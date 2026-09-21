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Гюров и Кандев се регистрираха за изборите: Влизаме в тази кампания с единствена цел – победа

Гюров и Кандев се регистрираха за изборите: Влизаме в тази кампания с единствена цел – победа

21 Септември, 2026 11:51 804 148

  • гюров-
  • кандев-
  • регистрация-
  • избори

Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната

Гюров и Кандев се регистрираха за изборите: Влизаме в тази кампания с единствена цел – победа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за държавен глава и вицепрезидент.

При внасянето на документите присъстваха Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.

"Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на когото те могат да разчитат", каза кандидатът за президент Андрей Гюров.

Той благодари на гражданите за оказаната подкрепа и подчерта, че ежедневно разговаря с хората и чува техните очаквания и надежди.

„Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Разговарям ежедневно с тях, чувам тяхното доверие и надежда“, каза кандидатът.

Гюров благодари и на инициативния комитет, който стои зад кандидатурата му, за проявения ентусиазъм.

„Влизаме в тази кампания с една-единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани“, заяви той.

На въпрос дали ще запази близостта си с хората и при евентуална победа, Гюров отговори утвърдително.

„Това е ни е заявката – да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата“, каза Андрей Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    29 14 Отговор
    Шериф Канди влиза в битката по лични причини.

    Коментиран от #16, #25, #53, #64

    11:53 21.09.2026

  • 2 Кандир-дисаха пеперушкете

    40 10 Отговор
    Тия педроханци немат никакъв шанс...0.

    Коментиран от #22

    11:53 21.09.2026

  • 3 Анализатор

    32 9 Отговор
    Петроханската политическа школа може да победи само ГЕРБ!!!

    11:54 21.09.2026

  • 4 Баба Цона

    36 6 Отговор
    Ама каква е тая сватба само с мъже?

    11:54 21.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    32 10 Отговор
    Гюров, Кандев и Сорос.

    11:55 21.09.2026

  • 6 Ей сега!

    27 8 Отговор
    Оптимисти! Тогава можем да преименуваме България в Ламария, а София в Пенделсбург!

    11:55 21.09.2026

  • 7 Анонимен

    32 8 Отговор
    Кандев защо потули истината за Петрохан?

    Коментиран от #31, #105

    11:56 21.09.2026

  • 8 Мунчо

    28 8 Отговор
    Браво на петроханските зетьове.

    11:56 21.09.2026

  • 9 Ех Гюров, Гюров,

    30 6 Отговор
    Ако не бяхте се сглобили и изпрали простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски можеше да се борите за победа. Нямате шанс заради реанимацията на Дебелите.

    11:56 21.09.2026

  • 10 Оги

    27 3 Отговор
    И как точно конкретно президента с ограничените си правомощия ще промени развитието на страната? Ако може някой Пепар да обясни на по-глупавите като мен. Съвсем конкретно и в подробности ако може, че да го схвана.

    Коментиран от #19

    11:56 21.09.2026

  • 11 Сериала

    7 13 Отговор
    Йотова назначава Гюров.Гюров сваля Йотова.Има ли значение?

    11:56 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Деций

    19 2 Отговор
    Илюжън!Хора лишени от възможността на мислят!Без да познават настроенията на българският избирател!Аз на ваше място не бих се явявал.Предствителите на маргиналните партийки,чиито поддръжници може да се натоварят в няколко автобуса!Онова море от привържениците го няма ,вие го предадохте и продадохте ,и то твърде евтино!Сглобкаджии,които за малко власт и пари седяха в обятията на мафията,и те видите ли Пеевски и Борисов не бяха ,чак толкова лоши!Никой нищо не е забравил.

    11:58 21.09.2026

  • 14 Зевзек

    20 6 Отговор
    Кой е мъжкото в двойката?

    11:58 21.09.2026

  • 15 ДъБили

    17 6 Отговор
    Сватбата, сватбата, кога е понита скадки😅

    11:59 21.09.2026

  • 16 Ще те допълня

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Може да се спори на кого простотията е по голяма. На Борисов или Кандев?! Борисов не може да изговори и две правилни и свързани изречения, а Кандев му подражава.

    Коментиран от #20

    11:59 21.09.2026

  • 17 стоян георгиев

    15 8 Отговор
    Гюро не беше ли в коалиция с Боко?

