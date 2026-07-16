Новини
Мнения »
Мартин Карбовски: Коалицията на нежелаещите

Мартин Карбовски: Коалицията на нежелаещите

16 Юли, 2026 10:00 1 977 70

  • мартин карбовски-
  • румен радев-
  • украйна-
  • руска агресия-
  • коалиция на желаещите

Румен Радев е избран от хора българи, които искат баланс във външната политика на България

Мартин Карбовски: Коалицията на нежелаещите - 1
Мартин Карбовски Мартин Карбовски журналист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

РАДЕВ е избран от хора българи, които искат баланс във външната политика на България.

Неясната кауза Украйна, пропагандирана извън история, география и повод/причина за война е далечна за КОАЛИЦИЯТА НА НЕЖЕЛАЕЩИТЕ, които избраха Радев с огромно мнозинство. В този смисъл Радев представлява реалната оценка на суверена. Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

Същите хора, примерно Радан, трябва да бъдат питани едно нещо важно - докъде трябва да стига помоща за една от воюващите страни - защото всеки лев за Украйна за нас става вече непосилен - особено след променкаджийското управление.

И искаме ли, верни на атлантизма, след парите, естествено някак да пращаме истинска жива сила в тези война? Такава кулминация ще ли е желана и реална за вас? Радев е тук, за да предотврати това, което жълтопаветието искаше да направи - още грешни пари в чужда и все по фашистка война.

Нацията обаче, народецът не иска да се забърква.

Малцинството няма да млъкне - но поне да каже - какво още искате да дадем на тази война? Пари? Техника? Мъже?

Честно го кажете.

Не се крийте зад ЕС пропагандата - искате ли да участваме в тази война още или да поговорим за НЕУТРАЛИТЕТ.

Нещо, за което в говорено от 1940-та. Спомнете си!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100 процента

    80 27 Отговор
    Вярно!

    10:02 16.07.2026

  • 2 Един

    30 86 Отговор
    Карбона е в коалицията на копейките.

    Коментиран от #22, #44

    10:04 16.07.2026

  • 3 КирБовски

    20 66 Отговор
    КирБовски про сиа приключи факт

    10:04 16.07.2026

  • 4 Този отврат

    29 84 Отговор
    срами и позори България. Волгин, този и всички, които клонят към Путинова Русия трябва да се махнат от ефира. Много са токсични. А Радев е с биполярно разстройство. яко е загазил в корупция с Боташ.

    10:05 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    34 9 Отговор
    Винаги от страната на Булката, Мартине!

    10:07 16.07.2026

  • 7 Казуар

    21 75 Отговор
    Другарю Карбовски, колко от избирателите на Радев разбират от политика.

    Коментиран от #13, #48

    10:07 16.07.2026

  • 8 Вашето мнение

    78 10 Отговор
    Срещу политиката на Радев са нпо-продажни петрохатци, захлебвани отвън. Същите създават масовост и за ЛГБТ+ сборищата и са щедро търсени за събеседници по всички платени медии.

    10:08 16.07.2026

  • 9 Госあ

    72 12 Отговор
    “ Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.” абсолютно вярно !

    10:08 16.07.2026

  • 10 Боко

    63 8 Отговор
    Според мен , който е за помощи за укрия да го декларира и да му се взема данък до нужната сума !
    Не мога аз да кажа на някой дай да дадем !
    Който иска да ДАВА ЛИЧНИ СРЕДСТВА , а не да ми тараши в портфейла и да казва ДАВАМ .

    10:08 16.07.2026

  • 11 Кухи Копейки

    17 73 Отговор
    Абе дебелако Целия свят е с желаещите само Путлераста Радеф е против Ами как иначе нали отново Гундяев ще му натърти врата от балтии

    Коментиран от #15, #17, #24, #26

    10:09 16.07.2026

  • 12 Безпартиен

    29 1 Отговор
    Нека всяка партия да защити политиката си на дело!

    10:10 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Неясната кауза Украйна?

    13 54 Отговор
    Щом тази кауза му е неясна, какво ли пък му е ясно на Мартин Карбовски? Измекярщината му е ясна сигурно, той това работи.

    10:15 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Песков

    18 16 Отговор
    браво другарю Карбовски, много сте прав

    10:22 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гого

    34 8 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    В коалиция на разумните хора които знаят, че войните не водят до нищо добро!

    Коментиран от #63

    10:22 16.07.2026

  • 23 Мартине

    8 32 Отговор
    Водиш ли смислен живот?

