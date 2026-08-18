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Важните новини във ФАКТИ на 18.08.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 18.08.2026 г.

18 Август, 2026 23:30 485 2

  • миии-
  • национален парк „централен балкан“-
  • гастроентеролог-
  • георги кузев-
  • антидрон системи-
  • български вик холдинг

България е отворена за японския бизнес, каза вицепремиерът Пулев

Важните новини във ФАКТИ на 18.08.2026 г. - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Български и японски компании обединяват усилия за разработване на дронове

България е отворена за японския бизнес. Искаме ускорено индустриално сътрудничество с Япония. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на японска бизнес делегация, която е на официална визита в България. Делегацията е ръководена от г-н Фукуширо Нукага, японски държавник, бивш министър на финансите и бивш председател на Камарата на представителите на Япония.

Откриха отровени 5 лешояда в Национален парк „Централен Балкан“

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“, които започнали да получават „тревожни сигнали“ от предавателя на един от лешоядите, който бил под наблюдение.

Детските гастроентеролози у нас са само 17

Без детски гастроентeролози и нефролози са областите в почти цяла България. По данни от Националната здравноинформационна система едва 39-ма души в страната са придобили тези специалности. Те практикуват основно в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, съобщава БНТ.

Работят с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, не всички съдействали

„Получих информация от социалните служби за случая на Младежки хълм, за да преценим какви дългосрочни мерки трябва да се предприемат по отношение на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и как се работи със семействата на тези деца, работи ли се с техните братя и сестри, има ли проблеми в семействата, как можем да помогнем на родителите и на другите деца“. Това каза социалният министър Наталия Ефремова при посещението си в Пловдив, след като извърши проверка в социалните служби заради убийството на Георги Кузев.

Дават антидрон системите на военна полиция

Новите две антидрон системи, които ще защитават територията на България, ще бъдат дадени на "Военна полиция", обясниха за Нова тв от ресорното министерство. В понеделник стана ясно, че те вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Шишков: Ясно е къде изтича водата, въпросът е къде са изтичали парите

„Поискал съм справка за това какви договори са подписвани извън преките им задължения, защото искаме да видим къде са изтичали парите. Водата е ясно къде изтича. Въпросът сега е и парите къде са изтичали.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос от медии за прокуратура ли са ВиК дружествата в страната. И обяви, че предстои пресконференция, на която ще бъде представена информация за „течове“ през „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с покупката на електричество.


България
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  • 1 Праз

    0 0 Отговор
    Леле, нашия как стърчи над цялата група , сигурно мама и тати са го хранилис праз.

    00:25 19.08.2026

  • 2 лапачев от хранилката

    0 0 Отговор
    тоз човечец с две глави над джапанките
    може да има и яка кьор софра щом
    България е отворена за японския бизнес и за сульо и пульо

    00:38 19.08.2026

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