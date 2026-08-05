В Одеса: На плажа под дроновете и руските бомби

Плажът "Ланжерон" в Одеса е пълен и това лято - деца играят, младежи скачат в морето, от плажните барове звучи музика. Съвсем наблизо обаче е паркиран и пикап с мобилна противовъздушна система, край който дежурят трима войници. Русия може във всеки момент да атакува пристанищния град с дронове или крилати ракети, пише АРД.
Въздушна тревога - но повечето остават на плажа
Алина, която продава сушена риба на плажа, казва пред германската обществена медия, че напоследък бизнесът не върви добре заради постоянните руски нападения. Постоянно ѝ се налага да изоставя стоката си и да се крие в убежището - добре, че поне се намирало наблизо.
И наистина, отново прозвучават сирените за въздушна тревога. Но почти никой не реагира - повечето хора остават на плажа, децата продължават да си играят. За тях сирените вече са се превърнали в ежедневие.
За щастие, този път не се случва нищо. В някои дни предупрежденията за възможни въздушни удари срещу Одеса обаче са десетки. Цел на руските атаки обичайно са пристанищните съоръжения, които са само на няколко километра от плажа.
"Децата се нуждаят от отдих"
Серхий е пристигнал в Одеса със семейството си за първи път след шестгодишна пауза. Той е от Никопол, който е по-близо до фронтовите сражения. "При нас в Никопол е ужасно. Всеки ден прелитат дронове и има артилерийски обстрел. Тук изглежда по-спокойно, децата имат нужда от отдих", споделя Серхий пред АРД.
Виола продава на сергия герданчета, магнити и капитански шапки за туристите. По нейните думи хората в Одеса са се научили да живеят с постоянната заплаха. "Ние сме хора от плът и кръв. Естествено, че се страхуваме, но с времето се свиква" казва тя пред германската обществена медия.
"Човек се адаптира"
"Психиката започва да се адаптира. Въпреки масирания обстрел вчера продължихме продажбите, а ударите бяха интензивни“, отбелязва Виола, която вече разпознава отдалеч ракетите и дроновете "Шахед". Въпреки това хората останали на плажа, казва тя и добавя: "И те останаха като нас, а когато ги попитахме откъде са, отговориха – от Киев. Тогава им казахме: ние сме братя по страдание".
Може да звучи странно, но Одеса си е запазила част от лекотата, въпреки че се води жестока война. Когато вечер поспаднат горещините, кафенетата и баровете в стария град се пълнят с хора. А основната цел на руснаците – пристанището, е само на две крачки. В Одеса радостта от живота и заплахата често са само на няколкостотин метра едни от други, обяснява АРД.
Опасността не бива да не се подценява
Председателят на Украинския пристанищен съюз Дмитро Баринов обича града си именно по тази причина. Той се възхищава на местните хора, които са запазили увереността и съпротивителните си сили. Същевременно обаче ги предупреждава да не подценяват опасностите.
Много курортисти, пристигнали от Харков или други източни части на страната, харесват Одеса, защото тя е за тях единствената възможност за отдих край морето. До града може да се стигне относително лесно и така децата могат да играят край морето. „За да се наслаждават на слънцето и да плажуват“, казва Баринов. „За съжаление те често игнорират ситуацията. Имаме много тежки случаи с хора, ранени или убити при руските удари. Това не бива да се допуска.“
Автор: Щефан Лаак АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
-ДВ, ДВ, ДВ, ДВ, ДВ
-Русия, Русия, Русия, Русия
жалки сте !!!
21:04 05.08.2026
2 Пич
Укрофашистите осеяха плажовете на Черно море с дронове и бомби, а сега реват!!!
Коментиран от #3, #18
21:04 05.08.2026
3 Касс
До коментар #2 от "Пич":Изфъскал си масълцето...фасльо..
Коментиран от #8
21:08 05.08.2026
4 Дойчо Велев
21:09 05.08.2026
5 DW - Пропаганден машинен
21:10 05.08.2026
6 Шамандура
21:10 05.08.2026
7 Нормално
А уж Харков, Херсон, Одеса беха монголски навсегда!
Еееееееехехе
Коментиран от #9
21:10 05.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Навсегда
До коментар #7 от "Нормално":Си само праззз
21:13 05.08.2026
10 Град Козлодуй
Коментиран от #22
21:13 05.08.2026
11 Дойче зелено
21:16 05.08.2026
12 Волгата
Коментиран от #36
21:16 05.08.2026
13 У0400
21:17 05.08.2026
14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Това е фашизоида Щефан Лаак, който е германския вариант на Евгений Дайнов.
21:17 05.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 шаа
21:20 05.08.2026
17 000
21:20 05.08.2026
18 Еш па тоа изкле сък
До коментар #2 от "Пич":Ти па кога си ходил на море?
Коментиран от #20
21:23 05.08.2026
19 Сатана Z
21:25 05.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сарьожът
21:27 05.08.2026
22 Сарьожът
До коментар #10 от "Град Козлодуй":На логистичния център Чайка не ,още гори край Куив ,и смърди са не диша ,почти кат румънски завод
21:28 05.08.2026
23 DW Смърко
21:29 05.08.2026
24 до факти
21:30 05.08.2026
25 Димяща ушанка 🤩💀
21:33 05.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ха ха ха
Ще ядете сикиите до побъркване
21:33 05.08.2026
28 ха ха ха
Ще ядете сикиите до побъркване
21:34 05.08.2026
29 Сатана Z
21:34 05.08.2026
30 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #32
21:34 05.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Куууупейка
До коментар #30 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Украйна няма нужда да се предава.Тя просто ще бъде унищожена.Повтарям:
У НИ ЩО ЖЕ НА!
21:36 05.08.2026
33 Украинците
21:37 05.08.2026
34 Дзак
21:37 05.08.2026
35 то хубаво ама
Коментиран от #37
21:37 05.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бит русораст
До коментар #35 от "то хубаво ама":Гугъл е американски.Ние битите русорасти не трябва да вярваме на нищо американско!
Коментиран от #40
21:45 05.08.2026
38 Циркова програма
21:46 05.08.2026
39 Иванов
21:47 05.08.2026
40 боли ли те г .зъ бе козляк
До коментар #37 от "Бит русораст":Требе ти се ремонтира шибидаха.
21:47 05.08.2026
41 1111
21:58 05.08.2026
42 А ПО ЛЕКО С ПРОПАГАНДАТА
21:59 05.08.2026
43 Ох колко са глупави
22:02 05.08.2026
44 ВВП
22:09 05.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.