    Коментиран от #25

    10:22 16.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вие сте кухи TЪПEЙКИ

    34 7 Отговор

    До коментар #11 от "Кухи Копейки":

    Броят на избирателите на ПП-ДБ на последните избори съвпадат с броя на официално освидетелстваните личности в България с ТЕЛК за психични заболявания.

    10:24 16.07.2026

  • 27 !!!?

    10 40 Отговор
    Мистър Кеш е избран само от 1/5 от избирателите...за какъв Суверен бълнува този оли..френ !??

    Коментиран от #51

    10:25 16.07.2026

  • 28 Точно така

    40 2 Отговор
    Радан+компания да стягат раниците и да поемат към осрайна.
    Да вземат и собствените си деца, не нашите!!!
    Да дават от собствените си пари, не ит нашите!!!

    10:25 16.07.2026

  • 29 Тагаренко

    40 5 Отговор
    Записваме с Моньо Пуси доброволци за фронта в Осраина. Ленче Кремче,Кокорка и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.

    Коментиран от #33

    10:25 16.07.2026

  • 30 Потейтовски 🥔

    5 6 Отговор
    Пейпал и Револют, помогнете на нашия екип, ако искате да чувате и другата страна. Дарете!
    Ние така повече не можем да работим без нито стотинка от вас, сиренето е с пари.

    Коментиран от #35

    10:25 16.07.2026

  • 31 Пак аз

    9 26 Отговор
    Тоз да не е бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #36

    10:26 16.07.2026

  • 32 Боко

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зорко":

    Тия къде са на принципа:
    ДАЙ , да ДАДЕМ

    10:26 16.07.2026

  • 33 Пепи Волгата

    5 15 Отговор

    До коментар #29 от "Тагаренко":

    Аз избрах еврото!Аз на фронта не отивам!Ясен ли съм?!

    10:27 16.07.2026

  • 34 !!!?

    8 21 Отговор
    Мистър Кеш е към Коализията на Путлер...!!!?

    10:27 16.07.2026

  • 35 Eстествено, човека иска помощ

    21 5 Отговор

    До коментар #30 от "Потейтовски 🥔":

    Поръчковите журналисти като Цънцарова не се нуждаят от помощи.
    По официални данни от БТВ, чистата заплата на Цънцарова без бонусите от реклами
    бе 20 000 Евро на месец.

    10:28 16.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фори

    4 25 Отговор
    Повтаря пълни глупости.Никой никога не е искал да изпращаме войници на фронта.То няма и как да стане.Да не сме Северна Корея?

    Коментиран от #40

    10:29 16.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 шопо с търнокопо

    7 17 Отговор
    Карбо, намери си вече спонсор, барем вече няма да ревеш за парички във всяко видео...

    Радев е против коалиция на желаещите ракетен щит, в коалиция за Украйна сме с двата крака, вчера неговата министърка какво подписа в Киев? Опааа- участие в коалицията за Украйна.

    10:30 16.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лама Мирчев, регулировчик

    28 5 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:
    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    10:35 16.07.2026

  • 43 Ей такъв Смешник

    4 21 Отговор
    Като тоя пропуска да каже ,че за 4 г война сме изкарали 5,5 милиарда евро.Продали сме и това което дадохме получихме от еврофондовете 350 милиона евро.Каква помощ бълнува тоя смешник и онзи с юмручето също,обикновени руски тръбата.

    10:35 16.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да се проведе референдум в България

    15 4 Отговор
    Трябва ли да започнем да изпращаме войници на фронта в Украйна?

    Това да бъдат ли самите яростни русофоби и всички членове на техните семейства?

    Коментиран от #60

    10:38 16.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пилотът Гошу

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    След 35 години безхаберие, абсолютна некадърност, бандитизъм и т.н. имаш наглостта да обвиняваш когото и да е, че не разбира от политика, хем сте пълно доказателство, че сте тотално зле по която и да е тема, освен гонене на личния келепир…

    Коментиран от #56

    10:40 16.07.2026

  • 49 Питай всеки ден

    12 3 Отговор
    Радан Кънев всеки ден трябва да бъде питан колко хора че убила леля му Кордова през септември-октомври 1944г. в Пазарджишко и Пловдивско, бидейки важна функционерка на БКП?

    10:41 16.07.2026

  • 50 Гресирана ватенка

    2 6 Отговор
    Господин Грес.Всичко поема стига да има грес 😁😁😁

    10:42 16.07.2026

  • 51 Пилотът Гошу

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    Дали? Липсващите гласове са наказателен вот за Тиквун и Шиши, спокойно ги брой и тях за Радев… Ако искаха да подкрепят вечните престъпници, щяха.

