Русия: Самолетите в Безмер са заплаха

Решението на българските власти да разрешат разполагането на американски самолети-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker в авиобаза „Безмер“ предизвика вълна от остри реакции в Руската федерация.
На заден план на ескалиращия конфликт около Иран, руските държавни медии, военни анализатори и политици разглеждат този ход като мащабно разширяване на логистичната мрежа на Пентагона по т.нар. „северен подход“ към Каспийския регион и Близкия изток.
Кремъл следи ситуацията с повишено внимание, като водещи фигури в Москва вече очертават новите червени линии в Черноморския регион.
Политически отзвук: Източна Европа като „тактическо реле“
Руските политически наблюдатели в Москва акцентират върху факта, че официална София предоставя суверенна инфраструктура за операции, които излизат извън териториалния обхват и отговорности на НАТО. В аналитични материали, цитиращи източници от дипломатическите среди пред информационна агенция ТАСС, се посочва, че превръщането на „Безмер“ в оперативен център за презареждане на американската стратегическа авиация въвлича страната в директен сблъсък.
Конкретната политическа рамка и позиция по казуса постави руският сенатор и международен анализатор Константин Косачев:
„Предоставянето на летищна инфраструктура за операции, които нямат нищо общо с отбранителния характер на НАТО, е де факто доброволно отказване от национален суверенитет. София трябва да си даде сметка, че подпомагането на логистиката за удари срещу трети страни в Близкия изток автоматично я превръща в съучастие в агресия със силно непредвидими последици.“
Военни експерти: Анализ на „горивния бандит“ на Пентагона
Специализираното военно издание „Военное обозрение“ подложи присъствието на американските машини в Ямболско на детайлен технически разбор. Руските експерти разясняват, че Пентагонът цели да оптимизира времето за реакция при въздушни мисии, излитащи от Западна Европа.
Военният експерт и главен редактор на списание „Национална отбрана“ Игор Коротченко коментира тактическото значение на българската база:
„Самолетите KC-135 Stratotanker са гръбнакът на американската стратегическа авиация. Разполагането им в 'Безмер' има ясна цел – оптимизация на т.нар. 'горивен бандит' на Пентагона. Това скъсява драстично времето за реакция на американските бомбардировачи, летящи от Западна Европа към Каспийския регион, като елиминира необходимостта от допълнителни междинни кацания в по-отдалечени бази.“
От техническа гледна точка, руските военни архиви описват KC-135 като стратегическа модификация, способна да пренася до 90 тона гориво и да дозарежда във въздуха тежки бомбардировачи B-52 и B-1B. Руското разузнаване отбелязва, че сигурността на тази операция в България е подсигурена чрез ускорено разполагане на гръцки Patriot системи и патрулиращи изтребители F-16, което доказва високия риск, който САЩ калкулират за обекта.
Медиен натиск: Базата влиза в списъка с „легитимни цели“
Водещи руски геополитически издания като „РИА Новости“ и аналитичният портал Regnum обвързват ситуацията в България с официалните предупреждения, идващи от Техеран. Руските наблюдатели подчертават, че Москва и Иран координират позициите си по отношение на чуждото военно присъствие по периферията на Черно море.
Известният руски политически наблюдател и геополитически анализатор Борис Рожин обобщава ситуацията пред държавните медии:
„Западът използва Източна Европа като тактическо реле, без да се интересува от сигурността на местното население. Независимо от успокоителните декларации на българското Министерство на отбраната, от гледна точка на военното планиране всяка база, която обслужва американски удари, се превръща в легитимна цел за ответни мерки. Иран вече предупреди, че ще реагира срещу държавите домакини, а руските средства за космическо разузнаване ще следят денонощно всеки полет от Ямболско.“
Според руските медийни наблюдатели, Москва разглежда действията в авиобаза „Безмер“ не като изолиран регионален акт, а като интегрална част от подготовката на САЩ за глобален сблъсък, в който източноевропейските съюзници поемат основните рискове за собствената си сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
Коментиран от #17, #25, #66
11:44 26.07.2026
2 милене чуваш ли се кво цъкаш зор им е бг
11:46 26.07.2026
3 Ба бааааа
11:46 26.07.2026
4 Мухахаха
Коментиран от #14
11:47 26.07.2026
5 Анонимен
11:47 26.07.2026
6 Много точен анализ
Коментиран от #48
11:47 26.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:48 26.07.2026
8 Кой подписа договора
Коментиран от #11
11:48 26.07.2026
9 българското Министерство на отбраната
11:48 26.07.2026
10 Много ясно че
Коментиран от #23
11:51 26.07.2026
11 Ти договора от 2006 г.
До коментар #8 от "Кой подписа договора":Чел ли си го?
11:52 26.07.2026
12 Дааа
11:55 26.07.2026
13 държавите домакини
11:56 26.07.2026
14 Така е !
