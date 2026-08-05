Даниел Лорер: Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения

На 2 август през нощта група български младежи се събира пред хотел „Пирин” в Банско, където са настанени италиански еврейски ученици. На видеото, разпространено от LaPresse и RAI, се виждат и чуват нацистки поздрави. Охраната подава сигнал. Полицията идва.
МВР призна, че причината са антисемитските настроения на българските младежи. В същото съобщение обаче описа случая като „словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани”, а напрежението – като породено от „словесна агресия от двете страни”.
Какви две страни? Едната крещи „Sieg Heil” посред нощ. Другата са деца, изплашени зад прозорците.
Думите имат значение. От тях зависи какъв закон ще бъде приложен. „Конфликт между младежи” лесно може да бъде сведен до дребно хулиганство и да приключи без обвинения. А видеото поставя въпроса за престъпления от омраза по чл. 162 и чл. 163 от Наказателния кодекс.
В Германия нацисткият поздрав сам по себе си е престъпление. У нас това се превърна в „словесна агресия от двете страни”.
Едва три дни по-късно българската държава осъди антисемитизма след италианският вицепремиер, председателят на италианския Сенат и Еврейската общност в Рим.
Това не е първият подобен случай. Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения.
Омразата никога не е била и не може да бъде лицето на България. Но това изисква повече от декларации. Изисква законът да се прилага.
Ще има ли този път обвинения?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АНТИ..
18:03 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последно какъв си
18:08 05.08.2026
4 Чорбара
18:08 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
18:08 05.08.2026
7 каква националност е този антибългарин
Коментиран от #23, #26
18:08 05.08.2026
8 име
18:09 05.08.2026
9 Kaлпазанин
18:09 05.08.2026
10 За съжаление
18:10 05.08.2026
11 ГОРКИЯ
18:11 05.08.2026
12 Софиянец
18:11 05.08.2026
13 😄 Хитлер
18:12 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Валентин
18:17 05.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 историята и настоящето доказват
18:19 05.08.2026
18 защо ли
Коментиран от #27
18:20 05.08.2026
19 аааа
Коментиран от #20, #29
18:20 05.08.2026
20 Не се прави на луд
До коментар #19 от "аааа":Проблемът не е какво означава, а с кого и защо се асоциира.
Коментиран от #25
18:27 05.08.2026
21 гйфй
До коментар #2 от "Русодебил":какви русодебили ве мозък, тея отепки са от агитките - те са с неонази-фашизоидни разбирания и са от вашите там наемен башибозук за като ви потрябва по протестите да правят золуми щот са свикнали да са млатят кат животни. не е лошо и да се позаинтересуваш в 404(украине) по време на майдана пак техните агитики бяха едни от главните действащи лица. схемата е една и съща и не е дело на руснаците, ама се иска поне 50 айку да вникнеш
18:29 05.08.2026
22 Проф. Шломо Санд (Shlomo Sand)
А за псевдо евреите - имаше един човек със старонемско име , произходно от Аdal (благороден) и Wulf (вълк) , който направи много за да спаси света от тях, но му попречиха.
Бъдете здрави !
18:29 05.08.2026
23 Няма начин
До коментар #7 от "каква националност е този антибългарин":Израелската пета колона няма да разреши български национализъм в България.Те всички чужденци са същите,само местните нямат права.Ако е обиден да си ходи в Израел или пък в САЩ.
18:29 05.08.2026
24 Факт
18:31 05.08.2026
25 Така мисля
До коментар #20 от "Не се прави на луд":Забраняваш на хората да говорят немски език ли?Няма как да стане.Асоциите си ги запази за себе си.Господин Лорер да си хваща арабите братовчеди и да си ги гледа в Израел.Там да се обичат.
18:32 05.08.2026
26 Ха ха ха
До коментар #7 от "каква националност е този антибългарин":Лорер е роден в София през 1975 година. И никой не може да му отнеме българското гражданство.
Коментиран от #30, #31
18:34 05.08.2026
27 Само идиоти
До коментар #18 от "защо ли":Не целия свят.
18:35 05.08.2026
28 Соломон
18:36 05.08.2026
29 Стига бе
До коментар #19 от "аааа":Посред нощ ще отидеш да викаш Да живее победата пред хотел с деца в Банско, при това на немски и посбе се правиш на удален.
18:36 05.08.2026
30 Свети Павел
До коментар #26 от "Ха ха ха":не е евреин , нито е роден по нези земи, но не пречи да е мега, ултра, супер , дупер светец.
Какво остава за едно леке, по грешка заченато.
Коментиран от #37
18:37 05.08.2026
31 Само да вметна
До коментар #26 от "Ха ха ха":Е,доста евреи комунисти,негови съплеменници са отговорни за геноцидът чрез комунизъм в СССР и в България.Да поговорим за техните престъпления и дали са наказани.
18:38 05.08.2026
32 Тиква
Коментиран от #36
18:39 05.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да попитам
До коментар #32 от "Тиква":Кой си ти че ще казнаш ,кой ще си тръгва,ти си НИКОЙ
18:47 05.08.2026
37 Апостол Шаул, Савел, Павел
До коментар #30 от "Свети Павел":И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.
Коментиран от #40
18:50 05.08.2026
38 БПЦ
18:53 05.08.2026
39 Ами
18:55 05.08.2026
40 Свети апостол Павел, според каноничните
До коментар #37 от "Апостол Шаул, Савел, Павел":източници е евреин, няма и как да бъде иначе, в противен случай хората няма да вярват в правилните догми. Но който търси истината - винаги я намира.
Бъдете здрави !
18:57 05.08.2026