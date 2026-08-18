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Руски ракети убиха десет души в Харковска област! Володимир Зеленски: Непременно ще отговорим на този удар
  Тема: Украйна

Руски ракети убиха десет души в Харковска област! Володимир Зеленски: Непременно ще отговорим на този удар

18 Август, 2026 12:33, обновена 18 Август, 2026 12:49 2 053 92

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • харков

Украинската главна прокуратура заяви, че според предварителната информация Русия е използвала две малки крилати ракети "Бандерол"

Руски ракети убиха десет души в Харковска област! Володимир Зеленски: Непременно ще отговорим на този удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руска ракетна атака уби 10 души в село в Харковска област в Североизточна Украйна, съобщава "Ройтерс".

"Тази сутрин руснаците извършиха брутална атака срещу оживено кръстовище в Печенихи, Харковска област - място с пощенска станция и магазини, заобиколено единствено от жилищни сгради", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалната мрежа X.

Той публикува снимки на разрушена сграда, горящи автомобили и служители на спешните служби, които изнасят хора на носилки.

"Непременно ще отговорим на този руски удар", закани се Зеленски.

Още 17 души са били ранени при атаката, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синегубов в Telegram.

Към момента Русия не е коментирала нападението.

При удара по селото са били повредени 10 частни сгради, кафене, пощенска станция, магазин и най-малко седем автомобила, съобщи Синегубов.

Украинската главна прокуратура заяви, че според предварителната информация Русия е използвала две малки крилати ракети "Бандерол".

Местен представител заяви пред обществената телевизия Suspilne, че ударите са поразили централната част на селото, където се намират кафенето, пощата и магазините.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миуенка

    18 79 Отговор
    Едно време Расия е била сила защото Украйна е била част от СССР и реакторите на Козлодуй са произведени в Украйна, рашките само пушечно месо са били.

    Коментиран от #16, #65

    12:36 18.08.2026

  • 2 Стоянчо Пуканката

    72 14 Отговор
    Това е някакъв фейк. Или...тия десетина души са били натюфци или колумбияна нарко- наемници...

    Коментиран от #82, #88

    12:37 18.08.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    64 15 Отговор
    Руснаците свалиха украински МиГ-29.

    12:38 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 МЪКЪ МЪКЪ

    68 11 Отговор
    Пак ли има затрупани британци.

    12:39 18.08.2026

  • 6 гост

    11 48 Отговор
    Руски фашисти убийци...

    12:42 18.08.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    62 13 Отговор
    Прекрасната новина, уважаеми и не чака дотам уважаеми съфорумци е, че руснаците лекинко започнаха да свалят кадифените ръкавици и започнаха да млатят укро-бандерите както си требва.

    Коментиран от #89

    12:43 18.08.2026

  • 8 Шорт

    55 11 Отговор
    Няма да успеят да колонизират Русия! 90% от цял свят са с Путин!

    Коментиран от #42

    12:43 18.08.2026

  • 9 Убит е Белезки

    50 63 Отговор
    Командир на Азов.
    Страна у.а.....Съседите на дома на Бележки съобщават че домът е отцепен от полиция.
    Чиновници и големци носят цветя на майката на Белецки.. Анатолиевна.
    Всички са с черни ленти на редиците.
    Билецки е убит на съвещание преди 3 дни в подземен бункер ударен от руска ракета Циркон.

    Коментиран от #31

    12:43 18.08.2026

  • 10 2 малки ракети

    37 47 Отговор
    повредили 10 сгради!?! Или е имало детонации от след ракетите?

    12:43 18.08.2026

  • 11 Име

    36 43 Отговор
    Цяла Украйна е в руини, тоя за 10души говори! Голямо западно лицемерие! Граж данската война продължава.

    12:43 18.08.2026

  • 12 Герги

    32 2 Отговор
    Как разбраха полираните, че в центъра на селото са се събрали натовските генерали,имало и някой полковник...

    12:43 18.08.2026

  • 13 изроди

    10 29 Отговор
    Изроди

    Коментиран от #19

    12:44 18.08.2026

  • 14 Боко

    8 6 Отговор
    Три големи и да правят новите карти 👌

    12:44 18.08.2026

  • 15 Партиен Секретар

    15 38 Отговор
    Пълен контраст с украинските удари. Докато те използват сравнително евтини дронове с които подпалиха стратегически обекти в Москва и околностите и, визираните орки използват балистични ракети, за да ударят някакво селско кафене.

    Коментиран от #30

    12:45 18.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сигурно пак

    41 5 Отговор
    някои френски, английски и прочие натофски високопоставени служители са дали фирма карайки ски или изкачвайки Алпите...

