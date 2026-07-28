Ивайло Мирчев: За аферата МиГ-29 и националната сигурност, но и за парите на българските данъкоплатци

Преди няколко дни предупредих, че България се опитва да придобие последните полски МиГ-29, които Полша планираше да предостави на Украйна. Министерството на отбраната побърза да отрече. Преди часове полската държава опроверга българското МО.
На 23 юли от МО обявиха, че нямало преговори за закупуването на полските самолети. Само ден по-късно министър Димитър Стоянов призна, че лично е изпратил писмо, че е разговарял с полския си колега и че "не става въпрос само за резервни части". А вчера полският министър на отбраната бе категоричен: "българите искат да купят самолетите.".
Оказва се, че правителството действително проучва купуването на последните 14 полски МиГ-29 - самолети, които Полша извежда от въоръжение заради изчерпващия се ресурс и липсата на перспектива за модернизация. Полша върви към стелт изтребители F-35. Румъния купи 32 употребявани F-16 от Норвегия. Българското правителство обаче обикаля остатъците от Варшавския договор и търси още МиГ-ове, предизвиквайки иронични реакции у партньорите и превръщайки ни в прошляците на НАТО.
Управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала. Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари.
Говорим за националната сигурност и за парите на българските данъкоплатци.
Само за експлоатацията на българските МиГ-29 през 2026 г. са предвидени над € 44 000 000. Към тях сега може да се добавят неизвестна цена за полските самолети, транспорт, техническа оценка, резервни части, ремонти и сертифициране. Колко точно ще струва тази нова операция по удължаване на живота на съветската авиационна реликва не е ясно.
България трябва да бъде охранявана и е ясно, че преходът към F-16 не може да стане за една нощ. Но точно затова една отговорна държава трябваше отдавна да има реален преходен план - да използва една от многото опции за употребявани F-16, които имахме през годините.
Има и още по-абсурдна страна. Украйна има технически капацитет и опит в ремонта на МиГ-29. През 2022 г. дори беше обсъждано Луцкия завод "Мотор" да извърши основната част от ремонта на шест български двигателя. Предстои унижението: да се опитаме да вземем полските МиГ-ове под носа на нападнатата Украйна, а след това да помолим украинците да ни помогнат да с ремонта на нашите. А може би точно това трябва да направим - да поискаме Украйна да модернизира наличните ни МиГ-29.
Правителството трябва незабавно да публикува изпратените до Полша и Унгария писма, да каже какво точно е поискало, колко самолета или части възнамерява да придобие, каква е прогнозната обща цена и защо вместо ускорен преход към западна техника продължава да налива пари в съветската авиационна екосистема.
Българските пилоти заслужават модерни самолети, въоръжение и подготовка, а не държавата да финансира носталгията на едно поколение висши военни.
МиГ-29 има достойно място в историята на българската военна авиация. Но историята трябва да бъде уважавана, а не ремонтирана безкрайно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:02 28.07.2026
2 Избори
13:06 28.07.2026
3 осраински
13:06 28.07.2026
4 осраински
Коментиран от #8
13:07 28.07.2026
5 Някой
13:09 28.07.2026
6 Истината
13:10 28.07.2026
7 Небензня
Инак, туй на фотката кат го зърна само и бегам с 200
13:11 28.07.2026
8 Някой
До коментар #4 от "осраински":Еми да се отказват от наследството на СССР, управляван и от украинци (Хрушчов и Брежнев).
Първо да се откажат от Крим (подарен от Хрушчов). После да се откажат от западни територии придобити като компенсация за ВСВ при Сталин. После да се откажат от огромната Новорусия (без частта Молдова) подарена от Ленин. И да се отказват в миналото от подаръците на руските царе и да си станат един окръг невключващ и Киев. Хрущчов подарява Крим по случай 300 годишен съюз от 1654г на някакви (Украйна е едва след ПСВ от 1917г първоначално на 3 държави).
13:13 28.07.2026
9 Госあ
13:14 28.07.2026
10 Госあ
13:16 28.07.2026
11 Бгг
13:17 28.07.2026
12 Мерси аркадаш
13:18 28.07.2026
13 Пич
13:20 28.07.2026
14 Аман от вашия Ивайло Мирчев
13:22 28.07.2026
15 Нека и аз
Преди около 20г Германия искаше да ни даде безплатно модернизирани МИГ-29 наследство от ГДР.
Нашите политици отказаха и германците ги дариха ако не се лъжа на Полша.
А сега нашите искат вероятно същите тези самолети, но този път остарели и срещу заплащане???
Това на какво ви прилича
Коментиран от #20
13:23 28.07.2026
16 дядото
13:24 28.07.2026
17 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
"Управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала. Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари."
- - -
Добре, защо тогава Украйна толкова много иска тези Москвичи?
13:24 28.07.2026
18 безпартиен
13:25 28.07.2026
19 Гост
13:26 28.07.2026
20 Въж държавният дълг на България
До коментар #15 от "Нека и аз":и сам си отговори на тъпия въпрос.
След една година няма да има банка, която да отусне държавен заем на България, а ако го направи, това ще бъде с голям лихвен процент.
България е пред опасността да спре държавните плащания по бюджетни заплати и пенсии.
Ако положението в чужбина се подобри, последните работещи българи ще се евакуират от тази просташка държава.
Много сте примитивни.
13:27 28.07.2026
21 Учуден
13:28 28.07.2026
22 Аз съм
Коментиран от #24
13:32 28.07.2026
23 Летец Пешеходец
Коментиран от #26, #27
13:33 28.07.2026
24 Каква е твоята квалификация
До коментар #22 от "Аз съм":бе анонимен чиkиджия?
Какво си учил, какво работиш и от позицията на какъв специалист говориш?
Коментиран от #28
13:34 28.07.2026
25 купувач
13:35 28.07.2026
26 Какъв е твоят рейтинг в старческия
До коментар #23 от "Летец Пешеходец":дом?
Какъв е рейтинга на Лама Мирчев, на "ген" Атанасов, на Кирил Петков, на Асен Василев?
13:36 28.07.2026
27 Това, което си написал
До коментар #23 от "Летец Пешеходец":звучи като дървено желязо.😉😉😉😉😉
13:38 28.07.2026
28 Аз съм
До коментар #24 от "Каква е твоята квалификация":Работил съм като механик АО(авиационно оборудване) и Мирчев е абсолютно прав да поддържаш Миг29 е като да поддържаш Москвич.
13:43 28.07.2026