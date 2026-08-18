Украйна атакува Москва със стотици дронове

83-годишен мъж е загинал, след като дрон е паднал върху имота му. В Московска област има и няколко ранени. Отново е бил ударен склад на логистичния концерн Wildberries. Избухнал е пожар, който междувременно е бил потушен. Украйна обвинява Wildberries, че доставя оборудване на руската армия – включително и компоненти за дронове.
Освен това са били повредени жилищни сгради, магазини и електроцентрала, съобщи в Телеграм губернаторът на столичния регион Андрей Воробьов. В Домодедово, където се намира и едно от московските летища, е пламнал склад с лекарства. Там са повредени и няколко жилищни сгради.
В други населени места също има щети по гражданската инфраструктура, включително и по едно училище. В град Подолск, на около 40 километра от Москва, трима души са били ранени. А в Ростовска област, Южна Русия, най-малко трима души са загинали, по информация на местните власти.
Използвани ли са британски дронове?
Междувременно една информация на вестник „Сънди Таймс“ предизвика напрежение между правителствата в Москва и Лондон. Британското издание твърди, че два дрона, произведени от британски компании и доставени на Украйна, са били използвани при нападението срещу военни и промишлени цели в Русия.
В отговор руското посолство в Лондон заплаши с „последствия“. Обединеното кралство ще трябва да „понесе отговорност“ за военното сътрудничество с Украйна и да "плати съответната цена“, цитира АРД съобщението на руското представителство.
Говорител на британското правителство отхвърли заплахите и подчерта, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна. От началото на руската агресивна война Обединеното кралство стои твърдо на страната на Украйна, припомня още германската обществена медия.
Според информация от Киев, през нощта Русия отново е нанесла удари по Украйна с балистични ракети, планиращи бомби и дронове. Целите са били, наред с другото, столицата Киев, както и индустриалните градове Кременчук и Криви Риг. По данни на украинските власти, при руска ракетна атака в област Харков са загинали най-малко десет души. Русия напоследък засили атаките си с ракети, включително крилати, тъй като украинската армия не разполага с достатъчно съвременни противовъздушни ракети.
От повече от четири години Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресивна война. За контраатаки на руска територия Киев използва предимно дронове, но все по-често и крилати ракети, припомня другата голяма обществена медия в Германия ZDF.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оцет Паниций
23:09 18.08.2026
2 Сатана Z
Молин се оплаква:
За пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион, без абсолютно никакъв резултат.
Коментиран от #7, #10
23:10 18.08.2026
3 Да питам
23:12 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пишете едно и също
23:14 18.08.2026
6 Сатана Z
В Украйна се повдигат съмнения относно целесъобразността на атаки с дронове срещу Москва.
Преди това майор Юрий Касянов от украинските въоръжени сили заяви, че от 3000 дрона Fire Point, изстреляни в рамките на една година, само един е достигнал Москва, а общата стойност на тези изстрелвания е възлизала на приблизително 400 милиона долара.
Кметът на Москва Сергей Собянин преди това оцени работата на системата за противовъздушна отбрана на столицата като „от най-високо ниво“, отбелязвайки, че броят на дроновете, успели да проникнат през защитния периметър, не надвишава една хилядна от процента.
Коментиран от #22
23:15 18.08.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Сатана Z":Така е! Трябват стотици балистични ракети. Те сега се произвежда, а дроновете ще са само за изтощаване на ПВО-то.
Всичко върви по план, както многократно е отбелязвал Путин.
23:16 18.08.2026
8 само за 2 месеца
Коментиран от #39, #40
23:19 18.08.2026
9 Мдаа!🤔
23:20 18.08.2026
10 Гост
До коментар #2 от "Сатана Z":Откъде ви ги пращат тези сведения?
Коментиран от #11, #13, #41
23:20 18.08.2026
11 Откъде
До коментар #10 от "Гост":Няш - мяш .
23:24 18.08.2026
12 Читател
А може и Крал да стане на вдлъбнат остров без население и с дворци под водата.
23:30 18.08.2026
13 Никой не им ги праща
До коментар #10 от "Гост":Вадят си ги изозад, затова са толкова кафяви и смърдат!
23:30 18.08.2026
14 Ъъъъ
23:31 18.08.2026
15 Браво на Украйна
23:32 18.08.2026
16 Хохо Бохо
23:32 18.08.2026
17 Сатана Z
Едновременни масирани Украински удари на няколко места с площ 150 кв.км. Убити общо за няколко часа 450-480 руски военни и цивилни. По руската държавна обществена телевизия не дават информация за точния брой жертви ,също и по Украинската телевизия че са убили толкова много руснаци...Което е истински зловещ кошмар. Украйна ги раздира в самата раша...путя безпомощен и на колене
Коментиран от #33, #43
23:33 18.08.2026
18 Хохо Бохо
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #35
23:37 18.08.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
23:38 18.08.2026
20 Пич
Коментиран от #24, #51
23:39 18.08.2026
21 ?????
