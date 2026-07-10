Новини
Мнения »
Огнян Минчев: Тревожното е че не знаем срещу какво е дадено „замразяването“ с „Боташ“

Огнян Минчев: Тревожното е че не знаем срещу какво е дадено „замразяването“ с „Боташ“

10 Юли, 2026 16:00 581 17

  • боташ-
  • договор-
  • турция-
  • българия-
  • природен газ

Отношенията с Турция са от ключово значение за поставянето на България на геополитическата карта на Балканите - и в по-широкия контекст на Източна Европа

Огнян Минчев: Тревожното е че не знаем срещу какво е дадено „замразяването“ с „Боташ“ - 1
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отношенията с Турция са от ключово значение за поставянето на България на геополитическата карта на Балканите - и в по-широкия контекст на Източна Европа. Договорът с Боташ, наложен по неизвестен за нас начин на едно служебно правителство създаде огромно преимущество за Анкара да лансира и да постига своите цели в партньорството с България. При срещата на Радев с Ердоган Боташ е бил "замразен" за 15 месеца. Ние не знаем какво точно означава това, но по-тревожното е, че не знаем срещу какво - срещу какви отстъпки от българска страна е получено съгласието на турския президент за това "замразяване". Какви са интересите на Труция и на България в необходимия процес на разширяващо се двустранно сътрудничество?

Турция се превърна в кръстопът - "хъб" на енергийни потоци, оползотворявайки както неизбежното от географска гл. точка транзитиране на азерските въглеводороди по посока Европа, така и потоците от природен газ от Русия, която е под санкции и има нужда да "маскира" суровината като нечия друга собственост. През Турция преминават и ще преминават разширяващи се потоци от нефт и газ от Близкия изток в западно направление. Затова Анкара се нуждае от дъгосрочни споразумения с България за увеличаване на потоците въглеводороди през българска територия към Европа, които - за предпочитане - да са свързани с придобиване на българска транзитираща инфраструктура. Ние отново се изправяме пред казус, с който трябваше да се справим при натиска от Газпром през 90-те години, насочен към придобиване на газовата ни инфраструктура чрез "Топенерджи". Този път - със "силни аргументи" от страна на Анкара, разполагаща с договора с Боташ като средство за натиск.

Засега нямаме достоверна публична информация за актуализираните турски интереси в двустранните отношения, но доколкото може да се вярва на попупублични източници - Анкара се интересува от придобиване (под някаква форма) на Нефтохим-а, желае концесионирането на магистрала Черно море, която е част от ключов инфраструктурен коридор с високо отбранително и геостратегическо значение през Балканите, Турция желае да заеме ролята на ексклузивен снабдител на България с енергоресурси в широк спектър - включително авиационен бензин за обслужване на бойната и логистична авиация на НАТО на българска територия и на Балканите. Доколко тези претенции са наистина актуални ще можем да разберем тогава, когато Анкара и София дадат някаква публична информация по въпроса.

В дългосрочните интереси на София и на Анкара има както сфери, в които двустранното сътрудничество носи значими ползи и на двете страни, така и сфери, в които София трябва много внимателно да преценява спецификата на своя дългосрочен стратегически интерес. Турция иска да бъде овластен "хъб" - кръстопът на максимално концентрирани енергийни и стратегически коридори. България иска да се възползва от своето централно географско разположение на Балканите за да бъде също "хъб" както в енергийната сфера, така и в логистиката на транспорта, на отбраната на НАТО и на стратегическите баланси както между страните в региона, така и между големите играчи, които се борят за влияние и контрол върху него - включително и Турция. Затова целта на Анкара е максимално "всмукване" на българския географски и стратегически ресурс в сферата на влияние и контрол на Турция - т.е превръщане на България в транзитна, но безгласна територия под контрола на турския стратегически интерес, съперничещ си с други стратегически интереси в региона и в неговия по-общирен контекст.

Притеснително е доколко настоящото управление на България начело с Румен Радев притежава капацитет - политически, интелектуален и волеви - за да защити дългосрочния български национален интерес в необходимото разрастване на двустранното сътрудничество с Турция. Кое ни кара да се съмняваме в наличието на подобен капацитет на Дондуков? Преди всичко факта, че познаваме Радев от 10 години, знаем възгледите му, степента на компетентност, с която разполага, както и степента на зависимост - лична политическа зависимост от фактори, които са играли полупублично ролята на негови ментори в полза на небългарски (меко казано) интереси... Най-сериозният аргумент за нашите съмнения по въпроса за това дали Радев може да защити и да пласира българския интерес в разговорите с Анкара се нарича "договор с Боташ". "Замразен" или не, този договор ни показва смайващата готовност на Радев и групичката около него да се подписват с лекота - безотговорно под документи с драматично важно и дългосрочно значение за страната ни.

