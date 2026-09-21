Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Радев: България ще се развива като демократична и европейска държава! Олигархията вече не диктува по телефона!

Радев: България ще се развива като демократична и европейска държава! Олигархията вече не диктува по телефона!

21 Септември, 2026 09:36, обновена 21 Септември, 2026 09:39 574 32

  • румен радев-
  • бизнес закуска-
  • американската търговска камара-
  • олигархия-
  • икономика-
  • развитие

България ще се развива като демократична и европейска държава.

Радев: България ще се развива като демократична и европейска държава! Олигархията вече не диктува по телефона! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба – демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие. Това заяви премиерът Румен Радев по повод актуалните политически и управленски приоритети.

По думите му държавата все още не е приключила с олигархията, а битката е много тежка.

“Това е постигнато - олигархията вече не диктува по телефона на правителството", заяви Радев.

„Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, заяви министър-председателят.

Като следващ етап от този процес той посочи провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата. Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.

По думите му, ако не се пребори този модел, усилията на бизнеса да тика България напред ще са много трудни. Привличайки тук инвестиции, когато видят, че средата е чиста ще може да задвижим другия стълб, да засилим икономическия.

По отношение на необходимата промяна в икономическия модел премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни се нуждае от нов подход, който да замени разчитането на евтин труд и заеми:

„Искаме да дадем повече. Ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления в бюджета. Искаме да променим модела от потребление, големи заеми, с които се покриват плащанията, и евтин труд. Този модел е изчерпан, искаме друг модел - ускорен икономически растеж. Агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. Ако го направим, ние много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита.“

Очаквайте подробности!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не си разбрал

    10 3 Отговор
    искаме турбокрадците които разсипаха страна и народ с минимум доживотни присъди и отнето имущество на рода им

    09:38 21.09.2026

  • 2 Живко

    14 1 Отговор
    Съгласен съм, олигархията направо привикваа Фатмака, и му разпорежда. А той отговаря, слушам, и тъй вярно.

    09:40 21.09.2026

  • 3 в кратце

    8 0 Отговор
    България Е европейска държава! Не е в Азия!

    Коментиран от #15

    09:40 21.09.2026

  • 4 СЗО

    12 0 Отговор
    Ще ще ще....пак фестивални декларации без реални действия.

    09:41 21.09.2026

  • 5 Но Изглежда !

    10 0 Отговор
    Ти Я Замести !

    09:41 21.09.2026

  • 6 Цирк Балкански

    4 1 Отговор
    С летящи прасета и Хелоуински тикви - не става.

    09:42 21.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Кой точно олигарх пребори бе другарю Радев?!
    България ще се развива е само по себе си оксиморон

    09:42 21.09.2026

  • 8 Вервайте

    8 0 Отговор
    Сутринта слушах кандидат Вицето на Йотова как "мяуче" по БНР при Великова!

    Коментиран от #17

    09:42 21.09.2026

  • 9 Дон мишон

    8 0 Отговор
    Този човек на луната ли живее или ни мисли за идиоти.

    09:42 21.09.2026

  • 10 Овчар

    3 2 Отговор
    Нека си кажем истината..! Радев ще преследва Боко и Шиши докато не ги съсипе..! Това не е политика а отмъщение за раните които му направиха когато беше безгласен фактор като президент..!

    09:42 21.09.2026

  • 11 Чинят

    6 0 Отговор
    му се тия работи, кат да въртиш на ВЕФ-а копчето.

    09:42 21.09.2026

  • 12 Гладувахме за теб

    3 2 Отговор
    да ни водиш към Маскалия, а ти ни излъга!

    Коментиран от #20

    09:42 21.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Дните на Радев са преброени.Само военно положение може да го спаси.

    09:43 21.09.2026

  • 14 тим

    5 0 Отговор
    за нас не се отнася,имаме си червен телефон с мун чо! това ,което дрънка на бизнес закуската е прах в очите на американците!

