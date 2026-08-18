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Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

18 Август, 2026 22:55 1 013 21

  • национален парк „централен балкан“-
  • лешояди-
  • зелени балкани

Смъртта на птиците е изключително голяма щета за природата

Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“ - 1
Снимка: Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“, които започнали да получават „тревожни сигнали“ от предавателя на един от лешоядите, който бил под наблюдение.

При претърсване на района експертите от парковата охрана открили три черни лешояда (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), мъртви от отравяне. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, на който е осигурена спешна ветеринарна помощ.

И петте птици са намерени в района на парков участък „Калофер“ – близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. Открити са до труп на крава, в който вероятно е поставена отровата.

Съвместна проверка на терен извършват служителите на ДНП „Централен Балкан“, РПУ Карлово, ОДБХ Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците, както и орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.

Сигнализиран е и Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. Проверява се теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации, както и дали има още загинали животни.

На птиците ще бъде извършена аутопсия, а за такова нарушение се предвижда затвор до 5 г. и глоби до 11 000 евро. Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова експертите оценяват смъртта на петте лешояда като изключително голяма щета за природата.

В пост във фейсбук Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ пишат „Това не е просто загуба на птици. Това е тежък, опустошителен удар срещу цялата българска природозащита. Над 30 години денонощен труд, безсънни нощи, международни усилия и огромна надежда – сринати за броени часове.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Държава, в която

    29 2 Отговор
    Процъфтява вандализма не е държава, а резерват за психично болни!

    22:59 18.08.2026

  • 2 Сатана Z

    21 1 Отговор
    А тия,които изсякаха гората, за тях отрова няма ли или лешоядите са я изкълвали по грешка?

    23:09 18.08.2026

  • 3 Морски

    14 2 Отговор
    Промяна на закона и от 5до10години!

    Коментиран от #11

    23:11 18.08.2026

  • 4 Защо

    23 2 Отговор
    Ги тровят, като се хранят само с мърша. На кой пречат ?

    Коментиран от #12

    23:11 18.08.2026

  • 5 Зелени, ама кафяви

    10 1 Отговор
    Вместо пари за пиар и медии вижте каква мърша са яли. От френските примамки за вълци?

    23:13 18.08.2026

  • 6 Егатиии

    8 1 Отговор
    Толкова жалко ,чче няма да има кой да изкълве последните от...БАНГАРАНГИЯ....

    23:14 18.08.2026

  • 7 Милчо

    16 1 Отговор
    Добре де...Най му пречат птиците?Това са уроди,на които нищо не трябва да се прави.Да живеем в мръсотия и мизерия.Влакове им купиха,те ги опитаха на първия ден.Пернишките говедари рушат детски площадки,малолетни убийци- какво повече!?

    23:14 18.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    13 6 Отговор
    Близко е до умът, че зад отравянето стоят НПО, които искат медиен шум и по голямо финансиране от господарите си!
    Горките птици, отровени от хората на ппдб!😨😨😨

    23:17 18.08.2026

  • 9 хмм

    17 2 Отговор
    А възможно ли е кравата да е била отровена и когато лешоядите са яли от месото й да са се отровили? Не ми се вярва целта да са били лешоядите, по-вероятно е да е била кравата, защото срещу всички домашни животни върви акция за унищожението им. При това акцията е финансирана от ЕС. Няма друго обяснения защо в последните години не спират заболяванията сред дребния и едър добитък, които изискват евтаназията им. Кравата, кравата е била целта, защо ни е хубаво краве мляко, сирене и кашкавал, не е ли по-добре да си купуваме имитиращи продукти на същата цена?

    23:17 18.08.2026

  • 10 Костадинов

    2 4 Отговор
    Изглеждат ми на моите ,опитали са пак да тровят Гебрев

    23:20 18.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защото

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Някой селски малоум си е пуснал кравите без надзор, вълците са сдавили някоя и тъпака е сложил отрова в останалата мърша! На татък ти е ясно!

    Коментиран от #18

    23:27 18.08.2026

  • 13 Калоян

    4 2 Отговор
    Предполагам(само предполагам),че целта изобщо не са били лешоядите,а мечките,които докараха в района в такова количество,че станаха повече от туристите.
    Някой стопанин му е писнало да му съсипват животните или кошерите и е предприел кардинални решения.Така , че ,,совите не са това,което са", а и човешкият живот вече струва наполовина един лешоят.

    23:34 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Жорко

    6 1 Отговор
    Нещастници мръсни,за кой ли път,дано се отровите и вие,няма по гадно същество от човешкото,другите животни има пирамида и го правят за да ядат,а при нас за удоволствие,гадна измет!

    23:58 18.08.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Както виждаме изтивачите съдействат на отровителите! Защитават ги!

    00:04 19.08.2026

  • 17 баба вюна

    4 0 Отговор
    Какъв мерзавец трябва да си та да отровиш невинните животинки.Освен това са полезни за природата.Господи прибери си вересиите.Не оставяй това дело ненаказано.Този който е сторил това дано понесе най-жестокото наказание.

    Коментиран от #20

    00:12 19.08.2026

  • 18 Тъ-пак

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защото":

    Вълка не яде мърша! Не е мършояд
    Тия басни ги пиши някъде другаде
    А че птиците са отровени е ясно то и нас не спират да ни тровят във Кауфланд ама явно сме по корави от един лешояд

    00:17 19.08.2026

  • 19 Само Лидл и Кауфланд тровят

    2 0 Отговор
    Точно така лешояда се е хранил с храна от Лидл и Кауфланд и се е натровил

    00:18 19.08.2026

  • 20 Дядо КУРти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "баба вюна":

    Абе невинни...невинни а ма с Пичи мозък...
    Кълват на мърша що им попадне...
    Все лакоми и гладни...
    Не подбират...

    00:20 19.08.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЛЕШОЯДИТЕ СА СИ ЕСТЕСТВЕНИ САНИТАРИ
    ..... ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕПЯТ ?
    ....
    ПРИ ЗОРОАСТРИЗМА Е ИМАЛО СПЕЦИАЛНИ ОГРАДЕНИ ДВОРОВЕ КЪДЕТО СЛАГАТ ТРУПА НА ПОЧИНАЛИЯ НА ОЛТАР И СЛЕД 2-3 СЕДМИЦИ
    ПОГРЕБВАТ ПОЧИСТЕНИТЕ КОСТИ НА УМРЕЛИЯ
    ......
    ГРОБА НА ОРФЕЙ ДО КЪРДЖАЛИ Е СПОРЕД МЕН НЕЩО ПОДОБНО

    00:21 19.08.2026

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