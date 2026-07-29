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Войната в Украйна: скритото послание на Путин към Европа
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: скритото послание на Путин към Европа

29 Юли, 2026 23:01 1 283 70

  • евгений дайнов-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война по пътищата-
  • ссср

Путин твърди, че "колективният Запад" и "разширяването на НАТО" на изток са виновни за войната в Украйна. В тази негова лъжа обаче е заровено и едно скрито послание.

Войната в Украйна: скритото послание на Путин към Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

Малко след началото на войната в Украйна от някаква медия питаха дългогодишен американски дипломат, преговарял с руснаците още от времето на СССР: "Как да разберем кога едно руско официално лице лъже?". Отговорът: "Руско официално лице говори? Значи лъже".

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Руски официални лица лъжат от столетия и правят това дори тогава, когато няма да имат повече полза от лъжата, отколкото от истината. И все пак лъжат. Това обаче не означава, че не е възможно човек да разбере какво всъщност мисли и възнамерява да прави лъжещият руснак. Има си методи за декодиране.

Кой започна войната в Украйна

Самият Путин може да бъде посочен като пример. Да видим какво разбрахме тия дни от пороя лъжи, които той отново избълва под мотото „не сме започвали никаква война в Украйна“. Тезата, разбира се, е същата още от 2007 година насам: НАТО бил обещал на Москва да не се разширява на изток, а после пактът непрекъснато правел точно това: „Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна… И ни принудиха да започнем специалната военна операция."

"Обещаха ни навремето - на Михаил Сергеевич Горбачов - че няма да разширяват НАТО. Резултатът - едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността."

Отбелязваме връщането на руския президент към хулиганския жаргон, който той направи навремето модерен, и продължаваме: "Така наречените победители в Студената война - не само САЩ, а целият колективен Запад - решиха, че трябва нещо да поправят: защо Русия, вече не СССР, а Русия, която е загубила значителен потенциал, да се ползва със същите блага като страна победителка във Втората световна война."

След това, продължава Путин, западните страни "започнаха да променят правилата, и то веднага… Спомнете си събитията в Югославия".

Имало ли е обещание, направено пред Горбачов?

Преди да видим какво всъщност ни съобщава този човек, нека да разплетем лъжите. Няма и никога не е имало "западно" обещание към съветския президент Горбачов НАТО да не "се разширява на изток". Самият Горбачов казва през октомври 2014 година (когато руснаците вече са нахлули в Крим и Донбас): "Въпросът с разширяването на НАТО не беше обсъждан изобщо, никой не го поставяше по онова време… Обсъждахме (т.е. с американската администрация) военните структури на НАТО да не навлизат на територията на тогавашната Германска демократична република (т.е. Източна Германия) след обединението на Германия… Всички направихме всичко възможно и необходимо, за да облечем в документи това политическо задължение. И то бе спазено".

В единствения документ от септември 1990 г., подписан от „Запада“ и Русия по повод разширяването на НАТО, е записано следното: "След като се изтеглят съветските войски, германските войски, придадени към НАТО, ще могат да бъдат разполагани на територията на бившата ГДР, но чуждестранни сили и ядрени оръжия няма да бъдат разполагани там".

Това е. Толкоз. Всичко друго са обичайните руски лъжи, целящи да представят Русия като постоянно лъгана от Запада държава. Не знам към каква точно предходна лъжа реферира оня ден Путин, като обвини Запада за разпадането на Югославия, но всеки помни: гражданските войни, довели до разпада, бяха започнати от тогавашния приятел на Москва Слободан Милошевич, който нападна всички останали югославски републики освен Черна гора.

Не, Западът не е искал да ликвидира Русия, а оказваше помощ на гладуващите

Опашата лъжа е общото положение, което е догма за цялото руско началство, че след разпада на СССР и края на Студената война Западът бил искал да ликвидира остатъчна Русия. Истината е точно обратната.

Както всеки път, започвайки още от 19-и век, когато собствената глупост на руските управници вкарва страната в гладна криза, САЩ още през февруари 1992 година обявяват операция „Даваме надежда“ (Provide Hope) за изхранване на гладуващия руски народ. През Атлантика към Русия летят стотици американски военни самолети, натоварени с храни и лекарства за Русия. Не след дълго в операцията се включва цяла Западна Европа. „Колективният Запад“ стоварва в Русия десетки хиляди тонове храни и лекарства до края на операцията през септември 1994 година.

Така спасил и стабилизирал Русия, след това Западът направи всичко възможно, за да я приобщи към цивилизованите страни. Покани я в клуба на най-богатите - формата Г-7, както и в Световната търговска организация. Включи я в световния банков обмен. Започна преговори за включване на Русия в ЕС и я пусна в НАТО в рамките на Северноатлантическия съвет за сътрудничество.

