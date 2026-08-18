Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“, които започнали да получават „тревожни сигнали“ от предавателя на един от лешоядите, който бил под наблюдение.

При претърсване на района експертите от парковата охрана открили три черни лешояда (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), мъртви от отравяне. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, на който е осигурена спешна ветеринарна помощ.

И петте птици са намерени в района на парков участък „Калофер“ – близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. Открити са до труп на крава, в който вероятно е поставена отровата.

Съвместна проверка на терен извършват служителите на ДНП „Централен Балкан“, РПУ Карлово, ОДБХ Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците, както и орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.

Сигнализиран е и Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. Проверява се теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации, както и дали има още загинали животни.

На птиците ще бъде извършена аутопсия, а за такова нарушение се предвижда затвор до 5 г. и глоби до 11 000 евро. Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова експертите оценяват смъртта на петте лешояда като изключително голяма щета за природата.

В пост във фейсбук Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ пишат „Това не е просто загуба на птици. Това е тежък, опустошителен удар срещу цялата българска природозащита. Над 30 години денонощен труд, безсънни нощи, международни усилия и огромна надежда – сринати за броени часове.“