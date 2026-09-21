Xiaomi шокира с цените на новия си кросоувър

Пазарът на новата енергия в Китай бе разтърсен от поредната дръзка офанзива на Xiaomi. Технологичният гигант разкри официалните ценови листи за новия си петместен SUV SkyNomad N70, изненадвайки дори най-смелите анализатори. Базовата версия N70 Pro със задно предаване стартира от едва 209 900 юана (приблизително 27 000 евро), докато топ версията N70 Max със задвижване на четирите колела се предлага от 239 900 юана (около 31 000 евро).

С тези финансови параметри новото попълнение се позиционира чувствително под изцяло електрическия Xiaomi YU7, чийто начален праг е 253 300 юана (около 32 800 евро). Стратегията на марката удря директно и бестселъра Tesla Model Y, сглобяван в Шанхай, чиято цена започва от 263 500 юана (около 34 000 евро), както и удължения шестместен вариант Model YL, стигащ 339 000 юана (около 43 900 евро).

За първите купувачи, направили резервация до 7 октомври, производителят прилага допълнителен пакет от предимства на стойност до 67 000 юана (близо 8 100 евро). Финансовият стимул не представлява пряко намаление от каталожната цена, а включва премиум оборудване и преференциални лизингови условия. Изборът обхваща предни седалки с механизъм за завъртане, луксозна тапицерия от естествена кожа Nappa, усъвършенствана автопилотна система Xiaomi HAD и вграден хладилен модул за модификацията Max.

SkyNomad N70 използва концепцията EREV (Extended-Range Electric Vehicle) – задвижването на колелата е поверено изцяло на електромотори, а монтираният под капака 1,5-литров бензинов турбодвигател с мощност 150 к.с. (112 kW) изпълнява функцията на генератор за ток. Инженерите са постигнали забележителна надеждност, като сервизното обслужване на ДВГ се изисква едва веднъж на три години или на всеки 30 000 километра.

Базовият вариант N70 Pro разчита на един заден електромотор с мощност 282 к.с. (210 kW) и литиево-желязо-фосфатна (LFP) батерия с капацитет 52 kWh. Автономността само на електричество достига 351 км по китайския стандарт CLTC, а комбинираният пробег с един резервоар набъбва до впечатляващите 1351 км. При напълно изтощена батерия декларираният среден разход на гориво възлиза на едва 5,7 литра на 100 км по цикъла WLTC.

Флагманът N70 Max добавя втори агрегат на предната ос (100 kW), постигайки системна мощност от 416 к.с. (310 kW). По-голямата батерия от 76 kWh осигурява 505 км чист електрически пробег и обща автономност от 1461 км (CLTC). Спринтът от място до 100 км/ч при тази версия отнема едва 5,5 секунди.

Второто ниво на оборудване получава още адаптивно въздушно окачване с електронно регулируеми амортисьори. Въпреки впечатляващите си размери, кросоувърът демонстрира радиус на завиване от едва 5,67 метра. Дълбочината на газене достига 600 мм за Pro и 650 мм за Max.

Външните габарити дефинират сериозен присъствие на пътя: дължина 4960 мм, широчина 1998 мм и междуосие от 2950 мм. Височината варира между 1765 и 1785 мм в зависимост от окачването. Външният дизайн се допълва от 19- или 21-цолови колела, а полускритите дръжки на вратите запазват директна механична връзка с бравите – решение, съобразено с най-новите китайски стандарти за безопасност при инцидент.

Дигиталната архитектура в купето се поддържа от чипсета Qualcomm Snapdragon 8650, като шофьорът разполага с 16,1-инчов централен сензорен дисплей, 8,8-инчов километраж и голям 20-инчов проекционен екран (HUD).

За комфорта на втория ред седалки е предвиден спускащ се от тавана 21,4-инчов монитор, комбиниран с мобилен 6,88-инчов команден модул. Във версията Max между седалките е интегриран 9-литров хладилник.

Предните фотьойли предлагат функция за масаж, режим за пълна почивка и способност да се завъртат на 180 градуса към втория ред. Благодарение на пет надлъжни релси в пода, седалките и централната конзола могат да се пренареждат свободно. Багажното пространство е с начален обем от 1203 литра, който при сгъване на втория ред нараства до колосалните 2425 литра.

Безопасността се гарантира от девет въздушни възглавници, външен LiDAR скенер и чипсет Nvidia Thor-U с изчислителна мощност от 700 TOPS. Комплексът за автономно управление Xiaomi HAD покрива безпроблемно градски маршрути, магистрално шофиране и напълно автоматизирано паркиране. В базовото си изпълнение моделът залага на независимо окачване с двойни напречни носачи отпред и многораменна схема отзад.