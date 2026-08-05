Новини
Мнения »
Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената?

Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената?

5 Август, 2026 19:01 969 29

  • турция-
  • газ-
  • боташ-
  • румен радев-
  • реджеп ердоган

Кабинетът избра да даде зелена светлина за разширяване на турското държавно участие в стратегически енергиен проект в момент, когато отношенията с Анкара са доминирани от спора около договора с “Боташ”

Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кабинетът допусна турско участие в търсенето на газ в Черно море - в момент, когато отношенията с Анкара са доминирани от спора около “Боташ”. Докато договорът е засекретен, стои въпросът за политическата цена.

Разрешението на кабинета “Радев” турската държавна петролна компания да влезе в проучванията за газ и нефт в българския сектор на Черно море предизвика критики и обвинения в “предателство” и “търговия с национални интереси”. Дали сделката не е част от цената за замразеното за 15 месеца споразумение с „Боташ“, чиито условия правителството отказва да разкрие?

Защо възникнаха подозрения

Става дума за 13-годишната сделка между “Булгаргаз” и турската държавна компания "Боташ", по която България се задължи да плаща фиксирани такси от над 500 хиляди долара за достъп до турската газова инфраструктура, независимо дали използва резервирания капацитет. След натрупването на стотици милиони долари задължения, кабинетът обяви, че е договорил 15-месечно ”замразяване” на споразумението, но отказа да публикува условията. Официално двете решения не са свързани. Но липсата на прозрачност относно “замразяването”, договорено на срещата на Радев с турския президент Ердоган, породи подозрения.

Публично известната хронология не доказва подобна причинно-следствена връзка. Показва обаче, че решението е подготвяно месеци по-рано и е финализирано именно от кабинета на Румен Радев. На 18 февруари 2026 г. в Истанбул е подписано партньорското споразумение между британската корпорация Shell и Turkish Petroleum. А турският енергиен министър Алпарслан Байрактар казва: “Имаме 5-годишен лиценз за изключителната икономическа зона на България”. Още тогава агенция "Ройтерс" съобщи, че турската държавна компания ще получи 33% в проекта за блок “Хан Тервел”.

Корпоративната сделка вече е договорена, но без одобрението на българската държава не може да влезе в сила. И правителството на Радев го дава на 30 юли. Политическата отговорност неизбежно се концентрира около Радев. Негов служебен кабинет подписа договора с “Боташ”, а неговото правителство даде окончателното разрешение за влизането на Turkish Petroleum в блок “Хан Тервел”.

Хронологията – и някои съображения

На заседанието си на 30 юли Министерският съвет разреши на Shell Exploration and Production (96) B.V. да прехвърли 33% от правата и задълженията си по разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-26 “Хан Тервел” на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.

След сделката Shell остава с 42%, а другият партньор OMV Petrom – с 25%. Блок “Хан Тервел” се намира близо до турското находище “Сакария”, където вече се добива газ. За Анкара това означава не само участие в бъдещ добив, но и достъп до геоложка информация за българската акватория. Показателно е, че министърът на енергетиката получава мандат в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение. Освен това Министерският съвет допуска предварително изпълнение на решението с аргумент, че забавяне би възпрепятствало важни за енергийната сигурност на България проучвания. Така отпада възможността евентуални административни процедури или обжалване да забавят турския участник в консорциума.

Месец по-рано, на 26 юни, българската министърка на енергетиката Ива Петрова и турският ѝ колега министър Байрактар провеждат среща, след която официалното съобщение гласи, че са потвърдили волята си за бързо разширяване на енергийното сътрудничество. Само по себе си участието на Turkish Petroleum не е доказателство за политическа сделка. Но когато няколко стратегически решения се натрупват в полза на една и съща държава, обществото очаква от управляващите да обяснят причините.

Оценките за самата сделка също не са еднозначни. Бившият министър на енергетиката и един от най-разпознаваемите експерти на ГЕРБ Делян Добрев я определи като “добра новина за България”. Аргументът му е, че Turkish Petroleum вече има успешен опит с откриването на голямото газово находище “Сакария” и разполага със собствен сондажен кораб. “Освен това може да сподели с консорциума “чалъма”, с който е открила газа,” пише във Фейсбук един от най-големите критици на сделката с “Боташ”. От 2012 г. България работи с големи международни компании в търсенето на нефт и природен газ в Черно море. Засега безуспешно.