    Коментиран от #21, #41

    12:00 21.09.2026

  • 18 ЦК на БКП

    12 6 Отговор
    Статуквото 🎃🐷 са за другарката, така че гюро ще го 💨

    12:01 21.09.2026

  • 19 Някой

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "Оги":

    Президентът е главнокомандващ на армията, какво мислиш ще стане, ако такъв фанатик, жаден за трета световна, поеме командването? Нали не си въобразявате, че някой евроатлантик ще мобилизира мигранти?

    Коментиран от #24

    12:01 21.09.2026

  • 20 Облещен

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ще те допълня":

    Ама как може да ти се опули...

    12:01 21.09.2026

  • 21 Варна 3

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Гюру изневерява на Бойко с Кандев.Тя си пада по милиционери.

    Коментиран от #43

    12:01 21.09.2026

  • 22 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кандир-дисаха пеперушкете":

    Съгласен съм с коментара ти.... Тия са просто само две нули...)

    12:01 21.09.2026

  • 23 Варна 3

    9 3 Отговор
    Гюру стана гуру

    Коментиран от #40

    12:03 21.09.2026

  • 24 Право

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Не е ли време някой да започне "Първата световна война" с корупцията и олигархията? Не да им се раздават пари.

    12:03 21.09.2026

  • 25 ИСТИНАТА

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Избори за президент- 25 октомври 2026.
    Преброяване на националните предатели, гласуващи за Йотова!

    Коментиран от #35

    12:03 21.09.2026

  • 26 Демократ

    10 5 Отговор
    Аз милиционер за вице не ща

    Коментиран от #34

    12:04 21.09.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 3 Отговор
    НЕЩАСТНИЦИ !

    12:04 21.09.2026

  • 28 Помня

    13 3 Отговор
    че Гюров пиеше кафе в скута на Пееф

    Коментиран от #30

    12:07 21.09.2026

  • 29 Мнение

    5 17 Отговор
    Предпочитам Гюров, един проевропейски лидер с престижно западно образование и западен професионален опит, пред Илияна Йотова, чиято политическа биография е неразривно свързана с БСП и стария партиен модел. Гюров е учил в САЩ и Австрия, има докторска степен от Виенския университет и професионален опит в Чикаго и Виена. Йотова на малкия му пръст не може да стъпи.

    Коментиран от #117

    12:08 21.09.2026

  • 30 Лъжеш нагло!

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Помня":

    Йотова го правеше.

    12:09 21.09.2026

  • 31 НАЛИ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Кандев извади скелета на наркотрафиканта от гардероба за компромати и се скри като ченге...

    Коментиран от #38

    12:09 21.09.2026

  • 32 ТРАГЕДИЯ СТЕ. САМО

    6 0 Отговор
    ПРИКАЗКИ ОТ ГОДИНИ НА КОИТО САМО ВИЕ СИ ВЯРВАТЕ. И НАЙ ВАЖНО НЕ СЕ И ЗАМИСЛЯТЕ ЧЕ НЕ СТАВАТЕ. ДЕЛА ДЕЛА ТРЯБВАТ А НЕ СЛОВА. СМИРЕТЕ СЕ И ХОДЕТЕ СИ. ВИЕ ТУУУЛУПА ШИША СТЕ У БЕЗДНАТА И ШИШКОТО ПОЗНА.

    12:09 21.09.2026

  • 33 Нищоправеца

    4 3 Отговор
    Мухахах, а КандИв каза ли нещо или само мълчеше... всяко отваряне на устата на милиционера реже по 5 000 гласа от и без това скромната маса..... за справка Мунчо беше същия ТАПЕТ преди да го изберат ( не че и сега е нещо ама)

    Коментиран от #36

    12:09 21.09.2026

  • 34 Лъжеш

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Демократ":

    Ама избираше Бат Бойко 4 пъти...хахаха

    12:10 21.09.2026

  • 35 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "ИСТИНАТА":

    Избори за президент- 25 октомври 2026.
    Преброяване на пепедофилите, гласуващи за Гюров !

    Коментиран от #37

    12:10 21.09.2026

  • 36 Мнение

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Нищоправеца":

    Кандев е Пич!

    Коментиран от #39, #42

    12:10 21.09.2026

  • 37 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Делян Пеевска опорка.

