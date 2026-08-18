Пожар избухна в "Драгалевци" в София

Пожар е избухнал в столичния квартал "Драгалевци“. За това сигнализират жители във Facebook. Огънят е възникнал на ул. "Отец Генадий“, в близост до ул. "Наум“, уточни ocus-news.net.
По първоначална информация първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща. На място са пристигнали три пожарни екипа и полиция.
Към момента няма данни за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат изяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
13:08 18.08.2026
2 БОГ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА
13:10 18.08.2026
3 ХА ХА ХА
13:14 18.08.2026
4 Хммм
Коментиран от #6
13:15 18.08.2026
5 Онзи
13:18 18.08.2026
6 Руски,
До коментар #4 от "Хммм":Зами ли се ???
И на че.нето дезодорант !!!
13:21 18.08.2026
7 проклетия мавър е там
13:23 18.08.2026
8 Спасете гредореда.
Чалга гилдията ще загуби хонорара си
13:24 18.08.2026
9 Страшна
Коментиран от #10
13:26 18.08.2026
10 За това
До коментар #9 от "Страшна":Софийското гражданство да се върне.
13:32 18.08.2026
11 Малее
13:38 18.08.2026
12 СтранноОще
13:41 18.08.2026
13 Така е сткупените
13:42 18.08.2026
14 важно е да не е гора
13:44 18.08.2026
15 дано....
13:56 18.08.2026
16 Сладуранка
13:56 18.08.2026
17 Виолетка
14:02 18.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.