Отговорът на Путин дойде през 2007 година в речта му на Конференцията за сигурност в Мюнхен, в която той обвини САЩ в намеса в руските работи и в неспазване на международните закони – именно САЩ, които направиха всичко възможно да включат Русия в обхвата на тези закони…

Такава беше волята на държавите, изпитали хищния нрав на Русия

Да, от 1999 година натам все повече бивши подчинени на Москва държави, добили своята независимост от Кремъл, се включваха в НАТО – въпреки огромната съпротива вътре в НАТО. Кои бяха тези страни? Граничещите с Русия. Защо поискаха да са в НАТО? Защото, за разлика от умните глави във Вашингтон, Париж и Лондон, те от столетия бяха изпитвали на гърба си хищния нрав на Русия и знаеха, че мечката може в момента да е проскубана, но след като заглади косъма, отново ще се озъби.

Това нито един руснак – официален или не – не може да разбере. Не може да си представи, че по-малки от Русия съседни държави биха могли да имат собствена воля и да вземат собствени решения. Самите те живеят в полуфеодално общество, в което никой не е независим в решенията си, затова и не могат си представят, че източните им съседи не изпълняват заповеди на „големия брат“ – на „колективния Запад“. Идеята за национален суверенитет е напълно неразбираема, както и идеята за свобода на словото или за разделение на властите, например. В това отношение Путин е изразител на цялата убогост на руската политическа култура.

Посланието на Путин

Да се върнем там, откъдето започнахме. В тия Путинови лъжи е заровено послание: той ни съобщава какво възнамерява да прави (с нас, европейските държави близо до неговата граница). Това послание е израз на онзи основен, определящ идентичността принцип, който се крие в най-дълбокото дъно на руската душевност: за перманентна война.

Обяснявам. Преди да нахлуе в Украйна Путин неколкократно и предизвикателно заповядваше на НАТО да „се изтегли обратно към границите си от времето преди първите източноевропейски държави да влязат в Алианса. Намерението беше очевидно. Страните от Източна Европа, които според него са неспособни сами да си вземат решенията, е трябвало да бъдат изтръгнати от чадъра на „колективния Запад“ и върнати обратно към подчинение на Москва. Когато това не се случи, руснаците решиха да действат с военна сила. Нахлуха в Украйна под фанфарите на собствената си пропаганда, която обещаваше бързо покоряване на цяла Европа „до Лисабон“. Украйна просто беше първа в тази поредица, тъй като беше смятана за най-слаба – „в Киев до три дни“.

Трите дни вече отиват към пет години, но задайте си следния въпрос: след като се оказа, че Русия е трупала огромни военни и финансови запаси в продължение на 20 години, а смяташе да прекърши Украйна за три дни – за какво са ѝ били необходими тези запаси? Отговор: за да имат достатъчно, та да свършат останалата част от работата си. След Украйна да превземат балтийските държави на север и балканските – на юг, в операция тип „големи клещи“. А после, както е според съветската военна доктрина, да ударят в центъра – Полша, Словакия и нататък.

Каква е реалността?

Сякаш това ни каза отново Путин оня ден, когато обвини "разширяването на НАТО" за войната в Украйна: тази война няма да спре никога, докато НАТО не "се изтегли" от Централна и Източна Европа. Това е в главата на Путин. Какво ще се случи в реалността? Украинците накараха Русия да похарчи всичките запаси, които трупаше, за да превземе Европа. Руската мечка отново е проскубана и отслабена. Когато започне неизбежният руски глад, „колективният Запад“ отново ще храни гладните руснаци, които отново ще го мразят, докато му ядат консервите и пият аспирините.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 16 Отговор
    Алкохолик !!! Ма те, "запада" си признаха официално по медиите, че винаги са възнамерявали да излъжат Русия, и никога не са мислили да спазват обещанията!!!
    Къде ли си се търкалял под масите в това време...?!

    23:04 29.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 7 Отговор
    Путин иска да ни завладее,за да ни храни!
    🦧🦃🦃🦃🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #23

    23:05 29.07.2026

  • 3 Гена Дайнов

    22 7 Отговор
    щом пише, значи е по поръчка

    Коментиран от #12

    23:05 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Умрел руснак

    6 3 Отговор
    Ние на глад държим.

    23:09 29.07.2026

  • 6 Иван Бедров

    16 8 Отговор
    Дайнов пак се изложи. Скрийте го този корумпиран пияница, че се излага всеки път, та чак ме е срам като си спомня, че беше нормален преди 20 години.

