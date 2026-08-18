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Наско Сираков вижда равни шансове между Левски и АЕК

Наско Сираков вижда равни шансове между Левски и АЕК

18 Август, 2026 12:53 572 5

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Президентът на "сините" подчертава липсата на игрова практика при гърците като ключово предимство

Наско Сираков вижда равни шансове между Левски и АЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С наближаването на решаващите плейофи за влизане в групите на Шампионската лига, страстите около Левски се нажежават до червено. Президентът на клуба Наско Сираков, легендарна фигура в българския футбол, даде ексклузивно интервю за гръцката медия SDNA, в което разкри своето виждане за предстоящия двубой с АЕК.

Въпреки че мнозина определят Левски като аутсайдер, Сираков категорично отхвърли тази роля. По думите му, двата отбора имат напълно равни възможности да продължат напред. "АЕК разполага с отлични футболисти и силен треньор в лицето на Марко Николич, който внесе нова енергия в тима. Но нашият коз е, че гръцкото първенство още не е стартирало и съперникът ни няма нужния игрови ритъм," подчерта президентът на "сините".

Гръцките журналисти не пропуснаха да акцентират върху богатата кариера на Сираков – както като нападател на Левски, така и като част от златното поколение на България, достигнало до четвъртото място на Мондиал 1994 в САЩ. Днес той е начело на клуба в един от най-важните моменти в съвременната му история.

В материала си SDNA определя Левски като "спящия гигант на българския футбол", който след години на изпитания отново се завръща на европейската сцена. След като вече елиминира три съперника в квалификациите, българският тим е само на крачка от ново историческо постижение.

За Наско Сираков евентуалното класиране в групите на Шампионската лига би било повече от успех – то би затворило кръга, започнал през 2006 година, когато като спортен директор той изведе Левски до първото участие на български клуб в този престижен турнир. Днес, като президент, Сираков има възможност да впише нова златна страница в клубната летопис.

Сблъсъкът между Левски и АЕК обещава да бъде истински футболен спектакъл, в който всеки детайл може да се окаже решаващ. Дали "сините" ще успеят да се възползват от липсата на игрова практика при гърците и да се завърнат на голямата европейска сцена? Отговорът предстои, но едно е сигурно – надеждата и амбицията са по-живи от всякога на "Герена".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧЕРНО ЧЕРВЕНО СА С РАВНИ ШАНСОВЕ

    1 1 Отговор
    Насето ги разбира тия неща.

    12:57 18.08.2026

  • 2 Хотели

    0 3 Отговор
    Сега ще видят левскарите какво значи истински отбор

    Коментиран от #3

    13:16 18.08.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хотели":

    А ми да не е като МЕНТЕТО.

    Коментиран от #4

    13:40 18.08.2026

  • 4 ЦСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    Е участвал на такива турнири, които в сухата река само са чели в Народен спорт! Още от 60-те години и много от тях са печелили! От злoбa , полза няма, успокои се, лецки са за вътрешна употреба! Айде, цъфти минуса 😁

    13:46 18.08.2026

  • 5 Мачът е на кантар, Луевски печели,

    0 0 Отговор
    но, "то би ор нот би" е въпросът на Денят 0.001 ще бъде ли достатъчна разликата да отстранят АЕК?

    Има нещо гнило в Дания.🤣❤️🇧🇬🇩🇰

    14:05 18.08.2026

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