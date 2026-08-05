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Даниел Лорер: Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения

Даниел Лорер: Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения

5 Август, 2026 18:02 711 40

  • даниел лорер-
  • антисемитизъм-
  • банско-
  • нациски поздрави-
  • нациски скандирания

Какви две страни? Едната крещи „Sieg Heil” посред нощ. Другата са деца, изплашени зад прозорците

Даниел Лорер: Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения - 1
Снимка: бТВ
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На 2 август през нощта група български младежи се събира пред хотел „Пирин” в Банско, където са настанени италиански еврейски ученици. На видеото, разпространено от LaPresse и RAI, се виждат и чуват нацистки поздрави. Охраната подава сигнал. Полицията идва.

МВР призна, че причината са антисемитските настроения на българските младежи. В същото съобщение обаче описа случая като „словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани”, а напрежението – като породено от „словесна агресия от двете страни”.

Какви две страни? Едната крещи „Sieg Heil” посред нощ. Другата са деца, изплашени зад прозорците.

Думите имат значение. От тях зависи какъв закон ще бъде приложен. „Конфликт между младежи” лесно може да бъде сведен до дребно хулиганство и да приключи без обвинения. А видеото поставя въпроса за престъпления от омраза по чл. 162 и чл. 163 от Наказателния кодекс.

В Германия нацисткият поздрав сам по себе си е престъпление. У нас това се превърна в „словесна агресия от двете страни”.

Едва три дни по-късно българската държава осъди антисемитизма след италианският вицепремиер, председателят на италианския Сенат и Еврейската общност в Рим.

Това не е първият подобен случай. Преди две години нападението срещу мен, също заснето на видео, приключи без обвинения.

Омразата никога не е била и не може да бъде лицето на България. Но това изисква повече от декларации. Изисква законът да се прилага.

Ще има ли този път обвинения?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНТИ..

    30 2 Отговор
    ЩО ЛИ НЕ ОБИЧАМ ТАКИВА ФАМИЛИИ.

    18:03 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последно какъв си

    25 2 Отговор
    Като си евреин, защо се държиш като евролиберастки, крадеш и лъжеш, за теб не важат ли 10-те божи заповеди

    18:08 05.08.2026

  • 4 Чорбара

    16 1 Отговор
    Ма тоа жиф ли е бе,ааа?

    18:08 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Иди да живееш в Украйна.Там всеки си крещи на воля : Зиг Хайл.

    18:08 05.08.2026

  • 7 каква националност е този антибългарин

    23 1 Отговор
    ако има българско гражданство да му се отнеме веднага

    Коментиран от #23, #26

    18:08 05.08.2026

  • 8 име

    17 2 Отговор
    Палестинците също са семити, така че антисемитската теза на жалки ционистчета и платените им подлоги издиша. Освен това, самите ционисти си казаха, че холокост/геноцид над евреите не е имало, щото според тях означаво да избиеш всички от тази народност, а те такова нещо с палестинците не правели. Значи и срещу тях не е имало. Няма какво да разтягат локумите и да се правят на жертви с цел да оправдаят болните с амбиции да крадад не само палестнска земя, ами от цял свят да влачат.

    18:09 05.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Срещу евреи не се пише и не се обвиняват ,те винаги са прави правото е тяхно ,иначе как му викаха антисемитизъм и ние сме неонацисти ,вие сте нашите крале а ние сме ваши роби

    18:09 05.08.2026

  • 10 За съжаление

    8 0 Отговор
    и на много други граждани ! Дори и невинен , щом съдията е трябвало да каже виновен , ставаш "виновен" ! Както и обратното .

    18:10 05.08.2026

  • 11 ГОРКИЯ

    13 1 Отговор
    Този дали е намерил работа на цялата си рода, която беше съкратена след разтурването на сглобката?!

    18:11 05.08.2026

  • 12 Софиянец

    11 2 Отговор
    Оф, тоя па ппдб-ил! Тоя кога и да го набият, все ще е късно!

    18:11 05.08.2026

  • 13 😄 Хитлер

    12 1 Отговор
    Нормалните хора не харесват еври. Защо ли?

    18:12 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Валентин

    5 0 Отговор
    видяла жабата че подковават коня и вдигнала и тя крак.

    18:17 05.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 историята и настоящето доказват

    10 3 Отговор
    че Хитлер е бил добрия навремето и е правел добро на човечеството гонейки такива като този , само не е трябвало да напада РУСИЯ

    18:19 05.08.2026

  • 18 защо ли

    9 3 Отговор
    Целият свят мрази евреите !!

