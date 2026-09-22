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Нощна атака срещу Русия: Удари по Самара и над 70 свалени дрона в Ростовска област
  Тема: Украйна

Нощна атака срещу Русия: Удари по Самара и над 70 свалени дрона в Ростовска област

22 Септември, 2026 07:20, обновена 22 Септември, 2026 07:24 1 438 38

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Куйбишевският нефтопреработвателен завод в Самара е атакуван, има щети по сгради и автомобил; в Ростовска област няма данни за жертви

Нощна атака срещу Русия: Удари по Самара и над 70 свалени дрона в Ростовска област - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана атака с украински дронове е била извършена през нощта срещу 22 септември срещу няколко руски региона. Сред засегнатите райони са Самарска и Ростовска област.

В Самара руските сили за противовъздушна отбрана са отблъснали мащабна атака с безпилотни летателни апарати. Кметът на града Иван Носков съобщи, че по предварителни данни са нанесени щети по прозорците на няколко сгради, покрива на една сграда и автомобил.

На местата, където са паднали отломки от дронове, работят специалисти от съответните служби и разследващи органи. Носков заяви, че на засегнатите жители ще бъде оказана необходимата помощ.

Пожар в Куйбишевския нефтопреработвателен завод

Атаката е засегнала и промишлена инфраструктура в Самара. Според публикации на руски и украински медии и данни от мониторингови канали дронове са атакували Куйбишевския нефтопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“.

След атаката са съобщени взривове и пожар на територията на предприятието. Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват пламъци и гъст дим над промишлената зона.

Към момента няма независимо потвърждение за точния размер на щетите по съоръженията или за това дали работата на рафинерията е прекъсната.

Куйбишевският НПЗ е един от големите нефтопреработвателни обекти в Самарска област. Предприятието е част от структурата на „Роснефт“.

Над 70 дрона са унищожени над Ростовска област

Паралелно с атаката в Самарска област руската противовъздушна отбрана е действала и над Ростовска област.

Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че през нощта са били унищожени над 70 безпилотни летателни апарата в седем района на областта – Боковски, Милеровски, Кашарски, Тарасовски, Шолоховски, Чертковски и Азовски.

По първоначалната информация на губернатора няма данни за жертви.

Съобщенията за атаката показват, че ударите са били разпределени на значителна територия, а руската ПВО е била приведена в действие в няколко района едновременно.

Атаките продължават на фона на ескалацията

Нощната атака е поредният случай, при който украински дронове достигат дълбоко в руска територия и са насочени не само към гранични райони, но и към промишлени и енергийни обекти.

Самарска област се намира на стотици километри от украинската граница, а Куйбишевският НПЗ е сред предприятията, които имат значение за руската нефтопреработка.

Руското Министерство на отбраната и регионалните власти продължават да отчитат работата на противовъздушната отбрана, докато информацията за нанесените щети по промишлените обекти в Самара се уточнява.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    11 7 Отговор
    Още ще има.

    Коментиран от #37

    07:27 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    10 22 Отговор
    Европа е в хватката на дизелова криза. САЩ и Русия забраниха износа на дизел. Европа трябва да изплати всичките си дългове и да даде Гренландия на Тръмп безплатно.

    Коментиран от #6, #22

    07:29 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня

    12 9 Отговор
    От сутринта все добри новини Спорен ще бъде денят.

    07:31 22.09.2026

  • 6 Така е

    19 13 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #12

    07:32 22.09.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    14 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:45 22.09.2026

  • 8 оня с коня

    14 11 Отговор
    Укр. атаки по руските Енергийни Обекти лишават путин от финансови постъпления за водене на война,а Цената на свалянето на Укр. Дронове от руската ПВО буквално съсипва Хазната,независимо че някои си мислят че само Амер. "Патриот" са скъпи.

    07:45 22.09.2026

  • 9 Мишел

    13 10 Отговор
    Украинските атаки по Русия са толкова успешни, че днес Зеленски отново поиска примирие.

