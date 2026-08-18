Руски ракети убиха десет души в Харковска област! Володимир Зеленски: Непременно ще отговорим на този удар

Руска ракетна атака уби 10 души в село в Харковска област в Североизточна Украйна, съобщава "Ройтерс".
"Тази сутрин руснаците извършиха брутална атака срещу оживено кръстовище в Печенихи, Харковска област - място с пощенска станция и магазини, заобиколено единствено от жилищни сгради", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалната мрежа X.
Той публикува снимки на разрушена сграда, горящи автомобили и служители на спешните служби, които изнасят хора на носилки.
"Непременно ще отговорим на този руски удар", закани се Зеленски.
Още 17 души са били ранени при атаката, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синегубов в Telegram.
Към момента Русия не е коментирала нападението.
При удара по селото са били повредени 10 частни сгради, кафене, пощенска станция, магазин и най-малко седем автомобила, съобщи Синегубов.
Украинската главна прокуратура заяви, че според предварителната информация Русия е използвала две малки крилати ракети "Бандерол".
Местен представител заяви пред обществената телевизия Suspilne, че ударите са поразили централната част на селото, където се намират кафенето, пощата и магазините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миуенка
Коментиран от #16, #65
12:36 18.08.2026
2 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #82, #88
12:37 18.08.2026
3 az СВО Победа 81
12:38 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 МЪКЪ МЪКЪ
12:39 18.08.2026
6 гост
12:42 18.08.2026
7 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #89
12:43 18.08.2026
8 Шорт
Коментиран от #42
12:43 18.08.2026
9 Убит е Белезки
Страна у.а.....Съседите на дома на Бележки съобщават че домът е отцепен от полиция.
Чиновници и големци носят цветя на майката на Белецки.. Анатолиевна.
Всички са с черни ленти на редиците.
Билецки е убит на съвещание преди 3 дни в подземен бункер ударен от руска ракета Циркон.
Коментиран от #31
12:43 18.08.2026
10 2 малки ракети
12:43 18.08.2026
11 Име
12:43 18.08.2026
12 Герги
12:43 18.08.2026
13 изроди
Коментиран от #19
12:44 18.08.2026
14 Боко
12:44 18.08.2026
15 Партиен Секретар
Коментиран от #30
12:45 18.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сигурно пак
12:48 18.08.2026
18 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #58
12:49 18.08.2026
19 явно
До коментар #13 от "изроди":явно се гледате в няколко огледала едновременно ...
12:49 18.08.2026
20 Да и в пощата и магазините
12:51 18.08.2026
21 az СВО Победа 81
За обикновенните хора в бивша Украйна, режимът в Киев нямаше да си мръдне пръста, за него те са просто разходен материал...
Очакваме подробности!
12:51 18.08.2026
22 БРИТАНСКИ И НАТЮФСКИ ГЕНЕРАЛИ
12:52 18.08.2026
23 Един
12:56 18.08.2026
24 Имам чувството,
12:58 18.08.2026
25 Мими Кучева🐕
🦍🦍🦍🥳🤣👍
12:59 18.08.2026
26 Григор
Коментиран от #28, #77
12:59 18.08.2026
27 Мръсният фашист Белецки
13:00 18.08.2026
28 Булгас
До коментар #26 от "Григор":Вярна е информицията
13:01 18.08.2026
29 ЗЕЛЕВСКИ СЕ РАДВА
13:03 18.08.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Партиен Секретар":Затова ли ликвидираха Запорожсталь и Белецки.
В кое селско кафене бе бълвоч
Коментиран от #40, #45, #79
13:03 18.08.2026
31 Росомаха
До коментар #9 от "Убит е Белезки":Дано да се оправи човека. При Бандера ще получи руски репарации.
13:04 18.08.2026
32 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #36
13:05 18.08.2026
33 ТЕ ТАКА ПРОТИЧА
Коментиран от #37
13:06 18.08.2026
34 потник , потник ..
13:07 18.08.2026
35 Движуха
Коментиран от #38
13:08 18.08.2026
36 ха ха ха ...
До коментар #32 от "Московските BAPBAPИ !":И това го казва един атлантик дето деда му от Анадола ...
13:08 18.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Иван
До коментар #35 от "Движуха":Продължавай да си приказваш тая мантра , а 2000 бандери всеки божи ден заминават при бай Бандера .
А хиляди спят гладни по окопите .
Коментиран от #70
13:10 18.08.2026
39 Интересно,
13:11 18.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тва село няма стратегическо значение
13:12 18.08.2026
42 Ха ха ха
До коментар #8 от "Шорт":Ха ха ха ха .....страхотно чувство за хумор имаш!
Коментиран от #87
13:12 18.08.2026
43 Росомаха
13:12 18.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Антирашист 2926
Коментиран от #57
13:13 18.08.2026
47 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ ЯКО ЯДАТ ДЪРВОТО
13:13 18.08.2026
48 Нико
Ще спомена само 40 години присъствие в Индия(1880-1920),което довежда до над 100 млн.жертви........
13:14 18.08.2026
49 Анонимен
13:14 18.08.2026
50 ще отговорят ууукрите
13:14 18.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
Коментиран от #66
13:15 18.08.2026
53 Хорейшо
13:16 18.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:17 18.08.2026
56 Руски ракети убиха десет души
Коментиран от #67
13:18 18.08.2026
57 Ба бааааа
До коментар #46 от "Антирашист 2926":И зеленчук
13:19 18.08.2026
58 Антирашист 2937
До коментар #18 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Всичи други са виновни сам не и тези които започнаха войната !
