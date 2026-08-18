Новини
Мнения »
Украйна атакува Москва със стотици дронове
  Тема: Украйна

Украйна атакува Москва със стотици дронове

18 Август, 2026 23:03 1 155 54

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • москва-
  • сергей собянин-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Според кмета на Москва Сергей Собянин в атаката са участвали 620 дрона

Украйна атакува Москва със стотици дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.
Украйна атакува района на Москва със стотици дронове. Отново е бил ударен склад на Wildberries. Информация за използвани при нападението британски дронове породи напрежение между Москва и Лондон.
Москва и околностите на руската столица са били подложени на масивна атака с дронове през нощта. Според кмета на Москва Сергей Собянин в нея са участвали 620 дрона. Около 180 от тях са били неутрализирани от противовъздушната отбрана в района на Москва. Работата на летищата в руската столица временно е била преустановена. Собянин не съобщи дали и колко дрона са достигнали целите си, предаде АРД.

Отново е бил ударен склад на Wildberries

83-годишен мъж е загинал, след като дрон е паднал върху имота му. В Московска област има и няколко ранени. Отново е бил ударен склад на логистичния концерн Wildberries. Избухнал е пожар, който междувременно е бил потушен. Украйна обвинява Wildberries, че доставя оборудване на руската армия – включително и компоненти за дронове.

Освен това са били повредени жилищни сгради, магазини и електроцентрала, съобщи в Телеграм губернаторът на столичния регион Андрей Воробьов. В Домодедово, където се намира и едно от московските летища, е пламнал склад с лекарства. Там са повредени и няколко жилищни сгради.

В други населени места също има щети по гражданската инфраструктура, включително и по едно училище. В град Подолск, на около 40 километра от Москва, трима души са били ранени. А в Ростовска област, Южна Русия, най-малко трима души са загинали, по информация на местните власти.

Използвани ли са британски дронове?

Междувременно една информация на вестник „Сънди Таймс“ предизвика напрежение между правителствата в Москва и Лондон. Британското издание твърди, че два дрона, произведени от британски компании и доставени на Украйна, са били използвани при нападението срещу военни и промишлени цели в Русия.

В отговор руското посолство в Лондон заплаши с „последствия“. Обединеното кралство ще трябва да „понесе отговорност“ за военното сътрудничество с Украйна и да "плати съответната цена“, цитира АРД съобщението на руското представителство.

Говорител на британското правителство отхвърли заплахите и подчерта, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна. От началото на руската агресивна война Обединеното кралство стои твърдо на страната на Украйна, припомня още германската обществена медия.

Нови руски ракетни атаки срещу Украйна

Според информация от Киев, през нощта Русия отново е нанесла удари по Украйна с балистични ракети, планиращи бомби и дронове. Целите са били, наред с другото, столицата Киев, както и индустриалните градове Кременчук и Криви Риг. По данни на украинските власти, при руска ракетна атака в област Харков са загинали най-малко десет души. Русия напоследък засили атаките си с ракети, включително крилати, тъй като украинската армия не разполага с достатъчно съвременни противовъздушни ракети.

От повече от четири години Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресивна война. За контраатаки на руска територия Киев използва предимно дронове, но все по-често и крилати ракети, припомня другата голяма обществена медия в Германия ZDF.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оцет Паниций

    6 1 Отговор
    Амин , чада мои ..

    23:09 18.08.2026

  • 2 Сатана Z

    17 8 Отговор
    Френският OSINT изследовател Клеман Молин отбелязва, че стотици дронове се губят срещу силно защитен регион. Според неговите данни, най-малко 200 системи за противовъздушна отбрана и стотици допълнителни екипажи, въоръжени с оръдия, са били разположени в небето над Москва.

    Молин се оплаква:

    За пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион, без абсолютно никакъв резултат.

    Коментиран от #7, #10

    23:10 18.08.2026

  • 3 Да питам

    3 4 Отговор
    Абе , кое това бе ?! Що не го напишете по руззкий ?

    23:12 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пишете едно и също

    14 4 Отговор
    Ама няма кой да ви се връзва!

    23:14 18.08.2026

  • 6 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Смешните от терористична Украйна пак я свършиха като кучето на нивата.
    В Украйна се повдигат съмнения относно целесъобразността на атаки с дронове срещу Москва.
    Преди това майор Юрий Касянов от украинските въоръжени сили заяви, че от 3000 дрона Fire Point, изстреляни в рамките на една година, само един е достигнал Москва, а общата стойност на тези изстрелвания е възлизала на приблизително 400 милиона долара.

