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Една от най-обичаните български гимнастички стана майка за втори път

Една от най-обичаните български гимнастички стана майка за втори път

10 Юли, 2026 12:28 809 6

  • катрин тасева-
  • художествена гимнастика-
  • спорт

На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов

Една от най-обичаните български гимнастички стана майка за втори път - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище.

Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева, участничка на Олимпийските игри в Токио, многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, дари живот на своето второ дете - прекрасната малка Миа.

“На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти. Честито! Добре дошла, малка Миа!”, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.

Катрин Тасева и съпругът ѝ имат и 3-годишен син Николай.

Една от най-обичаните български гимнастички стана майка за втори път


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    5 2 Отговор
    Шишкото как ги прави тия бебета?

    Коментиран от #6

    12:30 10.07.2026

  • 2 1234

    3 2 Отговор
    брей свършиха ли българските имена че го кръстиха МИЯ нека следващата да е ТРИЯ

    12:32 10.07.2026

  • 3 1234

    3 3 Отговор
    брей свършиха ли българските имена че го кръстиха МИЯ нека следващата да е ТРИЯ

    12:33 10.07.2026

  • 4 но не знае от кого

    2 1 Отговор
    и как

    Коментиран от #5

    12:40 10.07.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "но не знае от кого":

    Щото много е падала на глава ....като малка и после като по голяма !!!

    13:35 10.07.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    С помощ от " приятели " ....докато той кърка и плюска , те "работят" по въпроса !!!

    13:36 10.07.2026

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