Коментиран от #73, #75
13:19 18.08.2026
59 Иван
Коментиран от #62
13:19 18.08.2026
60 само тепане
13:21 18.08.2026
61 оня с коня
13:22 18.08.2026
62 Росомаха
До коментар #59 от "Иван":Англия ще потъне в Атлантика като Атлантида. На нейно място в океана ще се образува британската впадина.
13:22 18.08.2026
63 Лука-Соломон
13:23 18.08.2026
64 Мюмюн
13:23 18.08.2026
65 Янко
До коментар #1 от "Миуенка":Едно време и леля ти беше млада и ставаше
13:23 18.08.2026
66 Антирашист 2937
До коментар #52 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #68, #69
13:24 18.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #66 от "Антирашист 2937":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
13:26 18.08.2026
69 Козяк 16
До коментар #66 от "Антирашист 2937":За копи пейст "Зелена карта" не даваме!
13:27 18.08.2026
70 Движуха
До коментар #38 от "бай Иван":Продължавай да си приказваш тая мантра , а 4000 рашисти всеки божи ден заминават при бай Кобзон .Хиляди други са на опашката за билети .
Коментиран от #76, #78
13:27 18.08.2026
71 Тити
До коментар #51 от "един":Из.Род е бил ба.щатти ,че те е льосснал на рогозката и по късно май.кятти тайно те е върнала и спасила .
13:28 18.08.2026
72 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
13:29 18.08.2026
73 Неуловимите Отмъстители
До коментар #58 от "Антирашист 2937":Лука струва ли си за едни 15 с на пост после половин година да ти издирват главата 🎃?
13:30 18.08.2026
74 Росомаха
13:30 18.08.2026
75 Оня
До коментар #58 от "Антирашист 2937":Казах ти го сто пъти, пространството между ушите ти е празно! Не ти се получават смешките! Не се напъвай ,а се лекувай!
13:31 18.08.2026
76 Кер Естетто
До коментар #70 от "Движуха":ДиДи ,липсваш ми ,отдавна не си го лапуркал и взе да вдига кръвно ,хайде обади се ,почерпката както винаги е от мен .
13:33 18.08.2026
77 оня с коня
До коментар #26 от "Григор":Хем недоволстваш че нашите Медии не казвали нищо по въпроса за появата на Укр. "АН-124" на Бургаско летище за презареждане за който се твърдяло "със Снимки и Инфо" че на борда му имало Части за Ракети и Дронове,хем пък си информиран порядъчно- ОТКЪДЕ?А дали е верно - почти сигурно е "ДА",защото ако беше си направил труда да четеш баш Бълг. Медии които "не казвали нищо" щеше да си хаберлия че ОГРОМНО Количество най-съвременно Оръжие/планиращи бомби,Ракетни Установки,Дронове и Муниции/ с Изпращачи Турция и САЩ ще бъдат доставени на Украйна чрез Посредник БЪЛГАРСКА Фирма,бе и отразен Протеста на Русия чрез говорителката Захарова по въпроса.
Коментиран от #81, #83, #90
13:34 18.08.2026
78 Росомаха
До коментар #70 от "Движуха":Мантри припяват твойте хора петроханците.
13:34 18.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Росомаха
13:39 18.08.2026
81 Димитър Георгиев
До коментар #77 от "оня с коня":Откога и мокрите влашки тссс.ганнетта от Лом и от логистика взехте да разбирате ,бе Конски ?Гледай си там коня и каруцата ,а дргела бмв-то продай на събрат роммм,докато още може да му вземеш някоя пара и дари сумата на Украйна .
13:39 18.08.2026
82 Ти да видиш
До коментар #2 от "Стоянчо Пуканката":И аз смятам, че Зелето не казва кой е минал по това кръстовище по време на удара. ;)
13:42 18.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА
13:43 18.08.2026
85 НАТЮФСКИТЕ ГЕНЕРАЛЕ
13:45 18.08.2026
86 Дара
13:48 18.08.2026
87 Математика
До коментар #42 от "Ха ха ха":Просто запада колкото и да се напъва са 10% от целия свят ... вложи малко и ти математика и ще видиш че е така.
13:49 18.08.2026
88 Натювците обикновено
До коментар #2 от "Стоянчо Пуканката":или се давят някъде или в планината падат от някоя скала.
13:53 18.08.2026
89 Петърчо луканката
До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":Голяма радост те гони, че руските фашисти са бомбандирали и убили мирни жители. Що за хора сте вие русопоклонниците, не знам. А дали въобще има нещо човешко у вас?
Коментиран от #92
13:54 18.08.2026
90 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #77 от "оня с коня":В ЗАМЯНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАЙ НОВИЯ ОРЕШНИК СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО..ПР00СТ НАРОД ЕЙ ..ОБРАХА МУ ПАРИТЕ С ЕВРОТО .. НО ПРОДЪЛЖИ ДА ПЛАЩА НА НАРКОМАНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ С ДРОНОВЕ ..
13:57 18.08.2026
91 ка Путин БОКЛУК
14:03 18.08.2026
92 Аз съм
До коментар #89 от "Петърчо луканката":Нормално, това за копейките е голяма радост и повод за гордост.
14:10 18.08.2026