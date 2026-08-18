Станаха ясни съдиите за шести кръг на efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията за мачовете от VI кръг на efbet Лига. Реферът от двубоя Септември - ЦСКА Кристиян Колев отново не получава наряд, след като "червените" не бяха доволни от неговите отсъждания.
Срещата между Левски и Спартак Варна е поверена на Георги Давидов, а тази между Локомотив София и ЦСКА - на Мартин Великов. Друг от интересните двубои - Лудогорец - Славия, е поверен на Мариян Гребенчарски.
СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, efbet Лига, VI кръг
21 август 2026 г., петък, 21:15 ч.
Черно море - Дунав
ГС: Денислав Сталев; ВАР: Любослав Любомиров; АВАР: Красимир Кръстев;
22 август 2026 г., събота, 19:00 ч.
Лудогорец - Славия
ГС: Мариян Гребенчарски; ВАР: Геро Писков; АВАР: Кристиaн Тодоров;
22 август 2026 г., събота, 21:15 ч.
Левски - Спартак Варна
ГС: Георги Давидов; ВАР: Никола Попов; АВАР: Антонио Антов;
23 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.
Септември София - ЦСКА 1948
ГС: Радослав Гидженов; ВАР: Тодор Киров; АВАР: Димо Димов;
23 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.
Локомотив София - ЦСКА
ГС: Мартин Великов; ВАР: Драгомир Драганов; АВАР: Християна Гутева;
24 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
Ботев Враца - Ботев Пловдив
ГС: Мартин Марков; ВАР: Венцислав Митрев; АВАР: Кристина Георгиева;
24 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Арда
ГС: Волен Чинков; ВАР: Станимир Тренчев; АВАР: Антонио Антов
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