    23:09 29.07.2026

  • 7 Слабо, Дайнов

    13 11 Отговор
    Гнусно!

    Коментиран от #24

    23:09 29.07.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    13 9 Отговор
    Оффф, ма и този ли още не е отишъл доброволец на Източния фронт да брани евроатлантизЪма от "лошите" руснаци???

    Дайнов, какъв евроатлантик си?
    Лъжеевроатлантик! 🤣

    Коментиран от #13, #16

    23:10 29.07.2026

  • 9 Абе тоя от какво

    11 7 Отговор
    разстояние мирише?
    На мен и онлайн ми мирише.

    Коментиран от #51

    23:10 29.07.2026

  • 10 Стратегическата грешка на Запада е,

    15 9 Отговор
    че през 90-те години дамаха салам на маскалите да не изпукат от глад!
    А след това Меркел даде 7 трилиона евро на Путин да си прави ракети!

    Коментиран от #28

    23:10 29.07.2026

  • 11 гост

    17 8 Отговор
    Проклятието на всички диктатори е, че след 15-20 г на власт губят връзка с реалността и сами си повярват , че са всесилни и могат да правят каквото си поискат !! Но естествено това е илюзия и света бързо ги връща на мястото им , на 2 метра под земята !! Няма нито един такъв в в историята , който да е умрял от старост , всички до един са умрели от екзекутирани и то когато са се мислили за всесилни !!

    Коментиран от #21

    23:10 29.07.2026

  • 12 Паа...

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гена Дайнов":

    Това требе некой по къркан от него да му плаща!
    Ма те, са те това не ми дава мира - кой мое а кърка повече от Дайнов?

    23:11 29.07.2026

  • 13 Тоя ако го закарат на фронта

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    ще ги задуши всичките, и уркаинци и руснаци. И дроновете ще започнат да падат сами.

    23:11 29.07.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Гениален научен труд на г-н Дайнов. Чета и си водя записки!🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #29

    23:11 29.07.2026

  • 15 Руснаците яко ни прецакаха!

    11 6 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    23:12 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не напразно на Путин краката са къси

    12 8 Отговор
    Не напразно на Лъжата Краката са къси
    Бързо излиза на яве Путин и компания

    23:13 29.07.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    5 10 Отговор
    И докато Дайнов словоблудства, Киев загуби пореден F-16....

    23:13 29.07.2026

  • 20 Ха ха

    7 2 Отговор
    Разбуди русодебилите.😅

    23:13 29.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Казанлък

    11 5 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    23:14 29.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хм...

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Слабо, Дайнов":

    За щастие имаш дачков, истински мислител.

    23:14 29.07.2026

  • 25 Само гладът

    5 3 Отговор
    лекува средновековния империализъм. Доказано исторически.

    23:14 29.07.2026

  • 26 Рижавата

    6 4 Отговор
    Да видим сега, дали Радев ще се свие като мишok с наведена главица, както направи пред милиционер Гундяев, или този път ще покаже мааалко мъжество и топки .

    23:15 29.07.2026

  • 27 Бат Вальо

    7 4 Отговор
    Няма по-върл антикомунист от бившия комунист!!! Само той може да храчи по софрата, дето го е хранила и глезила!!! И показателно е, че е невероятно нагъл и нечистоплътен ...

    Коментиран от #34

    23:15 29.07.2026

  • 28 Урсулата

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Стратегическата грешка на Запада е,":

    Сега маскалите ще ми ядат дъртата минжжа.

    23:15 29.07.2026

  • 29 По-добре измислете

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    шампоан, приложим в случая, ако измислите ще сте номер 1, по-добър т всички други.
    Оня академика, дет прилича на кокоша задница май е специалист по това.

    23:15 29.07.2026

  • 30 Съдията

    4 7 Отговор
    Айде и на некъпания му натиснаха копчето. Много либерастки рев се лее напоследък, като свине на заколение. Значи усещат собствената си злоба и безсилие. Мъка, мъка либерастка.😂

    23:16 29.07.2026

  • 31 Русодебил

    11 4 Отговор
    Маскалия няма да прости на Европа, че Европа живее по добре от Маскалия!

    23:16 29.07.2026

  • 32 гост

    13 5 Отговор
    Само да обясня на родните копейки , че в момента гледат на живо какъв щеше да е "успеха " на Раша срещу Хитлер БЕЗ САЩ и Великобритания , а и останалите съюзници !! И не само срещу Хитлер , ами и срещу Япония , щото ако САЩ не я бяха приковали в Тихия океан , щеше да им е по-голям проблем и от Хитлер , в далечния изток не е като до Москва , докато разберат какво става и японците щяха да са до Урал !!