    Кметът на Москва Сергей Собянин преди това оцени работата на системата за противовъздушна отбрана на столицата като „от най-високо ниво“, отбелязвайки, че броят на дроновете, успели да проникнат през защитния периметър, не надвишава една хилядна от процента.

    Коментиран от #22

    23:15 18.08.2026

  • 7 Българин

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Така е! Трябват стотици балистични ракети. Те сега се произвежда, а дроновете ще са само за изтощаване на ПВО-то.
    Всичко върви по план, както многократно е отбелязвал Путин.

    23:16 18.08.2026

  • 8 само за 2 месеца

    9 8 Отговор
    Цените на А95 в Русия скочиха от 65 на до 150 рубли, най-тежката криза с горива от 30 години насам 🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻

    Коментиран от #39, #40

    23:19 18.08.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    1 9 Отговор
    Владимир Владимирович е виновен, че допусна да доставят на нацистите 40 000 дрона!

    23:20 18.08.2026

  • 10 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Откъде ви ги пращат тези сведения?

    Коментиран от #11, #13, #41

    23:20 18.08.2026

  • 11 Откъде

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Няш - мяш .

    23:24 18.08.2026

  • 12 Читател

    7 6 Отговор
    Абе както са тръгнали нещата май Принц Хари ще се окаже късметлия, че не живее в Англия.
    А може и Крал да стане на вдлъбнат остров без население и с дворци под водата.

    23:30 18.08.2026

  • 13 Никой не им ги праща

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Вадят си ги изозад, затова са толкова кафяви и смърдат!

    23:30 18.08.2026

  • 14 Ъъъъ

    6 7 Отговор
    Крайно време е да се приключи с Украйна като държава и територия за живеене!

    23:31 18.08.2026

  • 15 Браво на Украйна

    6 7 Отговор
    Отново разпилява маЦква докрай

    23:32 18.08.2026

  • 16 Хохо Бохо

    0 3 Отговор
    Ще стигнат ли? Москва е доста голям град

    23:32 18.08.2026

  • 17 Сатана Z

    5 6 Отговор
    Ужасно е..
    Едновременни масирани Украински удари на няколко места с площ 150 кв.км. Убити общо за няколко часа 450-480 руски военни и цивилни. По руската държавна обществена телевизия не дават информация за точния брой жертви ,също и по Украинската телевизия че са убили толкова много руснаци...Което е истински зловещ кошмар. Украйна ги раздира в самата раша...путя безпомощен и на колене

    Коментиран от #33, #43

    23:33 18.08.2026

  • 18 Хохо Бохо

    5 4 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #35

    23:37 18.08.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 5 Отговор
    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    23:38 18.08.2026

  • 20 Пич

    5 5 Отговор
    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #24, #51

    23:39 18.08.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор
    И що го повтаряте пак като нова новина?
    Нали го дъвкахме вече.

    23:40 18.08.2026

  • 22 Сатанински,

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    И що в Украйна се надигат съмнения ?! Що е нападнала Магучая ли ?!

    23:40 18.08.2026

  • 23 Сатана Z

    3 7 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    Коментиран от #37, #42, #45, #47, #50

    23:40 18.08.2026

  • 24 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Факти.

    23:40 18.08.2026

  • 25 Статистика за 2026 г.

    3 4 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.

    ⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.

    746 км²

    Слава, слава Украине

    Коментиран от #30

    23:41 18.08.2026

  • 26 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Ресурсна асиметрия в ущърб на атакуващия: Изразходването на стотици безпилотни апарати в една-единствена нощ изисква огромен производствен и логистичен ресурс. Когато по-голямата част от тези дронове биват неутрализирани от руското ПВО, съотношението между вложени средства и реален военен резултат става силно неефективно. Постигането на медиен ефект на цената на стотици ценни апарати е лукс, който една изтощена армия трудно може да си позволи в дългосрочен план.Риск от международна изолация: Официалните съобщения и гордостта от използването на нови технологии (включително споменаванията за британски дронове в западната преса) служат за вътрешна консумация, но влошават геополитическата позиция на страната. Подобни удари в дълбочина дават козове на руската пропаганда да обвини Запада в директна съучастничество и рискуват да отблъснат по-умерените съюзници, които се опасяват от неконтролируема ескалация на конфликта.В крайна сметка, докато атакуващата страна представя вълните от дронове като стратегическа победа, на бойното поле те често остават тактическо разсейване. Войната се печели на фронта, а не в социалните мрежи, и опитите за компенсиране на трудностите там с шумни акции в Подмосковието показват по-скоро медийна зависимост, отколкото реално военно предимство.

