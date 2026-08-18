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Ужас на рояци: Как да оцелеем при атака на оси?

Ужас на рояци: Как да оцелеем при атака на оси?

18 Август, 2026 12:45 924 7

  • рояк-
  • оси-
  • съвети-
  • атака

Жегите през август 2026 г. активизираха опасните насекоми в цялата страна – ето златните правила за реакция, които могат да спасят живота ви

Ужас на рояци: Как да оцелеем при атака на оси? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пикът на летните горещини през август 2026 г. доведе до рязък скок на сигналите за агресивни рояци от оси, стършели и пчели в градските паркове и извънградските вилни зони в България. Според данни на здравните експерти, високите температури и липсата на влага правят жилещите насекоми изключително раздразнителни и склонни да нападат в защита на гнездата си. Ситуацията изисква повишено внимание при разходки на открито и бързи, адекватни действия при реална опасност.

Какво да правите, ако ви подгони рояк?

Най-голямата грешка, която хората допускат при среща с разгневени насекоми, е да започнат да ръкомахат панически. Това движение се възприема като директна агресия и провокира масова атака.

Ето основните стъпки за оцеляване, базирани на препоръките на планинските спасители и токсиколозите:

  • Бягайте по права линия: Оси и стършели летят по-бавно от бягащ човек. Намерете най-близкото закрито пространство, автомобил или гъста сграда и се скрийте.
  • Защитете лицето си: Покрийте очите, устата и шията с дреха или с ръце, докато се отдалечавате. Ужилванията в областта на главата са най-опасни поради риск от бърз оток на дихателните пътища.
  • Не скачайте във вода: Роякът е способен да ви изчака над повърхността на водата. Когато се покажете за въздух, атаката ще продължи с нова сила.
  • Никога не убивайте оса на място: При смъртта си осите отделят специфични феромони. Тези химикали сигнализират на останалата част от кошера за опасност и привличат нови, още по-агресивни насекоми наоколо.

Какво да предприемете при единично или масово ужилване?

Ако инцидентът вече е факт, времето за реакция е от ключово значение за предотвратяване на тежки алергични шокове.

  • Извадете жилото веднага: Ако нападателят е била пчела, изстържете жилото внимателно с твърд предмет (например дебитна карта), без да го притискате с пръсти, за да не изстискате останалата отрова. Осите и стършелите не оставят жила и могат да ужилят многократно.
  • Охладете мястото: Наложете лед или студен компрес, за да забавите разпространението на отровата в кръвния поток.
  • Използвайте антихистамини: Вземането на противоалергично хапче или намазването със специализиран гел успокоява кожните раздразнения и предотвратява усложнения.
  • Следете за анафилактичен шок: При симптоми като затруднено дишане, замайване, ускорен пулс или подуване на езика, веднага потърсете Спешна помощ на телефон 112.

Превенцията остава най-силното оръжие – избягвайте парфюми със сладки аромати и ярки дрехи по време на излети, и винаги проверявайте отворените кенове с разхладителни напитки, преди да отпиете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    2 0 Отговор
    A “рядка сграда” върши ли работа?…

    12:49 18.08.2026

  • 2 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    Охапа ме по ала путанесата една оса

    Коментиран от #5

    12:50 18.08.2026

  • 3 има и предимства

    3 0 Отговор
    Ще можете да хванете автобуса, който е заминал преди 15 минути.

    12:59 18.08.2026

  • 4 казваше се

    1 1 Отговор
    т.ш.ци на рояци: Как да оцелеем при поскъпване и изпразнена хазна завещана от гилдията на тиквите?

    Коментиран от #6

    13:04 18.08.2026

  • 5 значи чичо дофтор да довтаса

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анита от почивка":

    да лекува путанесата
    па ако има засърбени пак да свиркат

    13:06 18.08.2026

  • 6 Стара чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "казваше се":

    Като искате от гилдията на ,,Фатмаците" да не се втурва да трупа милионите от техните далавери, а да помисли за проблемите на Хората 😏

    13:16 18.08.2026

  • 7 Спрей

    0 0 Отговор
    Осите не оставят жило, само пчелите.

    13:28 18.08.2026