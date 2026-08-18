BMW и Kith създадоха единственото X5 с V10 и механична трансмисия

Партньорството между BMW и Kith пое нова глава, след като по време на Monterey Car Week във „BMW Villa“ бяха разкрити два персонализирани автомобила, които обхващат четвърт век от историята на Sports Activity Vehicle. В центъра на спектакъла е реставриран и модернизиран X5 от поколението E53 от 2000 година – автомобил, създаден, за да отговори на един-единствен, интригуващ въпрос: какво би станало, ако BMW M беше произвело официален X5 M още в началото на новото хилядолетие?

Централният елемент на проекта е безспорно личният рестомодифициран E53 на основателя на Kith Рони Фиг, който както вече ви разказахме, премина през щателна, продължила реставрация. Вместо да извършат стандартна смяна на двигателя, инженерите напълно препроектираха шасито около 5,0-литров S85 V10, произведен от CarBahn – високооборотистият, атмосферен двигател от E60 M5 – снабден с ковани бутала, за да генерира 507 к.с. и 520 Нм въртящ момент. Двигателят е съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия, изработена по поръчка, което прави този модел единствения съществуващ X5 с V10 и ръчна скоростна кутия. Забележително е, че инженерният екип е успял да запази фабричната система за задвижване на четирите колела, вместо да я преобразува в задно задвижване, като е интегрирал специално изработени тампони за двигателя, специално окабеляване, изпускателна система и специално изработен комбиниран уред с тахометър до 9 000 об/мин, който е интегриран с електронната система за мониторинг на маслото на V10.

За да се справи с огромния прираст на мощност, шасито на E53 претърпява пълна механична ревизия. Кросоувърът се движи на спортно окачване, настроено с компоненти на KW, подкрепено от модернизирана спирачна система BMW M Sport със специално изработени сини спирачни апарати с емблемата на Kith и спортни дискове. Вместо агресивни аеродинамични комплекти от пазара за модификации, моделът запазва оригиналния за епохата фабричен аеродинамичен комплект на BMW и класическите 20-цолови джанти Style 87, разширени чрез специално изработени фланци за по-агресивна осанка. С оригинално лаково покритие в цвят „Titanium Silver Metallic“, интериорът е с изцяло кожени панели на вратите, кожено табло и черна кожена тапицерия с изразено релефно лого на Kith. Фиг е създал колата, за да я кара, като планира да използва това V10-задвижвано чудовище като своя ежедневен автомобил в Ню Йорк.

Наред с рестомода е и BMW X5 2027 от Kith – концептуален модел, произведен в един-единствен екземпляр, базиран на архитектурата на петото поколение (G65). Концептът дебютира със специално изработена боя „Frozen Titanium Silver“ – сатенено покритие, което е почит към оригиналната боя на E53 и няма да се предлага за серийните модели. Новата каросерия подчертава изчистена, монолитна естетика с гладки повърхности, фарове с форма на двойно „Х“, осветена решетка на радиатора, прозрачни лещи на задните светлини и 23-цолови джанти. В интериора модерният салон разполага със спортни седалки с карбонова обшивка, облечени в кожа с монограм, бродиран герб „K&K“ на подлакътника, панорамен покрив и централен дисплей Free-Cut на BMW, съчетан със специален екран за пътника.

Под изваяната ламарина този модерен шедьовър се базира на версията xDrive40, съчетаваща 3,0-литров редови шестцилиндров двигател с 48-волтова система за мека хибридна технология, за да предава 400 к.с. и 580 Нм въртящ момент към всичките четири колела. Тази задвижваща система ускорява луксозния SUV от 0 до 100 км/ч за 5,0 секунди, преди да достигне електронно ограничена максимална скорост от 250 км/ч.