    12:48 18.08.2026

  • 18 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    34 6 Отговор
    Британците ще отговарят за разпалването на войната в окраина.

    Коментиран от #58

    12:49 18.08.2026

  • 19 явно

    21 3 Отговор

    До коментар #13 от "изроди":

    явно се гледате в няколко огледала едновременно ...

    12:49 18.08.2026

  • 20 Да и в пощата и магазините

    25 3 Отговор
    пълно с оръжие,че взривовете и детонацийте са повтарящи се.

    12:51 18.08.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    39 3 Отговор
    Щом режимът в Киев квичи толкова много, значи са демилитаризирани важни клечки, вероятно дори чуждестранни....

    За обикновенните хора в бивша Украйна, режимът в Киев нямаше да си мръдне пръста, за него те са просто разходен материал...

    Очакваме подробности!

    12:51 18.08.2026

  • 22 БРИТАНСКИ И НАТЮФСКИ ГЕНЕРАЛИ

    37 3 Отговор
    Пак са умрели внезапно докато са карали ски в Алпите през лятото.

    12:52 18.08.2026

  • 23 Един

    2 17 Отговор
    Рашисти, сър.

    12:56 18.08.2026

  • 24 Имам чувството,

    29 2 Отговор
    че на тия "изпарени" десетина чиляка в селцето (какво удобно място за укритие за осъществяване на подривно-терористични дейности; в противен случай надали руснаците биха си хабили ракетите "за тоя дето духа"!?), матерният им разговорен език е английски.

    12:58 18.08.2026

  • 25 Мими Кучева🐕

    20 2 Отговор
    Тагарев ще отмъсти на руснаците!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:59 18.08.2026

  • 26 Григор

    25 2 Отговор
    Дали е истина и ако да, колко е вярно. С новините трябва да се внимава, защото понякога са далеч от истината. Ето ви примера. Появиха се снимки и информация, че украински "АН-124 "Руслан" е кацнал в Бургас за презареждане. Твърди се, че на борда му е имало части за ракети и дронове. Вярна ли е информацията, защото нашите медии нищо не казват по въпроса?

    Коментиран от #28, #77

    12:59 18.08.2026

  • 27 Мръсният фашист Белецки

    25 3 Отговор
    Е ликвидиран

    13:00 18.08.2026

  • 28 Булгас

    17 1 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Вярна е информицията

    13:01 18.08.2026

  • 29 ЗЕЛЕВСКИ СЕ РАДВА

    17 3 Отговор
    Че не бил на тяхно място.

    13:03 18.08.2026

  • 30 Ха ХаХа

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Партиен Секретар":

    Затова ли ликвидираха Запорожсталь и Белецки.
    В кое селско кафене бе бълвоч

    Коментиран от #40, #45, #79

    13:03 18.08.2026

  • 31 Росомаха

    9 24 Отговор

    До коментар #9 от "Убит е Белезки":

    Дано да се оправи човека. При Бандера ще получи руски репарации.

    13:04 18.08.2026

  • 32 Московските BAPBAPИ !

    26 20 Отговор
    Достойни наследници на предците си - ордите на Чингис хан.

    Коментиран от #36

    13:05 18.08.2026

  • 33 ТЕ ТАКА ПРОТИЧА

    16 21 Отговор
    Денацификацията.

    Коментиран от #37

    13:06 18.08.2026

  • 34 потник , потник ..

    11 22 Отговор
    и Крим ще върнете , и Москва ще превземете , и оная област с трите букви ...

    13:07 18.08.2026

  • 35 Движуха

    33 22 Отговор
    И най-заблудените русофили вече разбраха че Русия не може да победи Украйна в тази война . Безсилието на фашистите повече от очевадно . Зимата наближава и когато украинците ударят електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург ще гледаме руския вариант на филма "Ледена епоха " с който ще приключи и войната .

    Коментиран от #38

    13:08 18.08.2026

  • 36 ха ха ха ...

    14 3 Отговор

    До коментар #32 от "Московските BAPBAPИ !":

    И това го казва един атлантик дето деда му от Анадола ...

    13:08 18.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Иван

    18 22 Отговор

    До коментар #35 от "Движуха":

    Продължавай да си приказваш тая мантра , а 2000 бандери всеки божи ден заминават при бай Бандера .
    А хиляди спят гладни по окопите .

