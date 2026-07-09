Турската енергийна дипломация в действие: Как Анкара „замрази“ договора с „Боташ“, за да спаси по-голямата си амбиция

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След седмици на интензивни преговори зад кулисите, Турция официално се съгласи да „замрази“ за срок от 15 месеца спорния енергиен договор между държавната компания BOTAŞ (Боташ) и българската „Булгаргаз“.

Решението, финализирано след ключова среща между президента Реджеп Тайип Ердоган и българския му колега в Анкара в навечерието на срещата на върха на НАТО, предизвика вълна от анализи и коментари в турските политически и експертни среди. Докато правителството представя този ход като акт на стратегическо партновство и добросъседство, независими енергийни анализатори в Турция съзират дълбока прагматичност, насочена към запазване на дългосрочните геополитически цели на страната.

Официалната позиция: Стабилност на региона и гъвкава дипломация

От страна на управляващите в Анкара новината за 15-месечното спиране на тежките такси за капацитет беше представена не като отстъпление, а като победа за турската регионална политика. Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар подчерта, че подписаният нов протокол има за цел да актуализира условията съобразно „текущите пазарни условия“ и да осигури преразглеждане на договора на принципа „win-win“ (взаимна изгода).

Турските държавни медии, включително Anadolu Agency и TRT Haber, акцентираха върху факта, че Турция не губи позиции, а затвърждава статута си на надежден партньор. Увеличаването на капацитета за пренос на природен газ от Турция се разглежда като жизненоважно не само за двустранните отношения, но и за цялостната енергийна сигурност на Източна Европа.

Доктрината на Хакан Фидан: Голямата картина на свързаността

Особено силно впечатление в турските политически среди направиха анализите на външния министър Хакан Фидан. В официалните си изявления той изрично посочи, че казусът около договора с BOTAŞ не бива да се разглежда изолирано, тъй като той е „само един от елементите на много по-широко стратегическо партньорство“ в региона.

Според Фидан, Анкара обвързва енергийната си гъвкавост с напредъка по мащабни инфраструктурни и геополитически проекти. Сред тях на преден план излизат:

Проектът „Зелена енергия“ : Мегаинициатива за пренос и търговия с чиста енергия, включваща Турция, Азербайджан и Грузия.

: Мегаинициатива за пренос и търговия с чиста енергия, включваща Турция, Азербайджан и Грузия. Електроенергийни междусистемни връзки : Планове за финализиране на нови проекти, които ще увеличат капацитета за пренос на ток с допълнителни 700 до 1100 мегавата.

: Планове за финализиране на нови проекти, които ще увеличат капацитета за пренос на ток с допълнителни 700 до 1100 мегавата. Транспортни коридори: Настояването на Турция за изграждането на Черноморската магистрала и отварянето на второ железопътно пресичане по общата граница.

По този начин турската дипломация използва тактическото отстъпление по газовия договор като лост за ускоряване на инфраструктурната свързаност, от която Анкара има жизненоважен интерес.

Икономическите показатели на BOTAŞ и капацитетът на LNG терминалите

За да се разберат настроенията в Турция, трябва да се погледне към финансовата реалност на самата BOTAŞ. Турските икономисти напомнят, че компанията оперира в условия на огромна пазарна експанзия, подкрепена от силна държавна стратегия за диверсификация далеч от руската зависимост.

През изминалата година компанията сключи исторически дългосрочни споразумения, включително 20-годишен договор с глобалния гигант Mercuria за доставка на общо 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG), започващ ефективно от 2026 г. Тъй като доставките от САЩ ще се доставят основно през зимните сезони, за Турция е критично важно нейните регазификационни терминали да работят на пълен капацитет и без логистични сътресения в регионалната мрежа.

В момента Турция притежава една от най-модерните LNG инфраструктури в Европа, включително три активни FSRU терминала (плаващи платформи за регазификация) и два сухопътни терминала, чийто общ капацитет надхвърля нуждите на вътрешния пазар. Замразяването на договора с „Булгаргаз“ за 15 месеца позволява на BOTAŞ да пренасочи свободните капацитети към други европейски купувачи, без да губи реални пазарни дялове на Балканите в дългосрочен план.

Прогнози на турските експерти за регионалния пазар до края на 2026 г.

Турските енергийни анализатори предвиждат сериозна динамика на регионалния газов пазар до края на 2026 г. Според техните прогнози, умереното намаляване на глобалното търсене на газ и стабилизирането на цените ще принудят доставчиците да предложат по-гъвкави търговски схеми.

Експертите в Анкара очертават следните тенденции до декември 2026 г.:

Край на ерата на сляпото „вземай или плащай“ (take-or-pay) : Досегашният модел, изискващ фиксирани плащания за капацитет независимо от ползването, става пазарно неустойчив. Поради това 15-месечният прозорец ще бъде използван от BOTAŞ за пренастройване на ценообразуването спрямо реално пренесените количества.

: Досегашният модел, изискващ фиксирани плащания за капацитет независимо от ползването, става пазарно неустойчив. Поради това 15-месечният прозорец ще бъде използван от за пренастройване на ценообразуването спрямо реално пренесените количества. Конкурентен натиск от Южния газов коридор : Турция се стреми да запази ролята си на основен транзитен хъб преди алтернативните трасета през Гърция да привлекат по-голям пазарен дял.

: Турция се стреми да запази ролята си на основен транзитен хъб преди алтернативните трасета през Гърция да привлекат по-голям пазарен дял. Финансово преструктуриране: Спирането на натрупването на нови дългове дава възможност на турската държавна компания да договори ясен график за изплащане на вече натрупаните просрочени суми по крос-граничния пренос, избягвайки тежки международни арбитражи, които биха навредили на репутацията на страната като сигурен газов център.

Нова ера в енергийните отношения

В крайна сметка анализите в Турция показват, че „замразеният“ договор не се приема като провал за BOTAŞ, а като пресметнат дипломатически и икономически ход. Показвайки гъвкавост, Анкара купува време за преструктуриране на пазара до края на 2026 г., като същевременно циментира позицията си на незаобиколим „енергиен портал“ на прага на Европа, превръщайки търговското напрежение в дългосрочно геополитическо влияние.