    Коментиран от #27

    18:20 05.08.2026

  • 19 аааа

    8 1 Отговор
    Буквално „зиг хайл“ означава „Да живее победата“ или „Слава на победата“. Аз не виждам нищо обидно или заплашително в това. Какъв точно е проблемът?

    Коментиран от #20, #29

    18:20 05.08.2026

  • 20 Не се прави на луд

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Проблемът не е какво означава, а с кого и защо се асоциира.

    Коментиран от #25

    18:27 05.08.2026

  • 21 гйфй

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    какви русодебили ве мозък, тея отепки са от агитките - те са с неонази-фашизоидни разбирания и са от вашите там наемен башибозук за като ви потрябва по протестите да правят золуми щот са свикнали да са млатят кат животни. не е лошо и да се позаинтересуваш в 404(украине) по време на майдана пак техните агитики бяха едни от главните действащи лица. схемата е една и съща и не е дело на руснаците, ама се иска поне 50 айку да вникнеш

    18:29 05.08.2026

  • 22 Проф. Шломо Санд (Shlomo Sand)

    1 0 Отговор
    евреин, почетен професор по история в Тел Авивския университет от 2014 г. Известен е с книгата си „Изобретяването на еврейския народ“. Струва си да се прочете.
    А за псевдо евреите - имаше един човек със старонемско име , произходно от Аdal (благороден) и Wulf (вълк) , който направи много за да спаси света от тях, но му попречиха.
    Бъдете здрави !

    18:29 05.08.2026

  • 23 Няма начин

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "каква националност е този антибългарин":

    Израелската пета колона няма да разреши български национализъм в България.Те всички чужденци са същите,само местните нямат права.Ако е обиден да си ходи в Израел или пък в САЩ.

    18:29 05.08.2026

  • 24 Факт

    3 1 Отговор
    България винаги проявявала фашистка симпатия, независимо, че ориентацията към оста Рим, Берлин, Токио й носи втората национална катастрофа. Като се знаеш какво да правиш, гледай съседите си.

    18:31 05.08.2026

  • 25 Така мисля

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не се прави на луд":

    Забраняваш на хората да говорят немски език ли?Няма как да стане.Асоциите си ги запази за себе си.Господин Лорер да си хваща арабите братовчеди и да си ги гледа в Израел.Там да се обичат.

    18:32 05.08.2026

  • 26 Ха ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "каква националност е този антибългарин":

    Лорер е роден в София през 1975 година. И никой не може да му отнеме българското гражданство.

    Коментиран от #30, #31

    18:34 05.08.2026

  • 27 Само идиоти

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "защо ли":

    Не целия свят.

    18:35 05.08.2026

  • 28 Соломон

    0 0 Отговор
    На някои селският им бабаитлък им е вповече!!!

    18:36 05.08.2026

  • 29 Стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Посред нощ ще отидеш да викаш Да живее победата пред хотел с деца в Банско, при това на немски и посбе се правиш на удален.

    18:36 05.08.2026

  • 30 Свети Павел

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    не е евреин , нито е роден по нези земи, но не пречи да е мега, ултра, супер , дупер светец.
    Какво остава за едно леке, по грешка заченато.

    Коментиран от #37

    18:37 05.08.2026

  • 31 Само да вметна

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    Е,доста евреи комунисти,негови съплеменници са отговорни за геноцидът чрез комунизъм в СССР и в България.Да поговорим за техните престъпления и дали са наказани.

    18:38 05.08.2026

  • 32 Тиква

    3 1 Отговор
    Гнида мръсна,вън от България,подлога краварската.

    Коментиран от #36

    18:39 05.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да попитам

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тиква":

    Кой си ти че ще казнаш ,кой ще си тръгва,ти си НИКОЙ

    18:47 05.08.2026

  • 37 Апостол Шаул, Савел, Павел

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Свети Павел":

    И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.

    Коментиран от #40

    18:50 05.08.2026

  • 38 БПЦ

    3 0 Отговор
    Господ е евреин, а когато Бог е с нас, кой може да е против нас?

    18:53 05.08.2026

  • 39 Ами

    1 1 Отговор
    Тогава трябваше да те съвокупляват, ама!

    18:55 05.08.2026

  • 40 Свети апостол Павел, според каноничните

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Апостол Шаул, Савел, Павел":

    източници е евреин, няма и как да бъде иначе, в противен случай хората няма да вярват в правилните догми. Но който търси истината - винаги я намира.
    Бъдете здрави !

    18:57 05.08.2026