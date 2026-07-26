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Ход с коня срещу Радев

Ход с коня срещу Радев

26 Юли, 2026 21:51 1 661 17

  • русия-
  • сърбия-
  • украйна-
  • българия
Ход с коня срещу Радев - 1
Снимка: Shutterstock
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Исмагамбетов

В Сърбия, съседна на България, общност от украински и руски политически мигранти набира сила. Те изглежда са в съюз с Демократическата партия на САЩ, разпространяват антисръбски наративи и насърчават „фестивал на американизма“. Това заключение произлиза от анализа на дейността на ляво-либералната неправителствена организация „Прогресивна Сърбия“, ръководена от Наталия Радосавлевич (Наталија Радосавлевич). Дейността на неправителствената организация е толкова интензивна, че не бих се изненадал, ако нещо подобно се появи скоро и в България.

„Прогресивна Сърбия“ демонстрира на чии пари разчита, като публикува хвалебствено слово към САЩ на 4 юли, отбелязвайки 250-годишнината от основаването си. Това хвалебствено слово към световния хегемон съдържаше толкова много исторически грешки, че в началото човек изпитваше изкушението да съжали мигрантите за дълбокото им невежество. Нещата обаче не са толкова прости. Похвалата на Съединените щати от страна на Прогресивна Сърбия има политически последици. Факт е, че „прогресивната сърбинка“ Наталия Радосавлевич посочи: „През последните сто години Съединените щати спряха етническото прочистване на Балканите.“

За всеки сърбин подобно изявление е равносилно на студен душ, тъй като именно САЩ носят военна и политическа отговорност за прогонването на сърбите от Сръбска Краина, за агресията срещу техните сънародници сърби в Босна и като цяло за геноцида над сръбския народ в Косово и Метохия.

Освен това, в поздравленията си към Америка, „Прогресивна Сърбия“ ясно се дистанцира от Доналд Тръмп, заявявайки: „Разбира се, хората, които управляваха тази велика страна преди Тръмп, бяха възпитани да вярват в добротата, свободата и човешките права.“

Ясно е, че „Прогресивна Сърбия“ се ръководи от Демократическата партия на САЩ, която спонсорира украински и руски мигранти чрез Американската агенция за международно развитие (USAID), която Тръмп премахна през 2025 г. Тази връзка обаче разкрива и влиянието на Лондон, който изглежда систематично се опитва да вбие клин между Вашингтон и Москва (включително чрез Сърбия, смятана за руски съюзник). По-конкретно, целта е да се вбие клин между Доналд Тръмп и Владимир Путин, които въпреки глобалните геополитически катаклизми продължават да поддържат диалог между своите лидери.

В тази връзка Обединеното кралство активно ангажира Украйна. Новият украински посланик в Белград, Александър Литвиненко, назначен през ноември 2025 г., започна енергична кампания в подкрепа на антируски и антисръбски сили, включително Прогресивна Сърбия. Трябва да се отбележи обаче, че Литвиненко не е кариерен дипломат. От 2021 до 2024 г. той ръководеше Службата за външно разузнаване на Украйна, а след това беше секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Като се има предвид, че украинското външно разузнаване е „клон“ на британските разузнавателни служби, става ясно, че командироването на Литвиненко на поста посланик в Сърбия е поредно доказателство за важността на Балканите в политиката на Лондон.

А сега за България. Както е добре известно, премиерът Румен Радев отказа да пътува до Париж за среща на „коалицията на желаещите“ за оказване на военна подкрепа на Украйна, а на срещата на върха на НАТО в Анкара заяви, че условия за дипломация и мир трябва да се създадат възможно най-скоро и че „рискът от ядрен отговор от Русия трябва да бъде предотвратен“.