    12:11 21.09.2026

  • 38 Напротив

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "НАЛИ":

    Кандев има харизма и визия, за разлика от вицепрезидентите на другите кандидат-президентски двойки, никой не ги помни даже.

    Коментиран от #45, #49

    12:12 21.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ирония

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Варна 3":

    А Йотова стана ИдиЙото.а.

    Коментиран от #146

    12:13 21.09.2026

  • 41 Не, не е бил.

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    А и коалиция е нещо нормално в цял свят.

    12:14 21.09.2026

  • 42 Нищоправеца

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    Ами вземи си го вкъщи... ама гюро ще ревнува

    Коментиран от #46

    12:15 21.09.2026

  • 43 Тинтири-минтири

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    По-големи просстотии не съм чел.

    12:15 21.09.2026

  • 44 Като "Влизаме в тази кампания"

    4 0 Отговор
    Тай и ще излезем. Пак безработни като сега

    12:15 21.09.2026

  • 45 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Напротив":

    Харизма на милиционер от НРБ

    Коментиран от #48, #54

    12:15 21.09.2026

  • 46 Възмутен

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Нищоправеца":

    Болен мозък.

    12:16 21.09.2026

  • 47 Вълк единак

    2 7 Отговор
    УСПЕХ момчета!

    12:16 21.09.2026

  • 48 Мнение

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Кандев има нещо, което трудно се придобива с партийна школа — харизма и естествено присъствие.

    12:17 21.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 оня с коня

    8 1 Отговор
    Ха ха ха......Петроханците Ликето и Ченгето бленуват за победа!Какъв парадокс!Имахме едно ербаво магаре от долината на широките гащи.Айде стига с тия!

    12:17 21.09.2026

  • 51 Варна 3

    8 2 Отговор
    Не е редно Гюро да е любовница на кандидата си за вицепрезидент

    Коментиран от #57

    12:18 21.09.2026

  • 52 Само в посока Русия

    9 2 Отговор
    хората искат промяна на развитието на страната ! Добросъседство братско и пазарно изгодно. С Нацистка Украйна НЕ

    12:19 21.09.2026

  • 53 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да така е.Имал дългове.Мисълтта му е да ги избие с помилване на осъдени.......А другия дето пуска в Тик-Ток клипове как си бръсне космаците за какво влиза?!Да ни продаде на Укрите ли?!

    12:19 21.09.2026

  • 54 Истината

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Георги Кандев има визия на МЪЖ, на герой от американски екшън. Професионалната му кариера е свързана с противодействието на престъпността. Има международни квалификации в Европол, Европейския полицейски колеж и Националната академия на Федералното бюро за разследване на САЩ!

    12:20 21.09.2026

  • 55 Варна 3

    5 1 Отговор
    Гюро коги ще пусне клипа как си бръсне краката?

    Коментиран от #99

    12:21 21.09.2026

  • 56 Абе Гюролайката

    9 0 Отговор
    Защо още не се е регистрирал в бюрото по труда да го питам аз тоя хайвазин. Деформира статистиката така

    12:21 21.09.2026

  • 57 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Варна 3":

    Гнусни измишльотини от опоненти. Нямате ли искински аргументи?!

    12:21 21.09.2026

  • 58 Не виждам да сте пуснали интервюто

    4 2 Отговор
    на Асен Василев в Панорама.
    Василев най-сетне призна, че случаят Петрохан е представен коректно от МВР и прокуратурата, като изключи всички предишни опити на ПП-ДБ да си съчиняват най-абсурдни теории на конспирациите за Калушев и компания.
    Гюров и Кандев едва ли ще успеят да стигнат до балотаж, макар моето искренно желание е да спечелят изборите за да вкарат България във войната и да засилят болните русофоби към фронта, и ние да се отървем един път от тях.

    12:22 21.09.2026

  • 59 Лама Калушев от отвъдното

    8 0 Отговор
    Тоя Гюроу съм го порил десетки пъти

    12:23 21.09.2026

  • 60 Троянец

    6 2 Отговор
    Айде стига!Президент дето не е ходил в Казарма и витце дето се вживява в ролята на Полицай....айде стига бе!Кой нормален ще гласува за тия карикатури?!

    Коментиран от #77, #81

    12:24 21.09.2026

  • 61 Някой може ли да ми каже

    7 1 Отговор
    Според вас дали Гюров и Кандов знаят таблицата за умножение?

