Коментиран от #18, #23
21:26 17.08.2026
16 Ами
Още преди две години Русия намекна че иска да напуска Сирия.
Тя не каза защо, но по-късно се появи информация че Египет, Либия
и Алжир са предложили на Русия да направи бази в техните страни.
След това се появи и информация, че Израел настоява руснаците
да си запазят базите в Сирия за да гарантират мирът в региона.
И това пък беше съобщено официално от външния министър на Израел.
Интересно DW как са го пропуснали. Може би защо е трябвало
отново по някакъв начин да ни кажа че Путин пак е загубил.
21:29 17.08.2026
17 Дзак
21:33 17.08.2026
18 Повелителят
До коментар #15 от "Копейки,":2021 - Русия е втората по сила армия в света
2022 - Русия е втората по сила армия в Украйна
2023 - Русия е втората по сила армия в Русия - поздрави от Пригожин
21:34 17.08.2026
19 Име
До коментар #10 от "Руские":Ние също!
21:35 17.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха сега де...
21:38 17.08.2026
22 пак бъркаш географията
До коментар #5 от "АБЕ МАНИ...":Педофила се омота с тридневната не в Сирия, а в Иран.
21:40 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
До коментар #2 от "Пич":путин ще ухапе на Зеленски бухалката!
22:07 17.08.2026
25 Нацисти
По този повод в украинската столица, близо до Патриаршеската катедрала, офицери от въоръжените сили на Украйна проведоха факелно шествие и церемония по сбогуване с „героя“, положил основите на украинския радикален национализъм. Останките на Коновалец бяха посрещнати с поклони, минута мълчание и символи на Бандера.
22:13 17.08.2026
26 Мисля
Коментиран от #27
22:20 17.08.2026
27 Ами
До коментар #26 от "Мисля":В Сирия патакламата стана заради договорът за газовият коридор
който подписаха Иран, Ирак и Сирия през 2010 година.
Този коридор вече едва ли ще го има някога. Газът ще отива в друга посока.
Сирия вече е безполезна. За това и я оставиха на ислямистите.
Сега западът се чуди какво да прави с тях.
22:35 17.08.2026
28 грУЙО
22:51 17.08.2026