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Доц. д-р Борислав Цеков: Безмерното лицемерие за „Безмер“

Доц. д-р Борислав Цеков: Безмерното лицемерие за „Безмер“

29 Юли, 2026 13:00 1 032 30

  • безмер-
  • сащ-
  • самолети-цистерни-
  • нато-
  • война

На международната арена никой никому не дължи нищо едностранно

Доц. д-р Борислав Цеков: Безмерното лицемерие за „Безмер“ - 1
Снимка: БГНЕС
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Решението за временно разполагане на американски цистерни в авиобазата в Безмер, предназначена за споделено ползване между България и нашите стратегически партньори от САЩ и приведена в съвременен вид с пари на американските данъкоплатци, е правилно и необходимо.

Правилно е от гледна точка на националната сигурност, на съюзните ни задължения и на онова елементарно национално и държавно достойнство, което изисква България да има самочувствието, което следва да има един пълноправен член на най-могъщите военно-политически и икономически съюзи на планетата - НАТО и ЕС, и като стратегически съюзник на световния колос - САЩ.

А не да трепери като геополитическа шушумига, която очаква закрила от съюзниците, но изпада в паника, колчем трябва да допринесе дори с нещо дребно за общата отбрана и сигурност. Повече от необходимо е това решение, защото неутрализирането на фанатизирания ислямистки режим в Техеран, което е предприел президентът Доналд Тръмп, е в интерес на сигурността на Свободния свят, а това означава и на България, която е част от него.

Истинска патология е този ирационален страх, който демонстрират мнозина, че Иран щял бил „да ни удари“ и „ставаме мишена“. Страх от един примитивен и обречен ислямистки режим от прашасалите коптори на Азия, сякаш сме някой безпомощен бантустан, а не част от ЕС и НАТО, на които Техеран никога не би дръзнал да посегне реално, не само защото няма необходимия капацитет, а и защото, ако дръзне, това би означавало след него да остане само сиво петно на картата, за което да се разказва, че някога е имало хилядолетна история.

Присъствието на нашите съюзници от САЩ и НАТО прави вероятността от каквото и да е нападение по-малка, а не по-голяма. Възпирането действа, когато противникът знае, че цената на агресията ще бъде непоносима, и се обезсмисля, когато отделни съюзници сигнализират, че при първата заплаха ще преклонят глава. Ако всяко предупреждение на фанатизиран авторитарен режим е достатъчно, за да парализира решенията на нашата държава, това значи, че не сме държава, а нечия нефелна провинция, и не сме достойна европейска нация, а разпасано и страхливо евразийско племе.

Страхът не може да бъде държавна доктрина на България. Не може да искаме американска военна защита, съюзно планиране, разузнавателен обмен, противовъздушна отбрана и ядрено възпиране наготово и в интерес на нашата безопасност, а когато същият съюзник поиска нещо елементарно - временно да използва и то по силата на сключен договор съоръжение за разполагане на осем цистерни, да надаваме истерични вопли от страх и псевдозагриженост. Осем цистерни! Съюзническите отношения не са застрахователна полица, по която плащат другите, а ние ползваме облагите без да допринасяме за създаването им.

И тук е големият грях на Румен Радев, заради който беше (като президент) и си остава (като премиер) в международна изолация. Не може в понеделник да се внушава, че западната политика носи само рискове, в сряда да се ретранслират от държавната трибуна „на живо“ руските великодържавни интереси, а в петък да се правят бодряшки снимки пред американското знаме като образцов съюзник.

Така не се изгражда доверие, а напротив - България започва да изглежда като „лъжливото овчарче“ и дори още по-жалко. До онзи ден Радев и неговото обкръжение словообразуваха досущ като онази протестираща група пред базата в Безмер, която вчера вееше съветски знамена и кълнеше Америка и „империализъма“ сякаш сме на партийно събрание през 1950-те години. И това се знае добре в централите на нашите съюзници, поради което няма особени илюзии за някакво внезапно „пробуждане“ на настоящите управляващи от хипнозата на руската пропаганда и прокремълските зависимости.

