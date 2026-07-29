Войната в Украйна: скритото послание на Путин към Европа

Коментар на Евгений Дайнов:
Малко след началото на войната в Украйна от някаква медия питаха дългогодишен американски дипломат, преговарял с руснаците още от времето на СССР: "Как да разберем кога едно руско официално лице лъже?". Отговорът: "Руско официално лице говори? Значи лъже".
Руски официални лица лъжат от столетия и правят това дори тогава, когато няма да имат повече полза от лъжата, отколкото от истината. И все пак лъжат. Това обаче не означава, че не е възможно човек да разбере какво всъщност мисли и възнамерява да прави лъжещият руснак. Има си методи за декодиране.
Кой започна войната в Украйна
Самият Путин може да бъде посочен като пример. Да видим какво разбрахме тия дни от пороя лъжи, които той отново избълва под мотото „не сме започвали никаква война в Украйна“. Тезата, разбира се, е същата още от 2007 година насам: НАТО бил обещал на Москва да не се разширява на изток, а после пактът непрекъснато правел точно това: „Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна… И ни принудиха да започнем специалната военна операция."
"Обещаха ни навремето - на Михаил Сергеевич Горбачов - че няма да разширяват НАТО. Резултатът - едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността."
Отбелязваме връщането на руския президент към хулиганския жаргон, който той направи навремето модерен, и продължаваме: "Така наречените победители в Студената война - не само САЩ, а целият колективен Запад - решиха, че трябва нещо да поправят: защо Русия, вече не СССР, а Русия, която е загубила значителен потенциал, да се ползва със същите блага като страна победителка във Втората световна война."
След това, продължава Путин, западните страни "започнаха да променят правилата, и то веднага… Спомнете си събитията в Югославия".
Имало ли е обещание, направено пред Горбачов?
Преди да видим какво всъщност ни съобщава този човек, нека да разплетем лъжите. Няма и никога не е имало "западно" обещание към съветския президент Горбачов НАТО да не "се разширява на изток". Самият Горбачов казва през октомври 2014 година (когато руснаците вече са нахлули в Крим и Донбас): "Въпросът с разширяването на НАТО не беше обсъждан изобщо, никой не го поставяше по онова време… Обсъждахме (т.е. с американската администрация) военните структури на НАТО да не навлизат на територията на тогавашната Германска демократична република (т.е. Източна Германия) след обединението на Германия… Всички направихме всичко възможно и необходимо, за да облечем в документи това политическо задължение. И то бе спазено".
В единствения документ от септември 1990 г., подписан от „Запада“ и Русия по повод разширяването на НАТО, е записано следното: "След като се изтеглят съветските войски, германските войски, придадени към НАТО, ще могат да бъдат разполагани на територията на бившата ГДР, но чуждестранни сили и ядрени оръжия няма да бъдат разполагани там".
Това е. Толкоз. Всичко друго са обичайните руски лъжи, целящи да представят Русия като постоянно лъгана от Запада държава. Не знам към каква точно предходна лъжа реферира оня ден Путин, като обвини Запада за разпадането на Югославия, но всеки помни: гражданските войни, довели до разпада, бяха започнати от тогавашния приятел на Москва Слободан Милошевич, който нападна всички останали югославски републики освен Черна гора.
Не, Западът не е искал да ликвидира Русия, а оказваше помощ на гладуващите
Опашата лъжа е общото положение, което е догма за цялото руско началство, че след разпада на СССР и края на Студената война Западът бил искал да ликвидира остатъчна Русия. Истината е точно обратната.
Както всеки път, започвайки още от 19-и век, когато собствената глупост на руските управници вкарва страната в гладна криза, САЩ още през февруари 1992 година обявяват операция „Даваме надежда“ (Provide Hope) за изхранване на гладуващия руски народ. През Атлантика към Русия летят стотици американски военни самолети, натоварени с храни и лекарства за Русия. Не след дълго в операцията се включва цяла Западна Европа. „Колективният Запад“ стоварва в Русия десетки хиляди тонове храни и лекарства до края на операцията през септември 1994 година.
