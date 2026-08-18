Кличко с официално изявление за смъртта на Хейдън Пенетиър: Няма да оставя на дъщеря ни да я забрави

Бившият световен шампион по бокс Владимир Кличко направи първо публично изявление след смъртта на бившата си партньорка американската актриса Хейдън Пенетиър, с която има 11-годишна дъщеря Кая. Звездата от сериалите „Герои“ и „Нешвил“ почина на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст.

„Трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано“, написа Владимир Кличко в социалните мрежи. Бившият боксьор подчерта, че макар двамата отдавна да не са двойка, Пенетиър е останала важна част от живота му като майка на дъщеря им.

Кличко отдаде почит и на професионалния път на актрисата, която започва кариерата си още като дете, а по-късно придобива световна популярност като Клеър Бенет в „Герои“ и Джулиет Барнс в „Нешвил“. За ролята си в „Нешвил“ Хейдън Пенетиър получава две номинации за „Златен глобус“.

Особено емоционална част от посланието на Владимир Кличко е насочена към общата им дъщеря Кая.

„Винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни човека, който беше“, заяви бившият световен шампион. Той завърши посланието си с думите: „Почивай в мир, Хейдън. Нека намериш вечен покой.“

Our family is going through a time of profound shock and grief.



The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.



She built… pic.twitter.com/etL169NOmB — Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026

Девет години заедно и обща дъщеря

Хейдън Пенетиър и Владимир Кличко започват връзката си през 2009 г., като през следващите години преминават през периоди на раздяла и помирение. През 2013 г. обявяват годежа си, а през декември 2014 г. се ражда дъщеря им Кая Евдокия Кличко. Двамата окончателно се разделят през 2018 г.

След раждането Хейдън Пенетиър говори публично за тежката следродилна депресия, която преживява, както и за продължителните си проблеми с алкохола и зависимостите. В периода на най-сериозните си лични трудности тя се съгласява Кая да живее с баща си. По-късно актрисата определя решението да предостави пълното попечителство на Кличко като едно от най-болезнените преживявания в живота си.

В неделя Хейдън Пенетиър е намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Спешните екипи са установили сърдечен арест, а актрисата е обявена за мъртва. Първоначалният сигнал до службите споменава възможно предозиране, но към 18 август официалната причина за смъртта все още не е определена. При аутопсията не са открити травми и властите не подозират насилствена смърт.

Семейството на актрисата заяви, че преминава през „дълбок шок и скръб“, и поиска лично пространство. Почит към Хейдън Пенетиър отдадоха и редица нейни колеги, сред които актрисите Виола Дейвис и Кони Бритън, както и други представители на американското кино и телевизия.

Владимир Кличко също призова личното пространство на семейството да бъде уважавано. За него загубата остава не само раздяла с бивша партньорка, но и със значима част от живота на дъщеря им.