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Орелиен Чуамени остава в Реал Мадрид до 2031 г.

Орелиен Чуамени остава в Реал Мадрид до 2031 г.

9 Юли, 2026 15:00 494 0

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  • договор

Френският национал се утвърждава като ключова фигура в състава на „кралете“

Орелиен Чуамени остава в Реал Мадрид до 2031 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският национал Орелиен Чуамени официално поднови договора си с Реал Мадрид, като новият контракт ще го задържи на „Сантяго Бернабеу“ до 2031 година. Дефанзивният халф, който първоначално беше обвързан с клуба до 2028 г., се превърна в един от най-важните играчи в състава на мадридчани.

Чуамени е ценен не само като класически дефанзивен полузащитник, но и като универсален футболист – през последния сезон той често беше използван и като централен защитник, демонстрирайки стабилност и тактическа зрялост.

Миналата кампания не мина без напрежение: французинът се забърка в скандал със съотборника си Федерико Валверде, като двамата дори стигнаха до физическа разправия. С идването на Жозе Моуриньо обаче се очаква подобни инциденти да останат в миналото, а Чуамени да продължи да бъде ключова част от проекта на Реал Мадрид.


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