    Коментиран от #11, #35

    07:50 22.09.2026

  • 10 Аре а не се баламосваме

    11 8 Отговор
    Монголското ПВО е безпомощно. Биле свалиле, Абе глейте видо сиките на москальята как сичко Г ори и думка
    Хехехехехехе

    07:50 22.09.2026

  • 11 Нищо лично ама

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Умствено непълноценен ли си? От бавно развиващите паралелки,да? Плоскоземец?
    Има ли по Света нормален човек който НЕ иска мир?

    Коментиран от #13

    07:54 22.09.2026

  • 12 Гориил

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Русия никога не пропуска.Впрочем, България можеше да се представи блестящо като посредник, ако не беше опортюнистичният и компрадорски буржоазен елит.

    Коментиран от #20

    07:56 22.09.2026

  • 13 Има

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо лично ама":

    Путин НЕ иска мир. Страх го е от мира.

    Коментиран от #15, #17

    07:57 22.09.2026

  • 14 Лошо Седларов,лошо

    8 6 Отговор
    Вивалди освободи вече 720 км² ! Монголите се предават масово или изоставят оръжията и бягат.

    Коментиран от #25

    07:58 22.09.2026

  • 15 Говорим за Нормални хора

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Има":

    А не за физически и ментално увредени и непълноценни индивиди със НЕтрадиционна сексуална ориентация и ниска самооценка!

    08:01 22.09.2026

  • 16 СССР

    3 2 Отговор
    От 60 (шестдесетте) украйнски дрона 70 (седемдесет) са свлени.
    След победата на СВО ще се увеличат РФ (руските федерации)
    Така стана със СССР, сега имаме много СССР.

    08:03 22.09.2026

  • 17 Гориил

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Има":

    Тези, които настояват за замразяване на конфликта, по корейски модел, се страхуват от мира.

    08:05 22.09.2026

  • 18 Вишис

    4 1 Отговор
    Самара дялаше най бързите часы "ПОБЕДА". Комyнистите фалираха завода и сега Русия няма Победа. Има само нефт и мазут!

    08:14 22.09.2026

  • 19 1000€ и нагоре за руско говорящ....

    4 1 Отговор
    украйна действа целенасочено и унищожава радари и системи за противовъздушна отбрана и в момент когато просиянците имат проблем със заместване на системи бук и другите ще ги атакуват жестоко.очаквам гостоприемните българи от софия да приготвят по едно мазенце за префинени московчани през зимата.срещу скромно заплащане от просиянците...така да се каже по братски....

    08:16 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украински дрон

    7 3 Отговор
    Ходя на ексурзии в раша....

    08:18 22.09.2026

  • 22 Мусорчик

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Нека припомним на г-н Гориил как говореше, че московското ПВО е непробиваемо, че имали средства за РЕБ и пиле не можело да прехвръкне и т.н. На което му беше отговорено, че новите дронове са с ИИ и изобщо не се интересуват от РЕБ. Вчера беше лош ден за Москва.

    08:19 22.09.2026

  • 23 Механик

    6 1 Отговор
    Уудриии!

    08:20 22.09.2026

  • 24 А руските попадения

    4 6 Отговор
    ежедневно по оръжейни складове, заводи, военни обекти, хранилища за гориво, мостове, логистика... не са модходящи за статии, които да ни развалят настроението.

    Коментиран от #26

    08:20 22.09.2026

  • 25 Т Живков

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Лошо Седларов,лошо":

    Само така!Смрът на руският фашизьм!

    08:21 22.09.2026

  • 26 Ако беше малко образован

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "А руските попадения":

    Нямаше да се занимаваш с долнопробен путинизъм.

    08:22 22.09.2026

  • 27 Украйна победи за кой ли път

    3 3 Отговор
    Още утре отивам да празнувам победата от войната в Кииф.
    Призовавам всички русофоби и редакцията на сайта да летим до Кииф и да празнуваме победата.
    Резервация на полетите от летище София до летище Кииф се извършват от сайта: карлуково.сом

    08:24 22.09.2026

  • 28 Баба Гицка

    5 1 Отговор
    Украинските дронове са супер и смъртоносни! Ние руските ги бутаме с буркани!

