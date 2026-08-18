„Възраждане“: България има право да знае какво ще се промени в Паметника на Шипка

Предстоящият ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка и планираните промени в неговия интериор и музейна експозиция поставят въпроси, на които държавата трябва да отговори преди започването на строителните дейности.
За това настоява Димитър Пашев, председател на казанлъшката организация на „Възраждане“.
Ремонтът се очаква да започне след честванията на 149-годишнината от Шипченските боеве на 22 август 2026 г., след което Паметникът ще бъде затворен за посетители.
Срокът за изпълнение достига практически три години. Така през 2027 г., когато България ще отбележи 150 години от Шипченската епопея, Паметникът може все още да бъде в ремонт.
За 2026 г. Министерският съвет осигури 3 151 475 евро за дейностите, а общата стойност на договора е 6 902 951,61 евро.
„Паметникът на свободата трябва да бъде реставриран и съхранен за поколенията.
Въпросът не е дали трябва да има ремонт, а какво ще бъде променено зад реставрираната фасада“, заявява Пашев.
Проектът предвижда промени не само във външния облик, но и в интериора и постоянната музейна експозиция. Още през 2024 г., след парламентарен въпрос на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, стана ясно, че ще бъде разработен изцяло нов тематико-експозиционен план.
На 12 март 2026 г. Министерството на културата вече е съгласувало проекта за художествено-пространственото оформление на бъдещата експозиция.
„Проектът е готов и съгласуван. След като държавата знае как ще изглежда бъдещата експозиция, обществото също има право да знае. Той трябва да бъде показан преди необратимите промени, а не след тях“, подчертава Пашев.
Сред основните въпроси е какво ще се случи с оригиналните исторически ценности в Паметника - оръжията, ордените и медалите, личните вещи и документите, портретите и баталните картини, копието на Самарското знаме, семейният печат на граф Игнатиев и големият боен топ.
От Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ е съобщено, че част от досега представяните движими културни ценности ще бъдат заменени с маслени репродукции или дигитални изображения, но кои точно оригинали ще бъдат представени по този начин не е публично изяснено.
„Съвременните технологии трябва да допълват автентичните исторически свидетелства, а не да ги изместват. Има разлика между това един артефакт да бъде съхранен във фондохранилище и посетителят да може да го види в самия Паметник“, посочва Пашев.Той иска яснота и за бъдещия приемен център в подножието на върха, който не е част от настоящия ремонт и за който към момента няма публично обявени конкретен срок, отделен проект и осигурено финансиране.
„Ако част от музейното съдържание ще бъде изведено с перспективата някога да бъде представено в бъдещ приемен център, обществото трябва да знае това сега. Този център може да допълва Паметника, но не и да бъде основание за редуциране на съдържаниетов него“, заявява Пашев.
Принципен остава и въпросът как новата експозиция ще представи Българското опълчение, руската императорска армия и съвместните им действия при отбраната на Шипченския проход.
„Шипка не е място, на което историята трябва да бъде приспособявана към политическата конюнктура. Новата експозиция трябва да гарантира исторически достоверно представяне на Българското опълчение и руската императорска армия в боевете за Шипка и Освобождението на България“, категоричен е Пашев.
Като председател на Комисията по култура, туризъм и вероизповедания към Общински съвет - Казанлък Пашев вече е оспорвал по съдебен ред разрешението за строеж.
Върховният административен съд не е разгледал възраженията му по същество, а е приел, че той няма необходимия правен интерес да го оспорва.
Преди започването на необратимите намеси Пашев настоява да бъде публикуван тематико-експозиционният план, да стане ясно кои оригинални експонати остават и кои ще бъдат заменени с репродукции или дигитални изображения, да бъде изяснена ролята на бъдещия приемен център и да бъде проведено публично обсъждане с историци, музейни специалисти и обществеността.
„Ако опасенията са неоснователни, публикуването на готовия план ще ги разсее. Ако има решения, които трябва да бъдат преразгледани, това трябва да стане сега, а не след свършен факт. Шипка трябва да бъде реставрирана и съхранена, но заедно с каменния градеж трябва да съхраним историческия разказ и автентичните свидетелства. Паметникът на свободата принадлежи на България.
Какъв Паметник на свободата затваряме днес и какъв ще отворим след ремонта?“, заявява Димитър Пашев.
Този и още много други въпроси поставя председателят на казанлъшката организация на “Възраждане” в отворено писмо, което вече е изпратено до министър-председателя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шмекер Копейкин празнодумеца
Този мошеник, освен всяване на страх и разделение, нищо не е направил за България !
Единствено Руската федерация и аятоласите са им в главата и устата.
12:51 18.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гълъб парашутист
12:54 18.08.2026
5 хехе
До коментар #3 от "Боко":и 6-и американски флот.
12:55 18.08.2026
6 Факт
До коментар #3 от "Боко":Виж какво пише на църквата в село,благодарност към 8-ми украински полк!Сега стана ли ти тъпичко,че всъщност това е факта?
