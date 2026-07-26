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Русия: Самолетите в Безмер са заплаха

Русия: Самолетите в Безмер са заплаха

26 Юли, 2026 11:18, обновена 26 Юли, 2026 11:48 1 828 73

  • русия-
  • безмер-
  • нато-
  • сащ-
  • иран-
  • медии-
  • политици-
  • наблюдатели-
  • коментари

Москва разглежда пребазирането на американски самолети-цистерни като ескалация на напрежението в Черноморския регион

Русия: Самолетите в Безмер са заплаха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Решението на българските власти да разрешат разполагането на американски самолети-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker в авиобаза „Безмер“ предизвика вълна от остри реакции в Руската федерация.

На заден план на ескалиращия конфликт около Иран, руските държавни медии, военни анализатори и политици разглеждат този ход като мащабно разширяване на логистичната мрежа на Пентагона по т.нар. „северен подход“ към Каспийския регион и Близкия изток.

Кремъл следи ситуацията с повишено внимание, като водещи фигури в Москва вече очертават новите червени линии в Черноморския регион.

Политически отзвук: Източна Европа като „тактическо реле“

Руските политически наблюдатели в Москва акцентират върху факта, че официална София предоставя суверенна инфраструктура за операции, които излизат извън териториалния обхват и отговорности на НАТО. В аналитични материали, цитиращи източници от дипломатическите среди пред информационна агенция ТАСС, се посочва, че превръщането на „Безмер“ в оперативен център за презареждане на американската стратегическа авиация въвлича страната в директен сблъсък.

Конкретната политическа рамка и позиция по казуса постави руският сенатор и международен анализатор Константин Косачев:

„Предоставянето на летищна инфраструктура за операции, които нямат нищо общо с отбранителния характер на НАТО, е де факто доброволно отказване от национален суверенитет. София трябва да си даде сметка, че подпомагането на логистиката за удари срещу трети страни в Близкия изток автоматично я превръща в съучастие в агресия със силно непредвидими последици.“

Военни експерти: Анализ на „горивния бандит“ на Пентагона

Специализираното военно издание „Военное обозрение“ подложи присъствието на американските машини в Ямболско на детайлен технически разбор. Руските експерти разясняват, че Пентагонът цели да оптимизира времето за реакция при въздушни мисии, излитащи от Западна Европа.

Военният експерт и главен редактор на списание „Национална отбрана“ Игор Коротченко коментира тактическото значение на българската база:

„Самолетите KC-135 Stratotanker са гръбнакът на американската стратегическа авиация. Разполагането им в 'Безмер' има ясна цел – оптимизация на т.нар. 'горивен бандит' на Пентагона. Това скъсява драстично времето за реакция на американските бомбардировачи, летящи от Западна Европа към Каспийския регион, като елиминира необходимостта от допълнителни междинни кацания в по-отдалечени бази.“

От техническа гледна точка, руските военни архиви описват KC-135 като стратегическа модификация, способна да пренася до 90 тона гориво и да дозарежда във въздуха тежки бомбардировачи B-52 и B-1B. Руското разузнаване отбелязва, че сигурността на тази операция в България е подсигурена чрез ускорено разполагане на гръцки Patriot системи и патрулиращи изтребители F-16, което доказва високия риск, който САЩ калкулират за обекта.

Медиен натиск: Базата влиза в списъка с „легитимни цели“

Водещи руски геополитически издания като „РИА Новости“ и аналитичният портал Regnum обвързват ситуацията в България с официалните предупреждения, идващи от Техеран. Руските наблюдатели подчертават, че Москва и Иран координират позициите си по отношение на чуждото военно присъствие по периферията на Черно море.

Известният руски политически наблюдател и геополитически анализатор Борис Рожин обобщава ситуацията пред държавните медии:

„Западът използва Източна Европа като тактическо реле, без да се интересува от сигурността на местното население. Независимо от успокоителните декларации на българското Министерство на отбраната, от гледна точка на военното планиране всяка база, която обслужва американски удари, се превръща в легитимна цел за ответни мерки. Иран вече предупреди, че ще реагира срещу държавите домакини, а руските средства за космическо разузнаване ще следят денонощно всеки полет от Ямболско.“

Според руските медийни наблюдатели, Москва разглежда действията в авиобаза „Безмер“ не като изолиран регионален акт, а като интегрална част от подготовката на САЩ за глобален сблъсък, в който източноевропейските съюзници поемат основните рискове за собствената си сигурност.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    36 10 Отговор
    Населението на Безмер и околните села да емигрират ,след Иран сега и руските ще бомбят пиратите

    Коментиран от #17, #25, #66

    11:44 26.07.2026

  • 2 милене чуваш ли се кво цъкаш зор им е бг

    8 8 Отговор
    предизвика вълна от остри реакции в Руската федерация.