Тази геополитическа шизофрения обаче със сигурност създава за днешните управляващи друг проблем - за тяхната политическа идентичност. Няма нищо по-естествено и разбираемо от това носталгичните и проруски избиратели, които Радев с желание мобилизира за спечелване на изборите, сега да се чувстват излъгани и предадени от него. И това чувство тепърва ще се задълбочава до болка. Защото лъжата може да помогне да бъдат спечелени гласовете на лековерните, но с лъжа не може да се управлява дълго - нито с пагони, нито без пагони.

Наивните опити на все-още-вярващите да обясняват, че ръцете на Радев били вързани за „Безмер“, защото имало споразумение от 2006 година, са реакция от типа: „Пенсионерка хвърля пенсията от балкона, защото вярва, че от МВР-то искат парична гаранция за щерката на зълвата“.

Извън персоналните политически проблеми трябва да е ясно едно. Има един надмощен национален интерес - България да е силна и уважавана държава със свободно общество и свободна икономика. Нищо друго не може да спомогне за защитата и реализацията на този национален интерес, освен това, което с огромно национално усилие, политическа мъдрост, управленска компетентност и дипломатическа далновидност нашите политически и експертни поколения постигнахме в десетилетието 1997-2007 г. - членството в ЕС и НАТО.

Днешните управляващи нямат заслуги за този най-голям исторически успех на България след Съединението. Но това не ги освобождава от националния дълг да го поддържат и развиват. Защото никога преди това България не е имала такъв исторически шанс и такъв простор за развитие. И извън тези съюзи никога и никъде не би ги имала. Затова се изисква отново политическа мъдрост, управленска компетентност и дипломатическа далновидност, за да действа България като реален, предвидим и полезен партньор. Къде са днес тези качества и този капацитет? Пълен регрес.

Не трябва да се забравя също, че на международната арена никой никому не дължи нищо едностранно. Солидарност има само при споделени отговорности и реципрочни ангажименти. Няма как да говориш с езика на Путин в България, а навън да се правиш на ни лук ял, ни лук мирисал. Освен всичко друго, е безмерно недостойно и обидно елементарно. Бедата е, че българската външна политика днес се движи между формалната принадлежност към НАТО и реалното обслужване на руските национални интереси. Това е най-неизгодната възможна позиция.

На този фон особено нелепи са опитите една рутинна благодарност на президента Доналд Тръмп към премиера Радев да бъде представена като геополитическо свидетелство за благонадеждност: Тръмп благодарил, следователно Радев е „човек на Тръмп“. В действителност американският президент благодари на едно правителство, което е изпълнило едно конкретно американско искане. Нищо повече.

В Белия дом разполагат с достатъчно информация, за да различават конюнктурното решение от устойчивата ориентация на един политик и неговата кохорта. Там следят действията, гласуванията, енергийните и други зависимости и реалния принос към общата сигурност. Радев по-скоро трябва да се замисли дали тази благодарност не носи доста по-неудобно за него послание от типа: „благодарим, че поне този път постъпихте като политик от държава-съюзник“.

Истинският въпрос днес е кога България ще започне да води кохерентна и единна външна политика пред собствените си граждани и пред съюзниците си. Защото една държава може да е малка, но не трябва да е малодушна. А България съвсем не е малка, противно на целенасочено насажданото през социализма сателитно мислене за „малка България“, която трябвало да кротува в краката на „дядо Иван“. Нейният хроничен проблем обаче е, че някои непременно искат да бъде малодушна. И на това трябва да се сложи край!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мич

    29 13 Отговор
    Ех, Цеков, винаги си бил лицемер.

    09:37 29.07.2026

  • 2 Питам

    31 7 Отговор
    Ако Иван тръгне да пали къщата на Стоян и аз давам на Иван да държи тубите с бензин в моя двор СЪУЧАСТНИК НА ИВАН ЛИ СЪМ? ТЕЗИ КОИТО МЕ СМЯТАТ ЗА СЪУЧАСТНИК ДА СЛАГАТ плюс, А ТЕЗИ, КОИТО НЕ МЕ СМЯТАТ ЗА ТАКЪВ ДА СЛАГАТ минус!

