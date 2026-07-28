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Ивайло Мирчев: За аферата МиГ-29 и националната сигурност, но и за парите на българските данъкоплатци

Ивайло Мирчев: За аферата МиГ-29 и националната сигурност, но и за парите на българските данъкоплатци

28 Юли, 2026 13:00 631 28

  • миг-29-
  • полша-
  • унгария-
  • изтребители-
  • сделка-
  • война-
  • руска агресия

Само за експлоатацията на българските МиГ-29 през 2026 г. са предвидени над € 44 000 000

Ивайло Мирчев: За аферата МиГ-29 и националната сигурност, но и за парите на българските данъкоплатци - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди няколко дни предупредих, че България се опитва да придобие последните полски МиГ-29, които Полша планираше да предостави на Украйна. Министерството на отбраната побърза да отрече. Преди часове полската държава опроверга българското МО.

На 23 юли от МО обявиха, че нямало преговори за закупуването на полските самолети. Само ден по-късно министър Димитър Стоянов призна, че лично е изпратил писмо, че е разговарял с полския си колега и че "не става въпрос само за резервни части". А вчера полският министър на отбраната бе категоричен: "българите искат да купят самолетите.".

Оказва се, че правителството действително проучва купуването на последните 14 полски МиГ-29 - самолети, които Полша извежда от въоръжение заради изчерпващия се ресурс и липсата на перспектива за модернизация. Полша върви към стелт изтребители F-35. Румъния купи 32 употребявани F-16 от Норвегия. Българското правителство обаче обикаля остатъците от Варшавския договор и търси още МиГ-ове, предизвиквайки иронични реакции у партньорите и превръщайки ни в прошляците на НАТО.

Управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала. Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари.

Говорим за националната сигурност и за парите на българските данъкоплатци.

Само за експлоатацията на българските МиГ-29 през 2026 г. са предвидени над € 44 000 000. Към тях сега може да се добавят неизвестна цена за полските самолети, транспорт, техническа оценка, резервни части, ремонти и сертифициране. Колко точно ще струва тази нова операция по удължаване на живота на съветската авиационна реликва не е ясно.

България трябва да бъде охранявана и е ясно, че преходът към F-16 не може да стане за една нощ. Но точно затова една отговорна държава трябваше отдавна да има реален преходен план - да използва една от многото опции за употребявани F-16, които имахме през годините.

Има и още по-абсурдна страна. Украйна има технически капацитет и опит в ремонта на МиГ-29. През 2022 г. дори беше обсъждано Луцкия завод "Мотор" да извърши основната част от ремонта на шест български двигателя. Предстои унижението: да се опитаме да вземем полските МиГ-ове под носа на нападнатата Украйна, а след това да помолим украинците да ни помогнат да с ремонта на нашите. А може би точно това трябва да направим - да поискаме Украйна да модернизира наличните ни МиГ-29.

Правителството трябва незабавно да публикува изпратените до Полша и Унгария писма, да каже какво точно е поискало, колко самолета или части възнамерява да придобие, каква е прогнозната обща цена и защо вместо ускорен преход към западна техника продължава да налива пари в съветската авиационна екосистема.

Българските пилоти заслужават модерни самолети, въоръжение и подготовка, а не държавата да финансира носталгията на едно поколение висши военни.

МиГ-29 има достойно място в историята на българската военна авиация. Но историята трябва да бъде уважавана, а не ремонтирана безкрайно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    България плаща кеш пара.А Украйна нищо.Поляците си знаят интереса

    13:02 28.07.2026

  • 2 Избори

    5 24 Отговор
    След Орбан, ЕС си има нова "черна овца". Ние си я избрахме, изхранихме, отгледахме - сега ще си гризем ноктите.

    13:06 28.07.2026

  • 3 осраински

    11 4 Отговор
    Украйна има технически капацитет да ама трябват и хора

    13:06 28.07.2026

  • 4 осраински

    13 4 Отговор
    Години наред украинските нацисти крещят, че се отказват от „наследството на проклетия Съюз“ и „Руската империя“. И ако това е така, не им е нужно нищо, построено нито от Империята, нито от Съюза. Никаква индустрия, никакви пристанища, никаква инфраструктура. Както взехме Украйна под крилото си – голи и боси – така ще я пуснем. Защото, когато се разведем, няма смисъл да крадем лъжици от джобовете.

