Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“, които започнали да получават „тревожни сигнали“ от предавателя на един от лешоядите, който бил под наблюдение.
При претърсване на района експертите от парковата охрана открили три черни лешояда (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), мъртви от отравяне. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, на който е осигурена спешна ветеринарна помощ.
И петте птици са намерени в района на парков участък „Калофер“ – близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. Открити са до труп на крава, в който вероятно е поставена отровата.
Съвместна проверка на терен извършват служителите на ДНП „Централен Балкан“, РПУ Карлово, ОДБХ Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците, както и орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.
Сигнализиран е и Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. Проверява се теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации, както и дали има още загинали животни.
На птиците ще бъде извършена аутопсия, а за такова нарушение се предвижда затвор до 5 г. и глоби до 11 000 евро. Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова експертите оценяват смъртта на петте лешояда като изключително голяма щета за природата.
В пост във фейсбук Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ пишат „Това не е просто загуба на птици. Това е тежък, опустошителен удар срещу цялата българска природозащита. Над 30 години денонощен труд, безсънни нощи, международни усилия и огромна надежда – сринати за броени часове.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държава, в която
22:59 18.08.2026
2 Сатана Z
23:09 18.08.2026
3 Морски
Коментиран от #11
23:11 18.08.2026
4 Защо
Коментиран от #12
23:11 18.08.2026
5 Зелени, ама кафяви
23:13 18.08.2026
6 Егатиии
23:14 18.08.2026
7 Милчо
23:14 18.08.2026
8 Мдаа!🤔
Горките птици, отровени от хората на ппдб!😨😨😨
23:17 18.08.2026
9 хмм
23:17 18.08.2026
10 Костадинов
23:20 18.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защото
До коментар #4 от "Защо":Някой селски малоум си е пуснал кравите без надзор, вълците са сдавили някоя и тъпака е сложил отрова в останалата мърша! На татък ти е ясно!
Коментиран от #18
23:27 18.08.2026
13 Калоян
Някой стопанин му е писнало да му съсипват животните или кошерите и е предприел кардинални решения.Така , че ,,совите не са това,което са", а и човешкият живот вече струва наполовина един лешоят.
23:34 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Жорко
23:58 18.08.2026
16 ДрайвингПлежър
00:04 19.08.2026
17 баба вюна
Коментиран от #20
00:12 19.08.2026
18 Тъ-пак
До коментар #12 от "Защото":Вълка не яде мърша! Не е мършояд
Тия басни ги пиши някъде другаде
А че птиците са отровени е ясно то и нас не спират да ни тровят във Кауфланд ама явно сме по корави от един лешояд
00:17 19.08.2026
19 Само Лидл и Кауфланд тровят
00:18 19.08.2026
20 Дядо КУРти
До коментар #17 от "баба вюна":Абе невинни...невинни а ма с Пичи мозък...
Кълват на мърша що им попадне...
Все лакоми и гладни...
Не подбират...
00:20 19.08.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕПЯТ ?
....
ПРИ ЗОРОАСТРИЗМА Е ИМАЛО СПЕЦИАЛНИ ОГРАДЕНИ ДВОРОВЕ КЪДЕТО СЛАГАТ ТРУПА НА ПОЧИНАЛИЯ НА ОЛТАР И СЛЕД 2-3 СЕДМИЦИ
ПОГРЕБВАТ ПОЧИСТЕНИТЕ КОСТИ НА УМРЕЛИЯ
......
ГРОБА НА ОРФЕЙ ДО КЪРДЖАЛИ Е СПОРЕД МЕН НЕЩО ПОДОБНО
00:21 19.08.2026