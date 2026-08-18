Пожар избухна в "Драгалевци" в София

Пожар е избухнал в столичния квартал "Драгалевци“. За това сигнализират жители във Facebook. Огънят е възникнал на ул. "Отец Генадий“, в близост до ул. "Наум“, уточни ocus-news.net.

По първоначална информация първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща. На място са пристигнали три пожарни екипа и полиция.

Към момента няма данни за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат изяснени.