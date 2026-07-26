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Решението на българските власти да разрешат разполагането на американски самолети-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker в авиобаза „Безмер“ предизвика вълна от остри реакции в Руската федерация.

На заден план на ескалиращия конфликт около Иран, руските държавни медии, военни анализатори и политици разглеждат този ход като мащабно разширяване на логистичната мрежа на Пентагона по т.нар. „северен подход“ към Каспийския регион и Близкия изток.

Кремъл следи ситуацията с повишено внимание, като водещи фигури в Москва вече очертават новите червени линии в Черноморския регион.

Политически отзвук: Източна Европа като „тактическо реле“

Руските политически наблюдатели в Москва акцентират върху факта, че официална София предоставя суверенна инфраструктура за операции, които излизат извън териториалния обхват и отговорности на НАТО. В аналитични материали, цитиращи източници от дипломатическите среди пред информационна агенция ТАСС, се посочва, че превръщането на „Безмер“ в оперативен център за презареждане на американската стратегическа авиация въвлича страната в директен сблъсък.

Конкретната политическа рамка и позиция по казуса постави руският сенатор и международен анализатор Константин Косачев:

„Предоставянето на летищна инфраструктура за операции, които нямат нищо общо с отбранителния характер на НАТО, е де факто доброволно отказване от национален суверенитет. София трябва да си даде сметка, че подпомагането на логистиката за удари срещу трети страни в Близкия изток автоматично я превръща в съучастие в агресия със силно непредвидими последици.“

Военни експерти: Анализ на „горивния бандит“ на Пентагона

Специализираното военно издание „Военное обозрение“ подложи присъствието на американските машини в Ямболско на детайлен технически разбор. Руските експерти разясняват, че Пентагонът цели да оптимизира времето за реакция при въздушни мисии, излитащи от Западна Европа.

Военният експерт и главен редактор на списание „Национална отбрана“ Игор Коротченко коментира тактическото значение на българската база:

„Самолетите KC-135 Stratotanker са гръбнакът на американската стратегическа авиация. Разполагането им в 'Безмер' има ясна цел – оптимизация на т.нар. 'горивен бандит' на Пентагона. Това скъсява драстично времето за реакция на американските бомбардировачи, летящи от Западна Европа към Каспийския регион, като елиминира необходимостта от допълнителни междинни кацания в по-отдалечени бази.“

От техническа гледна точка, руските военни архиви описват KC-135 като стратегическа модификация, способна да пренася до 90 тона гориво и да дозарежда във въздуха тежки бомбардировачи B-52 и B-1B. Руското разузнаване отбелязва, че сигурността на тази операция в България е подсигурена чрез ускорено разполагане на гръцки Patriot системи и патрулиращи изтребители F-16, което доказва високия риск, който САЩ калкулират за обекта.

Медиен натиск: Базата влиза в списъка с „легитимни цели“

Водещи руски геополитически издания като „РИА Новости“ и аналитичният портал Regnum обвързват ситуацията в България с официалните предупреждения, идващи от Техеран. Руските наблюдатели подчертават, че Москва и Иран координират позициите си по отношение на чуждото военно присъствие по периферията на Черно море.

Известният руски политически наблюдател и геополитически анализатор Борис Рожин обобщава ситуацията пред държавните медии:

„Западът използва Източна Европа като тактическо реле, без да се интересува от сигурността на местното население. Независимо от успокоителните декларации на българското Министерство на отбраната, от гледна точка на военното планиране всяка база, която обслужва американски удари, се превръща в легитимна цел за ответни мерки. Иран вече предупреди, че ще реагира срещу държавите домакини, а руските средства за космическо разузнаване ще следят денонощно всеки полет от Ямболско.“

Според руските медийни наблюдатели, Москва разглежда действията в авиобаза „Безмер“ не като изолиран регионален акт, а като интегрална част от подготовката на САЩ за глобален сблъсък, в който източноевропейските съюзници поемат основните рискове за собствената си сигурност.