    Коментиран от #35, #38

    23:16 29.07.2026

  • 33 Браво

    10 4 Отговор
    Това е истината, но запада този път трява да си научи урока и да не ги спасява. Нека се рападне напълно азиатската кочина този път завинаги.

    23:18 29.07.2026

  • 34 Легай бе дъртият😄

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бат Вальо":

    😂😂😂😂😂😂

    23:20 29.07.2026

  • 35 Съдията

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Ако руснаците не бяха отворили втори фронт в Манджурия, японците и до днес нямаше да са се предали. Чети малко история, стига си гледал фейковете по Хистори Ченъл. Има много интересни японски мемоари по въпроса.

    Коментиран от #44

    23:21 29.07.2026

  • 36 скритото послание

    8 2 Отговор
    От пет години не можем да спечелим тридневната специална военна операция, моля ви, смилете се, вече се изложих достатъчно...
    🤡🤡🤡

    23:21 29.07.2026

  • 37 Путин дълбоко го пое!

    9 3 Отговор
    Границите на НАТО се разшириха с 1400 километра! Финландия , Швеция!
    Чакаме и Украйна!

    Коментиран от #42

    23:22 29.07.2026

  • 38 Прости им

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    гост - енино, те не четат и нямат доблестта да са обективни

    23:23 29.07.2026

  • 39 DW смърди

    3 5 Отговор
    Платеният Дайнов се опитва да лъже и маже, но не може да скрие истината.
    Виждал съм с очите си публикувани стенограми от разговори на Горбачов с Митеран и Кол и там си има едно към едно обещанието. което уж не е давано!

    Западняците си знаят, но се правят на пръднали в автобус. Истината не може да бъде скрита, виновните ще си носят последствията...

    Коментиран от #46

    23:24 29.07.2026

  • 40 Тръмп пак ще доставя Хаймърси!

    6 2 Отговор
    Яко ще хвърчат ушанки!

    Коментиран от #47

    23:25 29.07.2026

  • 41 Тука има един дебил, дето мрази DW

    4 2 Отговор
    и всеки ден го чете!

    Коментиран от #45

    23:26 29.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дилъра на Брюкселския Наратив

    3 2 Отговор
    Дайнов не допуска въобще да съществува различно мислене.
    Когато Даганчо ритне Стоянчо , учителката хващаше агресивното хлапе за ухото и питаше :
    Даганчо , я кажи защо риташ Стоянчо , кажи защо?
    Защото ме блъска , плюе по мен и ме боде с пергела.
    Всяка агресия предполага наличието на някаква първопричина. Но това е неправилен наратив , защото обслужва Путин .
    Правилният наратив - официален и задължителен , спуснат от Е. Комисия е : Путин е агресор, който пръв , при това не провокирано започна войната. И ние въобще не трябва да му задаваме въпросът ЗАЩО? Очевидно защото в отговора ще се има и причини които въобще не трябва да получат гласност.
    Без да питат " умните и красивите и кресливите" разпространяват
    " истината" - Без никаква предварително провокирана причина.
    А Дайнов априори знае истината - "Руско официално лице говори? Значи лъже".

    23:27 29.07.2026

  • 44 Хирошима

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Съдията":

    и Нагасаки оформиха решението на японците. Впрочем къде точно те подписаха капитулацията си и защо?

    23:28 29.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Що квичиш?

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "DW смърди":

    За пари ли?

    Коментиран от #49

    23:29 29.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нешанъл Жеографик

    7 3 Отговор
    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава,русофилът-цял живот.

    Коментиран от #52

    23:31 29.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Из падмасковие

    4 3 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал изгубихме от една украине

    23:34 29.07.2026

  • 51 Въпрос на Ген

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Абе тоя от какво":

    Дори и да не е пил и да не е пафкал ганджа , Дайнов винаги така си мирише.

    23:34 29.07.2026

  • 52 Десет

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Нешанъл Жеографик":

    лайка

    23:37 29.07.2026

  • 53 А50

    4 3 Отговор
    Днес са думнали един ф16, а иначе тая нощ в 404 ще има ламбада

    23:40 29.07.2026

  • 54 Мръсен лъжец,

    4 3 Отговор
    не си измисляй, не Русия се разширяваше 30 години!
    И ти ще си намериш майстора!

    Коментиран от #59

    23:41 29.07.2026

  • 55 А50

    2 3 Отговор
    Абе оня Греън, греам намериха ли му главата или беше изложен в затворен сандък

    23:42 29.07.2026

  • 56 Не се карайте копейки и евроатлантици

    3 1 Отговор
    Да благодарим на бог, че Русия ни освободи от Османската империя!
    Да благодарим на бог, че не сме съседна на Русия страна!

