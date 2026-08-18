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Пожар избухна в "Драгалевци" в София

Пожар избухна в "Драгалевци" в София

18 Август, 2026 12:50 1 917 19

  • драгалевци-
  • пожар-
  • къща

Първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща

Пожар избухна в "Драгалевци" в София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в столичния квартал "Драгалевци“. За това сигнализират жители във Facebook. Огънят е възникнал на ул. "Отец Генадий“, в близост до ул. "Наум“, уточни ocus-news.net.

По първоначална информация първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща. На място са пристигнали три пожарни екипа и полиция.

Към момента няма данни за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат изяснени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    7 0 Отговор
    Такова ми е едно, безразлично, безинтересно! Май имам нещо от ония там, как бяха? Авитаминоза, Недоспалоза,Паринедоимоза, Отпусконедостигоза, ама кво беше точно ?!

    13:08 18.08.2026

  • 2 БОГ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА

    8 1 Отговор
    Краденото изгоре.

    13:10 18.08.2026

  • 3 ХА ХА ХА

    10 2 Отговор
    Това прилича на ударен от украински дрон склад на Wildberries :)

    13:14 18.08.2026

  • 4 Хммм

    8 1 Отговор
    За това ли смърди на изгоряло.

    Коментиран от #6

    13:15 18.08.2026

  • 5 Онзи

    9 0 Отговор
    Тузарски квартал, тузарски пожар...

    13:18 18.08.2026

  • 6 Руски,

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хммм":

    Зами ли се ???
    И на че.нето дезодорант !!!

    13:21 18.08.2026

  • 7 проклетия мавър е там

    10 1 Отговор
    гръм да го удари мръсника

    13:23 18.08.2026

  • 8 Спасете гредореда.

    4 0 Отговор
    Кочо Вълканов ли е потърпевш или синът му?
    Чалга гилдията ще загуби хонорара си

    13:24 18.08.2026

  • 9 Страшна

    9 0 Отговор
    мизерия е тва подобие на столица всичко бяга с 200.. въздуха пак е отрова..

    Коментиран от #10

    13:26 18.08.2026

  • 10 За това

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Страшна":

    Софийското гражданство да се върне.

    13:32 18.08.2026

  • 11 Малее

    7 0 Отговор
    На некой му отидоха теменужките и жабетата.

    13:38 18.08.2026

  • 12 СтранноОще

    5 3 Отговор
    Странно още няма новина, че Русия е виновна и за това ...

    13:41 18.08.2026

  • 13 Така е сткупените

    3 0 Отговор
    Разрешителни за строежи!

    13:42 18.08.2026

  • 14 важно е да не е гора

    0 2 Отговор
    всичко друго може , човек е виновен , преди хората е нямало огън и пожари

    13:44 18.08.2026

  • 15 дано....

    3 0 Отговор
    Дано изгори оня църнио, дето съсипа живота на България!

    13:56 18.08.2026

  • 16 Сладуранка

    1 0 Отговор
    Както и в Люлин, но нали елита а к а злато пък ние не, та не е важно 🫣😂

    13:56 18.08.2026

  • 17 Виолетка

    0 0 Отговор
    Сакън,да не е ранчото на "мавъра"?Да не станя зян архива му.

    14:02 18.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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