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Невероятно, но факт - серийният предател също е предаден!

Венцислав Петков, близък партиен съратник и дългогодишен приятел на Радостин Василев, го изобличава в арогантност и присвояване - взимал е лично от колегите си допълнителните 2/3 към депутатската заплата.

Бившият народен представител от ИТН и от МЕЧ изобличава Радостин Василев, че прави същото, заради което нарича Костадин Костадинов”крадец”.

Той публикува вътрешнопартиен чат, в който Руди Гела пише: “Колеги, добър ден.

Двете трети моля другата седмица след вторник да се носят 8 плик с името в офиса.

11:05.”

Снимка: Фейсбук

Венцислав Петков обяснява, че Радостин Василев си е купил часовник за 50 000 лева с парите, прибрани от колегите му: по 3-4 000 лева на месец.

Венцислав Петков коментира във Фейсбук: “Крадецът вика дръжте крадеца!”

“той не чува, казах му, че не е прав и че трябва да има равенство в партията , а не да взима еднолично решения и той ми каза “не може да сте равни с мен , аз съм Радостин Василев”. Не ми е целта да навредя на партията. Има предстоящ конгрес, заповядайте и гласувайте по съвест и да видим накъде ще тръгне партията.”

“уговорката за тези две трети е да се ползват за избори, на никой на изборите пари не бяха дадени и дори след изборите искаше пак да му ги носим, въпреки че всеки от депутатите похарчи много собствени пари. И за Радостин никой не беше чувал преди Слави да го направи депутат , ама това не му попречи тогава да каже истината! Така че този довод ще го подмина елегантно. Аз съм дарил на партията над 200 000 лв. Може да го провериш по медии и регистър на даренията. Така че имам пълното право да питам за какво се разходват тези пари, защото по мое наблюдение се купуваха часовници за по 50 000 евро!”

На критичен постове срещу него, Венцислав Петков отговаря:

“Партията не ме е вкарала на готово. Аз съм учредител на партията и член на управителния съвет. Отделно от това съм и спонсор на партията. Дарил съм като физическо лице и кандидат депутат над 200 000 лв. Също така нямам слаб резултат , Радостин Василев в 25 МИР го бие Николай Попов, мен в Бургас не можа да ме победи. Също така не съм изгонен от партията, като член на УС на партията мога да бъда освободен само от конгрес.”

“той не чува, казах му, че не е прав и че трябва да има равенство в партията , а не да взима еднолично решения и той ми каза “не може да сте равни с мен , аз съм Радостин Василев”.

Снимка: Фейсбук

Не ми е целта да навредя на партията. Има предстоящ конгрес, заповядайте и гласувайте по съвест и да видим накъде ще тръгне партията.”

“уговорката за тези две трети е да се ползват за избори, на никой на изборите пари не бяха дадени и дори след изборите искаше пак да му ги носим, въпреки че всеки от депутатите похарчи много собствени пари. И за Радостин никой не беше чувал преди Слави да го направи депутат , ама това не му попречи тогава да каже истината! Така че този довод ще го подмина елегантно. Аз съм дарил на партията над 200 000 лв. Може да го провериш по медии и регистър на даренията. Така че имам пълното право да питам за какво се разходват тези пари, защото по мое наблюдение се купуваха часовници за по 50 000 евро… колкото до мързеливите депутати, стани депутат и ни покажи как се прави!”

Допълнителните 2/3 към депутатската заплата се дават всеки месец за съветници и за дейности, които подпомагат работата на народните представители в парламента. Обичайната практика е да се предоставят на парламентарната група, често от тях се правят дарения на хора в нужда при бедствия или за лечение на болни деца.

Венцислав Петков е на 40 години, родом от Плевен; той беше народен представител от “Има такъв народ“ в 47-то Народно събрание. Напусна партията на Слави Трифонов заедно с Радостин Василев и започна да подкрепя “Продължаваме промяната”. След като Радостин Василев предаде Кирил Петков, Венцислав Петков участва в създаването на МЕЧ и стана народен представител в 51 Народно събрание. През март 2022 г., докато Радостин Василев беше министър на младежта и спорта в правителството на Кирил Петков, беше назначен за шеф на „Национална спортна база“ ЕАД. След скандал със стотици хиляди лева, дадени за ненужен софтуер, разкрити от Соня Колтуклиева и ПИК, той беше разследван и уволнен от служебния спортен министър Весела Лечева.

Соня Колтуклиева