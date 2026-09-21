Гюров и Кандев се регистрираха за изборите: Влизаме в тази кампания с единствена цел – победа

Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за държавен глава и вицепрезидент.
При внасянето на документите присъстваха Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.
"Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на когото те могат да разчитат", каза кандидатът за президент Андрей Гюров.
Той благодари на гражданите за оказаната подкрепа и подчерта, че ежедневно разговаря с хората и чува техните очаквания и надежди.
„Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Разговарям ежедневно с тях, чувам тяхното доверие и надежда“, каза кандидатът.
Гюров благодари и на инициативния комитет, който стои зад кандидатурата му, за проявения ентусиазъм.
„Влизаме в тази кампания с една-единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани“, заяви той.
На въпрос дали ще запази близостта си с хората и при евентуална победа, Гюров отговори утвърдително.
„Това е ни е заявката – да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата“, каза Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16, #25, #53, #64
11:53 21.09.2026
2 Кандир-дисаха пеперушкете
Коментиран от #22
11:53 21.09.2026
3 Анализатор
11:54 21.09.2026
4 Баба Цона
11:54 21.09.2026
5 Последния Софиянец
11:55 21.09.2026
6 Ей сега!
11:55 21.09.2026
7 Анонимен
Коментиран от #31, #105
11:56 21.09.2026
8 Мунчо
11:56 21.09.2026
9 Ех Гюров, Гюров,
11:56 21.09.2026
10 Оги
Коментиран от #19
11:56 21.09.2026
11 Сериала
11:56 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Деций
11:58 21.09.2026
14 Зевзек
11:58 21.09.2026
15 ДъБили
11:59 21.09.2026
16 Ще те допълня
До коментар #1 от "честен ционист":Може да се спори на кого простотията е по голяма. На Борисов или Кандев?! Борисов не може да изговори и две правилни и свързани изречения, а Кандев му подражава.
Коментиран от #20
11:59 21.09.2026
17 стоян георгиев
Коментиран от #21, #41
12:00 21.09.2026
18 ЦК на БКП
12:01 21.09.2026
19 Някой
До коментар #10 от "Оги":Президентът е главнокомандващ на армията, какво мислиш ще стане, ако такъв фанатик, жаден за трета световна, поеме командването? Нали не си въобразявате, че някой евроатлантик ще мобилизира мигранти?
Коментиран от #24
12:01 21.09.2026
20 Облещен
До коментар #16 от "Ще те допълня":Ама как може да ти се опули...
12:01 21.09.2026
21 Варна 3
До коментар #17 от "стоян георгиев":Гюру изневерява на Бойко с Кандев.Тя си пада по милиционери.
Коментиран от #43
12:01 21.09.2026
22 Европеец
До коментар #2 от "Кандир-дисаха пеперушкете":Съгласен съм с коментара ти.... Тия са просто само две нули...)
12:01 21.09.2026
23 Варна 3
Коментиран от #40
12:03 21.09.2026
24 Право
До коментар #19 от "Някой":Не е ли време някой да започне "Първата световна война" с корупцията и олигархията? Не да им се раздават пари.
12:03 21.09.2026
25 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "честен ционист":Избори за президент- 25 октомври 2026.
Преброяване на националните предатели, гласуващи за Йотова!
Коментиран от #35
12:03 21.09.2026
26 Демократ
Коментиран от #34
12:04 21.09.2026
27 ЕДГАР КЕЙСИ
12:04 21.09.2026
28 Помня
Коментиран от #30
12:07 21.09.2026
29 Мнение
Коментиран от #117
12:08 21.09.2026
30 Лъжеш нагло!
До коментар #28 от "Помня":Йотова го правеше.
12:09 21.09.2026
31 НАЛИ
До коментар #7 от "Анонимен":Кандев извади скелета на наркотрафиканта от гардероба за компромати и се скри като ченге...
