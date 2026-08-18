Десетки дронове на ВСУ предизвикаха невиждан ад над Москва

В ранните часове на 18 август Руската федерация стана свидетел на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на конфликта.

Жители и медии в Москва станаха свидетели на невиждана по размери атака на украински безпилотни летателни апарати (БПЛА), която доведе до сериозна паника и парализа на въздушното пространство над мегаполиса.

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Кметът Собянин: Свалените дронове вече са над 86

В официално изявление в социалната мрежа МАКС, кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи първоначално за унищожаването на поредна вълна от 10 дрона, летящи директно към града. Малко по-късно обаче стана ясно, че общото количество на атакувалите Москва безпилотни апарати в рамките на текущото денонощие вече е надхвърлило 86 бройки. Огромната част от тях са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Министерството на отбраната на подстъпите към столицата. Службите за спешна помощ работят на десетки места в Подмосковието, където са паднали отломки, а летищата в региона въведоха временни ограничения за полетите.

Информация за мащабите на ударите се появи първо в публикации на украинското издание Правда.com.ua, както и в сводките на руската агенция Родсбалт.

Ударите на ВСУ провалиха престижния фестивал „Спаска кула“

Директно следствие от тежката ситуация със сигурността и постоянната заплаха от удари на ВСУ стана спешната отмяна на международния военно-музикален фестивал „Спаска кула“, провеждан традиционно на Червения площад. Събитието, което се счита за едно от най-любимите на президента Владимир Путин и ключова визитка на военната мощ в сърцето на Москва, беше официално отложено за 2027 година само четири дни преди планирания му старт на 21 август.

Организаторите излязоха с лаконично съобщение, че промяната се налага „поради независещи от тях причини“. Експертите обаче са категорични, че Кремъл не може да гарантира сигурността на масови прояви в центъра на града. Това е вторият голям удар по престижа на властта в Москва тази година, след като през юни за първи път от над 20 години беше отменен и традиционният празничен концерт на Червения площад за Деня на Русия.