176 години без Оноре дьо Балзак – геният, превърнал обществото в „Човешка комедия“

На 18 август 1850 г. в Париж умира Оноре дьо Балзак – писателят, който превърна човешките амбиции, парите, любовта, социалното издигане и моралните компромиси на XIX век в една от най-мащабните литературни картини на европейското общество. Днес, 176 години след смъртта му, авторът на „Дядо Горио“, „Йожени Гранде“ и „Изгубени илюзии“ остава сред най-влиятелните фигури в историята на романа.

От правото към литературата

Оноре Балзак е роден на 20 май 1799 г. в Тур, Франция. Семейството му се надява той да изгради сигурна кариера и младият Балзак учи право, но сравнително рано решава, че бъдещето му е в литературата. Първите му творчески опити не му носят голям успех, а предприемаческите му начинания в печатарския и издателския бизнес завършват с финансови затруднения.

Дълговете се превръщат в постоянен спътник на писателя и до голяма степен определят прочутия му работен режим. Балзак пише изключително интензивно, често през нощта, като кафето се превръща почти в символ на начина му на живот. В парижкия му дом в Паси, днес превърнат в музея Maison de Balzac, са запазени вещи, свързани с ежедневието и работата му, включително прочутата му кафеварка и характерната дреха, с която пишел.

„Човешка комедия“ – един свят върху хартия

Най-голямото дело на Балзак е монументалният цикъл **„Човешка комедия“ („La Comédie humaine“) ** – огромен литературен проект, чрез който писателят се стреми да изгради своеобразна енциклопедия на френското общество след Наполеоновата епоха.

В романите и разказите му герои преминават от една творба в друга, появяват се като главни действащи лица, а по-късно като второстепенни персонажи или вече утвърдени членове на обществото. Именно тази взаимосвързана система превръща света на Балзак в необичайно жив литературен организъм.

Богати банкери, разорени аристократи, журналисти, адвокати, чиновници, предприемачи, престъпници, студенти и хора, обсебени от желанието да се изкачат по социалната стълбица, населяват неговия Париж. Зад личните им истории обаче стои далеч по-голяма тема – властта на парите и социалния статус върху човешките отношения.

Писател, който наблюдава обществото като учен

Балзак е смятан за един от основоположниците на реализма именно заради способността си да анализира в подробности както средата, така и психологията на своите герои. Френската национална библиотека определя автора като една от големите фигури на френския роман и свързва литературното му наследство преди всичко с монументалната „Човешка комедия“.

Неговите книги не са само разкази за любов, семейни конфликти или обществени интриги. Балзак проследява механизмите, чрез които капиталът, наследството, бракът, политиката и обществените контакти определят съдбата на хората.

Именно затова много от темите му звучат изненадващо съвременно – стремежът към бързо забогатяване, манипулациите в медиите, изграждането на публичен образ, политическите зависимости и желанието за социален престиж.

Дългата любов с Евелина Ханска

Една от най-необикновените истории в личния живот на писателя е връзката му с полската аристократка Евелина Ханска.

Контактът между двамата започва през 1832 г., когато тя му изпраща писмо под псевдонима „Чужденката“. Следва продължителна кореспонденция и отношения, продължили близо две десетилетия. Двамата се женят през март 1850 г. – едва няколко месеца преди смъртта на Балзак. Историята на връзката им остава една от най-известните литературни любовни истории на XIX век.

През последните години от живота си писателят вече страда от сериозни здравословни проблеми. След завръщането си в Париж състоянието му продължава да се влошава.

Последните дни на Балзак

Оноре дьо Балзак умира на 18 август 1850 г., едва на 51 години. Погребан е в гробището „Пер Лашез“ в Париж.

Сред хората, които отдават последна почит на писателя, е и Виктор Юго, който произнася прочутата надгробна реч за своя литературен съвременник.

Смъртта на Балзак прекъсва огромния му замисъл, преди „Човешка комедия“ да бъде окончателно завършена. Въпреки това създаденото от него се превръща в образец за поколения романисти.

Наследството на един литературен титан

Влиянието на Балзак далеч надхвърля френската литература на XIX век. Неговият метод – подробно наблюдение на социалната среда, свързване на частните съдби с икономическите интереси и повторната поява на герои – оказва огромно въздействие върху развитието на европейския роман.

Любопитно е, че дори материалният образ на Балзак се превръща в част от културната история. Десетилетия след смъртта му Огюст Роден получава поръчка да създаде негов паметник. Завършената през 1898 г. скулптура първоначално предизвиква скандал и е отхвърлена, но по-късно е призната за едно от значимите произведения на модерната скулптура.

Днес домът на писателя в Паси е музей, а „Човешка комедия“ продължава да бъде четена не просто като класика, а като изследване на механизмите, които движат обществото.

176 години след смъртта на Оноре дьо Балзак най-силното доказателство за неговото литературно безсмъртие вероятно е фактът, че светът, който описва – свят на амбиции, пари, обществен престиж и човешки слабости – все още изглежда обезпокоително познат.