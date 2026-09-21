Радев: България ще се развива като демократична и европейска държава! Олигархията вече не диктува по телефона!

България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба – демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие. Това заяви премиерът Румен Радев по повод актуалните политически и управленски приоритети.
По думите му държавата все още не е приключила с олигархията, а битката е много тежка.
“Това е постигнато - олигархията вече не диктува по телефона на правителството", заяви Радев.
„Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, заяви министър-председателят.
Като следващ етап от този процес той посочи провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата. Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.
По думите му, ако не се пребори този модел, усилията на бизнеса да тика България напред ще са много трудни. Привличайки тук инвестиции, когато видят, че средата е чиста ще може да задвижим другия стълб, да засилим икономическия.
По отношение на необходимата промяна в икономическия модел премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни се нуждае от нов подход, който да замени разчитането на евтин труд и заеми:
„Искаме да дадем повече. Ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления в бюджета. Искаме да променим модела от потребление, големи заеми, с които се покриват плащанията, и евтин труд. Този модел е изчерпан, искаме друг модел - ускорен икономически растеж. Агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. Ако го направим, ние много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита.“
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не си разбрал
09:38 21.09.2026
2 Живко
09:40 21.09.2026
3 в кратце
Коментиран от #15
09:40 21.09.2026
4 СЗО
09:41 21.09.2026
5 Но Изглежда !
09:41 21.09.2026
6 Цирк Балкански
09:42 21.09.2026
7 ДрайвингПлежър
България ще се развива е само по себе си оксиморон
09:42 21.09.2026
8 Вервайте
Коментиран от #17
09:42 21.09.2026
9 Дон мишон
09:42 21.09.2026
10 Овчар
09:42 21.09.2026
11 Чинят
09:42 21.09.2026
12 Гладувахме за теб
Коментиран от #20
09:42 21.09.2026
13 Последния Софиянец
09:43 21.09.2026
14 тим
09:43 21.09.2026
15 Все още няма такава държава
До коментар #3 от "в кратце":На балканите е много по-зле от Азия, особено във вашата махала.
09:44 21.09.2026
16 въпросче
09:44 21.09.2026
17 Дечо
До коментар #8 от "Вервайте":Да, личи си, че се напъва нещо да говори умни неща, но не му се получава и не ми допада.
Коментиран от #19
09:45 21.09.2026
18 смок
Коментиран от #28
09:46 21.09.2026
19 Пачо
До коментар #17 от "Дечо":Да, под това напъване прозира, че е лаладжия.
09:47 21.09.2026
20 Гоблини, тролове и орки
До коментар #12 от "Гладувахме за теб":Да не са ви забавили центовете, че гладувате?
09:50 21.09.2026
21 рундьо
09:50 21.09.2026
22 Радев
Коментиран от #25
09:51 21.09.2026
23 Радев
09:53 21.09.2026
24 Оставка!
09:53 21.09.2026
25 честен ционист
До коментар #22 от "Радев":Ако беше руски агент, не трябваше ли поне руски да приказва? Тоя не може да върже 2 изречения на руски, а се излагаше форума в Питере с уличния си английски.
09:53 21.09.2026
26 каза ...
09:54 21.09.2026
27 Емо
Хубавите приказки не хранят.
09:54 21.09.2026
28 Мамба
До коментар #18 от "смок":Като в жунглата, отстрел на дивите животни и банани на корем.
09:54 21.09.2026
29 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
09:56 21.09.2026
30 Значи аз едно гледам
Сега си стоят и си работят хората. Те ако знаеха, че наистина ще ги гонят още на изборите щяха да се изнесат на тълпи. Може да са всякакви, но не и тъпи на галош…
09:56 21.09.2026
31 Майора
09:57 21.09.2026
32 Няма как
09:58 21.09.2026