Нали го дъвкахме вече.
23:40 18.08.2026
22 Сатанински,
До коментар #6 от "Сатана Z":И що в Украйна се надигат съмнения ?! Що е нападнала Магучая ли ?!
23:40 18.08.2026
23 Сатана Z
Коментиран от #37, #42, #45, #47, #50
23:40 18.08.2026
24 Това са безспорни
До коментар #20 от "Пич":Факти.
23:40 18.08.2026
25 Статистика за 2026 г.
⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Слава, слава Украине
Коментиран от #30
23:41 18.08.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #49
23:42 18.08.2026
27 Kaлпазанин
23:43 18.08.2026
28 Механик
До коментар #4 от "Т Живков":Съгласен съм.
Коментиран от #38
23:43 18.08.2026
29 Kaпей на задна
23:45 18.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Цифри
един дрон 10 пъти.
23:48 18.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи хи хи
До коментар #17 от "Сатана Z":1 паднал само в Москва !
Резил за Англичаните , за два дена 3000 дрона и само 60 в складовете на китайските логистики.
3 милиарда евро на вятъра .
Е да , ние ще си платим .
23:49 18.08.2026
34 Сатана Z
Ударите и в момента продължават.
Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
17 август 2026, 23:05 часа
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
Коментиран от #52
23:50 18.08.2026
35 Милиони
До коментар #18 от "Хохо Бохо":Пришки имаш по лицето .
Има лекари , обърни се към тях !
Акнето си е дружка болест , лекувай я оставя следи !
23:51 18.08.2026
36 Хохо Бохо
17 август 2026, 22:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
Коментиран от #44
23:52 18.08.2026
37 Ква Индия бе
До коментар #23 от "Сатана Z":И
Д
И
О
Т
23:53 18.08.2026
38 Фил
До коментар #28 от "Механик":Това ми напомня за вица :Нане и Вуте си говорят.Нане предложил същото Вуте му отговорил това,което ти отговаряш,после се замислил и рекъл:,, ама те,само в Китай са милиард и половина.
Пък Нане възкликнал: и де ще ги погре бваме толкова много?
Поуката:,, айде по- кротко с изтребването"
23:54 18.08.2026
39 Нема такова нещо.
До коментар #8 от "само за 2 месеца":80 , 90 и много се возят .
Москва само зарежда колкото две българии.
23:56 18.08.2026
40 Лъжец
До коментар #8 от "само за 2 месеца":Цените са около 73 рубли = 0.93 цента за литър ! Всеки панелко да го провер в нета преди да се фантазира ! Факт !
23:56 18.08.2026
41 От Лондон
До коментар #10 от "Гост":Дето и на теб .
23:57 18.08.2026
42 Минувач
До коментар #23 от "Сатана Z":САЩ и ЕС що не нападнат русите ? Иначе смърко не си е върнал един метър територия от началото на войната…. Факт !
00:00 19.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Минувач
До коментар #23 от "Сатана Z":САЩ и ЕС що не нападнат русите ? Иначе смърко не си е върнал един метър територия от началото на войната…. Факт !
00:01 19.08.2026
46 DW и панелените
00:03 19.08.2026
47 Ааааааа
До коментар #23 от "Сатана Z":Иран си трепе крави , ками плюс някой кибуц.
Няма да го намесваш .
00:04 19.08.2026
48 Мислител
00:05 19.08.2026
49 Сатанизирания
До коментар #26 от "Сатана Z":Не можеш с потготвените ти писания , че поти е мъж ...
00:06 19.08.2026
50 Сатана Zi
До коментар #23 от "Сатана Z":Когато „жълтопаветен“ трол открадне конкретен профил (или копира досущ никнейма на разпознаваем проруски коментиращ във форум) и от негово име започне да пише остро, агресивно и фанатично СРЕЩУ Русия, е патологично състоямие,психопатия.
Затова не пиши от мое име ,че ме излагаш
00:06 19.08.2026
51 Виц
До коментар #20 от "Пич":ЕС за 4 години си унищожи икономиката си на 70 %
От нетен износител , държеше 27 % от световната търговия .
Сега е на 12 % до края на годината ще удари на10 % а другата година , Африка ще я задмине .
Аре в гетото да си драскаш графити с ,,Брато,,
00:08 19.08.2026
52 Сатана Z
До коментар #34 от "Сатана Z":Не пиши от мое име,че ще заровиш някой от близките си , боклук!
Коментиран от #53
00:09 19.08.2026
53 Оплаквания -
До коментар #52 от "Сатана Z":При арменският поп нещастник.
00:13 19.08.2026
54 Зельо бърза
До зимата трябва да стане.
00:19 19.08.2026