    Коментиран от #8

    13:07 28.07.2026

  • 5 Някой

    22 1 Отговор
    Оплаква се за 44 милиона евро, а за милиардите евро където ни струват Ф-16 и за поддръжка нататък не казва! И за изпусната инвестиция на СААБ от която можеше да печелим дори милиарди. Ама да обслужим господарите, че да са по-богати те, а ние по-бедни.

    13:09 28.07.2026

  • 6 Истината

    11 2 Отговор
    Иво Свирчев да се каже на Костов и компания да върнат откраднатото. Тогава със сигурност ще има за цялостно превъоръжаване на армията с нови технологии.

    13:10 28.07.2026

  • 7 Небензня

    8 3 Отговор
    Чудя се, у Фейсът само Петроханци ли драскат.
    Инак, туй на фотката кат го зърна само и бегам с 200

    13:11 28.07.2026

  • 8 Някой

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Еми да се отказват от наследството на СССР, управляван и от украинци (Хрушчов и Брежнев).
    Първо да се откажат от Крим (подарен от Хрушчов). После да се откажат от западни територии придобити като компенсация за ВСВ при Сталин. После да се откажат от огромната Новорусия (без частта Молдова) подарена от Ленин. И да се отказват в миналото от подаръците на руските царе и да си станат един окръг невключващ и Киев. Хрущчов подарява Крим по случай 300 годишен съюз от 1654г на някакви (Украйна е едва след ПСВ от 1917г първоначално на 3 държави).

    13:13 28.07.2026

  • 9 Госあ

    8 5 Отговор
    Как да бъда привърженик на демократите покрай такива примати с червено потекло и съмнително образование ?! М ?! Как ?! Да не говорим, че са просто едни подлоги и нищо друго.

    13:14 28.07.2026

  • 10 Госあ

    4 0 Отговор
    Къде е темата за мигʼовете ве ???

    13:16 28.07.2026

  • 11 Бгг

    9 1 Отговор
    Къде са прескъпите боклуци ф16 бе? Защо не фърчат? Национален предател. НАРОДЕН съд ще оправи само такива като теб.

    13:17 28.07.2026

  • 12 Мерси аркадаш

    11 2 Отговор
    Последният, който искам да се грижи за парите или сигурността ми е, това да е двупръсточел евроценен селяндур.

    13:18 28.07.2026

  • 13 Пич

    10 2 Отговор
    Мирчев!!! Няма нужда да доказваш колко то е невъзможно да мислиш, моето момче!!! Ако поръчаме Ф-35, ще дойдат след толкова години, че вече ще са морално остарели. И няма да имаме нито един пилот, който умее да борави с тях. Е.......за другите нови таратайки на говедарите имаме един пилот!!! Ама пък те не фърчат!!! А България има нужда от нещо за отбрана, и то - веднага!!!

    13:20 28.07.2026

  • 14 Аман от вашия Ивайло Мирчев

    9 1 Отговор
    Този не знае таблицата за умножение, а вие го пускате по няколко пъти на ден.

    13:22 28.07.2026

  • 15 Нека и аз

    6 2 Отговор
    да се изкажа по темата.
    Преди около 20г Германия искаше да ни даде безплатно модернизирани МИГ-29 наследство от ГДР.
    Нашите политици отказаха и германците ги дариха ако не се лъжа на Полша.
    А сега нашите искат вероятно същите тези самолети, но този път остарели и срещу заплащане???
    Това на какво ви прилича

    Коментиран от #20

    13:23 28.07.2026

  • 16 дядото

    7 2 Отговор
    нискочел продажнико.защо не си така загрижен за милиардите,които заглобихте в краварника за еф-ки и страйкъри втора ръка,които едва ли ще полетят и пристигнат

    13:24 28.07.2026

  • 17 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Цитат:
    "Управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала. Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари."
    - - -
    Добре, защо тогава Украйна толкова много иска тези Москвичи?

    13:24 28.07.2026

  • 18 безпартиен

    1 0 Отговор
    Още от времето на "господин 10/100",това е основното с което се занимават нашите политици!На КОЙ ще вземе тези 10/100?Имаме т.нар."секретни" служби!Ако знаят КОЙ е и нищо не правят,значи не са за тази работа!Ако не знаят - също!

