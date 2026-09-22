Пожар избухна в складове в Киев, чути са експлозии

Пожар е избухнал в складова сграда в Голосеевския район на Киев, съобщи Киевската градска военна администрация в Telegram.
По данни на администрацията в столицата сирената за въздушна тревога е била задействана четири пъти от началото на деня, а последното предупреждение е продължило повече от половин час. Съобщава се и за експлозии.
В същото време губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев заяви, че руските сили са отблъснали нощна атака с дронове и са унищожили десетки безпилотни летателни апарата.
Федорищев каза, че „врагът се е насочвал към промишлени предприятия“. По думите му има щети по граждански имоти, включително частни домове и превозни средства. Той добави: „Доверявайте се само на официални източници“.
Източници: Киевска градска военна администрация, Вячеслав Федорищев, Макс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОВА Е
Коментиран от #2
07:01 22.09.2026
2 Правата лопата
До коментар #1 от "ТОВА Е":И ти фърчи главето! Денацифицикацията ти идва!
Коментиран от #4
07:07 22.09.2026
3 Едно време
Коментиран от #5, #10
07:11 22.09.2026
4 Ходи
До коментар #2 от "Правата лопата":копай с лопатето ! Той акъла идва после !
07:18 22.09.2026
5 Ляв+
До коментар #3 от "Едно време":А билетчето за транспорта - 6 стотинки. А здравните осигуровки - безплатни. А почивни станции като хотели с ол-инклузив под 50 лева за 14 дни. А заплатите 200-400 лв. А сега смятай онзи (недемократичния) или този (демократичния) стандарт по-го бива
Коментиран от #7, #8, #9
07:32 22.09.2026
6 СДС
У КIрлиев са се укакали в метрото ,
Нема ток ,вода и се кецат на свещи да правят войничета .
🤣🤣🤣🤣🤣
07:33 22.09.2026
7 Атлантист-
До коментар #5 от "Ляв+":А ти какво очакваше? - безплатна Демокрация? - Няма такава. Всичко се заплаща на този свят
07:36 22.09.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Ляв+":Идваш си от отпуската вземаш си заплатата нямаш грижи Теглиш една ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА Стягаш децата за училище След един месец ти дават премии След още месец дивиденти И те така те
08:06 22.09.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Ляв+":Двадесет и седем лева на курорта Дружба за две седмици Пържоли кюфтета не можеш ги изяде Стаите лукс Морето на сто метра Да живее демокрацията
08:10 22.09.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Едно време":На пристанището в Бургас хоризонтът не се виждаше от кораби на рейд Танкери насипни товари въглища желязо Като минеш покрай пристанището шумът беше като от водопад Сега няма джан джун Едни ръждясали кранове чат пат някоя гемия товари скрап Да живее демокрацията
08:16 22.09.2026
11 Българка 😺-Маца
08:45 22.09.2026
12 Дара
08:50 22.09.2026