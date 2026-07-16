Мартин Карбовски: Коалицията на нежелаещите

РАДЕВ е избран от хора българи, които искат баланс във външната политика на България.
Неясната кауза Украйна, пропагандирана извън история, география и повод/причина за война е далечна за КОАЛИЦИЯТА НА НЕЖЕЛАЕЩИТЕ, които избраха Радев с огромно мнозинство. В този смисъл Радев представлява реалната оценка на суверена. Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.
Същите хора, примерно Радан, трябва да бъдат питани едно нещо важно - докъде трябва да стига помоща за една от воюващите страни - защото всеки лев за Украйна за нас става вече непосилен - особено след променкаджийското управление.
И искаме ли, верни на атлантизма, след парите, естествено някак да пращаме истинска жива сила в тези война? Такава кулминация ще ли е желана и реална за вас? Радев е тук, за да предотврати това, което жълтопаветието искаше да направи - още грешни пари в чужда и все по фашистка война.
Нацията обаче, народецът не иска да се забърква.
Малцинството няма да млъкне - но поне да каже - какво още искате да дадем на тази война? Пари? Техника? Мъже?
Честно го кажете.
Не се крийте зад ЕС пропагандата - искате ли да участваме в тази война още или да поговорим за НЕУТРАЛИТЕТ.
Нещо, за което в говорено от 1940-та. Спомнете си!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 100 процента
10:02 16.07.2026
2 Един
Коментиран от #22, #44
10:04 16.07.2026
3 КирБовски
10:04 16.07.2026
4 Този отврат
10:05 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хихи
10:07 16.07.2026
7 Казуар
Коментиран от #13, #48
10:07 16.07.2026
8 Вашето мнение
10:08 16.07.2026
9 Госあ
10:08 16.07.2026
10 Боко
Не мога аз да кажа на някой дай да дадем !
Който иска да ДАВА ЛИЧНИ СРЕДСТВА , а не да ми тараши в портфейла и да казва ДАВАМ .
10:08 16.07.2026
11 Кухи Копейки
Коментиран от #15, #17, #24, #26
10:09 16.07.2026
12 Безпартиен
10:10 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Неясната кауза Украйна?
10:15 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Песков
10:22 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гого
До коментар #2 от "Един":В коалиция на разумните хора които знаят, че войните не водят до нищо добро!
Коментиран от #63
10:22 16.07.2026
23 Мартине
Коментиран от #25
10:22 16.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вие сте кухи TЪПEЙКИ
До коментар #11 от "Кухи Копейки":Броят на избирателите на ПП-ДБ на последните избори съвпадат с броя на официално освидетелстваните личности в България с ТЕЛК за психични заболявания.
10:24 16.07.2026
27 !!!?
Коментиран от #51
10:25 16.07.2026
28 Точно така
Да вземат и собствените си деца, не нашите!!!
Да дават от собствените си пари, не ит нашите!!!
10:25 16.07.2026
29 Тагаренко
Коментиран от #33
10:25 16.07.2026
30 Потейтовски 🥔
Ние така повече не можем да работим без нито стотинка от вас, сиренето е с пари.
Коментиран от #35
10:25 16.07.2026
31 Пак аз
Коментиран от #36
10:26 16.07.2026
32 Боко
До коментар #24 от "Зорко":Тия къде са на принципа:
ДАЙ , да ДАДЕМ
10:26 16.07.2026
33 Пепи Волгата
До коментар #29 от "Тагаренко":Аз избрах еврото!Аз на фронта не отивам!Ясен ли съм?!
10:27 16.07.2026
34 !!!?
10:27 16.07.2026
35 Eстествено, човека иска помощ
До коментар #30 от "Потейтовски 🥔":Поръчковите журналисти като Цънцарова не се нуждаят от помощи.
По официални данни от БТВ, чистата заплата на Цънцарова без бонусите от реклами
бе 20 000 Евро на месец.
10:28 16.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фори
Коментиран от #40
10:29 16.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 шопо с търнокопо
Радев е против коалиция на желаещите ракетен щит, в коалиция за Украйна сме с двата крака, вчера неговата министърка какво подписа в Киев? Опааа- участие в коалицията за Украйна.