    09:39 29.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 11 Отговор
    Янките не искат Безмер а Враждебна.

    09:42 29.07.2026

  • 4 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    8 7 Отговор
    Така е.
    Остава и гласоподавателите на Радев да поваярват за какво са самолетите в авиобаза "Безмер".
    Целокупният български народ пък иска да разбере какво мисли нашият премиер и за ЯО на Иран.

    09:44 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Объркано Атлантиче

    18 5 Отговор
    "Не става въпрос за самочувствие, или страх- дали може да ни удари Иран. А това, че НИЕ СМЕ СЪУЧАСТНИЦИ В АГРЕСИЯ!
    Не спорете за колко време пътува ракета да България!
    Спорете редно ли е да ставаме съучастници в агресията на Израел, на Нятаняху, признат от международен съд за военнопрестъпник. И на агресията на неговия инструмент – САЩ. Че САЩ е инструмент на Израел в тази война, вече го казват и в Конгреса им.

    Спорете за лъжата, „няма как да не подкрепим стратегическия си партньор”. Лъжа е, защото няма задължение да участваме в нападателни операции дори в унизителното за нас споразумение от 2006 г, подписано от Станишев и продължено от Борисов през 2016 г. Няма! Вижте, прочетете и спорете върху това!

    Прочетете и точка Е от член 3 на резолюция 3314 на ООН:
    “Чл.3: Всеки от следните актове, независимо от обявяването на война и в съответствие на разпоредбите на чл. 2, се квалифицира като акт на агресия:
    е ) ДЕЙСТВИЕТО НА ЕДНА ДЪРЖАВА ДА ПОЗВОЛИ НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО ТЯ Е ПОСТАВИЛА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА, ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ ТАЗИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТ НА АГРЕСИЯ СРЕЩУ ТРЕТА ДЪРЖАВА.”

    България стана агресор на 23 юли 2026 г. по всички правила на международното право и нормите на ООН. Коментирайте това!"

    09:48 29.07.2026

  • 7 Д-р Марин Белчев

    6 1 Отговор
    Реално погледнато, Радев никога не би отказал на силните на деня, които в момента са САЩ. Първо, не е разумно, като стратегия. Второ, няма да му донесе кой знае какви дивиденти.
    Що се отнася до това дали Иран може да удари Безмер: технически може, но реалността да го направи е много малка в проценти. Защо? Защото ракетите, които стигат от Иран до България са скъпи и малко на брой. В никой случай не биха използвали хиперзвукови ракети, които са още по-скъпи и още по-малко на брай и се пазят за някакви супер важни цели.
    Другото е едно говорене.

    Коментиран от #12

    09:49 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ти си

    0 0 Отговор
    Да ви е ....а и тъпия бот .......

    10:09 29.07.2026

  • 11 И този

    13 4 Отговор
    не пропусна да спомене "свободният свят". А кой е този свят?

    13:05 29.07.2026

  • 12 Готов

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":

    ли си да отидеш на Безмер за да провериш дали си прав или не?

    Коментиран от #17

    13:08 29.07.2026

  • 13 Напомням

    4 11 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    САЩ са наши съюзници !!!
    Враговете на САЩ са и наши врагове !!!

    13:11 29.07.2026

  • 14 Сусу Манарата

    7 2 Отговор
    Цеков,много меко казано, отдавна си неприятен.

    13:16 29.07.2026

  • 15 Абе,

    2 4 Отговор
    прав е този знаков царедворец и отявлен лаекй на мадридския коамрджия, активист на успешния проект на КГБ и ДС - така наречената партия "НДСВ", която ДС и КГБ набързо сглобиха, за да провалят второ правителство на Иван Костов, но най-вече да докарат в България Симо Горския, издънка на проклетата Кобургска фамилия, причинила ни две национални катастрофи! Да, истина е, мадридският комарджия винаги е бил аген и свиреп доносник на ДС! Преди 89 г. във Виена е осуетено отвличането на българин - полтически емигрант, в което отвличане лична е замесена коварната и двулична персона на мадридския комарджия! Всеизвестно е, че него го докараха в злочестата ни родина беден като църковна мишка, понеже беше проиграл всичко, което е имал! Ама то пък, престъпната и кървава БКП се погрижи да му хариже държавни имоти за 200 миилона! Та този кобургски лаекй, който пък станал и "д-р доцент", ега ти майтапа, много надълобка философства, само че забравя да каже, че фатмакът от село Славяново беше против всякакви самолети на наши летища!, длед кжето се отметна! Много е гаден този царедворец Цеков , дето изливаше по два литра брилянтин на кратуната си, че да изглежда "Ентелигентен"!