Коментиран от #11
12:56 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Възpожденец 🇧🇬
А истинските българи ще знаем, че българските опълченци, заедно с украинските ни братя сме спасили Руската империя от пореден разгром от Османската империя, което е белязало началото от свободата и независимостта на България. И събитията са се случили на съседния връх - връх Шипка, възпят и от Вазов. Ако не са били дедите ни, нямаше да има свободна България !
Коментиран от #12
12:59 18.08.2026
9 Реалност
Коментиран от #13, #31
13:01 18.08.2026
10 Партиен Секретар
Коментиран от #32, #35
13:03 18.08.2026
11 Факти
До коментар #6 от "Факт":"украински" не значи , че в него са родом украинци . Пък и тогава още Ленин не бил създал "Украйна" . През руско-турската война най-малко доброволци за освобождение на България е имало от земите на днешна Украйна , въпреки , че там е имало голям български етнос .
Коментиран от #17
13:05 18.08.2026
12 УжасТ
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Кои са ви "дедите" , бе турска марионетко ,атлантическа ?
13:06 18.08.2026
13 Историк
До коментар #9 от "Реалност":Основно са били руснаци . От земите на днешна Украйна не са искали да се записват . А българските опълченци са само няколко хиляди души . Робски народ сме , за съжаление .
Коментиран от #34, #36
13:09 18.08.2026
14 Как
13:10 18.08.2026
15 Kaлпазанин
13:13 18.08.2026
16 Kaлпазанин
13:14 18.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Какво ще се промени в паметника?
13:20 18.08.2026
19 ЛИБЕРАЛИ И ФАШИСТИ
Коментиран от #39
13:21 18.08.2026
20 ?????
Тролчетата на Мирчев са се превъзбудили и пишат тяхните си фантазии че са ни освободили украинци, финландци, румънци а руснаците случайно са се навъртали наоколо.
13:23 18.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ангелов
13:25 18.08.2026
23 Русия, която ни освобождава е унитарна
До коментар #17 от "Хахахаха":Държава. Не се дели на национални републики. На територията на днешна Украйна самите украинци са предимно селско население, в градовете са повечето руснаци и русифицирани. Естествено, че във войната ще участват армиите в близост до България, в които е мобилизирано основно местно население. Има още грузинци, финландци, беларуси. От днешна гледна точка освободители са и украинците.
13:26 18.08.2026
24 Брей ?!
До коментар #17 от "Хахахаха":Зеленски не е ли участвал ?
13:27 18.08.2026
25 ?????
До коментар #17 от "Хахахаха":Уф.
"За освобождението на България са участвали поделения и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове намиращи се територията на днешна Украйна!" - много точно си описал ареала на рускоговорящите в днешна Украйна. И всичко тва се е наричало тогава Малороссия.
Четете преди да мъчите клавиатурата. Поне Уикито ако друго не можете.
Коментиран от #29
13:27 18.08.2026
26 Така Така
13:28 18.08.2026
27 Луд
13:30 18.08.2026
28 батСали
Ще бъде намалено до минимум всичко руско и ще има измислени артефакти на измислени герои със западна жилка!
Няма да се учудя ако там вече пише че сме пречили на турските войници да отстъпят пред идващите руснаци...
13:32 18.08.2026
29 Така Така
До коментар #25 от "?????":Виж троле, както и да се е наричала тази област няма никакво значение, защото е била част от Русия.
Коментиран от #33
13:33 18.08.2026
30 Хум
Небостъргач ли ще строят.
Боко си отиде, кражбите останаха! Гумен Крадев
13:36 18.08.2026
31 Хммм
До коментар #9 от "Реалност":Царят е бил немец. Генералите също са би немци.
Армията е била беларуси, украинци, литовци, финландци, поляци, дори мюсюлмани
13:38 18.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ?????
До коментар #29 от "Така Така":Чети кво е написано преди да пишеш бре.
А то приличаш на тролчетата на Мирчев.
Аман от аналфабети.
13:44 18.08.2026
34 хахаха
До коментар #13 от "Историк":Ти си от най-зелените прогресивни чорапи,с ментални дупки тук-там!
13:44 18.08.2026
35 Морски
До коментар #10 от "Партиен Секретар":Ей таакива иди@ти продажни като теб,един ден пак ще се озовът в Белене,и след време когато изчезнете тоя път няма да ви наричат "интелигенция" а "продажниците"
13:48 18.08.2026
36 Хаха
До коментар #13 от "Историк":В Русия военната служба е бела винаги наборна. Идват от ТЦК и те прибират и на война.
13:53 18.08.2026
37 Българио, Българио...
13:53 18.08.2026
38 Смъртоносната сила на безпаметството...
Въпросът е ще има ли какво да честваме през 2028 година...
Колко бързо, евтино и безумно разпродаваме свободата, независимостта си, и народа си?!
Алчността, глупостта и некомпетентността са гаранция за провал!
150 години стигат, а?
13:53 18.08.2026
39 Ъъъъ
До коментар #19 от "ЛИБЕРАЛИ И ФАШИСТИ":Какво празнувате на Трети март?
13:54 18.08.2026
40 Имбецил
14:01 18.08.2026