Коментиран от #38
12:09 21.09.2026
32 ТРАГЕДИЯ СТЕ. САМО
12:09 21.09.2026
33 Нищоправеца
Коментиран от #36
12:09 21.09.2026
34 Лъжеш
До коментар #26 от "Демократ":Ама избираше Бат Бойко 4 пъти...хахаха
12:10 21.09.2026
35 Анонимен
До коментар #25 от "ИСТИНАТА":Избори за президент- 25 октомври 2026.
Преброяване на пепедофилите, гласуващи за Гюров !
Коментиран от #37
12:10 21.09.2026
36 Мнение
До коментар #33 от "Нищоправеца":Кандев е Пич!
Коментиран от #39, #42
12:10 21.09.2026
37 Хахаха
До коментар #35 от "Анонимен":Делян Пеевска опорка.
12:11 21.09.2026
38 Напротив
До коментар #31 от "НАЛИ":Кандев има харизма и визия, за разлика от вицепрезидентите на другите кандидат-президентски двойки, никой не ги помни даже.
Коментиран от #45, #49
12:12 21.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ирония
До коментар #23 от "Варна 3":А Йотова стана ИдиЙото.а.
Коментиран от #146
12:13 21.09.2026
41 Не, не е бил.
До коментар #17 от "стоян георгиев":А и коалиция е нещо нормално в цял свят.
12:14 21.09.2026
42 Нищоправеца
До коментар #36 от "Мнение":Ами вземи си го вкъщи... ама гюро ще ревнува
Коментиран от #46
12:15 21.09.2026
43 Тинтири-минтири
До коментар #21 от "Варна 3":По-големи просстотии не съм чел.
12:15 21.09.2026
44 Като "Влизаме в тази кампания"
12:15 21.09.2026
45 Анонимен
До коментар #38 от "Напротив":Харизма на милиционер от НРБ
Коментиран от #48, #54
12:15 21.09.2026
46 Възмутен
До коментар #42 от "Нищоправеца":Болен мозък.
12:16 21.09.2026
47 Вълк единак
12:16 21.09.2026
48 Мнение
До коментар #45 от "Анонимен":Кандев има нещо, което трудно се придобива с партийна школа — харизма и естествено присъствие.
12:17 21.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 оня с коня
12:17 21.09.2026
51 Варна 3
Коментиран от #57
12:18 21.09.2026
52 Само в посока Русия
12:19 21.09.2026
53 Град Козлодуй
До коментар #1 от "честен ционист":Да така е.Имал дългове.Мисълтта му е да ги избие с помилване на осъдени.......А другия дето пуска в Тик-Ток клипове как си бръсне космаците за какво влиза?!Да ни продаде на Укрите ли?!
12:19 21.09.2026
54 Истината
До коментар #45 от "Анонимен":Георги Кандев има визия на МЪЖ, на герой от американски екшън. Професионалната му кариера е свързана с противодействието на престъпността. Има международни квалификации в Европол, Европейския полицейски колеж и Националната академия на Федералното бюро за разследване на САЩ!
12:20 21.09.2026
55 Варна 3
Коментиран от #99
12:21 21.09.2026
56 Абе Гюролайката
12:21 21.09.2026
57 Хахаха
До коментар #51 от "Варна 3":Гнусни измишльотини от опоненти. Нямате ли искински аргументи?!
12:21 21.09.2026
58 Не виждам да сте пуснали интервюто
Василев най-сетне призна, че случаят Петрохан е представен коректно от МВР и прокуратурата, като изключи всички предишни опити на ПП-ДБ да си съчиняват най-абсурдни теории на конспирациите за Калушев и компания.
Гюров и Кандев едва ли ще успеят да стигнат до балотаж, макар моето искренно желание е да спечелят изборите за да вкарат България във войната и да засилят болните русофоби към фронта, и ние да се отървем един път от тях.
12:22 21.09.2026
59 Лама Калушев от отвъдното
12:23 21.09.2026
60 Троянец
Коментиран от #77, #81
12:24 21.09.2026
61 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #68
12:24 21.09.2026
62 Зеления
12:25 21.09.2026
63 Имаха ли умниците Гюро и Кандьо глави
12:25 21.09.2026
64 Гюров-Кандев президентииии!!
