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В Одеса: На плажа под дроновете и руските бомби
  Тема: Украйна

В Одеса: На плажа под дроновете и руските бомби

5 Август, 2026 21:01 1 163 45

  • одеса-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дронове-
  • черно море-
  • плажове

Плажовете в Одеса са пълни, но заплахата от руски удар е постоянна. В този украински град лятното настроение и опасностите от войната вървят ръка за ръка.

В Одеса: На плажа под дроновете и руските бомби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Плажът "Ланжерон" в Одеса е пълен и това лято - деца играят, младежи скачат в морето, от плажните барове звучи музика. Съвсем наблизо обаче е паркиран и пикап с мобилна противовъздушна система, край който дежурят трима войници. Русия може във всеки момент да атакува пристанищния град с дронове или крилати ракети, пише АРД.

Въздушна тревога - но повечето остават на плажа

Алина, която продава сушена риба на плажа, казва пред германската обществена медия, че напоследък бизнесът не върви добре заради постоянните руски нападения. Постоянно ѝ се налага да изоставя стоката си и да се крие в убежището - добре, че поне се намирало наблизо.

И наистина, отново прозвучават сирените за въздушна тревога. Но почти никой не реагира - повечето хора остават на плажа, децата продължават да си играят. За тях сирените вече са се превърнали в ежедневие.

За щастие, този път не се случва нищо. В някои дни предупрежденията за възможни въздушни удари срещу Одеса обаче са десетки. Цел на руските атаки обичайно са пристанищните съоръжения, които са само на няколко километра от плажа.

"Децата се нуждаят от отдих"

Серхий е пристигнал в Одеса със семейството си за първи път след шестгодишна пауза. Той е от Никопол, който е по-близо до фронтовите сражения. "При нас в Никопол е ужасно. Всеки ден прелитат дронове и има артилерийски обстрел. Тук изглежда по-спокойно, децата имат нужда от отдих", споделя Серхий пред АРД.

Виола продава на сергия герданчета, магнити и капитански шапки за туристите. По нейните думи хората в Одеса са се научили да живеят с постоянната заплаха. "Ние сме хора от плът и кръв. Естествено, че се страхуваме, но с времето се свиква" казва тя пред германската обществена медия.

"Човек се адаптира"

"Психиката започва да се адаптира. Въпреки масирания обстрел вчера продължихме продажбите, а ударите бяха интензивни“, отбелязва Виола, която вече разпознава отдалеч ракетите и дроновете "Шахед". Въпреки това хората останали на плажа, казва тя и добавя: "И те останаха като нас, а когато ги попитахме откъде са, отговориха – от Киев. Тогава им казахме: ние сме братя по страдание".

Може да звучи странно, но Одеса си е запазила част от лекотата, въпреки че се води жестока война. Когато вечер поспаднат горещините, кафенетата и баровете в стария град се пълнят с хора. А основната цел на руснаците – пристанището, е само на две крачки. В Одеса радостта от живота и заплахата често са само на няколкостотин метра едни от други, обяснява АРД.

Опасността не бива да не се подценява

Председателят на Украинския пристанищен съюз Дмитро Баринов обича града си именно по тази причина. Той се възхищава на местните хора, които са запазили увереността и съпротивителните си сили. Същевременно обаче ги предупреждава да не подценяват опасностите.

Много курортисти, пристигнали от Харков или други източни части на страната, харесват Одеса, защото тя е за тях единствената възможност за отдих край морето. До града може да се стигне относително лесно и така децата могат да играят край морето. „За да се наслаждават на слънцето и да плажуват“, казва Баринов. „За съжаление те често игнорират ситуацията. Имаме много тежки случаи с хора, ранени или убити при руските удари. Това не бива да се допуска.“

Автор: Щефан Лаак АРД


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    39 4 Отговор
    Не се спряхте бе:
    -ДВ, ДВ, ДВ, ДВ, ДВ
    -Русия, Русия, Русия, Русия

    жалки сте !!!

    21:04 05.08.2026

  • 2 Пич

    41 3 Отговор
    Гадно, А...?!
    Укрофашистите осеяха плажовете на Черно море с дронове и бомби, а сега реват!!!

    Коментиран от #3, #18

    21:04 05.08.2026

  • 3 Касс

    1 22 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Изфъскал си масълцето...фасльо..

    Коментиран от #8

    21:08 05.08.2026

  • 4 Дойчо Велев

    4 28 Отговор
    Роzzнята почва да цвили .

    21:09 05.08.2026

  • 5 DW - Пропаганден машинен

    34 1 Отговор
    Укрoтерориcтите убиват деца по плажовете, a Гьобелс Веле пак шайзи върху фактите!

    21:10 05.08.2026

  • 6 Шамандура

    10 0 Отговор
    Също като на слънчака, в силните мутренски сезони.

    21:10 05.08.2026

  • 7 Нормално

    4 30 Отговор
    Хората се забавляват, наслаждават на живота а импотентната старуха педофил се крие у бункеро в Урал и фулира ДЕРМО Чемоданчика!
    А уж Харков, Херсон, Одеса беха монголски навсегда!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #9

    21:10 05.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Навсегда

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нормално":

    Си само праззз

    21:13 05.08.2026

  • 10 Град Козлодуй

    2 15 Отговор
    Събраха ли чарковете на Чайка?

    Коментиран от #22

    21:13 05.08.2026

  • 11 Дойче зелено

    17 1 Отговор
    на бели линии тъпотии. Мирисало се е на кока

    21:16 05.08.2026

  • 12 Волгата

    2 17 Отговор
    От събота осми август в магазините цените само в евро.Копейките ще бранят ли идентичноста на бг лева?

