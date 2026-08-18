Украйна атакува Москва със стотици дронове

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Украйна атакува района на Москва със стотици дронове. Отново е бил ударен склад на Wildberries. Информация за използвани при нападението британски дронове породи напрежение между Москва и Лондон.

Москва и околностите на руската столица са били подложени на масивна атака с дронове през нощта. Според кмета на Москва Сергей Собянин в нея са участвали 620 дрона. Около 180 от тях са били неутрализирани от противовъздушната отбрана в района на Москва. Работата на летищата в руската столица временно е била преустановена. Собянин не съобщи дали и колко дрона са достигнали целите си, предаде АРД.

Отново е бил ударен склад на Wildberries

83-годишен мъж е загинал, след като дрон е паднал върху имота му. В Московска област има и няколко ранени. Отново е бил ударен склад на логистичния концерн Wildberries. Избухнал е пожар, който междувременно е бил потушен. Украйна обвинява Wildberries, че доставя оборудване на руската армия – включително и компоненти за дронове. Освен това са били повредени жилищни сгради, магазини и електроцентрала, съобщи в Телеграм губернаторът на столичния регион Андрей Воробьов. В Домодедово, където се намира и едно от московските летища, е пламнал склад с лекарства. Там са повредени и няколко жилищни сгради. В други населени места също има щети по гражданската инфраструктура, включително и по едно училище. В град Подолск, на около 40 километра от Москва, трима души са били ранени. А в Ростовска област, Южна Русия, най-малко трима души са загинали, по информация на местните власти. Използвани ли са британски дронове? Междувременно една информация на вестник „Сънди Таймс“ предизвика напрежение между правителствата в Москва и Лондон. Британското издание твърди, че два дрона, произведени от британски компании и доставени на Украйна, са били използвани при нападението срещу военни и промишлени цели в Русия. В отговор руското посолство в Лондон заплаши с „последствия“. Обединеното кралство ще трябва да „понесе отговорност“ за военното сътрудничество с Украйна и да "плати съответната цена“, цитира АРД съобщението на руското представителство. Говорител на британското правителство отхвърли заплахите и подчерта, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна. От началото на руската агресивна война Обединеното кралство стои твърдо на страната на Украйна, припомня още германската обществена медия. Нови руски ракетни атаки срещу Украйна Според информация от Киев, през нощта Русия отново е нанесла удари по Украйна с балистични ракети, планиращи бомби и дронове. Целите са били, наред с другото, столицата Киев, както и индустриалните градове Кременчук и Криви Риг. По данни на украинските власти, при руска ракетна атака в област Харков са загинали най-малко десет души. Русия напоследък засили атаките си с ракети, включително крилати, тъй като украинската армия не разполага с достатъчно съвременни противовъздушни ракети. От повече от четири години Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресивна война. За контраатаки на руска територия Киев използва предимно дронове, но все по-често и крилати ракети, припомня другата голяма обществена медия в Германия ZDF.