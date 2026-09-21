Радев: България ще се развива като демократична и европейска държава! Олигархията вече не диктува по телефона!

България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба – демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие. Това заяви премиерът Румен Радев по повод актуалните политически и управленски приоритети.

По думите му държавата все още не е приключила с олигархията, а битката е много тежка.

“Това е постигнато - олигархията вече не диктува по телефона на правителството", заяви Радев.

„Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, заяви министър-председателят.

Като следващ етап от този процес той посочи провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата. Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.

По думите му, ако не се пребори този модел, усилията на бизнеса да тика България напред ще са много трудни. Привличайки тук инвестиции, когато видят, че средата е чиста ще може да задвижим другия стълб, да засилим икономическия.

По отношение на необходимата промяна в икономическия модел премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни се нуждае от нов подход, който да замени разчитането на евтин труд и заеми:

„Искаме да дадем повече. Ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления в бюджета. Искаме да променим модела от потребление, големи заеми, с които се покриват плащанията, и евтин труд. Този модел е изчерпан, искаме друг модел - ускорен икономически растеж. Агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. Ако го направим, ние много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита.“

Очаквайте подробности!