    11:46 26.07.2026

  • 3 Ба бааааа

    12 14 Отговор
    Как ве каква заплаха са те са на учение

    11:46 26.07.2026

  • 4 Мухахаха

    30 3 Отговор
    Заплахата е у парламента

    Коментиран от #14

    11:47 26.07.2026

  • 5 Анонимен

    3 7 Отговор
    Спокойно ,путин!ППДБ ще попречат на самолетите на държава от НАТО да са в натовска база!Няма опасност да има за Русия!Хахахахахахаа,това не е истина какво се случва в Бългерия!

    11:47 26.07.2026

  • 6 Много точен анализ

    35 11 Отговор
    Поне 80% от българите мислят по същият начин

    Коментиран от #48

    11:47 26.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 4 Отговор
    Ами то на тези приказки, че са само за учения вече не вярват и децата от ЦДГ❗

    11:48 26.07.2026

  • 8 Кой подписа договора

    16 6 Отговор
    На него трябва да се търси отговорност на другаря Сергей

    Коментиран от #11

    11:48 26.07.2026

  • 9 българското Министерство на отбраната

    30 3 Отговор
    Не е българско ! И не е на отбраната

    11:48 26.07.2026

  • 10 Много ясно че

    36 1 Отговор
    от гледна точка на военното планиране всяка база, която обслужва американски удари, се превръща в легитимна цел за ответни мерки. Много ясно че Радев е подъл лъжец

    Коментиран от #23

    11:51 26.07.2026

  • 11 Ти договора от 2006 г.

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кой подписа договора":

    Чел ли си го?

    11:52 26.07.2026

  • 12 Дааа

    12 17 Отговор
    Братишките са много загрижени за българските копейки

    11:55 26.07.2026

  • 13 държавите домакини

    23 5 Отговор
    На военнопрестъпници и терористи какъвто определено е САЩ попадат в дефиницията на МНС за съучастници в престъпления срещу човечеството

    11:56 26.07.2026

  • 14 Така е !

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мухахаха":

    Заплахата е у парламента. Там е народният враг

    11:57 26.07.2026

  • 15 Зеленият потник

    22 3 Отговор
    и компания ни излъгаха и продадоха. Оставка некадърници...

    11:58 26.07.2026

  • 16 !!!?

    3 2 Отговор
    Лицемерието на Москва - угаждайки на Тръмп Мистър заложи живота на хората в "Безден" за да изтъргува дерогация за кремълския олигарх от "Лукойл" Вагит Алекперов !
    Апропо, Мистър Кеш сам призна този факт при отмяната на санкциите от ЕС за кремълските олигарси !!!?

    11:59 26.07.2026

  • 17 Така е

    31 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    ПБ направиха ямболско плацдарм за нападение срещу Иран и Русия. Продадоха България.

    12:00 26.07.2026

  • 18 Атина Палада

    16 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    12:01 26.07.2026

  • 19 Пас

    14 26 Отговор
    Рашките са аут, все тая какво говорят. В Гърция 45% от американските бойни самолети които се използват в Иран са на техни летища. Рашките не са посмяли да се обадят. Пробват където населението е най-ннеориентирано.

    12:01 26.07.2026

  • 20 разширяване на логистичната мрежа на

    22 4 Отговор
    Пентагона няма как да бъде в български национален интерес. Нон сенс е и брутално нагло е подобно нещо да се твърди. Фактите в световната история категорично доказват че винаги и на всякъде е точно обратното

    12:01 26.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кухоглава копейка

    3 11 Отговор
    Ще се мриееееереее.

    Коментиран от #32

    12:03 26.07.2026

  • 23 Точно

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "Много ясно че":

    Ген. Шивиков много ясно го каза: България вече е легитимна цел.

