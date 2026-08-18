Виктор Орбан в лятна ваканция! Почивка или политически маневри?

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Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обиколи няколко държави след поражението си на произведените през пролетта парламентарни избори в страната, след които загуби властта и премина в опозиция. Първоначално той замина за САЩ, за да гледа мачовете от Световното първенство по футбол, след това пристигна в Сърбия на фестивал за духова музика, а наскоро беше сниман в Хърватия със съпартийци. В унгарското общество се питат дали бившият премиер наистина е просто на почивка, или е зает с политическа дейност.

Световен футбол и световна организация

Унгарският разследващ журналист Саболч Пани от унгарската разследваща медия „Директ 36“ и базирания във Варшава разследващ уебсайт „Vsquare.org“, който през март т.г. публикува материал за връзките между правителството на Орбан и Русия, заяви на личната си интернет страница, че вече като бивш премиер Орбан може би си търси нова работа в международните организации, а посещението му в САЩ преди няколко седмици е положило основите за това. „През последните месеци бившият премиер прецени, че кариерата му във вътрешната политика на Унгария е приключила, така че сега проучва възможните варианти да напусне страната“, заяви разследващият журналист. Според един от източниците на Пани Орбан е обсъждал евентуална позиция във ФИФА с ръководството на организацията, а от друг източник журналистът е научил, че Обран се стреми да получи подкрепата на идеологическите си съюзници – президентите на Аржентина и на САЩ – Хавиер Милей и Доналд Тръмп, за да стане заместник-генерален секретар на ООН.

По-късно в ефира на „Клубрадио“ Пани заяви, че „американските приятели на Виктор Орбан, близки до Тръмп, си блъскат главата как могат да хвърлят спасителен пояс на бившия унгарски премиер“. „Изглежда съвсем ясно, че ако в Унгария започне търсене на отговорност, с бившия премиер ще се свържат представители на прокуратурата. Оттук дойде планът, че трябва да му бъде предоставен някакъв вид дипломатически имунитет. Висока позиция в ООН би била напълно подходяща за целта“, допълни той. Журналистът отбеляза, че мандатът на генералния секретар на ООН изтича в края на годината и има значителни шансове Антонио Гутериш да бъде заменен на поста от аржентинеца Рафаел Гроси (в момента генерален директор на Международната агенция за атомна енергия). „Това е фигура, близка до аржентинския президент Милей, който пристигна тук, за да подкрепи предизборната кампания на ФИДЕС. Така че той би могъл да отвори вратата за Орбан. Разбира се, важно е и членовете на Съвета за сигурност на ООН и големите сили – Китай, Русия, САЩ – да го подкрепят, но както видяхме в кампанията, това вече се е случвало“, напомни Пани.

На свой ред унгарският интернет портал „Портфолио“ обръща внимание, че при всяко положение висок пост във ФИФА би бил значително по-трудна цел за Орбан. На първо място, бившият премиер ще трябва да стане президент или вицепрезидент на Унгарската футболна федерация, за да може да се кандидатира за съвета на ФИФА като унгарски кандидат за заместник на Шандор Чани, а след това ще трябва да получи подкрепата на асоциациите, членки на УЕФА. Чани в момента заема вицепрезидентска позиция в Съвета на ФИФА, а мандатът му изтича през 2027 г.

„Фейк Нюз“ („Фалшиви новини“), или „Патица“, казано на унгарски език!“, така директорът по комуникациите на ФИДЕС Берталан Хаваши започна коментара си по темата за международните назначения на Орбан, предаде унгарското издание „Хети Вилаггаздашаг“.

Сръбска ракия и музика по време на енергийна криза у дома

Въпроси предизвика и посещението на бившия унгарски премиер в Сърбия, където присъства на Фестивала на тромпетистите в Гуча. Фурор предизвика публикувано в социалните мрежи видео с негово участие, на което пие сливова ракия с една от най-емблематичните фигури в сръбската музика – Бобан Маркович.

„В Сърбия има поговорка, че безплатно сиренце има само в капана за мишки, а пътуването до Гуча включва и един по-малко фолклорен финансов детайл“, коментира унгарската разследваща медия „Балк.ху“. Бобан Маркович е един от най-известните тромпетисти на Балканите и е особено популярен в Унгария. Миналата година, когато Орбан беше министър-председател, Националният филмов институт на Унгария подкрепи с близо четвърт милиард форинта (около 700 хил. евро) документален филм за живота на музиканта и връзките му с Унгария. Документалният филм разказва историята на музиката, приятелството и специалната връзка – как Унгария се e превърнала в негов втори дом след Сърбия.

