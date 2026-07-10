Огнян Минчев: Тревожното е че не знаем срещу какво е дадено „замразяването“ с „Боташ“

Отношенията с Турция са от ключово значение за поставянето на България на геополитическата карта на Балканите - и в по-широкия контекст на Източна Европа. Договорът с Боташ, наложен по неизвестен за нас начин на едно служебно правителство създаде огромно преимущество за Анкара да лансира и да постига своите цели в партньорството с България. При срещата на Радев с Ердоган Боташ е бил "замразен" за 15 месеца. Ние не знаем какво точно означава това, но по-тревожното е, че не знаем срещу какво - срещу какви отстъпки от българска страна е получено съгласието на турския президент за това "замразяване". Какви са интересите на Труция и на България в необходимия процес на разширяващо се двустранно сътрудничество?
Турция се превърна в кръстопът - "хъб" на енергийни потоци, оползотворявайки както неизбежното от географска гл. точка транзитиране на азерските въглеводороди по посока Европа, така и потоците от природен газ от Русия, която е под санкции и има нужда да "маскира" суровината като нечия друга собственост. През Турция преминават и ще преминават разширяващи се потоци от нефт и газ от Близкия изток в западно направление. Затова Анкара се нуждае от дъгосрочни споразумения с България за увеличаване на потоците въглеводороди през българска територия към Европа, които - за предпочитане - да са свързани с придобиване на българска транзитираща инфраструктура. Ние отново се изправяме пред казус, с който трябваше да се справим при натиска от Газпром през 90-те години, насочен към придобиване на газовата ни инфраструктура чрез "Топенерджи". Този път - със "силни аргументи" от страна на Анкара, разполагаща с договора с Боташ като средство за натиск.
Засега нямаме достоверна публична информация за актуализираните турски интереси в двустранните отношения, но доколкото може да се вярва на попупублични източници - Анкара се интересува от придобиване (под някаква форма) на Нефтохим-а, желае концесионирането на магистрала Черно море, която е част от ключов инфраструктурен коридор с високо отбранително и геостратегическо значение през Балканите, Турция желае да заеме ролята на ексклузивен снабдител на България с енергоресурси в широк спектър - включително авиационен бензин за обслужване на бойната и логистична авиация на НАТО на българска територия и на Балканите. Доколко тези претенции са наистина актуални ще можем да разберем тогава, когато Анкара и София дадат някаква публична информация по въпроса.
В дългосрочните интереси на София и на Анкара има както сфери, в които двустранното сътрудничество носи значими ползи и на двете страни, така и сфери, в които София трябва много внимателно да преценява спецификата на своя дългосрочен стратегически интерес. Турция иска да бъде овластен "хъб" - кръстопът на максимално концентрирани енергийни и стратегически коридори. България иска да се възползва от своето централно географско разположение на Балканите за да бъде също "хъб" както в енергийната сфера, така и в логистиката на транспорта, на отбраната на НАТО и на стратегическите баланси както между страните в региона, така и между големите играчи, които се борят за влияние и контрол върху него - включително и Турция. Затова целта на Анкара е максимално "всмукване" на българския географски и стратегически ресурс в сферата на влияние и контрол на Турция - т.е превръщане на България в транзитна, но безгласна територия под контрола на турския стратегически интерес, съперничещ си с други стратегически интереси в региона и в неговия по-общирен контекст.
Притеснително е доколко настоящото управление на България начело с Румен Радев притежава капацитет - политически, интелектуален и волеви - за да защити дългосрочния български национален интерес в необходимото разрастване на двустранното сътрудничество с Турция. Кое ни кара да се съмняваме в наличието на подобен капацитет на Дондуков? Преди всичко факта, че познаваме Радев от 10 години, знаем възгледите му, степента на компетентност, с която разполага, както и степента на зависимост - лична политическа зависимост от фактори, които са играли полупублично ролята на негови ментори в полза на небългарски (меко казано) интереси... Най-сериозният аргумент за нашите съмнения по въпроса за това дали Радев може да защити и да пласира българския интерес в разговорите с Анкара се нарича "договор с Боташ". "Замразен" или не, този договор ни показва смайващата готовност на Радев и групичката около него да се подписват с лекота - безотговорно под документи с драматично важно и дългосрочно значение за страната ни.
В този смисъл, тревожно важно е да разберем доколко "замразяването" на Боташ е добра новина, или е индикатор за разрастващ се турски натиск върху българската държава да направи концесии със своя стратегически интерес в полза на стратегическите цели на Анкара и в посока превръщане на българския национален ресурс в инертно притежание на регионалната голяма сила на Балканите?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как да не знаем
Коментиран от #7
16:02 10.07.2026
2 Българин
Коментиран от #8
16:03 10.07.2026
3 провинциалист
16:05 10.07.2026
4 Абе
16:08 10.07.2026
5 Дзак
16:17 10.07.2026
6 поредните неможачи
Две години изпълнението на сделката (според президента) беше печеливша, но редовното правителство не желаело да я ползва, а сега и експрезидента също не желае.
16:18 10.07.2026
7 Не мисля така
До коментар #1 от "Как да не знаем":Мисля че за почва с Г понеже всички са едно дето започва със З.
16:20 10.07.2026
8 прехласнат
До коментар #2 от "Българин":много сме блгодарни на бащицата РР, че ни осигурява мир срещу скромните половин милион за денонощие васалски данък на турската държава.
16:21 10.07.2026
9 Най после
16:26 10.07.2026
10 Пълни глупости от Турция не зависи нищо
16:33 10.07.2026
11 Баба Гошка
16:35 10.07.2026
12 Не отва е тревожно!
Коментиран от #16, #17
16:41 10.07.2026
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:47 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Без име
16:49 10.07.2026
16 Полека
До коментар #12 от "Не отва е тревожно!":Всички до един или само един? Т.е. ти!
16:51 10.07.2026
17 Хмм
До коментар #12 от "Не отва е тревожно!":ами излизайте, с минчев начело
16:58 10.07.2026