Така спасил и стабилизирал Русия, след това Западът направи всичко възможно, за да я приобщи към цивилизованите страни. Покани я в клуба на най-богатите - формата Г-7, както и в Световната търговска организация. Включи я в световния банков обмен. Започна преговори за включване на Русия в ЕС и я пусна в НАТО в рамките на Северноатлантическия съвет за сътрудничество.
Отговорът на Путин дойде през 2007 година в речта му на Конференцията за сигурност в Мюнхен, в която той обвини САЩ в намеса в руските работи и в неспазване на международните закони – именно САЩ, които направиха всичко възможно да включат Русия в обхвата на тези закони…
Такава беше волята на държавите, изпитали хищния нрав на Русия
Да, от 1999 година натам все повече бивши подчинени на Москва държави, добили своята независимост от Кремъл, се включваха в НАТО – въпреки огромната съпротива вътре в НАТО. Кои бяха тези страни? Граничещите с Русия. Защо поискаха да са в НАТО? Защото, за разлика от умните глави във Вашингтон, Париж и Лондон, те от столетия бяха изпитвали на гърба си хищния нрав на Русия и знаеха, че мечката може в момента да е проскубана, но след като заглади косъма, отново ще се озъби.
Това нито един руснак – официален или не – не може да разбере. Не може да си представи, че по-малки от Русия съседни държави биха могли да имат собствена воля и да вземат собствени решения. Самите те живеят в полуфеодално общество, в което никой не е независим в решенията си, затова и не могат си представят, че източните им съседи не изпълняват заповеди на „големия брат“ – на „колективния Запад“. Идеята за национален суверенитет е напълно неразбираема, както и идеята за свобода на словото или за разделение на властите, например. В това отношение Путин е изразител на цялата убогост на руската политическа култура.
Посланието на Путин
Да се върнем там, откъдето започнахме. В тия Путинови лъжи е заровено послание: той ни съобщава какво възнамерява да прави (с нас, европейските държави близо до неговата граница). Това послание е израз на онзи основен, определящ идентичността принцип, който се крие в най-дълбокото дъно на руската душевност: за перманентна война.
Обяснявам. Преди да нахлуе в Украйна Путин неколкократно и предизвикателно заповядваше на НАТО да „се изтегли обратно към границите си от времето преди първите източноевропейски държави да влязат в Алианса. Намерението беше очевидно. Страните от Източна Европа, които според него са неспособни сами да си вземат решенията, е трябвало да бъдат изтръгнати от чадъра на „колективния Запад“ и върнати обратно към подчинение на Москва. Когато това не се случи, руснаците решиха да действат с военна сила. Нахлуха в Украйна под фанфарите на собствената си пропаганда, която обещаваше бързо покоряване на цяла Европа „до Лисабон“. Украйна просто беше първа в тази поредица, тъй като беше смятана за най-слаба – „в Киев до три дни“.
Трите дни вече отиват към пет години, но задайте си следния въпрос: след като се оказа, че Русия е трупала огромни военни и финансови запаси в продължение на 20 години, а смяташе да прекърши Украйна за три дни – за какво са ѝ били необходими тези запаси? Отговор: за да имат достатъчно, та да свършат останалата част от работата си. След Украйна да превземат балтийските държави на север и балканските – на юг, в операция тип „големи клещи“. А после, както е според съветската военна доктрина, да ударят в центъра – Полша, Словакия и нататък.
Каква е реалността?
Сякаш това ни каза отново Путин оня ден, когато обвини "разширяването на НАТО" за войната в Украйна: тази война няма да спре никога, докато НАТО не "се изтегли" от Централна и Източна Европа. Това е в главата на Путин. Какво ще се случи в реалността? Украинците накараха Русия да похарчи всичките запаси, които трупаше, за да превземе Европа. Руската мечка отново е проскубана и отслабена. Когато започне неизбежният руски глад, „колективният Запад“ отново ще храни гладните руснаци, които отново ще го мразят, докато му ядат консервите и пият аспирините.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Къде ли си се търкалял под масите в това време...?!