А унгарското англоезично издание „Дейли Нюз Хънгъри“ обръща внимание на компанията на бившия премиер на Унгария. Един от мъжете, придружаващи Орбан, е идентифициран като Оскар Вилаги, словашко-унгарски милиардер и заместник-главен изпълнителен директор на унгарската петролна и газова компания МОЛ („Мадяр Олай“). Вилаги е бивш ръководител на „Словнафт“, словашката рафинерия, собственост на МОЛ, и е мажоритарен собственик на словашкия футболен клуб „ДАК 1904“, базиран в обитавания предимно от етнически унгарци град Дунайска Стреда (Дунасердахез – унг.ез.). Според репортажа Орбан и Вилаги явно са останали свързани въпреки последните политически промени в Унгария. Другият мъж, който върви с Орбан, е идентифициран като архитекта Даниел Тарачки. Тарачки е свързан с изграждането на имението в Хатванпуста на семейство Орбан – имот, който е привлякъл значително политическо и обществено внимание в Унгария, както и с получаването на обществени поръчки, свързани с редица строителни проекти, финансирани с публични средства по време на управлението на Орбан.

Снимките от ваканцията бяха приети негативно в Унгария, отбелязва англоезичното издание „Хунгериън Консърватив“. На фона на рекордните жеги, падналото до исторически нива равнище на Дунав, което спира дейността на АЕЦ „Пакш“, и обявената в цялата страна енергийна извънредна ситуация бившият премиер пие ракия и слуша тромпети в чужбина. Настоящият премиер Петер Мадяр също атакува отсъствието на Орбан по време на национална криза. Той заяви, че лидерът на ФИДЕС не е коментирал пряко кризата, а вместо това „изпраща лакеите си да говорят“, твърдейки, че един лидер на голяма партия би трябвало да призове за национално единство. Междувременно представителите на ФИДЕС атакуват новото правителство за начина, по който се справя с кризата, но аргументите им са очевидно отслабени в отсъствието на Орбан, отбелязва изданието.

Дистанционно стягане на редиците пряко от Хърватия?

През последните години почти не е минавало лято, без поне един унгарски турист да е направил снимка на Виктор Орбан в Хърватия, и тази година не е по-различна, коментира на свой ред унгарският интернет портал „444.ху“. Читатели на изданието са изпратили снимки на Орбан, докато се разхожда в Опатия със съпартийците си от Антал Роган, (nриеман за ръководител на пропагандния апарат на ФИДЕС) и с генералния директор на музея „Дом на терора“ Мария Шмит. Други снимки показват как бившият премиер слиза от черен мерцедес и влиза в ресторант заедно с Роган и Шмит.

Орбан се радваше в Хърватия на гостоприемството на семейство Шмит във вила, чийто едноличен собственик е нейната дъщеря Анна Унгар, отбелязва онлайн изданието „Телекс.ху“. Медията припомня, че Унгар е главен изпълнителен директор на компания за недвижими имоти, която според предишни журналистически разследвания е имала съмнителни връзки с Министерството на земеделието по време на правителството на Орбан.

Мария Шмит беше един от лидерите на вътрешната опозиция на Виктор Орбан след втората му изборна загуба през 2006 г., която настояваше сваленият премиер да предаде ръководството на ФИДЕС, защото партията не можела да спечели избори с него. След завръщането на Орбан на власт няколко години по-късно позицията на Шмит отслабна, но в крайна сметка след време Орбан ѝ прости публично и Шмит, официално историк, стана един от най-големите защитници на режима на Орбан, припомня „Хало Мадяр“.

На свой ред таблоидът „Блик“ отбелязва, че не може да се каже нищо със сигурност за срещата между Орбан, Роган и Шмид, но е напълно вероятно или заедно да са подготвяли новата стратегия на ФИДЕС за есенния политически сезон, или пък Орбан да се е опитвал да стяга редиците в партията след пролетното поражение.

„В съответствие с предишната практика не можем да предоставим информация за частните програми на Виктор Орбан“, отбеляза прессекретарят на ФИДЕС Берталан Хаваши, цитиран от „24.ху“.

Допълнително и премиерът Мадяр остро атакува лидера на ФИДЕС за летните му обиколки. „Виктор Орбан сам и напълно се извади от списъка с релевантни фигури в политическия живот“, заяви министър-председателят, цитиран от „Ориго“.