    Коментиран от #68

    12:24 21.09.2026

  • 62 Зеления

    4 1 Отговор
    Мавъра искал да е близо до мен - не благодаря, гнус ме е и не искам !

    12:25 21.09.2026

  • 63 Имаха ли умниците Гюро и Кандьо глави

    6 1 Отговор
    или нямаха?

    12:25 21.09.2026

  • 64 Гюров-Кандев президентииии!!

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Георги Кандев равноотдалечен от партиите.
    Има силен акцент върху личната отговорност.
    Кандидатурата ме не е издигната от партия.
    Кандидатурата не е издигната от партия. Гюров и Кандев са обявени като независими кандидати, подкрепени от инициативен комитет. Комитетът е съставен от над 200 души от различни професионални сфери.

    Коментиран от #67

    12:26 21.09.2026

  • 65 Помня

    6 1 Отговор
    че с гласовете на ГЕРБ и ДПС Гюро беше избран за шеф в БНБ.Представям си как се е молил на Шишо на колене

    Коментиран от #70

    12:27 21.09.2026

  • 66 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    Един Плевню ни дойде доста скъпо.Айде стига с кандидатите за Хотел и хасиенда в Гърция от тоя регион на феновете на сюнета.

    12:27 21.09.2026

  • 67 Аз ще гласувам за Гюров и Кандев

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Гюров-Кандев президентииии!!":

    ако има поне един психиатър в този инициативен комитет, който споменаваш от 200 човека?

    Коментиран от #73

    12:28 21.09.2026

  • 68 Възмутен

    1 7 Отговор

    До коментар #61 от "Някой може ли да ми каже":

    „Дали знаят таблицата за умножение?“ — сериозно ли това е аргумент срещу тях?
    Гюров е завършил икономика в Truman State University в САЩ, има докторска степен във Виенския университет и е преподавал икономика и финанси.
    А Кандев е завършил Академията на МВР, има магистратура по право, специализация по криминално правосъдие в Академията на ФБР в Куантико и професионален път в системата на МВР от 1999 г.
    Така че въпросът с таблицата е по-скоро опит за подигравка, отколкото аргумент. Ако ще се обсъждат кандидати за президентска двойка, нека говорим за образование, професионален опит, позиции и качества — не да ги изпитваме като третокласници.

    Коментиран от #79, #97

    12:28 21.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Помня":

    Твоите извратени фантазии и клевети нямат значение и никой не го интересуват. Айде къш!

    12:30 21.09.2026

  • 71 Варна 3

    5 1 Отговор
    Гюру опитал ли е свинската наденица за да стане подуправител в БНБ?

    Коментиран от #76

    12:30 21.09.2026

  • 72 гост

    3 2 Отговор
    Влизат в тази кампания с единствена цел : ПО - БЕДА !

    12:30 21.09.2026

  • 73 Айдее

    1 5 Отговор

    До коментар #67 от "Аз ще гласувам за Гюров и Кандев":

    Ами гласувай! И аз ще гласувам за Гюров и Кандев, те са топа на топа!!

    12:31 21.09.2026

  • 74 За ЕС

    4 1 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    12:31 21.09.2026

  • 75 Възмутен

    2 1 Отговор
    съм от мъже които си епилират крачетата

    Коментиран от #78

    12:32 21.09.2026

  • 76 По-точно

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Варна 3":

    Не, Боко и Шиши ядоха свинската наденица, нали са дветефпрасета.

    12:32 21.09.2026

  • 77 Стамен

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Троянец":

    Така е, защото Йотова е служила две години в казармата.

    12:32 21.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Това са измислени дипломи

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Възмутен":

    А пък Делян Пеевски има магистратура по право без да е стъпвал в университета там.

    12:34 21.09.2026

  • 80 Варна 3

    3 1 Отговор
    Гюро се съеши с дветефпрасета за да го изберат за подуправител на БНБ

    Коментиран от #84

    12:35 21.09.2026

  • 81 Качества за Президент не е казармата!

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "Троянец":

    Може да не харесвате Гюров и Кандев — това е напълно нормално. Но „не е ходил в казарма“ и „вживява се в полицай“ не са аргументи срещу тях. Това са просто етикети.
    А „кой нормален ще гласува за тях?“ също не е аргумент. Нека всеки гласува според собствените си критерии — така работи демокрацията.

