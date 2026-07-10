Една от най-обичаните български гимнастички стана майка за втори път

Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище.
Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева, участничка на Олимпийските игри в Токио, многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, дари живот на своето второ дете - прекрасната малка Миа.
“На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти. Честито! Добре дошла, малка Миа!”, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.
Катрин Тасева и съпругът ѝ имат и 3-годишен син Николай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
Коментиран от #6
12:30 10.07.2026
2 1234
12:32 10.07.2026
3 1234
12:33 10.07.2026
4 но не знае от кого
Коментиран от #5
12:40 10.07.2026
5 Сила
До коментар #4 от "но не знае от кого":Щото много е падала на глава ....като малка и после като по голяма !!!
13:35 10.07.2026
6 Сила
До коментар #1 от "Освалдо Риос":С помощ от " приятели " ....докато той кърка и плюска , те "работят" по въпроса !!!
13:36 10.07.2026