    09:43 21.09.2026

  • 15 Все още няма такава държава

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    На балканите е много по-зле от Азия, особено във вашата махала.

    09:44 21.09.2026

  • 16 въпросче

    1 0 Отговор
    усилията на бизнеса да тика,да бута,да тик-така България напред..... Не е ли "да дърпа България напред"?

    09:44 21.09.2026

  • 17 Дечо

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вервайте":

    Да, личи си, че се напъва нещо да говори умни неща, но не му се получава и не ми допада.

    Коментиран от #19

    09:45 21.09.2026

  • 18 смок

    1 0 Отговор
    А във вашата махала как е?

    Коментиран от #28

    09:46 21.09.2026

  • 19 Пачо

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дечо":

    Да, под това напъване прозира, че е лаладжия.

    09:47 21.09.2026

  • 20 Гоблини, тролове и орки

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гладувахме за теб":

    Да не са ви забавили центовете, че гладувате?

    09:50 21.09.2026

  • 21 рундьо

    1 0 Отговор
    българи смачках олигархията сам с голи ръце вервайте ми!

    09:50 21.09.2026

  • 22 Радев

    3 0 Отговор
    освен това , България трябва да е правова държава и да се спазват конституцията и законите й. Ти наруши първо конституцията с абдикацията по нареждане на олигархията, и второ разпространяваш за убити хора от Петрохан недоказани хипотези. Това е подсъдно и ще бъдеш осъден, но ние данъкоплатците ще плащаме. Отдавна служиш на чужда войнолюбива държава и си неин агент, казва се Русия.

    Коментиран от #25

    09:51 21.09.2026

  • 23 Радев

    2 0 Отговор
    Сега диктува Путлер.

    09:53 21.09.2026

  • 24 Оставка!

    3 0 Отговор
    Оставка, мошеник копринков!

    09:53 21.09.2026

  • 25 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Радев":

    Ако беше руски агент, не трябваше ли поне руски да приказва? Тоя не може да върже 2 изречения на руски, а се излагаше форума в Питере с уличния си английски.

    09:53 21.09.2026

  • 26 каза ...

    1 0 Отговор
    националният предател и краварски лакей ...

    09:54 21.09.2026

  • 27 Емо

    1 0 Отговор
    Как беше оная приказка:Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. И още: По делата си личи, не по думите.
    Хубавите приказки не хранят.

    09:54 21.09.2026

  • 28 Мамба

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "смок":

    Като в жунглата, отстрел на дивите животни и банани на корем.

    09:54 21.09.2026

  • 29 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    не спря да лъже

    09:56 21.09.2026

  • 30 Значи аз едно гледам

    1 0 Отговор
    Като дойдоха кирчовците първия път и още всички си мислехме, че ще свършат работа, Дидко се изнесе за Дубай, както и още доста народ от “олигархията” кой за където може.
    Сега си стоят и си работят хората. Те ако знаеха, че наистина ще ги гонят още на изборите щяха да се изнесат на тълпи. Може да са всякакви, но не и тъпи на галош…

    09:56 21.09.2026

  • 31 Майора

    2 0 Отговор
    Жалок Радев , олигархията не са Превски и Борисов и борбата с нев не е приключила , защото теб те подкрепят подсъдимите олигарси нсчело с Черепа , Бобокови , Василев и другите , които те подкрепиха и срещу които още няма присъди и те ти диктуват какво да правиш!

    09:57 21.09.2026

  • 32 Няма как

    0 0 Отговор
    "работата с партньорски служби" и установяването на активи и дейности на български граждани да доведе до ускорен икономически растеж. Точно обратният ще е ефекта. Изтичане на капитали и стагнация в огромни размери. Впрочем има и едно нещо което се нарича "давност" и на времето Йордан Цонев се посиграваше и на прокуратурата и на хората цитирайки тази думичка относно придобиване на имоти с фалшиви документи от негови роднини ..

    09:58 21.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове