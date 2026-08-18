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„Възраждане“: България има право да знае какво ще се промени в Паметника на Шипка

„Възраждане“: България има право да знае какво ще се промени в Паметника на Шипка

18 Август, 2026 12:46 1 136 40

  • възраждане-
  • ремонт-
  • паметник на шипка

Така през 2027 г., когато България ще отбележи 150 години от Шипченската епопея, Паметникът може все още да бъде в ремонт.

„Възраждане“: България има право да знае какво ще се промени в Паметника на Шипка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстоящият ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка и планираните промени в неговия интериор и музейна експозиция поставят въпроси, на които държавата трябва да отговори преди започването на строителните дейности.

За това настоява Димитър Пашев, председател на казанлъшката организация на „Възраждане“.

Ремонтът се очаква да започне след честванията на 149-годишнината от Шипченските боеве на 22 август 2026 г., след което Паметникът ще бъде затворен за посетители.

Срокът за изпълнение достига практически три години. Така през 2027 г., когато България ще отбележи 150 години от Шипченската епопея, Паметникът може все още да бъде в ремонт.

За 2026 г. Министерският съвет осигури 3 151 475 евро за дейностите, а общата стойност на договора е 6 902 951,61 евро.

„Паметникът на свободата трябва да бъде реставриран и съхранен за поколенията.

Въпросът не е дали трябва да има ремонт, а какво ще бъде променено зад реставрираната фасада“, заявява Пашев.

Проектът предвижда промени не само във външния облик, но и в интериора и постоянната музейна експозиция. Още през 2024 г., след парламентарен въпрос на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, стана ясно, че ще бъде разработен изцяло нов тематико-експозиционен план.

На 12 март 2026 г. Министерството на културата вече е съгласувало проекта за художествено-пространственото оформление на бъдещата експозиция.

„Проектът е готов и съгласуван. След като държавата знае как ще изглежда бъдещата експозиция, обществото също има право да знае. Той трябва да бъде показан преди необратимите промени, а не след тях“, подчертава Пашев.

Сред основните въпроси е какво ще се случи с оригиналните исторически ценности в Паметника - оръжията, ордените и медалите, личните вещи и документите, портретите и баталните картини, копието на Самарското знаме, семейният печат на граф Игнатиев и големият боен топ.

От Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ е съобщено, че част от досега представяните движими културни ценности ще бъдат заменени с маслени репродукции или дигитални изображения, но кои точно оригинали ще бъдат представени по този начин не е публично изяснено.

„Съвременните технологии трябва да допълват автентичните исторически свидетелства, а не да ги изместват. Има разлика между това един артефакт да бъде съхранен във фондохранилище и посетителят да може да го види в самия Паметник“, посочва Пашев.Той иска яснота и за бъдещия приемен център в подножието на върха, който не е част от настоящия ремонт и за който към момента няма публично обявени конкретен срок, отделен проект и осигурено финансиране.

„Ако част от музейното съдържание ще бъде изведено с перспективата някога да бъде представено в бъдещ приемен център, обществото трябва да знае това сега. Този център може да допълва Паметника, но не и да бъде основание за редуциране на съдържаниетов него“, заявява Пашев.

Принципен остава и въпросът как новата експозиция ще представи Българското опълчение, руската императорска армия и съвместните им действия при отбраната на Шипченския проход.

„Шипка не е място, на което историята трябва да бъде приспособявана към политическата конюнктура. Новата експозиция трябва да гарантира исторически достоверно представяне на Българското опълчение и руската императорска армия в боевете за Шипка и Освобождението на България“, категоричен е Пашев.

Като председател на Комисията по култура, туризъм и вероизповедания към Общински съвет - Казанлък Пашев вече е оспорвал по съдебен ред разрешението за строеж.

Върховният административен съд не е разгледал възраженията му по същество, а е приел, че той няма необходимия правен интерес да го оспорва.

Преди започването на необратимите намеси Пашев настоява да бъде публикуван тематико-експозиционният план, да стане ясно кои оригинални експонати остават и кои ще бъдат заменени с репродукции или дигитални изображения, да бъде изяснена ролята на бъдещия приемен център и да бъде проведено публично обсъждане с историци, музейни специалисти и обществеността.

„Ако опасенията са неоснователни, публикуването на готовия план ще ги разсее. Ако има решения, които трябва да бъдат преразгледани, това трябва да стане сега, а не след свършен факт. Шипка трябва да бъде реставрирана и съхранена, но заедно с каменния градеж трябва да съхраним историческия разказ и автентичните свидетелства. Паметникът на свободата принадлежи на България.

Какъв Паметник на свободата затваряме днес и какъв ще отворим след ремонта?“, заявява Димитър Пашев.

Този и още много други въпроси поставя председателят на казанлъшката организация на “Възраждане” в отворено писмо, което вече е изпратено до министър-председателя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шмекер Копейкин празнодумеца

    11 22 Отговор
    Това ли е новата дъвка на неудачниците на измамника Копейкин . 🤣🤣🤣
    Този мошеник, освен всяване на страх и разделение, нищо не е направил за България !
    Единствено Руската федерация и аятоласите са им в главата и устата.

    12:51 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гълъб парашутист

    6 19 Отговор
    Тези във всичко виждат конспирация!Един портрет на Митрофанова да сложат,много ще й се издигнат в очите!

    12:54 18.08.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боко":

    и 6-и американски флот.

    12:55 18.08.2026

  • 6 Факт

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Боко":

    Виж какво пише на църквата в село,благодарност към 8-ми украински полк!Сега стана ли ти тъпичко,че всъщност това е факта?

    Коментиран от #11

    12:56 18.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    4 22 Отговор
    Според мен копейките трябва да се организират и да направят график за караул на връх Свети Никола и да пазят паметника.
    А истинските българи ще знаем, че българските опълченци, заедно с украинските ни братя сме спасили Руската империя от пореден разгром от Османската империя, което е белязало началото от свободата и независимостта на България. И събитията са се случили на съседния връх - връх Шипка, възпят и от Вазов. Ако не са били дедите ни, нямаше да има свободна България !

    Коментиран от #12

    12:59 18.08.2026

  • 9 Реалност

    6 19 Отговор
    Реално руснаците са били малцинство в 195 000 -ната армия, дошла да завладява проливите.

    Коментиран от #13, #31

    13:01 18.08.2026

  • 10 Партиен Секретар

    3 18 Отговор
    Ще се възстанови Истината. На първо място, на преден план ще излезе решителната роля на Опълчението, за успеха на цялата кампания, както и за украинският етнически произход на 90 процента от Имперската войска. Също ще излезе на преден план решаващата роля на Румънската армия, за освобождението на Плевен, както и участието на финландци и други етноси от имперската армия. Време е окончателно да скъсаме с руската пропаганда и лъжи за този драматичен период от нашата История. И най-важното, не дължи. нищо. нито ба СССР, нито на съвремена Русия. Нищо.

    Коментиран от #32, #35

    13:03 18.08.2026

  • 11 Факти

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    "украински" не значи , че в него са родом украинци . Пък и тогава още Ленин не бил създал "Украйна" . През руско-турската война най-малко доброволци за освобождение на България е имало от земите на днешна Украйна , въпреки , че там е имало голям български етнос .

    Коментиран от #17

    13:05 18.08.2026

  • 12 УжасТ

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Кои са ви "дедите" , бе турска марионетко ,атлантическа ?

    13:06 18.08.2026

  • 13 Историк

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Основно са били руснаци . От земите на днешна Украйна не са искали да се записват . А българските опълченци са само няколко хиляди души . Робски народ сме , за съжаление .

    Коментиран от #34, #36

    13:09 18.08.2026

  • 14 Как

    16 1 Отговор
    Въобще не трябва се коментира за паметника на Шипка това трябва да е паметник да знаят поколенията кой ни е освободил.Иначе ще сме неблагодарници и безпаметен народ.Да издигнем тогава " паметник с фес за жълтопаветниците.Всички да предстанат да се заиграиват с историята.

    13:10 18.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 4 Отговор
    На Шипка ще е границата между и Турция

    13:13 18.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    По добре отколкото да го боядисате в цветовете на дъгата

    13:14 18.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Какво ще се промени в паметника?

    13 0 Отговор
    Ще го посветят на братята англичани. Възраждане с право се притеснява.

    13:20 18.08.2026

  • 19 ЛИБЕРАЛИ И ФАШИСТИ

    10 1 Отговор
    Искат за отменят 3-ти Март. Най-обичания от народа празник.

    Коментиран от #39

    13:21 18.08.2026

  • 20 ?????

    14 0 Отговор
    Ха ха.
    Тролчетата на Мирчев са се превъзбудили и пишат тяхните си фантазии че са ни освободили украинци, финландци, румънци а руснаците случайно са се навъртали наоколо.

    13:23 18.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ангелов

    12 1 Отговор
    Много резонни и навременно поставени въпроси. Адмирации за Възраждане.

    13:25 18.08.2026

  • 23 Русия, която ни освобождава е унитарна

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Държава. Не се дели на национални републики. На територията на днешна Украйна самите украинци са предимно селско население, в градовете са повечето руснаци и русифицирани. Естествено, че във войната ще участват армиите в близост до България, в които е мобилизирано основно местно население. Има още грузинци, финландци, беларуси. От днешна гледна точка освободители са и украинците.

    13:26 18.08.2026

  • 24 Брей ?!

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Зеленски не е ли участвал ?

    13:27 18.08.2026

  • 25 ?????

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Уф.
    "За освобождението на България са участвали поделения и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове намиращи се територията на днешна Украйна!" - много точно си описал ареала на рускоговорящите в днешна Украйна. И всичко тва се е наричало тогава Малороссия.
    Четете преди да мъчите клавиатурата. Поне Уикито ако друго не можете.

    Коментиран от #29

    13:27 18.08.2026

  • 26 Така Така

    6 0 Отговор
    И на този ли ще му ....... а мазократи и из феляци???? Паметниците нямат нежда от дигитализация, а от пазене и грижа , за да се запази първопосланието предадено ни с изграждането му и нищо друго само това. Трудно ли ви е?

    13:28 18.08.2026

  • 27 Луд

    2 0 Отговор
    От паметник на шипка , в шипков храст.

    13:30 18.08.2026

  • 28 батСали

    8 0 Отговор
    Шипка ще бъде омаскарена по соросоИден образец.
    Ще бъде намалено до минимум всичко руско и ще има измислени артефакти на измислени герои със западна жилка!
    Няма да се учудя ако там вече пише че сме пречили на турските войници да отстъпят пред идващите руснаци...

    13:32 18.08.2026

  • 29 Така Така

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "?????":

    Виж троле, както и да се е наричала тази област няма никакво значение, защото е била част от Русия.

    Коментиран от #33

    13:33 18.08.2026

  • 30 Хум

    1 0 Отговор
    6 милиона евро за ремонт? Тия парите верно ги имат за гола вода.

    Небостъргач ли ще строят.

    Боко си отиде, кражбите останаха! Гумен Крадев

    13:36 18.08.2026

  • 31 Хммм

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Царят е бил немец. Генералите също са би немци.

    Армията е била беларуси, украинци, литовци, финландци, поляци, дори мюсюлмани

    13:38 18.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така Така":

    Чети кво е написано преди да пишеш бре.
    А то приличаш на тролчетата на Мирчев.
    Аман от аналфабети.

    13:44 18.08.2026

  • 34 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Ти си от най-зелените прогресивни чорапи,с ментални дупки тук-там!

    13:44 18.08.2026

  • 35 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Партиен Секретар":

    Ей таакива иди@ти продажни като теб,един ден пак ще се озовът в Белене,и след време когато изчезнете тоя път няма да ви наричат "интелигенция" а "продажниците"

    13:48 18.08.2026

  • 36 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    В Русия военната служба е бела винаги наборна. Идват от ТЦК и те прибират и на война.

    13:53 18.08.2026

  • 37 Българио, Българио...

    0 0 Отговор
    Сигур ше махнат лъва, че да уйдисат на Запада. На времето нито на Север, нито на Запад, нито на Юг са ни разрешили да гледа 8 метровия бронзов лъв...нито да е най-отгоре на паметника, щото Румъния, Гърция, Турция и Сърбия са били против. Щом тогива сме си дали д-то...сега що да го не дадем пак, а...?

    13:53 18.08.2026

  • 38 Смъртоносната сила на безпаметството...

    0 0 Отговор
    Въпросът не е само за 2027 година.
    Въпросът е ще има ли какво да честваме през 2028 година...
    Колко бързо, евтино и безумно разпродаваме свободата, независимостта си, и народа си?!
    Алчността, глупостта и некомпетентността са гаранция за провал!
    150 години стигат, а?

    13:53 18.08.2026

  • 39 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЛИБЕРАЛИ И ФАШИСТИ":

    Какво празнувате на Трети март?

    13:54 18.08.2026

  • 40 Имбецил

    1 0 Отговор
    След цели 12 руско-турски войни за Проливите на Босфора, само полуидиот може да си мисли, че са дошли да го асвабаждават заради църните му Очи!

    14:01 18.08.2026

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