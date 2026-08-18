Станаха ясни съдиите за шести кръг на efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията за мачовете от VI кръг на efbet Лига. Реферът от двубоя Септември - ЦСКА Кристиян Колев отново не получава наряд, след като "червените" не бяха доволни от неговите отсъждания.

Срещата между Левски и Спартак Варна е поверена на Георги Давидов, а тази между Локомотив София и ЦСКА - на Мартин Великов. Друг от интересните двубои - Лудогорец - Славия, е поверен на Мариян Гребенчарски.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, efbet Лига, VI кръг

21 август 2026 г., петък, 21:15 ч.

Черно море - Дунав

ГС: Денислав Сталев; ВАР: Любослав Любомиров; АВАР: Красимир Кръстев;

22 август 2026 г., събота, 19:00 ч.

Лудогорец - Славия

ГС: Мариян Гребенчарски; ВАР: Геро Писков; АВАР: Кристиaн Тодоров;

22 август 2026 г., събота, 21:15 ч.

Левски - Спартак Варна

ГС: Георги Давидов; ВАР: Никола Попов; АВАР: Антонио Антов;

23 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.

Септември София - ЦСКА 1948

ГС: Радослав Гидженов; ВАР: Тодор Киров; АВАР: Димо Димов;

23 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.

Локомотив София - ЦСКА

ГС: Мартин Великов; ВАР: Драгомир Драганов; АВАР: Християна Гутева;

24 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

Ботев Враца - Ботев Пловдив

ГС: Мартин Марков; ВАР: Венцислав Митрев; АВАР: Кристина Георгиева;

24 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

Локомотив Пловдив - Арда

ГС: Волен Чинков; ВАР: Станимир Тренчев; АВАР: Антонио Антов