Никола Цолов: Чувството да победиш на „Силвърстоун“ е сюрреалистично

Лидерът във временното класиране на Формула 2 – Никола Цолов, беше централна фигура в поредицата Chasing the Dream, която проследява сезона във Формула 2 и показва кадри зад кулисите на шампионата.

Цолов коментира впечатляващата си победа на легендарната писта „Силвърстоун“.

„Чувството е сюрреалистично. Ако трябва да съм честен, не съм мислил, че този момент ще дойде, особено на писта, на която очаквахме да ни бъде трудно“, сподели Българския лъв.

Той добави, че е изключително доволен от представянето си през уикенда:

„Много се радвам. Три поредни победи, две този уикенд. Липсва ни само нещо в квалификациите – това е единственото, върху което трябва да работим в момента. Иначе съм много доволен от отбора за усилията, които полага.“