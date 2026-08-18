Наско Сираков вижда равни шансове между Левски и АЕК

С наближаването на решаващите плейофи за влизане в групите на Шампионската лига, страстите около Левски се нажежават до червено. Президентът на клуба Наско Сираков, легендарна фигура в българския футбол, даде ексклузивно интервю за гръцката медия SDNA, в което разкри своето виждане за предстоящия двубой с АЕК.

Въпреки че мнозина определят Левски като аутсайдер, Сираков категорично отхвърли тази роля. По думите му, двата отбора имат напълно равни възможности да продължат напред. "АЕК разполага с отлични футболисти и силен треньор в лицето на Марко Николич, който внесе нова енергия в тима. Но нашият коз е, че гръцкото първенство още не е стартирало и съперникът ни няма нужния игрови ритъм," подчерта президентът на "сините".

Гръцките журналисти не пропуснаха да акцентират върху богатата кариера на Сираков – както като нападател на Левски, така и като част от златното поколение на България, достигнало до четвъртото място на Мондиал 1994 в САЩ. Днес той е начело на клуба в един от най-важните моменти в съвременната му история.

В материала си SDNA определя Левски като "спящия гигант на българския футбол", който след години на изпитания отново се завръща на европейската сцена. След като вече елиминира три съперника в квалификациите, българският тим е само на крачка от ново историческо постижение.

За Наско Сираков евентуалното класиране в групите на Шампионската лига би било повече от успех – то би затворило кръга, започнал през 2006 година, когато като спортен директор той изведе Левски до първото участие на български клуб в този престижен турнир. Днес, като президент, Сираков има възможност да впише нова златна страница в клубната летопис.

Сблъсъкът между Левски и АЕК обещава да бъде истински футболен спектакъл, в който всеки детайл може да се окаже решаващ. Дали "сините" ще успеят да се възползват от липсата на игрова практика при гърците и да се завърнат на голямата европейска сцена? Отговорът предстои, но едно е сигурно – надеждата и амбицията са по-живи от всякога на "Герена".