    12:35 21.09.2026

  • 82 Леле, леле

    4 1 Отговор
    Тези двамата за психодиспансера...

    Коментиран от #95

    12:35 21.09.2026

  • 83 Катастрофален резултат за

    5 1 Отговор
    Нацистите в Германия. Същото ще е и за Гюров и Кандев в България

    Коментиран от #88

    12:36 21.09.2026

  • 84 Дрънкаш глупости!

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "Варна 3":

    Когато нямаш аргумент срещу Гюров, започваш с „прасета“ и „съешаване“. Това не е политическа критика, а махленска обида.
    Ако твърдите, че Гюров е направил конкретен политически компромис, посочете какъв, с кого и какво точно е получил в замяна. Иначе това е просто внушение, представено като факт.
    Политиката може да се критикува остро. Но когато фактите липсват, обидата не ги замества.

    Коментиран от #121

    12:36 21.09.2026

  • 85 Куку и Пипи

    5 1 Отговор
    Гласувайте за Куку и Пипи с петроханската бюлетина.

    Коментиран от #91

    12:37 21.09.2026

  • 86 Хммм

    4 1 Отговор
    Два клоуна@

    Коментиран от #89

    12:38 21.09.2026

  • 87 Ние пък у централният софийски

    2 0 Отговор
    затвор ще гласуваме за колегата Ивайло Дражев

    12:38 21.09.2026

  • 88 Няма връзка

    2 6 Отговор

    До коментар #83 от "Катастрофален резултат за":

    Каква точно е връзката между Гюров и нацистите в Германия? Няма никаква логика!
    "Възраждане" са аналог на германската партия АзГ., не Гюров! Нещо си се объркал.
    Гюров е български икономист, академик и бивш подуправител на БНБ. Да го приравняваш към нацистка партия само защото не харесваш кандидатурата му е не просто несъстоятелен аргумент, а откровено манипулативна аналогия.
    Да не харесваш един кандидат е право. Да го прикачваш към нацизма без никаква връзка с фактите е съвсем друго. Внимавай!

    Коментиран от #90, #94

    12:39 21.09.2026

  • 89 Манол

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Хммм":

    ЙОТОВА И нейния подгласник, нали?

    12:40 21.09.2026

  • 90 Ни думай бреее

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Няма връзка":

    И академик ли стана тоз Гюру ?

    Коментиран от #93

    12:41 21.09.2026

  • 91 Дрън-дрън-дрън

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Куку и Пипи":

    Изтъркани пеефски лафове.

    12:41 21.09.2026

  • 92 Нелегитимни сте

    1 1 Отговор
    Няма как да се кандидатирате защото не сте регистрирани законно. Незаконни конституции, незаконни партии.

    12:42 21.09.2026

  • 93 А ти не знаше ли?

    1 5 Отговор

    До коментар #90 от "Ни думай бреее":

    Андрей Гюров е доктор по икономика, университетски преподавател и бивш подуправител на БНБ. Има бакалавърска степен от Truman State University в САЩ и докторска степен от Виенския университет, защитена през 2005 г. От 2009 г. преподава икономика и финанси в Американския университет в България.

    Коментиран от #98, #103

    12:42 21.09.2026

  • 94 Не АзГ

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Няма връзка":

    А тея на Мерц са атлантическите нацисти уркофили !

    Коментиран от #96

    12:42 21.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Напротив!

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Не АзГ":

    Ти съвсем се обърка. АзГ са нацитата.

    12:43 21.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Я разгледай моля

    5 1 Отговор

    До коментар #93 от "А ти не знаше ли?":

    У кое село точно е тоя Truman State University в САЩ ! И пиши ..хахахаха

    Коментиран от #109

    12:44 21.09.2026

  • 99 Реципрочно

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Варна 3":

    А Йотова мустаците?

    12:44 21.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Гюров е класи над другите кандидати!

    2 8 Отговор
    Предпочитам Гюров, един проевропейски лидер с престижно западно образование и западен професионален опит, пред Илияна Йотова, чиято политическа биография е неразривно свързана с БСП и стария партиен модел. Гюров е учил в САЩ и Австрия, има докторска степен от Виенския университет и професионален опит в Чикаго и Виена. Йотова на малкия му пръст не може да стъпи.