    23:43 29.07.2026

  • 57 Архимандрисанрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Путилифона бат Путйо изскимте каде секогъш е бил болен за огромен долен ма каза да се разбереме- само за старателно и ритоално подрезан чимшир! Внетен ли е?

    23:46 29.07.2026

  • 58 Госпожа Пескова

    2 3 Отговор
    И аз съм сърдита на запада!

    23:48 29.07.2026

  • 59 Що квичиш?

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Мръсен лъжец,":

    За пари ли?

    23:52 29.07.2026

  • 60 1234

    4 2 Отговор
    Това не е анализ, а пропаганден фейлетон, в който Евгений Дайнов първо обявява руснаците за природно лъжливи и политически примитивни, а след това сам прави точно онова, в което ги обвинява - подбира удобни факти, премълчава неудобните и представя собствените си фантазии като доказана история.

    Твърдението му, че „няма и никога не е имало“ никакви уверения за неразширяване на НАТО, е манипулативно. Вярното е, че няма подписан договор, забраняващ бъдещото разширяване на НАТО към цяла Източна Европа. Но има документирани политически уверения, давани на съветското ръководство през 1990–1991 г. Спорът е за техния обхват и правна сила, а не дали изобщо са съществували. Дайнов заличава тази разлика, защото тя разваля удобната му схема „руснак говори - значи лъже“.

    Също толкова невярно е твърдението, че Милошевич „нападнал всички останали югославски републики“. Македония например се отделя мирно. А когато Путин говори за Югославия, очевидно има предвид и бомбардировките на НАТО от 1999 г. без предварителна санкция на Съвета за сигурност. Човек може да защитава тази интервенция, но да се преструва, че не разбира препратката, е евтин публицистичен номер.

    23:54 29.07.2026

  • 61 ?????

    1 2 Отговор
    Минус поредния F-16.
    Да се знае.
    Щото тук едва ли ще го обявят

    Коментиран от #69

    23:58 29.07.2026

  • 62 да добавя

    2 1 Отговор
    Руснаците не само лъжат, но и крадат. Нашите комунисти са се учили от тях. Е, на Корни все за кражби мисли. Ама Румен не дели плячката с крадлата от Крушовица.

    23:59 29.07.2026

  • 63 годо

    1 2 Отговор
    Добре де, как може на подобни кретени да им се дава трибуна?

    00:00 30.07.2026

  • 64 1234

    3 2 Отговор
    Дайнов изопачава и отношенията между Русия и Запада през 90-те години. Да, имало е западна хуманитарна помощ и опити за сътрудничество. Но Русия никога не е била канена да стане член на ЕС, нито е била „пусната в НАТО“. Имало е партньорски формати, които са нещо съвсем различно. За политолог подобно смесване на понятията е или некомпетентност, или съзнателно подвеждане.

    Особено нелепо е твърдението, че държавите, присъединили се към НАТО след 1999 г., били главно страни, граничещи с Русия. Чехия, Унгария, България, Румъния, Словакия и Словения не граничат с Русия. Географията отново е пожертвана в името на лозунга.

    След това Дайнов окончателно напуска територията на анализа и започва да разсъждава за „руската душевност“, в която била заложена вечната война. Според него руснаците като народ не разбирали суверенитет, свобода на словото и разделение на властите. Това вече не е критика към Путин или към руската държава, а примитивна колективна присъда над цял народ.

    Фантазията му, че Русия е натрупала резервите си, за да завладее Балтика, Балканите, Полша и половин Европа, също не е подкрепена с никакви доказателства. Още по-комично е твърдението, че Русия вече била „похарчила всичките си запаси“ и скоро неизбежно щял да настъпи глад. Това не е икономически анализ, а злорадстващо пожелание.

    00:02 30.07.2026

  • 65 Като гледам коментарите,

    0 2 Отговор
    дежурните два евроатлантически трола яко са се активизирали да захлебят. А може и да е само един многоников?

    00:04 30.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дойче веле не се напъвайте с лъжите!

    1 2 Отговор
    Путин казва самата истина, а лъжците са фашистите от ЕС и НАТО ! На лъжите на дойчевеле може да се хванат само мало.умници!

    00:08 30.07.2026

  • 69 Крайцера Москва

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "?????":

    Ватенките брош ли ги????

    00:13 30.07.2026

  • 70 Шест ракии

    0 0 Отговор
    Браво на F-гений!!!

    00:15 30.07.2026