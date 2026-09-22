Пожар избухна в складове в Киев, чути са експлозии

Пожар е избухнал в складова сграда в Голосеевския район на Киев, съобщи Киевската градска военна администрация в Telegram.

По данни на администрацията в столицата сирената за въздушна тревога е била задействана четири пъти от началото на деня, а последното предупреждение е продължило повече от половин час. Съобщава се и за експлозии.

В същото време губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев заяви, че руските сили са отблъснали нощна атака с дронове и са унищожили десетки безпилотни летателни апарата.

Федорищев каза, че „врагът се е насочвал към промишлени предприятия“. По думите му има щети по граждански имоти, включително частни домове и превозни средства. Той добави: „Доверявайте се само на официални източници“.

Източници: Киевска градска военна администрация, Вячеслав Федорищев, Макс