    Коментиран от #120

    12:46 21.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ей смешко

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "А ти не знаше ли?":

    52100 души са напечатани за доктори и доктори на науките до сега! Я виж само в Габровския колко са точно по докторски програми бре младеж...

    12:47 21.09.2026

  • 104 ЛИТЪР КРЪВ МЕТЪР КОЖА

    3 1 Отговор
    НЯМАТЕ ЛИЦА НА ЧОВЕЦИ.НЯМАТЕ ИЗЛЪЧВАНЕ.НЯМАТЕ МОРАЛ И ЧЕСТ.НАБЛИЖАВА ЕЗИЧЕСКИЯ ХЕЛУИН-НЯМА НУЖДА ДА СЕ МАСКИРАТЕ И ПРЕОБЛИЧАТЕ.

    12:47 21.09.2026

  • 105 Тото

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Раден и Йотова също я потулиха.

    12:48 21.09.2026

  • 106 Гюру тротинетката

    4 1 Отговор
    Няма шанс

    12:49 21.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Разликата

    2 3 Отговор
    За мен разликата е очевидна — биографията на идиЙотова гледа назад към партийната политика на БСП, а другата, на Гюров, е минала през Западни университети и професионална среда. Йотова на малкия му пръст на Гюров не може да стъпи.

    12:50 21.09.2026

  • 109 То тва и с карта

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Я разгледай моля":

    Не можеш да го намериш даже

    12:50 21.09.2026

  • 110 Истината

    1 5 Отговор
    Йотова е БСП и комунизма, Гюров е Европа!

    Коментиран от #113

    12:51 21.09.2026

  • 111 Цеко

    3 1 Отговор
    Гюро е слуга на Мафията и Фатмака! Отлично знае, че с машинния вот мачът е свирен и Йотовица печели. Ако реши Фатмака, с машините на Мадуро, може и балотаж да няма и Йотовица да е още на първи тур избрана. С елементарни амгоритми в Мадуровките си докараха 131 депутата, та един президент ли няма да си нагласят!
    Аз с машина няма да гласувам, защото това ми е наложено насилствено и НЕдемократично. Те дори едно обществено обсъждане не направиха на тази ВЕРЛОМНА промяна в Изборния кодекс! Набързо я приеха още веднага през ЮЛи щом стъпиха в НС тези слуги на Мафията и Фатмака!
    Не гласувайте, хора! Гответе се за площадите тази есен и дано Господ да е с нас и да не се стига до кръвопролития. Но с избори Фатмака НЕ МОЕЖМ да го свалим, докато не се премахне гласуването с Мадуровките!

    12:51 21.09.2026

  • 112 Троянец

    7 0 Отговор
    Това,че си завършил колеж в САЩ е голяма работа.Робите от колониите били допуснати до колежи на Господарите.И това е причина да управляват Колонизираната територия?!Браво!

    12:52 21.09.2026

  • 113 Истината

    5 0 Отговор

    До коментар #110 от "Истината":

    Гюров е долината на широките гащи!Аман от сюнетаджии.

    12:53 21.09.2026

  • 114 Петроханци напред!

    7 0 Отговор
    Гласувайте за Петроханците Гюров и Кандев и
    ще има още много Партохански Изпълнения!

    12:53 21.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тъпо соросоидче

    4 1 Отговор
    Ако Гюро и Кандьо не победат, аз няма ка се къпя.

    Коментиран от #119

    12:57 21.09.2026

  • 117 има има

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Има е други кандидата - чака се и този/тази на Възраждане - намиг.

    12:57 21.09.2026

  • 118 Така е

    5 1 Отговор
    Само лике и ченге не бяха на тоя пост!Какви ли не се пробваха?То не бяха ербави магарета,комунистически чучела като Лупи,нерамотни и психолабилни .......Тия са поредните Петрохански маратонки.

    12:58 21.09.2026

  • 119 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Тъпо соросоидче":

    А Аз ще спя с чорапите.......и няма да давам зоб на коня 800 дена.

    12:59 21.09.2026

  • 120 Гюров не може посмъртно

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Гюров е класи над другите кандидати!":

    Резултатите от PISA да покрие за 15 годишни ! На 100 %

    13:00 21.09.2026

  • 121 дрънкач

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Дрънкаш глупости!":

    Корумпето сглобкаджия Гюро ефенди като неизбран от никого премиер подписа 10 годишно споразумение с Украйна за струдничество и взаимопомощ?? Кой му даде този мандат???