    10:43 16.07.2026

  • 52 Бг Заплата

    4 9 Отговор
    Предлагаме сезонна работа на рософили като пазачи на бостани.Предимство имат лицата приличащи на плашило.

    Коментиран от #68

    10:44 16.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 100

    4 7 Отговор

    До коментар #48 от "Пилотът Гошу":

    Този бандитизъм и некадърност е причинен от кремълската мафия, която действаше подмолно, а обвиняваше за проблемите "запада" и демокрацията. Много хора им се вързаха избраха човек, поставен от същите тези кукловоди, който уж ще се бори с олигархията и други проблеми.

    10:51 16.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мога ли да ти

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Го намаам до картофите в руския Ауспух.И много обичам едногънковци русофили да ми говорят за фашизъм.

    10:51 16.07.2026

  • 59 Историята

    4 6 Отговор
    А какво е станало през 1940 г.?
    Което да помним?
    Ами принудени сме да станем част от Тристранния пакт.
    Защото се оказва, че нашия неутралитет никой не го бръсне за слива.
    От една страна Хитлер напира да мине през нас, защото трябва да спасява Мусолини в Гръция и да накаже непокорна Югославия. От друга страна Сталин иска да ни наложи договор подобен на тия договори с Естония, Литва и Латвия, след което тези страни губят и неутралитет и суверенитет. На карбовски и радев трябва пределно ясно да им стане, че без да изберем страна в сегашния конфликт и твърдо да стоим зад нея - нашия неутралитет е просто покана към който пожелае, да ни схруска за закуска. Но най-подлото е, че радев и компания искат в последния момент да ни закачат за губещата страна - рашистката кочина.

    10:53 16.07.2026

  • 60 Ма кой ти е

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Да се проведе референдум в България":

    Поискал някой да ходи на фронт бе.Стига с едногънковци проруски наративни.Ти почвай да месиш питки мойто момче.Те е.. у Руския тръбар

    Коментиран от #62

    10:55 16.07.2026

  • 61 Сеир

    5 6 Отговор
    Оригиналните Руски копейки дават мило и драго да живеят в "лошия" Запад а западните искат на Изток ама само на думи Една копейка не е отишла да прекара живота си в Путлеристан

    10:59 16.07.2026

  • 62 Аз искам да ви изпратя на фронта

    10 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ма кой ти е":

    в Украйна.
    Да помагате там - вие и вашите деца.
    Писнахте на всички и ви препоръчвам да внимавате в картинката.
    Защото най-малко не знаете уставите на НАТО, че вие ЛИЧНО ще бъдете на първа бойна линия,
    аз имам звание капитан от резерва на държава от НАТО и ще стоя в щаба, отдалечен от фронта и ще ви засилвам срещу руснаците.
    Писнахте НИ на оная работа и не си знаете как си играете с огъня.

    Коментиран от #64

    11:00 16.07.2026

  • 63 386443

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гого":

    Тъй де..ама я го обясни на Путлер..

    11:08 16.07.2026

  • 64 Лъжлив трол

    2 8 Отговор

    До коментар #62 от "Аз искам да ви изпратя на фронта":

    Кой си играе с огъня бре нещастна ушанка Путин и неговите башибозуци са в Украйна и убиват цивилно население докато Украйна си е на мястото и си отбранява отечеството геройски

    Коментиран от #67

    11:09 16.07.2026

  • 65 Аз съм от ссср

    7 1 Отговор
    И във коментарите се вижда колко неграмотни хора има във България. Мразят Русия, за всичко им е виновна Русия но не могат да кажат защо,просто им казват от телевизора и те вярват на нея а не прочетат една книга нямат капка съмнение че сигурно ги манипулират. Това отгледа демокрацията,един полуграмотен народ който яде боклуци и си мисли че е добре.

    11:11 16.07.2026

  • 66 Дебил путинофил

    0 5 Отговор
    Руската пропаганда е по жалка и от руската армия.

    11:12 16.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Милко Калайджиев

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бг Заплата":

    Ленче Кремче и Надка гаражната са вече наети,пазят ми бостаня лятоска.

    11:25 16.07.2026

  • 69 Дика

    0 0 Отговор
    Радев беше избран заради кражбите на Пеевски и Борисов, не заради любовта на България към Путин. Не се прави на улав, Карбовски.

    11:33 16.07.2026

  • 70 ССС

    0 0 Отговор
    Още една АЛЧНА копейка.

    Ако има в България журналист, който въплащава алчността това е Мартин Карбовски.

    11:33 16.07.2026