    08:24 22.09.2026

  • 29 Мусорини

    4 2 Отговор
    Ще ходатайствам пред Свети Петър да назначи моя приятел Путин артелчик в мазето на ада!

    08:28 22.09.2026

  • 30 Мдаааа

    3 3 Отговор
    Интересно колко перушина ще хвърчи когато дойде отговора ....

    Коментиран от #31, #32

    08:28 22.09.2026

  • 31 Баа Гицка

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаааа":

    А колко вaта жъ фърчи при дупликата!

    08:36 22.09.2026

  • 32 Застава

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаааа":

    Ей Урки..
    Как слипинг в метро !!!!
    А как спали ,и где срааали ?!?
    И от хал мач тайм не сте се къпали ???
    А где бегали 10 000000 ,и больше ?!?!
    Ток, вада и сапун йест ?!?!
    Сънрайс видели ,или хич .

    08:45 22.09.2026

  • 33 Артилерист

    2 3 Отговор
    Поредната пропагандна халостна "атака" с дронове в дълбочина на руска територия. Това е за да се прикрие истинския колапс на укродържавата. Систематичните руски удари по дигиталната, банкова, енергийна, пристанищна и прочие държавни системи приближава с бързи темпове капитулацията на укро тила. Пораженията са толкова мащабни, че не могат вече да се компенсират с т.нар. "излишност" или дублиране на системите. Когато входните електро канали до едно населено място са разрушени няма обходни пътища, по които да му се подаде ток. Колапсът на държавните функции блокира снабдяването на фронта. Последният се деморализира, зачестява не само дизертирането, но и организираното напускане на позициите поради недостиг или липса на средства за противодействие. Отделно руските войски се отказват от големи обкръжения и преминават към тактика на разчленяване и последователно овладяване на опорните райони. В това им помагат големите авиобомби, които разрушават бетонните укрития и масираната дронова и АРТИЛЕРИЙСКА поддръжка. Така групата "Център", примерно, вече е пред последния укро отбранителен рубеж на изхода от Донецка област...

    08:45 22.09.2026

  • 34 Удриии Удрии

    2 1 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само Як Мариз лекува Руския Пияндурник.

    08:48 22.09.2026

  • 35 А БУНКЕРНАТА ГНИДА

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Иска Тръмп да натисне
    Зеленски
    Да спре Ударите по Руските Рафинерии.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    08:50 22.09.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    КАКВОТО ТЪРСЕХА ФАШИСТИТЕ НА ПУТЛЕР ........................ ЩЕ СИ ГО НАМЕРЯТ В УКРАЙНА ........................... НА СВЕТА НЯМА ZЛО НЕ НАКАЗАНО ....................... ТАКА ЩЕ СЕ СЛУЧИ И С КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР И НЕГОВИТЕ УБИЙЦИ И ГЛАВОРЕZИ .....................,.... ФАКТ !

    08:50 22.09.2026

  • 37 Хората защитават държавата си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    По същото време у нас..

    Мудни, мънички човечета,
    Ходим по земята на Отечеството,
    Ходим и - унило търсим място,
    Къде ли, от живота да се скрием,
    Всички търсим щастие, но евтино,
    Сладичко, удобства, тишина,
    Ходим и - все плачим, и все стоним,
    Пъзлювци безлични, хитреци,
    С малките си мисли поукрадени...
    С думичките модни и красиви...
    Тихичко пълзим покрай живота
    Като мрачни сенки на човеци сиви..

    08:50 22.09.2026

  • 38 ПЕВИЦАТА ЛОЛИТА

    0 0 Отговор
    Защо Бързо Бързо спря Концертът
    В Сочи?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ГДЕ ПВО

    БЕЛОУСОВ ГЕРАСИМОВ?

    08:52 22.09.2026

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