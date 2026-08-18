Евровизия 2027 ще се пренесе и в София, Пловдив и Варна със съпътстващи събития

„Евровизия 2027“ няма да остане само в Бургас. София, Пловдив и Варна подготвят собствени културни и музикални програми по време на конкурса, като плановете включват фен зони с големи екрани, концерти, тематични вечери, информационни центрове и срещи с участници.

Българската национална телевизия вече потвърди амбицията си домакинството да представи не само избрания град, а страната като цяло. Трите останали кандидати в процедурата за домакин – София, Пловдив и Варна – ще бъдат включени в съпътстващата програма, използвайки част от идеите, разработени при подготовката на кандидатурите им.

Основните шоута ще се проведат в „Арена Бургас“. Първият полуфинал е на 11 май 2027 г., вторият на 13 май, а големият финал – на 15 май. Около конкурса ще има и шест предварителни шоута, докато официалните Eurovision Village, EuroClub и останалата културна програма в Бургас предстои да бъдат представени допълнително.

В София една от основните идеи е изграждането на фестивален маршрут от района на бул. „Цариградско шосе“ към центъра, както и използването на пространства около НДК. Столичната община възнамерява да запази част от програмата, разработена за кандидатурата на София, въпреки че градът загуби финалната надпревара за домакинство от Бургас.

„Фестивалният булевард ще бъде от „Цариградско шосе“ до центъра. Мястото ще бъде украсено със сигурност в цветовете на Евровизия за догодина. Ще бъдат организирани информационни точки, от които да бъде наблюдавано самото събитие“, заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова. Столичната община е поискала от БНТ и подробната оценка на своята кандидатура.

Пловдив също планира да използва най-разпознаваемите си пространства. Сред обсъжданите локации са зала „Колодрум“, Античният театър, Римският стадион и площад „Централен“. Идеята е там да се организират концерти, публични излъчвания и срещи между изпълнителите и феновете.

За града това би дало възможност „Евровизия“ да бъде свързана с едни от най-силните му културни символи. Античният театър например вече е утвърдена сцена за международни музикални събития и през последните години приема големи оперни и концертни продукции.

Варна ще заложи на морския си облик. Общината разработва програма с фокус върху Морската градина и плажовете, като целта е градът да посрещне част от международните посетители, които ще пътуват към Българското Черноморие за конкурса.

„Хората, които ще имат логистична нужда да отсядат при нас, ще могат да се насладят на програма и преди, и по време, и след събитието“, заяви заместник-кметът София Колева.

Разширяването на програмата извън Бургас е част от стратегията на БНТ да използва първото българско домакинство в историята на конкурса за по-широко представяне на страната. Бургас беше избран след международна процедура, в която експерти на Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ оценяваха залите, хотелската база, транспортната инфраструктура, сигурността и възможностите за организиране на мащабни съпътстващи събития.

Подготовката в града домакин вече започна. Терените около „Арена Бургас“ се разчистват и подготвят за част от техническата инфраструктура на конкурса, а представители на БНТ и организаторите извършват допълнителни огледи на залата и прилежащите пространства.

Паралелно с голямата организационна работа започна и по-колоритна местна надпревара – кой да бъде талисман на „Евровизия 2027“. Талисманът не е задължителен елемент от конкурса и засега няма избран официален образ, но вече има няколко предложения.

Държавният куклен театър в Бургас предлага „Еврогларус“, вдъхновен от триметровите птици в спектакъла „Бургаски гларуси“. Според театъра гларусът съчетава морския характер, колорита и артистичния дух на града.

Бургаският зоопарк пък предлага капибарата Kapi, а сред обсъжданите идеи се появи и фламинго – птица, която през последните години се превърна в една от разпознаваемите гледки около Атанасовското езеро и Бургаските езера. Официално решение кой или дали изобщо ще има талисман предстои.

71-вото издание на конкурса ще бъде първото, организирано в България, след историческата победа на DARA с „Bangaranga“ във Виена през 2026 г.