    13:01 21.09.2026

  • 122 На добър час!

    2 3 Отговор
    Долу профашистките кремълски подлоги,поробители на майка България

    13:01 21.09.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Милиционера

    3 0 Отговор
    Леке дето не е било в Казарма и ченге дето не знае какво е ЗМ не стават за тази позиция!

    13:06 21.09.2026

  • 126 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    карикатури замислени!

    13:06 21.09.2026

  • 127 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    Напред ПЕДРОХАНЦИ!Това са Вашите хора!Но не и нашите!

    Коментиран от #143

    13:08 21.09.2026

  • 128 А стига бре!

    2 3 Отговор
    Йотова - журналистка, Килилчо - журналистче ... ще ми ставали Президенти?! Айде малко по-сериозно!
    Андрей Гюров е завършил икономика в Truman State University в Мисури, САЩ и е защитил Докторска степен по Икономика във Виенския университет!!!

    Коментиран от #130, #131, #134

    13:09 21.09.2026

  • 129 Варна 3

    2 1 Отговор
    Що за епилиран президент ще е Гюро?

    13:10 21.09.2026

  • 130 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #128 от "А стига бре!":

    Тоя университет никой не го е чувал,а виенския влиза всеки който пожелае,даже няма такса.

    Коментиран от #135

    13:12 21.09.2026

  • 131 Троянец

    4 2 Отговор

    До коментар #128 от "А стига бре!":

    Като Кокорчо.Същата карикатура.Май не е завършил Сорбоната!Завършил е Соросбоната!

    13:13 21.09.2026

  • 132 Варна 3

    3 3 Отговор
    Каква е причината Гюро да си епилира краката?

    Коментиран от #136, #141

    13:14 21.09.2026

  • 133 Леле мале

    2 2 Отговор
    Петроханци

    Коментиран от #139

    13:16 21.09.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Драги,

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Зевзек":

    моята внучка влезе миналата година с изпит, издържа го от многото кандидати и сега следва. Изпитът се държи на немски език. А си има и такси за следването.

    13:18 21.09.2026

  • 136 Лама Калушев от отвъдното

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Варна 3":

    Гюро си бръсне не само краката...

    Коментиран от #138

    13:18 21.09.2026

  • 137 Лаура

    2 1 Отговор
    Йотова прилича на Цецка Цачева, пълна пародия!!!! Гюров и Кандев са Пичове!!!

    Коментиран от #140

    13:20 21.09.2026

  • 138 Няма логика!

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Лама Калушев от отвъдното":

    Това не е аргумент!

    13:20 21.09.2026

  • 139 Тинтири-минтири

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Леле мале":

    Изтъркана клевета.

    13:21 21.09.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #132 от "Варна 3":

    За президент се гледат други качества.
    Някой пита ли Йотова кое си бръсне?

    Коментиран от #144

    13:22 21.09.2026

  • 142 идиоти вън

    0 3 Отговор
    Не стават, не стават бе за тази работа тези момчета, но защо се излагат та хората да им се смеят?!??!?!

    Коментиран от #145

    13:24 21.09.2026

  • 143 Панчо

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Боруна Лом":

    Напред КОМУНИСТИ! Йотова и Килилчо са Вашите хора! Но не и нашите!

    13:24 21.09.2026

  • 144 Варна 3

    0 2 Отговор

    До коментар #141 от "Мнение":

    Що бе?Ако е гей да си каже.Не е срамно.

    Коментиран от #147

    13:24 21.09.2026

  • 145 По-точно

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "идиоти вън":

    Хората се смеят на теб и просстотиите, които дращиш неуморно тук.

    13:25 21.09.2026

  • 146 И Наркойотова

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ирония":

    Ескобарова.

    13:25 21.09.2026

  • 147 Що бе

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "Варна 3":

    Ти си кажи, не е срамно.

    13:25 21.09.2026

  • 148 Варна 3

    0 1 Отговор
    Само не разбирам защо Гюро задкулисно се разбра с Боко и Чоко да бъде избран за подуправител на БНБ.Какво им е обещал в заняна?

    13:26 21.09.2026

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