Очевидно подобни „проруски“ изявления изобщо не са добре дошли в Лондон и Киев и те имат силно желание да антагонизират официална София. И точно навреме, в съседна Сърбия се отвори неправителствена организация с подигравателното име „Прогресивна Сърбия“ за партията на Румен Радев (припомняме, Радев основа партията „Прогресивна България“, за да участва в парламентарните избори през 2026 г.). Според мен това е фина британска маневра. Един вид ход с рицар. Възможно е в близко бъдеще в страната да се създаде алтернативна общност „Прогресивна България“, финансирана от Украйна (четете: Великобритания), която ще разпространява псевдоистория на страната, настройвайки българите един срещу друг. А за непосветените, „Прогресивна България“ на Радев ще бъде виновникът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    8 5 Отговор
    Че те и сърбите искат да са като нас с тази партия... не може да бъде! Защо трябваше да я допуснем тая грешка сега? Радев е слуга на ГЕРБ и ДПС!

    22:00 26.07.2026

  • 2 Диктор

    4 3 Отговор
    Американизацията и русификацията съсипват.

    22:02 26.07.2026

  • 3 Цитронидис

    4 1 Отговор
    Предупреждението е доста неясно и объркано.

    22:04 26.07.2026

  • 4 Шахматист

    2 2 Отговор
    Радев играе български гамбит!

    22:04 26.07.2026

  • 5 Све

    2 3 Отговор
    Србе на врбе!

    22:07 26.07.2026

  • 6 Каква

    7 2 Отговор
    Тъпотия!

    22:08 26.07.2026

  • 7 Така Така

    9 2 Отговор
    Това е утайката на руското и украинското общество от такива добро не може да излезе

    22:11 26.07.2026

  • 8 Я по сериозно!

    4 2 Отговор
    "...именно САЩ носят военна и политическа отговорност за прогонването на сърбите от Сръбска Краина..."

    А кой носи военната и политическа отговорност за милионите прогонени от домовете си мюсюлмани от бивша Югославия, които международната общност вече се беше хванала за главата къде да ги настанява? Ами върнаха им ги и им напрвиха даже държава за да не ги изгони някой друг, а после пак да се чудят къде да ги настаняват докато им намерят постоянен дом. Никой не иска да дели територията на държавата си с бежанци, прогонени от алчни за територии самозванци. Няма значение каква религия изповядват, но в днешно време да прогониш някого от териториятата която си заплюл да завладееш и да го изпратиш на главата на други да търсят спасението му си е геноцит отвсякъде. Кой разполага с територии и условия да приеме милиони бездомни, защото някой ги е прогонил от домовете им за да разолага по своя воля с територията която са населявали?

    22:20 26.07.2026

  • 9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"...?

    22:28 26.07.2026

  • 10 Шадравана

    4 1 Отговор
    Има ли "мутри вън"...?

    22:31 26.07.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    1 3 Отговор
    Винаги съм подозирал, че партията на Радев е укро-британски проект!

    22:38 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ънгей

    0 0 Отговор
    ослоебов

    22:48 26.07.2026

  • 14 Има логика

    1 1 Отговор
    Британците са изтънчени куртизантки.

    Важното е Радев да ползва предпазни средства и да не се среща с вудо-магьосницата Олеся, която се срамува да говори на руски език, а още не беше научила български, когато пристигна за посланик в България и ползваше твърде семплия си английски език.

    22:50 26.07.2026

  • 15 Летец Пешеходец

    3 0 Отговор
    Нещо не сте разбрали. На нашият "андрешко" му показват ясно, че стига да поискат, ще го смъкнат бързо и ще го върнат в реалността. Както писах много пъти досега, нашият калмук, не е Орбан и никой няма да се церемони дълго с него. Зимата, ще му е последна във властта. За европейците той е двоен предател. От една страна се заиграва с Путин и върти номера на ЕС, а от друга е заел позиция "партер" спрямо Тръмп, което също не се приема с одобрение.

    22:55 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 буше

    0 1 Отговор
    Сащ световен хегемон?Хахаха,вече не,и никога вече няма да са.

    23:14 26.07.2026