    Коментиран от #62

    12:03 26.07.2026

  • 24 УдоМача

    12 6 Отговор
    Русия и Иран да не се подмоткват а да изстрелват превантивно ракетите към Европа!

    12:05 26.07.2026

  • 25 И още

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Четете интервюто с ген. Шивиков. Прави доста аргументиран анализ какво очаква България. Срам за предателите от ПБ.

    Коментиран от #28, #31

    12:09 26.07.2026

  • 26 Самолетите в Безмер

    22 1 Отговор
    са поредният пирон в ковчега на българският суверинитет и достойнство. Поредният позор за България.

    12:11 26.07.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    12 2 Отговор
    Изводът:

    Напуснете Ямбол и Ямболско час по-скоро!

    12:12 26.07.2026

  • 28 И още

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "И още":

    Вижте защо Испания отказа на САЩ да участва във войната срещу Иран. Какво е преживяла?

    12:14 26.07.2026

  • 29 Важното е паткана Радев

    14 0 Отговор
    да го погалят по плешивата кратуна и да му благодарят. Другото не е важно

    12:14 26.07.2026

  • 30 Фъргайте ореха

    12 1 Отговор
    като ги натъпчат с керосин, искам зарята да се вижда чак в кабинета на Муньо Натовски!

    12:15 26.07.2026

  • 31 456

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "И още":

    И не само генерала го каза , и Иран предупреди България.

    12:15 26.07.2026

  • 32 Кyхоглава шекелка

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кухоглава копейка":

    кога, маааа?

    12:16 26.07.2026

  • 33 Сега Радев и пасмината му

    14 0 Отговор
    обмислят как и относно Македония поза партер да заемат. Йотова приглася

    12:16 26.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да о ухат

    6 14 Отговор
    Москва да си гледа кочината която сътвори след като нападна своя съсед.

    12:18 26.07.2026

  • 36 Извод

    15 5 Отговор
    Ставаме Украйна номер 2 благодарение на краварите и техните еничари.

    12:19 26.07.2026

  • 37 А дали се замисляте че

    7 3 Отговор
    Безмер може да стане и легитимна цел не само за Иран но и за българските патриоти, включително и много достойни български офицери и сержанти

    12:20 26.07.2026

  • 38 Митко

    4 1 Отговор
    "трепетликов",дружката на прайм-министера,дето бил нач.щаб на остатъчната ни авиация нескопосано се мъчи да баламосва населението около Безмер.Но недай си Боже нещо да се случи с живота на тези хора,тогава ще разберат какво е гняв.Справедлив.Сега и РФ ги взима на прицел-сигира!

    12:21 26.07.2026

  • 39 Костадинов

    7 14 Отговор
    Добре че е сащ да ни пазят от болшевишките кръвожадни зверове

    12:21 26.07.2026

  • 40 Каквото кацне в Безмер

    5 3 Отговор
    трябва да стане българско. Сенчестият американски терористичен флот трябва да бъде санкциониран

    12:23 26.07.2026

  • 41 Време е

    4 6 Отговор
    Най-добре е Русия и Иран да нанесат координиран удар. Едновременно по оборските бази и по ПАРЛАМАнта. После на територията ще има тридневни празненства

    Коментиран от #44

    12:23 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Точно така е

    8 1 Отговор
    превръщането на „Безмер“ в оперативен център за презареждане на американската стратегическа авиация въвлича страната в директен сблъсък. В Кипър според вас защо от 6 месеца хората са по улиците и настояват за закриване на военната база?

    12:26 26.07.2026

  • 44 Време е

    7 9 Отговор

    До коментар #41 от "Време е":

    Всички тролове на Путслер да бъдат изритани от България.

    Коментиран от #46

    12:26 26.07.2026

  • 45 Констатация

    5 6 Отговор
    Ами кво друго му остава на плешивото Кремълско старче, разрушило из под корен Съветските Постижения във всички области остава!? Едните измерват Температурата на спътника на Юпитер - Йо, другите вече не са в състояние да възстановят дори производството на старите Съветски самолети - Ан. Тъжно, но факт!