До коментар #1 от "честен ционист":Георги Кандев равноотдалечен от партиите.
Има силен акцент върху личната отговорност.
Кандидатурата ме не е издигната от партия.
Кандидатурата не е издигната от партия. Гюров и Кандев са обявени като независими кандидати, подкрепени от инициативен комитет. Комитетът е съставен от над 200 души от различни професионални сфери.
Коментиран от #67
12:26 21.09.2026
65 Помня
Коментиран от #70
12:27 21.09.2026
66 Боруна Лом
12:27 21.09.2026
67 Аз ще гласувам за Гюров и Кандев
До коментар #64 от "Гюров-Кандев президентииии!!":ако има поне един психиатър в този инициативен комитет, който споменаваш от 200 човека?
Коментиран от #73
12:28 21.09.2026
68 Възмутен
До коментар #61 от "Някой може ли да ми каже":„Дали знаят таблицата за умножение?“ — сериозно ли това е аргумент срещу тях?
Гюров е завършил икономика в Truman State University в САЩ, има докторска степен във Виенския университет и е преподавал икономика и финанси.
А Кандев е завършил Академията на МВР, има магистратура по право, специализация по криминално правосъдие в Академията на ФБР в Куантико и професионален път в системата на МВР от 1999 г.
Така че въпросът с таблицата е по-скоро опит за подигравка, отколкото аргумент. Ако ще се обсъждат кандидати за президентска двойка, нека говорим за образование, професионален опит, позиции и качества — не да ги изпитваме като третокласници.
Коментиран от #79, #97
12:28 21.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ирония
До коментар #65 от "Помня":Твоите извратени фантазии и клевети нямат значение и никой не го интересуват. Айде къш!
12:30 21.09.2026
71 Варна 3
Коментиран от #76
12:30 21.09.2026
72 гост
12:30 21.09.2026
73 Айдее
До коментар #67 от "Аз ще гласувам за Гюров и Кандев":Ами гласувай! И аз ще гласувам за Гюров и Кандев, те са топа на топа!!
12:31 21.09.2026
74 За ЕС
12:31 21.09.2026
75 Възмутен
Коментиран от #78
12:32 21.09.2026
76 По-точно
До коментар #71 от "Варна 3":Не, Боко и Шиши ядоха свинската наденица, нали са дветефпрасета.
12:32 21.09.2026
77 Стамен
До коментар #60 от "Троянец":Така е, защото Йотова е служила две години в казармата.
12:32 21.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Това са измислени дипломи
До коментар #68 от "Възмутен":А пък Делян Пеевски има магистратура по право без да е стъпвал в университета там.
12:34 21.09.2026
80 Варна 3
Коментиран от #84
12:35 21.09.2026
81 Качества за Президент не е казармата!
До коментар #60 от "Троянец":Може да не харесвате Гюров и Кандев — това е напълно нормално. Но „не е ходил в казарма“ и „вживява се в полицай“ не са аргументи срещу тях. Това са просто етикети.
А „кой нормален ще гласува за тях?“ също не е аргумент. Нека всеки гласува според собствените си критерии — така работи демокрацията.
12:35 21.09.2026
82 Леле, леле
Коментиран от #95
12:35 21.09.2026
83 Катастрофален резултат за
Коментиран от #88
12:36 21.09.2026
84 Дрънкаш глупости!
До коментар #80 от "Варна 3":Когато нямаш аргумент срещу Гюров, започваш с „прасета“ и „съешаване“. Това не е политическа критика, а махленска обида.
Ако твърдите, че Гюров е направил конкретен политически компромис, посочете какъв, с кого и какво точно е получил в замяна. Иначе това е просто внушение, представено като факт.
Политиката може да се критикува остро. Но когато фактите липсват, обидата не ги замества.