В този смисъл, тревожно важно е да разберем доколко "замразяването" на Боташ е добра новина, или е индикатор за разрастващ се турски натиск върху българската държава да направи концесии със своя стратегически интерес в полза на стратегическите цели на Анкара и в посока превръщане на българския национален ресурс в инертно притежание на регионалната голяма сила на Балканите?


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как да не знаем

    8 0 Отговор
    Знаем - започва с Д

    Коментиран от #7

    16:02 10.07.2026

  • 2 Българин

    2 9 Отговор
    Срещу гаранции за мир! Ако не даваме на Турция и Ердоган каквоискат, то ще получим Делиорманска Пролет и Анадолски Аскер във Филибе! С тези споразумения, Радев ни осигурява мир!

    Коментиран от #8

    16:03 10.07.2026

  • 3 провинциалист

    14 1 Отговор
    Огнянчо, на влизане в НАТО дадохме всичко и хванахме палците, сега какво те притеснява?

    16:05 10.07.2026

  • 4 Абе

    7 4 Отговор
    Не е по симпатия ! И протокола скрит покрит , да не видят хората мизериите ! Всичко подмолно и унизително за гражданите !

    16:08 10.07.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    А корабите сгъстен газ още плават на един линей разстояние към България?

    16:17 10.07.2026

  • 6 поредните неможачи

    4 4 Отговор
    Какво е договорено срещу замразяването на договора с Боташ, ще разберем по-късно по непряк начин.
    Две години изпълнението на сделката (според президента) беше печеливша, но редовното правителство не желаело да я ползва, а сега и експрезидента също не желае.

    16:18 10.07.2026

  • 7 Не мисля така

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как да не знаем":

    Мисля че за почва с Г понеже всички са едно дето започва със З.

    16:20 10.07.2026

  • 8 прехласнат

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    много сме блгодарни на бащицата РР, че ни осигурява мир срещу скромните половин милион за денонощие васалски данък на турската държава.

    16:21 10.07.2026

  • 9 Най после

    3 3 Отговор
    Сменете "философите- политолози", че вечно мислят ретроградно, щом техният хранител не е на власт и всичко е черно....

    16:26 10.07.2026

  • 10 Пълни глупости от Турция не зависи нищо

    2 0 Отговор
    България може сама обаче политиците са продажни предатели на родината та дори има в парламента депутати който не са българи

    16:33 10.07.2026

  • 11 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Срещу 500 избирателни секции в Туррцция (предателля веднага задейства избирателния закон, за да изпълни подписаното. Нищо, че има мнозинство и още почти 4 години до общи избори. И машинно манипулируемо гла Дуване. Също така 100 години безплатна вода за туррските зеленчукопеоизводители, а нашите - тотално унищщожаване, да не конкурираме коммшиите. Също така безплатно ползване на нашата пътна мрежа от туррските тиррове и безплатна 100 годишна концесия за магистрала черно море - каквито и да е пътни такси да облагат, за тях да са за векк!

    16:35 10.07.2026

  • 12 Не отва е тревожно!

    0 4 Отговор
    Тревожно е, госопдин Минчев, че все още не сме излезли всички, всички българи до един на масов протест и не сме поискали обяснение от фатмака - селяндур от Славяново, който с измами и лъжи "спечели" и двата си мандата, с измами и лъжи спечили и тези избори! Да не говорим каква гадна и мръсна подлога е на кремълски язлодей и масов убиец! Ами, излизаме всички на протест, изкарваме фатмака от Министерския съвет, сваляме му гащите и... един по един, докато му разпорим зад---ка!

    Коментиран от #16, #17

    16:41 10.07.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Замразяването на Боташ е в замяна на това политолозите да консумират краставици от Турция.

    16:47 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Без име

    0 0 Отговор
    Летища. Тоя пък как не разбрал.

    16:49 10.07.2026

  • 16 Полека

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не отва е тревожно!":

    Всички до един или само един? Т.е. ти!

    16:51 10.07.2026

  • 17 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не отва е тревожно!":

    ами излизайте, с минчев начело

    16:58 10.07.2026