Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената?

Кабинетът допусна турско участие в търсенето на газ в Черно море - в момент, когато отношенията с Анкара са доминирани от спора около “Боташ”. Докато договорът е засекретен, стои въпросът за политическата цена.
Разрешението на кабинета “Радев” турската държавна петролна компания да влезе в проучванията за газ и нефт в българския сектор на Черно море предизвика критики и обвинения в “предателство” и “търговия с национални интереси”. Дали сделката не е част от цената за замразеното за 15 месеца споразумение с „Боташ“, чиито условия правителството отказва да разкрие?
Защо възникнаха подозрения
Става дума за 13-годишната сделка между “Булгаргаз” и турската държавна компания "Боташ", по която България се задължи да плаща фиксирани такси от над 500 хиляди долара за достъп до турската газова инфраструктура, независимо дали използва резервирания капацитет. След натрупването на стотици милиони долари задължения, кабинетът обяви, че е договорил 15-месечно ”замразяване” на споразумението, но отказа да публикува условията. Официално двете решения не са свързани. Но липсата на прозрачност относно “замразяването”, договорено на срещата на Радев с турския президент Ердоган, породи подозрения.
Публично известната хронология не доказва подобна причинно-следствена връзка. Показва обаче, че решението е подготвяно месеци по-рано и е финализирано именно от кабинета на Румен Радев. На 18 февруари 2026 г. в Истанбул е подписано партньорското споразумение между британската корпорация Shell и Turkish Petroleum. А турският енергиен министър Алпарслан Байрактар казва: “Имаме 5-годишен лиценз за изключителната икономическа зона на България”. Още тогава агенция "Ройтерс" съобщи, че турската държавна компания ще получи 33% в проекта за блок “Хан Тервел”.
Корпоративната сделка вече е договорена, но без одобрението на българската държава не може да влезе в сила. И правителството на Радев го дава на 30 юли. Политическата отговорност неизбежно се концентрира около Радев. Негов служебен кабинет подписа договора с “Боташ”, а неговото правителство даде окончателното разрешение за влизането на Turkish Petroleum в блок “Хан Тервел”.
Хронологията – и някои съображения
На заседанието си на 30 юли Министерският съвет разреши на Shell Exploration and Production (96) B.V. да прехвърли 33% от правата и задълженията си по разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-26 “Хан Тервел” на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.
След сделката Shell остава с 42%, а другият партньор OMV Petrom – с 25%. Блок “Хан Тервел” се намира близо до турското находище “Сакария”, където вече се добива газ. За Анкара това означава не само участие в бъдещ добив, но и достъп до геоложка информация за българската акватория. Показателно е, че министърът на енергетиката получава мандат в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение. Освен това Министерският съвет допуска предварително изпълнение на решението с аргумент, че забавяне би възпрепятствало важни за енергийната сигурност на България проучвания. Така отпада възможността евентуални административни процедури или обжалване да забавят турския участник в консорциума.
Месец по-рано, на 26 юни, българската министърка на енергетиката Ива Петрова и турският ѝ колега министър Байрактар провеждат среща, след която официалното съобщение гласи, че са потвърдили волята си за бързо разширяване на енергийното сътрудничество. Само по себе си участието на Turkish Petroleum не е доказателство за политическа сделка. Но когато няколко стратегически решения се натрупват в полза на една и съща държава, обществото очаква от управляващите да обяснят причините.
Оценките за самата сделка също не са еднозначни. Бившият министър на енергетиката и един от най-разпознаваемите експерти на ГЕРБ Делян Добрев я определи като “добра новина за България”. Аргументът му е, че Turkish Petroleum вече има успешен опит с откриването на голямото газово находище “Сакария” и разполага със собствен сондажен кораб. “Освен това може да сподели с консорциума “чалъма”, с който е открила газа,” пише във Фейсбук един от най-големите критици на сделката с “Боташ”. От 2012 г. България работи с големи международни компании в търсенето на нефт и природен газ в Черно море. Засега безуспешно.
Цената на тайната
Протоколът за “замразяване” на споразумението с “Боташ” обаче е досущ като изчезналата пътна карта за “Турски поток” през България. Кабинетът на Румен Радев упорито го крие, така както правителството на Бойко Борисов охраняваше пътната карта. Когато тя изтече в кореспонденция на руски политици, стана ясно, че тръбата, заобикаляща Украйна, е била планирана три години след провала на руския газопровод “Южен поток”. Няма да е изненада, ако българо-турският протокол се появи в нечии руски мейли. Съмненията, че има руски интереси в 13-годишното споразумение с “Боташ” не са се разсеяли.
Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обясни, че по-скоро “връзката с “Боташ” е разширението на Странджа-1, откъдето през 2027 г. руски газ ще може да влиза в Европа, представен като турски микс”. Тази точка е част от Трансбалканския газопровод и свързва мрежите на България и Турция. От догодина компаниите, внасящи газ в ЕС през България, ще трябва да доказват, че произходът му не е руски.