    Коментиран от #70

    13:10 18.08.2026

  • 39 Интересно,

    14 11 Отговор
    тия 17 ранени(според статията) също ли са скиори, алпинисти и прочие "разхождачи на чист въздух"? Ако са такива( както може да се предполага), това означава, че руснаците лекинко са се поизложили. Могли са още една ракетка да метнат...

    13:11 18.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тва село няма стратегическо значение

    18 2 Отговор
    Сапьорски лопатки с чипове от ууукраински перални не могат да нанесат такива поражения!

    13:12 18.08.2026

  • 42 Ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Шорт":

    Ха ха ха ха .....страхотно чувство за хумор имаш!

    Коментиран от #87

    13:12 18.08.2026

  • 43 Росомаха

    19 2 Отговор
    Докога Европа ще ограбва своите за да налива стотици милиарди в Украйна? Четири години стигат. Миналата година в ЕС са закрити четири милиона компании. Цунами от фалити! Фалират фирми над 100 години, преживели две световни войни!

    13:12 18.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Антирашист 2926

    1 19 Отговор
    Дали има разлика между медведчука и хитлерчука ?

    Коментиран от #57

    13:13 18.08.2026

  • 47 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ ЯКО ЯДАТ ДЪРВОТО

    19 2 Отговор
    10 от 10 и все генералЕ. Слава.

    13:13 18.08.2026

  • 48 Нико

    17 0 Отговор
    Поредния случай,в който британците са във всяка манджа меродия.А после казват,оправяйте се.Проверети си историческите факти.
    Ще спомена само 40 години присъствие в Индия(1880-1920),което довежда до над 100 млн.жертви........

    13:14 18.08.2026

  • 49 Анонимен

    7 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    13:14 18.08.2026

  • 50 ще отговорят ууукрите

    13 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:14 18.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    17 0 Отговор
    Бандеризма и нацизма са опасни за вашето здраве.

    Коментиран от #66

    13:15 18.08.2026

  • 53 Хорейшо

    16 0 Отговор
    Останаха ли още украинци?!

    13:16 18.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    20 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че руснаците трепят нацистите с бандероли.

    13:17 18.08.2026

  • 56 Руски ракети убиха десет души

    0 16 Отговор
    Русофилите да изиграят един казачок

    Коментиран от #67

    13:18 18.08.2026

  • 57 Ба бааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антирашист 2926":

    И зеленчук

    13:19 18.08.2026

  • 58 Антирашист 2937

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Всичи други са виновни сам не и тези които започнаха войната !

    Коментиран от #73, #75

    13:19 18.08.2026

  • 59 Иван

    17 0 Отговор
    Британците ще носят отговорност за разпалване на войната и разширяване на конфликта.Може да се стигне и до световна война.

    Коментиран от #62

    13:19 18.08.2026

  • 60 само тепане

    14 0 Отговор
    Му е майката на бандеризма!

    13:21 18.08.2026

  • 61 оня с коня

    14 0 Отговор
    Андрiй Билецки пошол наХ к чорту !

    13:22 18.08.2026

  • 62 Росомаха

    16 1 Отговор

    До коментар #59 от "Иван":

    Англия ще потъне в Атлантика като Атлантида. На нейно място в океана ще се образува британската впадина.

    13:22 18.08.2026

  • 63 Лука-Соломон

    14 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    13:23 18.08.2026

  • 64 Мюмюн

    6 1 Отговор
    крилати ракети "Бандерол" - добре че не са ракети Ракия1 че ще ги съдя за плагиатство

    13:23 18.08.2026

  • 65 Янко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Миуенка":

    Едно време и леля ти беше млада и ставаше

    13:23 18.08.2026

  • 66 Антирашист 2937

    0 10 Отговор

    До коментар #52 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #68, #69

    13:24 18.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 УСПОКОЙ СЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #66 от "Антирашист 2937":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    13:26 18.08.2026

  • 69 Козяк 16

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Антирашист 2937":

    За копи пейст "Зелена карта" не даваме!

    13:27 18.08.2026

  • 70 Движуха

    12 5 Отговор

    До коментар #38 от "бай Иван":

    Продължавай да си приказваш тая мантра , а 4000 рашисти всеки божи ден заминават при бай Кобзон .Хиляди други са на опашката за билети .

    Коментиран от #76, #78

    13:27 18.08.2026

  • 71 Тити

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "един":

    Из.Род е бил ба.щатти ,че те е льосснал на рогозката и по късно май.кятти тайно те е върнала и спасила .

    13:28 18.08.2026

  • 72 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    9 1 Отговор
    Руски ракети убиха десет души, но нито един окраинец.