    13:17 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Готов":

    О, Безмер!
    262-ма те бяха на брой
    под червеното знаме готови за бой.

    Гласували сляпо за новия Тато
    той им изпрати цистерни от НАТО.

    Не искат самолети на НАТО
    мечтаят само за стария Тато.

    13:18 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РАК

    4 1 Отговор
    Тук въпроса не за защита на член на НАТО, а за подпомагане на агресията на държава съюзник към трета страна.

    В случая важи поговорката "Дето двама се карат и бият, не ставай и ти трети, защото третият ще отнесе най-много бой"

    13:21 29.07.2026

  • 20 така е

    5 3 Отговор
    Моят протест срещу разполагането на цистерните в Безмер е да гласувам ПРОТИВ кандидатурата на Радев! Радев предаде хората от Безмер!

    13:26 29.07.2026

  • 21 DW смърди

    3 3 Отговор
    Действията на САЩ срещу Иран нямат нищо общо с НАТО, т.е. нямаме никакви ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
    Испания, Италия, Франция, Германия също са част от НАТО, но не дадоха летища на САЩ!!!
    Замесваме се в ситуация, от която нямаме никаква полза, а може само да пострадаме!

    Всичко друго са глупости на търкалета!

    13:28 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 българина

    0 0 Отговор
    българите са генетични идиоти след 1444г

    13:30 29.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Олеле

    3 2 Отговор
    Яааа, гелосаният политически номад бил доц, че и доктор!
    Още малко ако поучи може да стане и лекар, даже и зъболекар!
    Обаче титлите не предполагат акъл !

    13:34 29.07.2026

  • 26 не ви

    2 2 Отговор
    ли писна вече от тези самолети?! Куцо,кьораво и сакато се изказа по темата. С Радев или без Радев, самолетите щяха да са там. Абсолютно правилно той информира нацията и внесе диспута в Парламента. Няма скрито-покрито и това е факт. Ако не го беше направил, щеше да има вой до небето от "демокраДците". И какво направиха те- чиста демагогия. Вместо да се определят ясно и твърдо, за или против са, изпаднаха във витиевати напъни за важничене и празни приказки.Ей го и този измислен, платен "доцент" , пенсионерка си хвърляла парите от балкона.....пълни простотии!

    13:34 29.07.2026

  • 27 Фуражката голем го вади

    3 0 Отговор
    ама МЕК!

    13:40 29.07.2026

  • 28 Евала бай ЦекоВ

    0 1 Отговор
    Ехаааа Тоя какво самочувствие има!!! "Държавта" му първа сила и икономически и военно в света ща да е! Иран сега трябва да се заврат някъде мишките, Щото Батко ЦекоВ е ядосан и изнервен и ако не се скрият ще ги разгромява където ги хване и той ще ги завре по дупките им! Евала Цеков, голям го вадиш!!! Ахил!

    13:42 29.07.2026

  • 29 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Гламави русофилски прошляци и клошари, вижте хубаво този самолет на снимката. Американски е, не е руски. И е в България, благодарение на вашият кумир Мунчо и "прогресивните" измекяри. От вас не става и чеп за зеле, безполезни, никому ненужни загубеняци, луузъри и смотаняци. Бай Дончо каза- "Румба, приемай самолетите" и Мунчо изкозирува- "Йес Сър". Това е положението.

    13:51 29.07.2026

  • 30 Жоро

    0 0 Отговор
    Най-обичаме военни съвети да ни дават такива като тоя, които ако го пратят на война ще бъде булката на ротата. Сигурно войник не е ходил

    13:53 29.07.2026