Коментиран от #121
12:36 21.09.2026
85 Куку и Пипи
Коментиран от #91
12:37 21.09.2026
86 Хммм
Коментиран от #89
12:38 21.09.2026
87 Ние пък у централният софийски
12:38 21.09.2026
88 Няма връзка
До коментар #83 от "Катастрофален резултат за":Каква точно е връзката между Гюров и нацистите в Германия? Няма никаква логика!
"Възраждане" са аналог на германската партия АзГ., не Гюров! Нещо си се объркал.
Гюров е български икономист, академик и бивш подуправител на БНБ. Да го приравняваш към нацистка партия само защото не харесваш кандидатурата му е не просто несъстоятелен аргумент, а откровено манипулативна аналогия.
Да не харесваш един кандидат е право. Да го прикачваш към нацизма без никаква връзка с фактите е съвсем друго. Внимавай!
Коментиран от #90, #94
12:39 21.09.2026
89 Манол
До коментар #86 от "Хммм":ЙОТОВА И нейния подгласник, нали?
12:40 21.09.2026
90 Ни думай бреее
До коментар #88 от "Няма връзка":И академик ли стана тоз Гюру ?
Коментиран от #93
12:41 21.09.2026
91 Дрън-дрън-дрън
До коментар #85 от "Куку и Пипи":Изтъркани пеефски лафове.
12:41 21.09.2026
92 Нелегитимни сте
12:42 21.09.2026
93 А ти не знаше ли?
До коментар #90 от "Ни думай бреее":Андрей Гюров е доктор по икономика, университетски преподавател и бивш подуправител на БНБ. Има бакалавърска степен от Truman State University в САЩ и докторска степен от Виенския университет, защитена през 2005 г. От 2009 г. преподава икономика и финанси в Американския университет в България.
Коментиран от #98, #103
12:42 21.09.2026
94 Не АзГ
До коментар #88 от "Няма връзка":А тея на Мерц са атлантическите нацисти уркофили !
Коментиран от #96
12:42 21.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Напротив!
До коментар #94 от "Не АзГ":Ти съвсем се обърка. АзГ са нацитата.
12:43 21.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Я разгледай моля
До коментар #93 от "А ти не знаше ли?":У кое село точно е тоя Truman State University в САЩ ! И пиши ..хахахаха
Коментиран от #109
12:44 21.09.2026
99 Реципрочно
До коментар #55 от "Варна 3":А Йотова мустаците?
12:44 21.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Гюров е класи над другите кандидати!
Коментиран от #120
12:46 21.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ей смешко
До коментар #93 от "А ти не знаше ли?":52100 души са напечатани за доктори и доктори на науките до сега! Я виж само в Габровския колко са точно по докторски програми бре младеж...
12:47 21.09.2026
104 ЛИТЪР КРЪВ МЕТЪР КОЖА
12:47 21.09.2026
105 Тото
До коментар #7 от "Анонимен":Раден и Йотова също я потулиха.
12:48 21.09.2026
106 Гюру тротинетката
12:49 21.09.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Разликата
12:50 21.09.2026
109 То тва и с карта
До коментар #98 от "Я разгледай моля":Не можеш да го намериш даже
12:50 21.09.2026
110 Истината
Коментиран от #113
12:51 21.09.2026
111 Цеко
Аз с машина няма да гласувам, защото това ми е наложено насилствено и НЕдемократично. Те дори едно обществено обсъждане не направиха на тази ВЕРЛОМНА промяна в Изборния кодекс! Набързо я приеха още веднага през ЮЛи щом стъпиха в НС тези слуги на Мафията и Фатмака!
Не гласувайте, хора! Гответе се за площадите тази есен и дано Господ да е с нас и да не се стига до кръвопролития. Но с избори Фатмака НЕ МОЕЖМ да го свалим, докато не се премахне гласуването с Мадуровките!
12:51 21.09.2026
112 Троянец
12:52 21.09.2026
113 Истината
До коментар #110 от "Истината":Гюров е долината на широките гащи!Аман от сюнетаджии.