    13:29 18.08.2026

  • 73 Неуловимите Отмъстители

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 2937":

    Лука струва ли си за едни 15 с на пост после половин година да ти издирват главата 🎃?

    13:30 18.08.2026

  • 74 Росомаха

    5 0 Отговор
    Когато взривяват Цар бомба, на хиляди километри са изпочупени прозорците, а взривната вълна обикаля три пъти земята. В радиус на 500 километра пълно унищожение. И това само с 50 милиона тона тротилов еквивалент. Може и 200Мт.

    13:30 18.08.2026

  • 75 Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 2937":

    Казах ти го сто пъти, пространството между ушите ти е празно! Не ти се получават смешките! Не се напъвай ,а се лекувай!

    13:31 18.08.2026

  • 76 Кер Естетто

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "Движуха":

    ДиДи ,липсваш ми ,отдавна не си го лапуркал и взе да вдига кръвно ,хайде обади се ,почерпката както винаги е от мен .

    13:33 18.08.2026

  • 77 оня с коня

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Хем недоволстваш че нашите Медии не казвали нищо по въпроса за появата на Укр. "АН-124" на Бургаско летище за презареждане за който се твърдяло "със Снимки и Инфо" че на борда му имало Части за Ракети и Дронове,хем пък си информиран порядъчно- ОТКЪДЕ?А дали е верно - почти сигурно е "ДА",защото ако беше си направил труда да четеш баш Бълг. Медии които "не казвали нищо" щеше да си хаберлия че ОГРОМНО Количество най-съвременно Оръжие/планиращи бомби,Ракетни Установки,Дронове и Муниции/ с Изпращачи Турция и САЩ ще бъдат доставени на Украйна чрез Посредник БЪЛГАРСКА Фирма,бе и отразен Протеста на Русия чрез говорителката Захарова по въпроса.

    Коментиран от #81, #83, #90

    13:34 18.08.2026

  • 78 Росомаха

    3 4 Отговор

    До коментар #70 от "Движуха":

    Мантри припяват твойте хора петроханците.

    13:34 18.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Росомаха

    8 0 Отговор
    Искандера мори урките като бич Божи.

    13:39 18.08.2026

  • 81 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "оня с коня":

    Откога и мокрите влашки тссс.ганнетта от Лом и от логистика взехте да разбирате ,бе Конски ?Гледай си там коня и каруцата ,а дргела бмв-то продай на събрат роммм,докато още може да му вземеш някоя пара и дари сумата на Украйна .

    13:39 18.08.2026

  • 82 Ти да видиш

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стоянчо Пуканката":

    И аз смятам, че Зелето не казва кой е минал по това кръстовище по време на удара. ;)

    13:42 18.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА

    8 0 Отговор
    Тази вечер у ню кииф ще е доста шумно. Запазихте ли си места у метрото?

    13:43 18.08.2026

  • 85 НАТЮФСКИТЕ ГЕНЕРАЛЕ

    7 0 Отговор
    Така и не разбраха, че не трябва да пушат по кръстовищата.

    13:45 18.08.2026

  • 86 Дара

    6 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,явно снощи в Украйна отново се вихрила гореща Пачанга !

    13:48 18.08.2026

  • 87 Математика

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха":

    Просто запада колкото и да се напъва са 10% от целия свят ... вложи малко и ти математика и ще видиш че е така.

    13:49 18.08.2026

  • 88 Натювците обикновено

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стоянчо Пуканката":

    или се давят някъде или в планината падат от някоя скала.

    13:53 18.08.2026

  • 89 Петърчо луканката

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":

    Голяма радост те гони, че руските фашисти са бомбандирали и убили мирни жители. Що за хора сте вие русопоклонниците, не знам. А дали въобще има нещо човешко у вас?

    Коментиран от #92

    13:54 18.08.2026

  • 90 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "оня с коня":

    В ЗАМЯНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАЙ НОВИЯ ОРЕШНИК СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО..ПР00СТ НАРОД ЕЙ ..ОБРАХА МУ ПАРИТЕ С ЕВРОТО .. НО ПРОДЪЛЖИ ДА ПЛАЩА НА НАРКОМАНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ С ДРОНОВЕ ..

    13:57 18.08.2026

  • 91 ка Путин БОКЛУК

    1 2 Отговор
    Нормално е за фашисти, които са унизени да атакуват кръстовища вместо "безстрашната" им и безналаогова армия са се справя с "страхливите джендъри на украинската армия"

    14:03 18.08.2026

  • 92 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Петърчо луканката":

    Нормално, това за копейките е голяма радост и повод за гордост.

    14:10 18.08.2026

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