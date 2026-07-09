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Никола Цолов: Чувството да победиш на „Силвърстоун“ е сюрреалистично

Никола Цолов: Чувството да победиш на „Силвърстоун“ е сюрреалистично

9 Юли, 2026 09:04 701 0

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Три поредни победи, две този уикенд

Никола Цолов: Чувството да победиш на „Силвърстоун“ е сюрреалистично - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът във временното класиране на Формула 2 – Никола Цолов, беше централна фигура в поредицата Chasing the Dream, която проследява сезона във Формула 2 и показва кадри зад кулисите на шампионата.

Цолов коментира впечатляващата си победа на легендарната писта „Силвърстоун“.
„Чувството е сюрреалистично. Ако трябва да съм честен, не съм мислил, че този момент ще дойде, особено на писта, на която очаквахме да ни бъде трудно“, сподели Българския лъв.

Той добави, че е изключително доволен от представянето си през уикенда:
„Много се радвам. Три поредни победи, две този уикенд. Липсва ни само нещо в квалификациите – това е единственото, върху което трябва да работим в момента. Иначе съм много доволен от отбора за усилията, които полага.“


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