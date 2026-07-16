Мартин Карбовски: Коалицията на нежелаещите

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РАДЕВ е избран от хора българи, които искат баланс във външната политика на България.

Неясната кауза Украйна, пропагандирана извън история, география и повод/причина за война е далечна за КОАЛИЦИЯТА НА НЕЖЕЛАЕЩИТЕ, които избраха Радев с огромно мнозинство. В този смисъл Радев представлява реалната оценка на суверена. Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

Същите хора, примерно Радан, трябва да бъдат питани едно нещо важно - докъде трябва да стига помоща за една от воюващите страни - защото всеки лев за Украйна за нас става вече непосилен - особено след променкаджийското управление.

И искаме ли, верни на атлантизма, след парите, естествено някак да пращаме истинска жива сила в тези война? Такава кулминация ще ли е желана и реална за вас? Радев е тук, за да предотврати това, което жълтопаветието искаше да направи - още грешни пари в чужда и все по фашистка война.

Нацията обаче, народецът не иска да се забърква.

Малцинството няма да млъкне - но поне да каже - какво още искате да дадем на тази война? Пари? Техника? Мъже?

Честно го кажете.

Не се крийте зад ЕС пропагандата - искате ли да участваме в тази война още или да поговорим за НЕУТРАЛИТЕТ.

Нещо, за което в говорено от 1940-та. Спомнете си!