    Коментиран от #49

    23:42 18.08.2026

  • 27 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Утре сутринта няма да ми ривете пак ,те ще вземат вече да се блъскат във въздуха ,,а бакистиките с кво ше ги сваляте бря укри

    23:43 18.08.2026

  • 28 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Т Живков":

    Съгласен съм.

    Коментиран от #38

    23:43 18.08.2026

  • 29 Kaпей на задна

    2 3 Отговор
    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    23:45 18.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цифри

    2 2 Отговор
    Укрите изстреляли 62 дрона, руснаците свалили 620. Само руското ПВО може да свали
    един дрон 10 пъти.

    23:48 18.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    1 паднал само в Москва !
    Резил за Англичаните , за два дена 3000 дрона и само 60 в складовете на китайските логистики.
    3 милиарда евро на вятъра .
    Е да , ние ще си платим .

    23:49 18.08.2026

  • 34 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Дами и господа. Българи.
    Ударите и в момента продължават.
    Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
    Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
    17 август 2026, 23:05 часа
    Снимка: Exilenova+/Телеграм
    Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

    Коментиран от #52

    23:50 18.08.2026

  • 35 Милиони

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    Пришки имаш по лицето .
    Има лекари , обърни се към тях !
    Акнето си е дружка болест , лекувай я оставя следи !

    23:51 18.08.2026

  • 36 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    17 август 2026, 22:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    Коментиран от #44

    23:52 18.08.2026

  • 37 Ква Индия бе

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    И
    Д
    И
    О
    Т

    23:53 18.08.2026

  • 38 Фил

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Това ми напомня за вица :Нане и Вуте си говорят.Нане предложил същото Вуте му отговорил това,което ти отговаряш,после се замислил и рекъл:,, ама те,само в Китай са милиард и половина.
    Пък Нане възкликнал: и де ще ги погре бваме толкова много?
    Поуката:,, айде по- кротко с изтребването"

    23:54 18.08.2026

  • 39 Нема такова нещо.

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "само за 2 месеца":

    80 , 90 и много се возят .
    Москва само зарежда колкото две българии.

    23:56 18.08.2026

  • 40 Лъжец

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "само за 2 месеца":

    Цените са около 73 рубли = 0.93 цента за литър ! Всеки панелко да го провер в нета преди да се фантазира ! Факт !

    23:56 18.08.2026

  • 41 От Лондон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Дето и на теб .

    23:57 18.08.2026

  • 42 Минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    САЩ и ЕС що не нападнат русите ? Иначе смърко не си е върнал един метър територия от началото на войната…. Факт !

    00:00 19.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Минувач

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    САЩ и ЕС що не нападнат русите ? Иначе смърко не си е върнал един метър територия от началото на войната…. Факт !

    00:01 19.08.2026

  • 46 DW и панелените

    2 1 Отговор
    Фашаги са фантазьори от типа Барон Мюнхаузен и Междузвездни войни … хихи

    00:03 19.08.2026

  • 47 Ааааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Иран си трепе крави , ками плюс някой кибуц.
    Няма да го намесваш .

    00:04 19.08.2026

  • 48 Мислител

    2 0 Отговор
    Гледам как една шкембе чорба обяснява как един литър бензин бил 150 рубли ….

    00:05 19.08.2026

  • 49 Сатанизирания

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Не можеш с потготвените ти писания , че поти е мъж ...

    00:06 19.08.2026

  • 50 Сатана Zi

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Когато „жълтопаветен“ трол открадне конкретен профил (или копира досущ никнейма на разпознаваем проруски коментиращ във форум) и от негово име започне да пише остро, агресивно и фанатично СРЕЩУ Русия, е патологично състоямие,психопатия.
    Затова не пиши от мое име ,че ме излагаш

    00:06 19.08.2026

  • 51 Виц

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    ЕС за 4 години си унищожи икономиката си на 70 %
    От нетен износител , държеше 27 % от световната търговия .
    Сега е на 12 % до края на годината ще удари на10 % а другата година , Африка ще я задмине .
    Аре в гетото да си драскаш графити с ,,Брато,,

    00:08 19.08.2026

  • 52 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име,че ще заровиш някой от близките си , боклук!

    Коментиран от #53

    00:09 19.08.2026

  • 53 Оплаквания -

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Сатана Z":

    При арменският поп нещастник.

    00:13 19.08.2026

  • 54 Зельо бърза

    1 0 Отговор
    За да накара Путин да заличи Украйна колкото се може по -коро.
    До зимата трябва да стане.

    00:19 19.08.2026