Кабинетът избра да даде зелена светлина за разширяване на турското държавно участие в стратегически енергиен проект в момент, когато отношенията с Анкара са доминирани от спора около договора с “Боташ”. България постепенно допуска Турция като доминиращ фактор в ключови енергийни направления – транзит на газ, газови връзки, а вече и офшорните проучвания в Черно море.
Анкара се изгражда като енергиен център в Югоизточна Европа. България би могла да спечели от това развитие, ако участва като равностоен партньор със собствена стратегия. В противен случай си остава територия, която е удобен плацдарм за чужди интереси. А докато протоколът с “Боташ” е засекретен, няма да изчезне въпросът за политическата цена.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Финансист
19:07 05.08.2026
2 Национални предатели
19:07 05.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВСИЧКИ ГЕРМАНСКИ , КАНАФСКИИ ТУРСКИ ГРАЖДАНИ ПРЕМИНАВАЩИ ТРАНЗИТ ПРЕЗ И НАД БЪЛГАРИЯ С КОЛИ И САМОЛЕТИ:
- 1000 ЕВРО ЗА КАНАДЦИТЕ - ГОЛД ТАКСА - ЗА ЗЛАТОТО
- 500 ЕВРО НА ГЕРМАНЦИТЕ - БАКЪР ТАКСА - ЗА МЕДТА
- 200 ЕВРО НА ТУРЦИТЕ - БОТАШ ТАКСА - ЗА ГАЗА
......
АКО Е С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО ТУРСКО ГЕРМАНСКО КАНАДСКО - ДВОЙНА ТАКСА
Коментиран от #21
19:15 05.08.2026
4 име
Коментиран от #20
19:17 05.08.2026
5 Боташ@ефенди
19:20 05.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 радеви подаръци
19:24 05.08.2026
9 БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ДЕФИЦИТА ЗА 37 ГОДИНИ
19:25 05.08.2026
10 има още
До коментар #6 от "Факт":какво да подарява на турските му авери - Предстои да продаде пътищата на концесия.
19:27 05.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С МНОГО СКАНДАЛНИ ФАКТИ
... .
ФЕН СЪМ НА РАДЕВ, АМА БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧНЕМ ДА СИ КАЗВАМЕ ИСТИНИТЕ НА ГЛАС, ЗА ДА Я БЪДЕ БЪЛГАРИЯ
19:28 05.08.2026
12 1111
Единственият му успех е разбитата лаборатория за фентанил!
19:29 05.08.2026
13 Търновец
19:30 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Станахте вилает.
Ток, газ, стоки, най-голямото летище в И Стамбул, мужика, сериали, менталитет.
Коментиран от #16, #25
19:33 05.08.2026
16 Българин
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":То това е избира на роба- или губерния, или вилает.
Ама на нас турското ни е по на сърце, а и в гена.
19:40 05.08.2026
17 Да заповядат
19:49 05.08.2026
18 Никой
19:50 05.08.2026
19 Укротролягата да хване скоротечен рак!
19:54 05.08.2026
20 Някой
До коментар #4 от "име":Ти имаш ли представа колко глупости си написал? Все едно живееш у землянка в Сибир и вчера са ти пуснали нета...
19:56 05.08.2026
21 az СВО Победа 80
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На копейте каква такса да наложим?10 бона звучи добре.
19:57 05.08.2026
22 Нали го писахме
19:58 05.08.2026
23 Истината ли
19:58 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЦК на БКП
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":сво ЛАЧ - ЗА ВИНАГИ !!!
20:04 05.08.2026
26 Зеления
Коментирам за да кажа нещо на българските списвачи в ДВ - дори да уцелите по случайност някое заглавие да е вярно, дори част от това което ще напишете в някоя статия също да е вярно - НЕ ГО ПРАВЕТЕ !
90% от българите са настръхнали само като видят Дойче Веле, мразят ВИ !!!
Вземете си неограничен творчески отпуск и просто не пишете, за ваше добро !
Всяка тема с която искате да накарате обществото да има голям отзвук става точно обратното и не е заради самата тема, а само и единствено заради вас, отдавна никой не ви вярва и става точно обратното на това което целите с вашите статии, по добре българите сами да достигнат до някои изводи, отколкото вие да им ги посочвате.
20:08 05.08.2026
27 И така
20:19 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този текст изразява мнение на авторката
По принцип разрешението за „Блок 1-26 Хан Тервел“ не е концесия за добив, а разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ. Това е важна разлика.
Вид на правото е търсене и проучване, а не право на добив. Ако бъде открито търговско находище, ще е необходимо отделно производство за предоставяне на концесия за добив.
Това е промяна в състава на консорциума, а не издаване на ново разрешение или концесия.
Анадънму на чист ингилизки.
20:22 05.08.2026