23:04 29.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦃🦃🦃🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #23
23:05 29.07.2026
3 Гена Дайнов
Коментиран от #12
23:05 29.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Умрел руснак
23:09 29.07.2026
6 Иван Бедров
23:09 29.07.2026
7 Слабо, Дайнов
Коментиран от #24
23:09 29.07.2026
8 az СВО Победа 81
Дайнов, какъв евроатлантик си?
Лъжеевроатлантик! 🤣
Коментиран от #13, #16
23:10 29.07.2026
9 Абе тоя от какво
На мен и онлайн ми мирише.
Коментиран от #51
23:10 29.07.2026
10 Стратегическата грешка на Запада е,
А след това Меркел даде 7 трилиона евро на Путин да си прави ракети!
Коментиран от #28
23:10 29.07.2026
11 гост
Коментиран от #21
23:10 29.07.2026
12 Паа...
До коментар #3 от "Гена Дайнов":Това требе некой по къркан от него да му плаща!
Ма те, са те това не ми дава мира - кой мое а кърка повече от Дайнов?
23:11 29.07.2026
13 Тоя ако го закарат на фронта
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":ще ги задуши всичките, и уркаинци и руснаци. И дроновете ще започнат да падат сами.
23:11 29.07.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #29
23:11 29.07.2026
15 Руснаците яко ни прецакаха!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
23:12 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не напразно на Путин краката са къси
Бързо излиза на яве Путин и компания
23:13 29.07.2026
19 az СВО Победа 81
23:13 29.07.2026
20 Ха ха
23:13 29.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Казанлък
23:14 29.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хм...
До коментар #7 от "Слабо, Дайнов":За щастие имаш дачков, истински мислител.
23:14 29.07.2026
25 Само гладът
23:14 29.07.2026
26 Рижавата
23:15 29.07.2026
27 Бат Вальо
Коментиран от #34
23:15 29.07.2026
28 Урсулата
До коментар #10 от "Стратегическата грешка на Запада е,":Сега маскалите ще ми ядат дъртата минжжа.
23:15 29.07.2026
29 По-добре измислете
До коментар #14 от "Mими Кучева🐕🦺":шампоан, приложим в случая, ако измислите ще сте номер 1, по-добър т всички други.
Оня академика, дет прилича на кокоша задница май е специалист по това.
23:15 29.07.2026
30 Съдията
23:16 29.07.2026
31 Русодебил
23:16 29.07.2026
32 гост
Коментиран от #35, #38
23:16 29.07.2026
33 Браво
23:18 29.07.2026
34 Легай бе дъртият😄
До коментар #27 от "Бат Вальо":😂😂😂😂😂😂
23:20 29.07.2026
35 Съдията
До коментар #32 от "гост":Ако руснаците не бяха отворили втори фронт в Манджурия, японците и до днес нямаше да са се предали. Чети малко история, стига си гледал фейковете по Хистори Ченъл. Има много интересни японски мемоари по въпроса.
Коментиран от #44
23:21 29.07.2026
36 скритото послание
🤡🤡🤡
23:21 29.07.2026
37 Путин дълбоко го пое!
Чакаме и Украйна!
Коментиран от #42
23:22 29.07.2026
38 Прости им
До коментар #32 от "гост":гост - енино, те не четат и нямат доблестта да са обективни
23:23 29.07.2026
39 DW смърди
Виждал съм с очите си публикувани стенограми от разговори на Горбачов с Митеран и Кол и там си има едно към едно обещанието. което уж не е давано!
Западняците си знаят, но се правят на пръднали в автобус. Истината не може да бъде скрита, виновните ще си носят последствията...
Коментиран от #46
23:24 29.07.2026
40 Тръмп пак ще доставя Хаймърси!
Коментиран от #47
23:25 29.07.2026
41 Тука има един дебил, дето мрази DW
Коментиран от #45
23:26 29.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дилъра на Брюкселския Наратив
Когато Даганчо ритне Стоянчо , учителката хващаше агресивното хлапе за ухото и питаше :
Даганчо , я кажи защо риташ Стоянчо , кажи защо?
Защото ме блъска , плюе по мен и ме боде с пергела.
Всяка агресия предполага наличието на някаква първопричина. Но това е неправилен наратив , защото обслужва Путин .