Цената на тайната

Протоколът за “замразяване” на споразумението с “Боташ” обаче е досущ като изчезналата пътна карта за “Турски поток” през България. Кабинетът на Румен Радев упорито го крие, така както правителството на Бойко Борисов охраняваше пътната карта. Когато тя изтече в кореспонденция на руски политици, стана ясно, че тръбата, заобикаляща Украйна, е била планирана три години след провала на руския газопровод “Южен поток”. Няма да е изненада, ако българо-турският протокол се появи в нечии руски мейли. Съмненията, че има руски интереси в 13-годишното споразумение с “Боташ” не са се разсеяли.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обясни, че по-скоро “връзката с “Боташ” е разширението на Странджа-1, откъдето през 2027 г. руски газ ще може да влиза в Европа, представен като турски микс”. Тази точка е част от Трансбалканския газопровод и свързва мрежите на България и Турция. От догодина компаниите, внасящи газ в ЕС през България, ще трябва да доказват, че произходът му не е руски.

Кабинетът избра да даде зелена светлина за разширяване на турското държавно участие в стратегически енергиен проект в момент, когато отношенията с Анкара са доминирани от спора около договора с “Боташ”. България постепенно допуска Турция като доминиращ фактор в ключови енергийни направления – транзит на газ, газови връзки, а вече и офшорните проучвания в Черно море.

Анкара се изгражда като енергиен център в Югоизточна Европа. България би могла да спечели от това развитие, ако участва като равностоен партньор със собствена стратегия. В противен случай си остава територия, която е удобен плацдарм за чужди интереси. А докато протоколът с “Боташ” е засекретен, няма да изчезне въпросът за политическата цена.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Финансист

    13 1 Отговор
    Цената се изчислява в спукани предпазители.

    19:07 05.08.2026

  • 2 Национални предатели

    15 2 Отговор
    НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ДА ГОРИТЕ В ОГЪНЯ.

    19:07 05.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 3 Отговор
    АЗ СЪМ ЗА НАЛАГАНЕ ТАКСИ НА
    ВСИЧКИ ГЕРМАНСКИ , КАНАФСКИИ ТУРСКИ ГРАЖДАНИ ПРЕМИНАВАЩИ ТРАНЗИТ ПРЕЗ И НАД БЪЛГАРИЯ С КОЛИ И САМОЛЕТИ:
    - 1000 ЕВРО ЗА КАНАДЦИТЕ - ГОЛД ТАКСА - ЗА ЗЛАТОТО
    - 500 ЕВРО НА ГЕРМАНЦИТЕ - БАКЪР ТАКСА - ЗА МЕДТА
    - 200 ЕВРО НА ТУРЦИТЕ - БОТАШ ТАКСА - ЗА ГАЗА
    ......
    АКО Е С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО ТУРСКО ГЕРМАНСКО КАНАДСКО - ДВОЙНА ТАКСА

    Коментиран от #21

    19:15 05.08.2026

  • 4 име

    7 5 Отговор
    Два пъти имаше проучвания за газ, едното на консорциум с ОМВ начело, другото на ШЕЛ. У турско има газ, у румънско има газ, само у нас нямало! Каквато и да е цената, след като тиквоний и евроатлантиците два пъти не успяха да намерят газ щото бяха много заети да мрънкат за руската енергийна примка, ще я платим и ще имаме газ. Ако е останало нещо, щото турците и румънците може да са го източили докато у нас някои хора пискаха по Газпром.

    Коментиран от #20

    19:17 05.08.2026

  • 5 Боташ@ефенди

    6 2 Отговор
    Мшшаллаа....

    19:20 05.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 радеви подаръци

    9 1 Отговор
    Като не купуват газ от Боташ, ще си плащат васалния 13 годишен ангажимент и тогава ще купуват от турски фирми в българския черноморски блок.

    19:24 05.08.2026

  • 9 БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ДЕФИЦИТА ЗА 37 ГОДИНИ

    4 5 Отговор
    ГАЗ НЕ ТЪРСИ . В РУСИЯ ИМА ГАЗ ЗА ЦЯЛ СВЯТ 100 ГОДИНИ ЗА НАПРЕД

    19:25 05.08.2026

  • 10 има още

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    какво да подарява на турските му авери - Предстои да продаде пътищата на концесия.

    19:27 05.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    В МОМЕНТА СЕ ГОТВЯ ДА ВЗРИВЯТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
    С МНОГО СКАНДАЛНИ ФАКТИ
    ... .
    ФЕН СЪМ НА РАДЕВ, АМА БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧНЕМ ДА СИ КАЗВАМЕ ИСТИНИТЕ НА ГЛАС, ЗА ДА Я БЪДЕ БЪЛГАРИЯ

    19:28 05.08.2026

  • 12 1111

    10 2 Отговор
    Това правителство е абсолютно головодно и вредно!
    Единственият му успех е разбитата лаборатория за фентанил!