    13:25 28.07.2026

  • 19 Гост

    2 1 Отговор
    Основните критики срещу това решение (Аргументите „ПРОТИВ“)Конкуренция с Украйна: Полските самолети бяха дълго уговаряни за трансфер към Киев, който има крещяща нужда от тях на фронта. Опитът на България да ги откупи поставя страната в изолация спрямо съюзниците в НАТО.Финансова „черна дупка“: Опозиционни политици и експерти (като представители на „Да, България“) определят купуването на стари съветски машини като „обикаляне на автоморгите“. Поддръжката на морално остаряла техника струва милиони, които биха могли да се инвестират в по-бърза интеграция на западно въоръжение.Липса на преходен план: Критиците изтъкват, че вместо да се търсят „трошляци“ в последния момент, държавата е трябвало много по-рано да договори лизинг на употребявани западни изтребители (F-16 или Gripen) като междинен вариант.

    13:26 28.07.2026

  • 20 Въж държавният дълг на България

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нека и аз":

    и сам си отговори на тъпия въпрос.

    След една година няма да има банка, която да отусне държавен заем на България, а ако го направи, това ще бъде с голям лихвен процент.
    България е пред опасността да спре държавните плащания по бюджетни заплати и пенсии.
    Ако положението в чужбина се подобри, последните работещи българи ще се евакуират от тази просташка държава.
    Много сте примитивни.

    13:27 28.07.2026

  • 21 Учуден

    3 1 Отговор
    Ламата разбира от всичко.От доставка на пици през бюджет,до F35 и МиГ 29.Национално богатство е той.

    13:28 28.07.2026

  • 22 Аз съм

    2 2 Отговор
    Това са пари на вятъра за 40- годишни боклуци.Истината е че им трябват на нашите застарели пилоти за да им се води някой летателен час и да смучат допълнително от бюджета.

    Коментиран от #24

    13:32 28.07.2026

  • 23 Летец Пешеходец

    2 2 Отговор
    Нищо няма да излезе от тази афера. Единствено и само- негативи за България, заради Мунчо и "прогресивните" мунчовци. Пълни измекяри. Не само, че няма да ни продадат тези самолети, но и ще затвърдим позицията си на "троянски кон" на Кремъл. Но, това ще е за кратко. Американските самолети в Безмер и определянето от Мунчо на САЩ, като най- важният съюзник, ще му "изяде главата" много скоро. Най- късно зимата, ще му се наложи да си ходи. Безмозъчните русофилски олигофрени, гламави прошляци и клошари, които го вкараха в Парламента, са в потрес от "многоходовчика". Едно си фантазираха, а то какво излезе. Рейтингът на Мунчо твърдо намалява, като в момента одобрението е спаднало лично за него на около 50%, а на кабинетът му на 42%, като недоверието към него е нараснало с повече от десет процента и в момента е 35%. Тази тенденция е устойчива и след, като свършат отпуските, със сигурност ще се ускори. Русофилската пасмина пак беше излъгана от "своите". За пореден път. Пълни загубеняци, луузъри и смотаняци.

    Коментиран от #26, #27

    13:33 28.07.2026

  • 24 Каква е твоята квалификация

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Аз съм":

    бе анонимен чиkиджия?
    Какво си учил, какво работиш и от позицията на какъв специалист говориш?

    Коментиран от #28

    13:34 28.07.2026

  • 25 купувач

    1 0 Отговор
    теме рута гласува милиарди за неизползваемите пълноценно и необорудвани още с години Ф-16, които само ги ползват за снимки и да правят само по някое кръгче, гласува още милиарди за остарелите и ненужни страйкъри, но сега се пени за 44 милиона за нещо, което още няколко години ще ни върши работа, на това се казва опък човек, такъв и какъвто изглежда де .....

    13:35 28.07.2026

  • 26 Какъв е твоят рейтинг в старческия

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Летец Пешеходец":

    дом?
    Какъв е рейтинга на Лама Мирчев, на "ген" Атанасов, на Кирил Петков, на Асен Василев?

    13:36 28.07.2026

  • 27 Това, което си написал

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Летец Пешеходец":

    звучи като дървено желязо.😉😉😉😉😉

    13:38 28.07.2026

  • 28 Аз съм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Каква е твоята квалификация":

    Работил съм като механик АО(авиационно оборудване) и Мирчев е абсолютно прав да поддържаш Миг29 е като да поддържаш Москвич.

    13:43 28.07.2026