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Десетки дронове на ВСУ предизвикаха невиждан ад над Москва
  Тема: Украйна

Десетки дронове на ВСУ предизвикаха невиждан ад над Москва

18 Август, 2026 04:35, обновена 18 Август, 2026 05:03 549 6

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  • червения площад

Ударите на ВСУ провалиха престижния фестивал „Спаска кула“

Десетки дронове на ВСУ предизвикаха невиждан ад над Москва - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 18 август Руската федерация стана свидетел на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на конфликта.

Жители и медии в Москва станаха свидетели на невиждана по размери атака на украински безпилотни летателни апарати (БПЛА), която доведе до сериозна паника и парализа на въздушното пространство над мегаполиса.

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Кметът Собянин: Свалените дронове вече са над 86

В официално изявление в социалната мрежа МАКС, кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи първоначално за унищожаването на поредна вълна от 10 дрона, летящи директно към града. Малко по-късно обаче стана ясно, че общото количество на атакувалите Москва безпилотни апарати в рамките на текущото денонощие вече е надхвърлило 86 бройки. Огромната част от тях са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Министерството на отбраната на подстъпите към столицата. Службите за спешна помощ работят на десетки места в Подмосковието, където са паднали отломки, а летищата в региона въведоха временни ограничения за полетите.

Информация за мащабите на ударите се появи първо в публикации на украинското издание Правда.com.ua, както и в сводките на руската агенция Родсбалт.

Ударите на ВСУ провалиха престижния фестивал „Спаска кула“

Директно следствие от тежката ситуация със сигурността и постоянната заплаха от удари на ВСУ стана спешната отмяна на международния военно-музикален фестивал „Спаска кула“, провеждан традиционно на Червения площад. Събитието, което се счита за едно от най-любимите на президента Владимир Путин и ключова визитка на военната мощ в сърцето на Москва, беше официално отложено за 2027 година само четири дни преди планирания му старт на 21 август.

Организаторите излязоха с лаконично съобщение, че промяната се налага „поради независещи от тях причини“. Експертите обаче са категорични, че Кремъл не може да гарантира сигурността на масови прояви в центъра на града. Това е вторият голям удар по престижа на властта в Москва тази година, след като през юни за първи път от над 20 години беше отменен и традиционният празничен концерт на Червения площад за Деня на Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Става много

    0 3 Отговор
    Лошо.

    04:51 18.08.2026

  • 2 Анджо

    1 3 Отговор
    Време е вече да подпалят парковете на Москва и тогава ще видят ада.

    04:52 18.08.2026

  • 3 Спаска

    0 3 Отговор
    Те ти булка Спасовден.😂

    04:53 18.08.2026

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    След 2 месеца идва зимата и филма свършва..,.! На практика тази война продължава още само и единствено заради сезона нищо повече.!

    04:54 18.08.2026

  • 5 7676

    1 1 Отговор
    Ад над Москва!? И нито един дрон преминал през руското пво!? И къде е бил този ад?

    Коментиран от #6

    04:58 18.08.2026

  • 6 Епа не четеш ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "7676":

    Чети!Учи се!

    05:05 18.08.2026

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