10:30 16.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Лама Мирчев, регулировчик
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
10:35 16.07.2026
43 Ей такъв Смешник
10:35 16.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да се проведе референдум в България
Това да бъдат ли самите яростни русофоби и всички членове на техните семейства?
Коментиран от #60
10:38 16.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пилотът Гошу
До коментар #7 от "Казуар":След 35 години безхаберие, абсолютна некадърност, бандитизъм и т.н. имаш наглостта да обвиняваш когото и да е, че не разбира от политика, хем сте пълно доказателство, че сте тотално зле по която и да е тема, освен гонене на личния келепир…
Коментиран от #56
10:40 16.07.2026
49 Питай всеки ден
10:41 16.07.2026
50 Гресирана ватенка
10:42 16.07.2026
51 Пилотът Гошу
До коментар #27 от "!!!?":Дали? Липсващите гласове са наказателен вот за Тиквун и Шиши, спокойно ги брой и тях за Радев… Ако искаха да подкрепят вечните престъпници, щяха.
10:43 16.07.2026
52 Бг Заплата
Коментиран от #68
10:44 16.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 100
До коментар #48 от "Пилотът Гошу":Този бандитизъм и некадърност е причинен от кремълската мафия, която действаше подмолно, а обвиняваше за проблемите "запада" и демокрацията. Много хора им се вързаха избраха човек, поставен от същите тези кукловоди, който уж ще се бори с олигархията и други проблеми.
10:51 16.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мога ли да ти
До коментар #54 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Го намаам до картофите в руския Ауспух.И много обичам едногънковци русофили да ми говорят за фашизъм.
10:51 16.07.2026
59 Историята
Което да помним?
Ами принудени сме да станем част от Тристранния пакт.
Защото се оказва, че нашия неутралитет никой не го бръсне за слива.
От една страна Хитлер напира да мине през нас, защото трябва да спасява Мусолини в Гръция и да накаже непокорна Югославия. От друга страна Сталин иска да ни наложи договор подобен на тия договори с Естония, Литва и Латвия, след което тези страни губят и неутралитет и суверенитет. На карбовски и радев трябва пределно ясно да им стане, че без да изберем страна в сегашния конфликт и твърдо да стоим зад нея - нашия неутралитет е просто покана към който пожелае, да ни схруска за закуска. Но най-подлото е, че радев и компания искат в последния момент да ни закачат за губещата страна - рашистката кочина.
10:53 16.07.2026
60 Ма кой ти е
До коментар #46 от "Да се проведе референдум в България":Поискал някой да ходи на фронт бе.Стига с едногънковци проруски наративни.Ти почвай да месиш питки мойто момче.Те е.. у Руския тръбар
Коментиран от #62
10:55 16.07.2026
61 Сеир
10:59 16.07.2026
62 Аз искам да ви изпратя на фронта
До коментар #60 от "Ма кой ти е":в Украйна.
Да помагате там - вие и вашите деца.
Писнахте на всички и ви препоръчвам да внимавате в картинката.
Защото най-малко не знаете уставите на НАТО, че вие ЛИЧНО ще бъдете на първа бойна линия,
аз имам звание капитан от резерва на държава от НАТО и ще стоя в щаба, отдалечен от фронта и ще ви засилвам срещу руснаците.
Писнахте НИ на оная работа и не си знаете как си играете с огъня.
Коментиран от #64
11:00 16.07.2026
63 386443
До коментар #22 от "Гого":Тъй де..ама я го обясни на Путлер..
11:08 16.07.2026
64 Лъжлив трол
До коментар #62 от "Аз искам да ви изпратя на фронта":Кой си играе с огъня бре нещастна ушанка Путин и неговите башибозуци са в Украйна и убиват цивилно население докато Украйна си е на мястото и си отбранява отечеството геройски
Коментиран от #67
11:09 16.07.2026
65 Аз съм от ссср
11:11 16.07.2026
66 Дебил путинофил
11:12 16.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Милко Калайджиев
До коментар #52 от "Бг Заплата":Ленче Кремче и Надка гаражната са вече наети,пазят ми бостаня лятоска.
11:25 16.07.2026
69 Дика
11:33 16.07.2026
70 ССС
Ако има в България журналист, който въплащава алчността това е Мартин Карбовски.
11:33 16.07.2026