    Коментиран от #36

    21:16 05.08.2026

  • 13 У0400

    1 13 Отговор
    Явно ту руския трол малко е вършал.

    21:17 05.08.2026

  • 14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    23 1 Отговор
    Направих си труда да потърся информация за автора на статията.
    Това е фашизоида Щефан Лаак, който е германския вариант на Евгений Дайнов.

    21:17 05.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шаа

    12 1 Отговор
    поредната шритня на зелето. че се и опитват емоционалната струна да дърпат. както фракти, на количество го докарват, ама качеството - куца

    21:20 05.08.2026

  • 17 000

    13 1 Отговор
    Съществуването на нато вече е безмислено и приключва своето живуркане.

    21:20 05.08.2026

  • 18 Еш па тоа изкле сък

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти па кога си ходил на море?

    Коментиран от #20

    21:23 05.08.2026

  • 19 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Румен Радев спешно трябва да приеме закон за чуждестранните агенти за влияние каквато е DW

    21:25 05.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сарьожът

    4 2 Отговор
    Серхий ли ве 😄

    21:27 05.08.2026

  • 22 Сарьожът

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    На логистичния център Чайка не ,още гори край Куив ,и смърди са не диша ,почти кат румънски завод

    21:28 05.08.2026

  • 23 DW Смърко

    9 1 Отговор
    Лъжи , манипулации и рев … ммм супер !

    21:29 05.08.2026

  • 24 до факти

    8 1 Отговор
    Дойче веле не го четем, но искаме да довършите историята с италианските евреи тийнеджъри и българските "неонацисти". Историята има продължение и е редно да стигнете до самия й край. Добре е да публикувате разказа на собственика на хотела в Банско, който разказва как италианските жертви са крещели и хвърляли от терасите на хотела каквото им падне върху главите на преминаващите. Така е започнал скандалът. Щетите, които невинните жертви са нанесли на хотела, са над 15000 евро, но те са жертви, а българчетата, които основателно са били гневни от това, че ги замерват, са неонацисти, нали? Някой ще се извини ли на България, Таяни и еврейски организации, които ни нарекоха антисемити, ще се извинят ли?

    21:30 05.08.2026

  • 25 Димяща ушанка 🤩💀

    2 7 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    21:33 05.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ха ха ха

    4 1 Отговор
    Бу2тнахте паметника на основателката на Одеса Екатерина Велика.
    Ще ядете сикиите до побъркване

    21:33 05.08.2026

  • 28 ха ха ха

    3 1 Отговор
    Бу2тнахте паметника на основателката на Одеса Екатерина Велика.
    Ще ядете сикиите до побъркване

    21:34 05.08.2026

  • 29 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Няма такъв филм.Плажовете на Одеса са пълни кога пръдне гущер.Няма начин на плажа да се търкалят мъже в мобилизационна възраст щото ловците на хора първо на плажа ще идат за да изпълнят бройката на уловени доброволци за фронта.

    21:34 05.08.2026

  • 30 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #32

    21:34 05.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Куууупейка

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Украйна няма нужда да се предава.Тя просто ще бъде унищожена.Повтарям:
    У НИ ЩО ЖЕ НА!

    21:36 05.08.2026

  • 33 Украинците

    7 2 Отговор
    Избомбиха руския плаж, а сега твърдят, че руснаците всеки ден бомбели техните плажове.... Само дето досега няма пострадали плажуващи и туристи, за разлика от взривените в Русия плаж и автобуси..

    21:37 05.08.2026

  • 34 Дзак

    8 1 Отговор
    Русия не обстрелва плажуващи!

    21:37 05.08.2026

  • 35 то хубаво ама

    7 2 Отговор
    Защо чичко Гугъл казва че снимката е от Анап и това на снимката са руснаци ?!!

    Коментиран от #37

    21:37 05.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бит русораст

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от "то хубаво ама":

    Гугъл е американски.Ние битите русорасти не трябва да вярваме на нищо американско!

    Коментиран от #40

    21:45 05.08.2026

  • 38 Циркова програма

    5 0 Отговор
    Кой нормален продава сушена риба на морето?! И кой глупак вместо прясна ще ръфа подметки?Събрали актьорчета да го играят жертви.

    21:46 05.08.2026

  • 39 Иванов

    7 0 Отговор
    Украинците трябва да дигнат паметник на Путин защото никога нямаше да видят Европа да ги храни и пои безплатно и пари да им дава все още щяха да живеят в кочината си

    21:47 05.08.2026

  • 40 боли ли те г .зъ бе козляк

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бит русораст":

    Требе ти се ремонтира шибидаха.

    21:47 05.08.2026

  • 41 1111

    3 0 Отговор
    Ами, ако това е вярно, вместо да свалят Зеления Плъх, скоро ще ходят с виза на плаж в Одеса, руска виза...

    21:58 05.08.2026

  • 42 А ПО ЛЕКО С ПРОПАГАНДАТА

    3 0 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ НЕ СА МНОГО ПРИТЕСНЕНИ , И С ПРАВО .................РУСНАКА ПО ЦИВИЛНИ НЕ СТРЕЛЯ ....А И В ОДЕСА СА СИ РУСНАЦИ

    21:59 05.08.2026

  • 43 Ох колко са глупави

    2 0 Отговор
    тези от дв!Ами да,руснаците за разлика от укрите,не обстрелват плажовете!Затова украинците спокойно си лежат по плажовете,което не може да се каже за руснаците в Крим!!!

    22:02 05.08.2026

  • 44 ВВП

    2 0 Отговор
    Пускай ядрото на тия нещастници.Война е ,тия селяндури на плаж излезли..Ахаха ..Естествения подбор е в ход .Окрсинска мъкъъ.

    22:09 05.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.