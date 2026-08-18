Руски ракети убиха десет души в Харковска област! Володимир Зеленски: Непременно ще отговорим на този удар

Руска ракетна атака уби 10 души в село в Харковска област в Североизточна Украйна, съобщава "Ройтерс".

"Тази сутрин руснаците извършиха брутална атака срещу оживено кръстовище в Печенихи, Харковска област - място с пощенска станция и магазини, заобиколено единствено от жилищни сгради", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалната мрежа X.

Той публикува снимки на разрушена сграда, горящи автомобили и служители на спешните служби, които изнасят хора на носилки.

"Непременно ще отговорим на този руски удар", закани се Зеленски.

Още 17 души са били ранени при атаката, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синегубов в Telegram.

Към момента Русия не е коментирала нападението.

При удара по селото са били повредени 10 частни сгради, кафене, пощенска станция, магазин и най-малко седем автомобила, съобщи Синегубов.

Украинската главна прокуратура заяви, че според предварителната информация Русия е използвала две малки крилати ракети "Бандерол".

Местен представител заяви пред обществената телевизия Suspilne, че ударите са поразили централната част на селото, където се намират кафенето, пощата и магазините.