Правилният наратив - официален и задължителен , спуснат от Е. Комисия е : Путин е агресор, който пръв , при това не провокирано започна войната. И ние въобще не трябва да му задаваме въпросът ЗАЩО? Очевидно защото в отговора ще се има и причини които въобще не трябва да получат гласност.
Без да питат " умните и красивите и кресливите" разпространяват
" истината" - Без никаква предварително провокирана причина.
А Дайнов априори знае истината - "Руско официално лице говори? Значи лъже".
23:27 29.07.2026
44 Хирошима
До коментар #35 от "Съдията":и Нагасаки оформиха решението на японците. Впрочем къде точно те подписаха капитулацията си и защо?
23:28 29.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Що квичиш?
До коментар #39 от "DW смърди":За пари ли?
Коментиран от #49
23:29 29.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нешанъл Жеографик
Коментиран от #52
23:31 29.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Из падмасковие
23:34 29.07.2026
51 Въпрос на Ген
До коментар #9 от "Абе тоя от какво":Дори и да не е пил и да не е пафкал ганджа , Дайнов винаги така си мирише.
23:34 29.07.2026
52 Десет
До коментар #48 от "Нешанъл Жеографик":лайка
23:37 29.07.2026
53 А50
23:40 29.07.2026
54 Мръсен лъжец,
И ти ще си намериш майстора!
Коментиран от #59
23:41 29.07.2026
55 А50
23:42 29.07.2026
56 Не се карайте копейки и евроатлантици
Да благодарим на бог, че не сме съседна на Русия страна!
23:43 29.07.2026
57 Архимандрисанрит Бибиян
23:46 29.07.2026
58 Госпожа Пескова
23:48 29.07.2026
59 Що квичиш?
До коментар #54 от "Мръсен лъжец,":За пари ли?
23:52 29.07.2026
60 1234
Твърдението му, че „няма и никога не е имало“ никакви уверения за неразширяване на НАТО, е манипулативно. Вярното е, че няма подписан договор, забраняващ бъдещото разширяване на НАТО към цяла Източна Европа. Но има документирани политически уверения, давани на съветското ръководство през 1990–1991 г. Спорът е за техния обхват и правна сила, а не дали изобщо са съществували. Дайнов заличава тази разлика, защото тя разваля удобната му схема „руснак говори - значи лъже“.
Също толкова невярно е твърдението, че Милошевич „нападнал всички останали югославски републики“. Македония например се отделя мирно. А когато Путин говори за Югославия, очевидно има предвид и бомбардировките на НАТО от 1999 г. без предварителна санкция на Съвета за сигурност. Човек може да защитава тази интервенция, но да се преструва, че не разбира препратката, е евтин публицистичен номер.
23:54 29.07.2026
61 ?????
Да се знае.
Щото тук едва ли ще го обявят
Коментиран от #69
23:58 29.07.2026
62 да добавя
23:59 29.07.2026
63 годо
00:00 30.07.2026
64 1234
Особено нелепо е твърдението, че държавите, присъединили се към НАТО след 1999 г., били главно страни, граничещи с Русия. Чехия, Унгария, България, Румъния, Словакия и Словения не граничат с Русия. Географията отново е пожертвана в името на лозунга.
След това Дайнов окончателно напуска територията на анализа и започва да разсъждава за „руската душевност“, в която била заложена вечната война. Според него руснаците като народ не разбирали суверенитет, свобода на словото и разделение на властите. Това вече не е критика към Путин или към руската държава, а примитивна колективна присъда над цял народ.
Фантазията му, че Русия е натрупала резервите си, за да завладее Балтика, Балканите, Полша и половин Европа, също не е подкрепена с никакви доказателства. Още по-комично е твърдението, че Русия вече била „похарчила всичките си запаси“ и скоро неизбежно щял да настъпи глад. Това не е икономически анализ, а злорадстващо пожелание.
00:02 30.07.2026
65 Като гледам коментарите,
00:04 30.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Дойче веле не се напъвайте с лъжите!
00:08 30.07.2026
69 Крайцера Москва
До коментар #61 от "?????":Ватенките брош ли ги????
00:13 30.07.2026
70 Шест ракии
00:15 30.07.2026