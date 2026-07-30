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Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!

Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!

30 Юли, 2026 07:07, обновена 30 Юли, 2026 06:18 3 808 12

  • соня колтуклиева-
  • радостин василев-
  • партия меч

Един коментар на Соня Колтуклиева:

Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден! - 1
Соня Колтуклиева Соня Колтуклиева
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!

Венцислав Петков, близък партиен съратник и дългогодишен приятел на Радостин Василев, го изобличава в арогантност и присвояване - взимал е лично от колегите си допълнителните 2/3 към депутатската заплата.

Бившият народен представител от ИТН и от МЕЧ изобличава Радостин Василев, че прави същото, заради което нарича Костадин Костадинов”крадец”.

Той публикува вътрешнопартиен чат, в който Руди Гела пише: “Колеги, добър ден.

Двете трети моля другата седмица след вторник да се носят 8 плик с името в офиса.

11:05.”

Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!
Снимка: Фейсбук

Венцислав Петков обяснява, че Радостин Василев си е купил часовник за 50 000 лева с парите, прибрани от колегите му: по 3-4 000 лева на месец.

Венцислав Петков коментира във Фейсбук: “Крадецът вика дръжте крадеца!”

“той не чува, казах му, че не е прав и че трябва да има равенство в партията , а не да взима еднолично решения и той ми каза “не може да сте равни с мен , аз съм Радостин Василев”. Не ми е целта да навредя на партията. Има предстоящ конгрес, заповядайте и гласувайте по съвест и да видим накъде ще тръгне партията.”

“уговорката за тези две трети е да се ползват за избори, на никой на изборите пари не бяха дадени и дори след изборите искаше пак да му ги носим, въпреки че всеки от депутатите похарчи много собствени пари. И за Радостин никой не беше чувал преди Слави да го направи депутат , ама това не му попречи тогава да каже истината! Така че този довод ще го подмина елегантно. Аз съм дарил на партията над 200 000 лв. Може да го провериш по медии и регистър на даренията. Така че имам пълното право да питам за какво се разходват тези пари, защото по мое наблюдение се купуваха часовници за по 50 000 евро!”

На критичен постове срещу него, Венцислав Петков отговаря:

“Партията не ме е вкарала на готово. Аз съм учредител на партията и член на управителния съвет. Отделно от това съм и спонсор на партията. Дарил съм като физическо лице и кандидат депутат над 200 000 лв. Също така нямам слаб резултат , Радостин Василев в 25 МИР го бие Николай Попов, мен в Бургас не можа да ме победи. Също така не съм изгонен от партията, като член на УС на партията мога да бъда освободен само от конгрес.”

“той не чува, казах му, че не е прав и че трябва да има равенство в партията , а не да взима еднолично решения и той ми каза “не може да сте равни с мен , аз съм Радостин Василев”.

Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!
Снимка: Фейсбук

Не ми е целта да навредя на партията. Има предстоящ конгрес, заповядайте и гласувайте по съвест и да видим накъде ще тръгне партията.”

“уговорката за тези две трети е да се ползват за избори, на никой на изборите пари не бяха дадени и дори след изборите искаше пак да му ги носим, въпреки че всеки от депутатите похарчи много собствени пари. И за Радостин никой не беше чувал преди Слави да го направи депутат , ама това не му попречи тогава да каже истината! Така че този довод ще го подмина елегантно. Аз съм дарил на партията над 200 000 лв. Може да го провериш по медии и регистър на даренията. Така че имам пълното право да питам за какво се разходват тези пари, защото по мое наблюдение се купуваха часовници за по 50 000 евро… колкото до мързеливите депутати, стани депутат и ни покажи как се прави!”

Допълнителните 2/3 към депутатската заплата се дават всеки месец за съветници и за дейности, които подпомагат работата на народните представители в парламента. Обичайната практика е да се предоставят на парламентарната група, често от тях се правят дарения на хора в нужда при бедствия или за лечение на болни деца.

Венцислав Петков е на 40 години, родом от Плевен; той беше народен представител от “Има такъв народ“ в 47-то Народно събрание. Напусна партията на Слави Трифонов заедно с Радостин Василев и започна да подкрепя “Продължаваме промяната”. След като Радостин Василев предаде Кирил Петков, Венцислав Петков участва в създаването на МЕЧ и стана народен представител в 51 Народно събрание. През март 2022 г., докато Радостин Василев беше министър на младежта и спорта в правителството на Кирил Петков, беше назначен за шеф на „Национална спортна база“ ЕАД. След скандал със стотици хиляди лева, дадени за ненужен софтуер, разкрити от Соня Колтуклиева и ПИК, той беше разследван и уволнен от служебния спортен министър Весела Лечева.

Соня Колтуклиева


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соня Колтуклиева

    26 2 Отговор
    Ако не бях легнала 92-93 год. на Иван Костов никой нямаше да ме познава.

    06:35 30.07.2026

  • 3 Хмм

    22 1 Отговор
    дал 200 хиляди за да стане депутат

    06:50 30.07.2026

  • 4 Така е

    21 1 Отговор
    Той е Радостин Василев-Малката Мента. Обаче в нашето общество е пълно с индивиди на които им е трудно да мислят и гласуват за него.

    06:58 30.07.2026

  • 5 ХаХа

    12 1 Отговор
    Казват, че мъжката любов била най-силна и най-болезнена във всеки смисъл.

    07:01 30.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оо Сид

    5 0 Отговор
    Много добре !

    07:05 30.07.2026

  • 8 Чистач в Нова Зеландия

    16 0 Отговор
    Сами виждате на снимката - от тъй нареченото освобождение България се управлява от някакви генни мешавици които не са българи , но само са си сменили имената . Те клякат и на ватикана и на руси и на немци и на гринговци най -удобната за поклонничество върхушка тип хаджиниванчопенчович

    Е вече не говорят с французки акцент а мякат на американсиЙ акцент тип гянгстери от филмите -

    07:07 30.07.2026

  • 9 Ха ха ха

    12 2 Отговор
    Значи Петков е дошъл от партията на мошениците ИТН? Толкова ли е важен и способен че го искат и приемат навсякъде Външно прилича на класическа мутра, събирач на дългове. Хвани единия и удари другия.

    07:36 30.07.2026

  • 10 Ватманяк

    11 0 Отговор
    Ами така е: вождовете крадат. Извинявам се - присвояват. Винаги за доброто на Партията. ПАРТИзани

    07:44 30.07.2026

  • 11 Колтука пробутва

    7 5 Отговор
    някакви простотии от ИИ и отпаднал от парламента чалгопитек

    07:47 30.07.2026

  • 12 Тити

    9 0 Отговор
    А после викат че нямало корупция

    07:49 30.07.2026