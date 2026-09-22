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Пожар избухна в складове в Киев, чути са експлозии
  Тема: Украйна

Пожар избухна в складове в Киев, чути са експлозии

22 Септември, 2026 06:58, обновена 22 Септември, 2026 07:00 1 821 12

  • киев-
  • голоcеевски район-
  • пожар-
  • дронове-
  • самарска област

Киевската военна администрация съобщи за огъня в Голосеевския район след серия въздушни тревоги и експлозии.

Пожар избухна в складове в Киев, чути са експлозии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в складова сграда в Голосеевския район на Киев, съобщи Киевската градска военна администрация в Telegram.

По данни на администрацията в столицата сирената за въздушна тревога е била задействана четири пъти от началото на деня, а последното предупреждение е продължило повече от половин час. Съобщава се и за експлозии.

В същото време губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев заяви, че руските сили са отблъснали нощна атака с дронове и са унищожили десетки безпилотни летателни апарата.

Федорищев каза, че „врагът се е насочвал към промишлени предприятия“. По думите му има щети по граждански имоти, включително частни домове и превозни средства. Той добави: „Доверявайте се само на официални източници“.

Източници: Киевска градска военна администрация, Вячеслав Федорищев, Макс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА Е

    24 0 Отговор
    заради нафтата !

    Коментиран от #2

    07:01 22.09.2026

  • 2 Правата лопата

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА Е":

    И ти фърчи главето! Денацифицикацията ти идва!

    Коментиран от #4

    07:07 22.09.2026

  • 3 Едно време

    44 0 Отговор
    Когато Тодор Живков беше приятел с Леонид Брежнев, нафтата в България струваше 8 стотинки, а тока 1 стотинка нощна. Топлехме се с електрически радиатори по 3000 вата. Ставаше в стаята топло като през юли.

    Коментиран от #5, #10

    07:11 22.09.2026

  • 4 Ходи

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Правата лопата":

    копай с лопатето ! Той акъла идва после !

    07:18 22.09.2026

  • 5 Ляв+

    37 0 Отговор

    До коментар #3 от "Едно време":

    А билетчето за транспорта - 6 стотинки. А здравните осигуровки - безплатни. А почивни станции като хотели с ол-инклузив под 50 лева за 14 дни. А заплатите 200-400 лв. А сега смятай онзи (недемократичния) или този (демократичния) стандарт по-го бива

    Коментиран от #7, #8, #9

    07:32 22.09.2026

  • 6 СДС

    27 0 Отговор
    Нощна дискотека е имало в Укропията ,с подмятане ,и подхвърляне .
    У КIрлиев са се укакали в метрото ,
    Нема ток ,вода и се кецат на свещи да правят войничета .
    🤣🤣🤣🤣🤣

    07:33 22.09.2026

  • 7 Атлантист-

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ляв+":

    А ти какво очакваше? - безплатна Демокрация? - Няма такава. Всичко се заплаща на този свят

    07:36 22.09.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ляв+":

    Идваш си от отпуската вземаш си заплатата нямаш грижи Теглиш една ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА Стягаш децата за училище След един месец ти дават премии След още месец дивиденти И те така те

    08:06 22.09.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ляв+":

    Двадесет и седем лева на курорта Дружба за две седмици Пържоли кюфтета не можеш ги изяде Стаите лукс Морето на сто метра Да живее демокрацията

    08:10 22.09.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Едно време":

    На пристанището в Бургас хоризонтът не се виждаше от кораби на рейд Танкери насипни товари въглища желязо Като минеш покрай пристанището шумът беше като от водопад Сега няма джан джун Едни ръждясали кранове чат пат някоя гемия товари скрап Да живее демокрацията

    08:16 22.09.2026

  • 11 Българка 😺-Маца

    1 0 Отговор
    Удрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    08:45 22.09.2026

  • 12 Дара

    1 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    08:50 22.09.2026

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