    12:27 26.07.2026

  • 46 Значи

    8 6 Отговор

    До коментар #44 от "Време е":

    Искаш да изриташ цяла България от България. Това ви е отколешна мокра мечта на с0р0свят@

    12:27 26.07.2026

  • 47 Само гнусни хора гледаме по медиите

    6 4 Отговор
    Ето и недоразумението Елена Поптодорова: Решението за американските самолети е взето – време е да покажем, че сме надежден съюзник. Може ли въобще подобно същество да бъде показвано? А? Нещо гнус не изпитвате ли?

    Коментиран от #65

    12:31 26.07.2026

  • 48 СЗО

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Много точен анализ":

    Това не е никакъв анализ. Просто Руската пропаганда помпи общественото мнение (в България и Иран) за да всява смут.

    Коментиран от #52

    12:31 26.07.2026

  • 49 Когато

    1 1 Отговор
    Си васал... Остава надеждата да не ни се случи нищо.

    12:33 26.07.2026

  • 50 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Аз не се скам нищо ,само дайте координати на сателита на персите ,хич няма да ми е жал па и на парламента ,вижте там кога ще си обсъждат бюджета та барем и да е пълен ,

    12:33 26.07.2026

  • 51 Казуар

    4 2 Отговор
    Русия е хибридна заплаха за България.

    12:40 26.07.2026

  • 52 🦁ЩЩД🦁

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "СЗО":

    Какъв смут бе,хубавецо ? Тези самолети са тук,за да убиват ! На нашата мила Родина какво й е направил Иран ? То бива зомбиране,ама това вашето.....Една овца е по-мислеща от вас и вашите политически ментори.

    Коментиран от #60, #61, #64

    12:41 26.07.2026

  • 53 Тея цистерни

    3 1 Отговор
    ако с едно обикновенно РПГ се бумне дали няма чак в Пловдив гъба да видят ?

    12:42 26.07.2026

  • 54 Без име

    1 1 Отговор
    Дали иранци, дали руснаци, няма значение кой ще гръмне базата.

    12:44 26.07.2026

  • 55 Факти

    2 1 Отговор
    Ислямистите не са като Путин. Той е страхлив и си пази живота. Затова никога няма да удари НАТО. Ислямистите обаче са готови да умрат и да плющят девици в рая. Затова е напълно възможно да ударят България като послание за европейските съюзници на САЩ. Безмер е супер близо и няма никаква защита. Това е супер лесна мишена. Иранците бомбят без задръжки други мюсюлмнски държави, че една България ли няма да треснат.

    12:44 26.07.2026

  • 56 бг народ

    3 0 Отговор
    тази стъпка и нацонално предателство ще загуби поне 40% гласове за генерала

    12:44 26.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А когато лапаха ирански пари

    1 1 Отговор
    Друго говориха нали ?

    12:49 26.07.2026

  • 59 Българин

    1 2 Отговор
    Американците са наши партньори и ние трябва да им помагаме.

    Коментиран от #68

    12:49 26.07.2026

  • 60 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":

    Иран (Хизбула) извърши атентата на летището в Бургас.

    12:50 26.07.2026

  • 61 Ол1гоффрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":

    Сарафово.

    12:51 26.07.2026

  • 62 55555

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Точно":

    Генерал Шивиков е руска подлога,какво искаш да ти каже.!!!!!

    12:51 26.07.2026

  • 63 Лондон

    1 1 Отговор
    Ватенките да не се месят , там където не трябва !!!
    Дали ще разполагаме цистерни , самолети или совалки , това си е наш проблем!!!

    12:53 26.07.2026

  • 64 Да уточним

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":

    Какво ви направи Украйна та я нападнахте.

    12:53 26.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 !!!?

    2 0 Отговор
    Руският камшик не прощава...колкото повече Мистър Кеш му се подлага толко по-яко ще го налага !!!?

    12:58 26.07.2026

  • 68 Американците

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    в какво точно са ти партньори? Ще споделиш ли ? И впрочем има ли такава дума в речника на американеца въобще? А?

    12:59 26.07.2026

  • 69 А когато лапаха ирански пари

    1 0 Отговор
    Друго говориха нали ?

    13:01 26.07.2026

  • 70 Що е то заплаха?

    2 0 Отговор
    Ми рашистките варварство, чугунско малоумие и шизофрения. Конечно.

    13:02 26.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 А когато лапаха ирански пари

    0 0 Отговор
    Друго говориха нали ?

    13:04 26.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.