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Франция ще експулсира двама ирански дипломати

Франция ще експулсира двама ирански дипломати

18 Август, 2026 22:52 329 2

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Решението идва след дипломатически спор и задържане на двама служители на френското посолство в Техеран

Франция ще експулсира двама ирански дипломати - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция ще експулсира двама ирански дипломати през следващите дни, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението му идва ден след като иранското външно министерство съобщи, че двама служители на френското посолство, замесени в дипломатически спор в Техеран през юли, няма да бъдат допуснати обратно в Иран.

Миналия месец Френското външно министерство заяви, че служителите са били задържани и физически заплашвани от иранските служби за сигурност в Техеран.

Баро уточни, че двамата са изпълнявали френски програми в подкрепа на гражданското общество в Иран, включително инициативи, свързани с ирански учени и творци. По думите му те са били задържани за няколко часа и разпитвани, като един от тях е бил малтретиран.

След освобождаването си двамата служители са се върнали във Франция.

В телефонен разговор с Баро иранският външен министър Абас Арагчи е определил действията на френските дипломати като „неприемливи“ и „непрофесионални“.

Арагчи е подчертал, че спазването на законите на приемащата страна и международно признатите дипломатически принципи са задължително условие за работата на чуждестранните мисии.

Последните взаимни действия допълнително изострят дипломатическите отношения между Париж и Техеран.


Франция
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