До коментар #4 от "Мухахаха":Заплахата е у парламента. Там е народният враг
11:57 26.07.2026
15 Зеленият потник
11:58 26.07.2026
16 !!!?
Апропо, Мистър Кеш сам призна този факт при отмяната на санкциите от ЕС за кремълските олигарси !!!?
11:59 26.07.2026
17 Така е
До коментар #1 от "Тик- Ток":ПБ направиха ямболско плацдарм за нападение срещу Иран и Русия. Продадоха България.
12:00 26.07.2026
18 Атина Палада
12:01 26.07.2026
19 Пас
12:01 26.07.2026
20 разширяване на логистичната мрежа на
12:01 26.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кухоглава копейка
Коментиран от #32
12:03 26.07.2026
23 Точно
До коментар #10 от "Много ясно че":Ген. Шивиков много ясно го каза: България вече е легитимна цел.
Коментиран от #62
12:03 26.07.2026
24 УдоМача
12:05 26.07.2026
25 И още
До коментар #1 от "Тик- Ток":Четете интервюто с ген. Шивиков. Прави доста аргументиран анализ какво очаква България. Срам за предателите от ПБ.
Коментиран от #28, #31
12:09 26.07.2026
26 Самолетите в Безмер
12:11 26.07.2026
27 az СВО Победа 81
Напуснете Ямбол и Ямболско час по-скоро!
12:12 26.07.2026
28 И още
До коментар #25 от "И още":Вижте защо Испания отказа на САЩ да участва във войната срещу Иран. Какво е преживяла?
12:14 26.07.2026
29 Важното е паткана Радев
12:14 26.07.2026
30 Фъргайте ореха
12:15 26.07.2026
31 456
До коментар #25 от "И още":И не само генерала го каза , и Иран предупреди България.
12:15 26.07.2026
32 Кyхоглава шекелка
До коментар #22 от "Кухоглава копейка":кога, маааа?
12:16 26.07.2026
33 Сега Радев и пасмината му
12:16 26.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да о ухат
12:18 26.07.2026
36 Извод
12:19 26.07.2026
37 А дали се замисляте че
12:20 26.07.2026
38 Митко
12:21 26.07.2026
39 Костадинов
12:21 26.07.2026
40 Каквото кацне в Безмер
12:23 26.07.2026
41 Време е
Коментиран от #44
12:23 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Точно така е
12:26 26.07.2026
44 Време е
До коментар #41 от "Време е":Всички тролове на Путслер да бъдат изритани от България.
Коментиран от #46
12:26 26.07.2026
45 Констатация
12:27 26.07.2026
46 Значи
До коментар #44 от "Време е":Искаш да изриташ цяла България от България. Това ви е отколешна мокра мечта на с0р0свят@
12:27 26.07.2026
47 Само гнусни хора гледаме по медиите
Коментиран от #65
12:31 26.07.2026
48 СЗО
До коментар #6 от "Много точен анализ":Това не е никакъв анализ. Просто Руската пропаганда помпи общественото мнение (в България и Иран) за да всява смут.
Коментиран от #52
12:31 26.07.2026
49 Когато
12:33 26.07.2026
50 Kaлпазанин
12:33 26.07.2026
51 Казуар
12:40 26.07.2026
52 🦁ЩЩД🦁
До коментар #48 от "СЗО":Какъв смут бе,хубавецо ? Тези самолети са тук,за да убиват ! На нашата мила Родина какво й е направил Иран ? То бива зомбиране,ама това вашето.....Една овца е по-мислеща от вас и вашите политически ментори.
Коментиран от #60, #61, #64
12:41 26.07.2026
53 Тея цистерни
12:42 26.07.2026
54 Без име
12:44 26.07.2026
55 Факти
12:44 26.07.2026
56 бг народ
12:44 26.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 А когато лапаха ирански пари
12:49 26.07.2026
59 Българин
Коментиран от #68
12:49 26.07.2026
60 Факти
До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":Иран (Хизбула) извърши атентата на летището в Бургас.
12:50 26.07.2026
61 Ол1гоффрен,
До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":Сарафово.
12:51 26.07.2026
62 55555
До коментар #23 от "Точно":Генерал Шивиков е руска подлога,какво искаш да ти каже.!!!!!
12:51 26.07.2026
63 Лондон
Дали ще разполагаме цистерни , самолети или совалки , това си е наш проблем!!!
12:53 26.07.2026
64 Да уточним
До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":Какво ви направи Украйна та я нападнахте.
12:53 26.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 !!!?
12:58 26.07.2026
68 Американците
До коментар #59 от "Българин":в какво точно са ти партньори? Ще споделиш ли ? И впрочем има ли такава дума в речника на американеца въобще? А?
12:59 26.07.2026
69 А когато лапаха ирански пари
13:01 26.07.2026
70 Що е то заплаха?
13:02 26.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 А когато лапаха ирански пари
13:04 26.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.