    19:29 05.08.2026

  • 13 Търновец

    6 1 Отговор
    Преди няколко месеца започна полагането на тръби по мега проект за пренос на газ от Северна Африка към Италия Австрия и Германия към който се присъединиха Чехия и Словакия като в проекта участвуват само национални компании - няма фирми собственост на Ротшилд и Рокфелер. От град Лече в Южна Италия до Петрич са само 440 км и ако Радев вместо да ни дава на Боташ и Газпром беше ни присъединил към Европейския проект то след две години щяхме да получаваме тръбна газ от около 1800 км. За кого работи Радев - за Боташ и Газпром. А възможна политическа цена - Тюркяните в България ще гласуват за крипто социалистката дето беше говорителка на БСП по времето на Виденов.

    19:30 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор
    Губерния не искахте да станете.
    Станахте вилает.
    Ток, газ, стоки, най-голямото летище в И Стамбул, мужика, сериали, менталитет.

    Коментиран от #16, #25

    19:33 05.08.2026

  • 16 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То това е избира на роба- или губерния, или вилает.
    Ама на нас турското ни е по на сърце, а и в гена.

    19:40 05.08.2026

  • 17 Да заповядат

    1 0 Отговор
    Тва Симеоново, Гробалевци, Карпузица и чак до Владая газ колкото щеш. Току виж и на златна жила попаднали, понеже нали целия обслужвящ персонал на 90-те и станаха Ентелегенция и се качиха на високо за да акат в питейната вода на простолюдието от Люлин, Банкя и Обеля..

    19:49 05.08.2026

  • 18 Никой

    2 0 Отговор
    Скоро и български магистрали на концесия на тюркиш . Радевите правителства много харесват договорите с Турция в вреда на България. Явно комисионните са отлични и миналото на " роби " ги преследва .

    19:50 05.08.2026

  • 19 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    3 0 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    19:54 05.08.2026

  • 20 Някой

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Ти имаш ли представа колко глупости си написал? Все едно живееш у землянка в Сибир и вчера са ти пуснали нета...

    19:56 05.08.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На копейте каква такса да наложим?10 бона звучи добре.

    19:57 05.08.2026

  • 22 Нали го писахме

    3 0 Отговор
    И с Турция и без Турция България все е на 0% защото дЖилезку и Бою така го подписаха и категорично са за разследване и съд ....

    19:58 05.08.2026

  • 23 Истината ли

    1 0 Отговор
    Е,и КОЛКО Е ПРОЦЕНТНОТО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В ТОЗИ "ПРОУЧВАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ"??НУЛА ПРОЦЕНТА,А??МАЙ СТАВА КАТО ПРИ ДОБИВА НА ЗЛАТО,ЗАЩОТО НУЛА ПРОЦЕНТА,МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВАТ О НУЛА ПРОЦЕНТА /евентуслно/. И В ДОБИВА И ТЪРГОВИЯТА С ОТКРИТИЯТЕ ГАЗ И НЕФТ,КАТО ЗА НАС ЩЕ ОСТАНАТ ПАК САМО КОМИСИОННИ И ТРАНЗИТНИ ТАКСИ,демек ТРОХИ!!"

    19:58 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЦК на БКП

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    сво ЛАЧ - ЗА ВИНАГИ !!!

    20:04 05.08.2026

  • 26 Зеления

    2 0 Отговор
    Не съм чел статията !
    Коментирам за да кажа нещо на българските списвачи в ДВ - дори да уцелите по случайност някое заглавие да е вярно, дори част от това което ще напишете в някоя статия също да е вярно - НЕ ГО ПРАВЕТЕ !

    90% от българите са настръхнали само като видят Дойче Веле, мразят ВИ !!!
    Вземете си неограничен творчески отпуск и просто не пишете, за ваше добро !
    Всяка тема с която искате да накарате обществото да има голям отзвук става точно обратното и не е заради самата тема, а само и единствено заради вас, отдавна никой не ви вярва и става точно обратното на това което целите с вашите статии, по добре българите сами да достигнат до някои изводи, отколкото вие да им ги посочвате.

    20:08 05.08.2026

  • 27 И така

    1 0 Отговор
    Майкопродавци и фупедавци български

    20:19 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този текст изразява мнение на авторката

    0 0 Отговор
    Ами ако авторката е бабеткака калина андролова, да беше попрочела малко търговското право, и тогава да опъва лакърдии! Разрешението на 100% е на Шел и OMV и това, че те преразпределят свои дялове си е в реда на нещата и спокойно могат да ни съдят за пропуснати ползи, ако правителството не потвърди новия участник. После трудно някой може да ме убеди, че Радев е въздействал и върху двете сериозни международни фирми! Ама вие си влизайте във вашите си филми, няма лошо.
    По принцип разрешението за „Блок 1-26 Хан Тервел“ не е концесия за добив, а разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ. Това е важна разлика.
    Вид на правото е търсене и проучване, а не право на добив. Ако бъде открито търговско находище, ще е необходимо отделно производство за предоставяне на концесия за добив.
    Това е промяна в състава на консорциума, а не издаване на ново разрешение или концесия.
    Анадънму на чист ингилизки.

    20:22 05.08.2026