12:53 21.09.2026
114 Петроханци напред!
ще има още много Партохански Изпълнения!
12:53 21.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Тъпо соросоидче
Коментиран от #119
12:57 21.09.2026
117 има има
До коментар #29 от "Мнение":Има е други кандидата - чака се и този/тази на Възраждане - намиг.
12:57 21.09.2026
118 Така е
12:58 21.09.2026
119 оня с коня
До коментар #116 от "Тъпо соросоидче":А Аз ще спя с чорапите.......и няма да давам зоб на коня 800 дена.
12:59 21.09.2026
120 Гюров не може посмъртно
До коментар #101 от "Гюров е класи над другите кандидати!":Резултатите от PISA да покрие за 15 годишни ! На 100 %
13:00 21.09.2026
121 дрънкач
До коментар #84 от "Дрънкаш глупости!":Корумпето сглобкаджия Гюро ефенди като неизбран от никого премиер подписа 10 годишно споразумение с Украйна за струдничество и взаимопомощ?? Кой му даде този мандат???
13:01 21.09.2026
122 На добър час!
13:01 21.09.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Милиционера
13:06 21.09.2026
126 Ний ша Ва упрайм
13:06 21.09.2026
127 Боруна Лом
Коментиран от #143
13:08 21.09.2026
128 А стига бре!
Андрей Гюров е завършил икономика в Truman State University в Мисури, САЩ и е защитил Докторска степен по Икономика във Виенския университет!!!
Коментиран от #130, #131, #134
13:09 21.09.2026
129 Варна 3
13:10 21.09.2026
130 Зевзек
До коментар #128 от "А стига бре!":Тоя университет никой не го е чувал,а виенския влиза всеки който пожелае,даже няма такса.
Коментиран от #135
13:12 21.09.2026
131 Троянец
До коментар #128 от "А стига бре!":Като Кокорчо.Същата карикатура.Май не е завършил Сорбоната!Завършил е Соросбоната!
13:13 21.09.2026
132 Варна 3
Коментиран от #136, #141
13:14 21.09.2026
133 Леле мале
Коментиран от #139
13:16 21.09.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Драги,
До коментар #130 от "Зевзек":моята внучка влезе миналата година с изпит, издържа го от многото кандидати и сега следва. Изпитът се държи на немски език. А си има и такси за следването.
13:18 21.09.2026
136 Лама Калушев от отвъдното
До коментар #132 от "Варна 3":Гюро си бръсне не само краката...
Коментиран от #138
13:18 21.09.2026
137 Лаура
Коментиран от #140
13:20 21.09.2026
138 Няма логика!
До коментар #136 от "Лама Калушев от отвъдното":Това не е аргумент!
13:20 21.09.2026
139 Тинтири-минтири
До коментар #133 от "Леле мале":Изтъркана клевета.
13:21 21.09.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Мнение
До коментар #132 от "Варна 3":За президент се гледат други качества.
Някой пита ли Йотова кое си бръсне?
Коментиран от #144
13:22 21.09.2026
142 идиоти вън
Коментиран от #145
13:24 21.09.2026
143 Панчо
До коментар #127 от "Боруна Лом":Напред КОМУНИСТИ! Йотова и Килилчо са Вашите хора! Но не и нашите!
13:24 21.09.2026
144 Варна 3
До коментар #141 от "Мнение":Що бе?Ако е гей да си каже.Не е срамно.
Коментиран от #147
13:24 21.09.2026
145 По-точно
До коментар #142 от "идиоти вън":Хората се смеят на теб и просстотиите, които дращиш неуморно тук.
13:25 21.09.2026
146 И Наркойотова
До коментар #40 от "Ирония":Ескобарова.
13:25 21.09.2026
147 Що бе
До коментар #144 от "Варна 3":Ти си кажи, не е срамно.
13:25 21.09.2026
148 Варна 3
13:26 21.09.2026