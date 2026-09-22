Нощна атака срещу Русия: Удари по Самара и над 70 свалени дрона в Ростовска област

Масирана атака с украински дронове е била извършена през нощта срещу 22 септември срещу няколко руски региона. Сред засегнатите райони са Самарска и Ростовска област.
В Самара руските сили за противовъздушна отбрана са отблъснали мащабна атака с безпилотни летателни апарати. Кметът на града Иван Носков съобщи, че по предварителни данни са нанесени щети по прозорците на няколко сгради, покрива на една сграда и автомобил.
На местата, където са паднали отломки от дронове, работят специалисти от съответните служби и разследващи органи. Носков заяви, че на засегнатите жители ще бъде оказана необходимата помощ.
Пожар в Куйбишевския нефтопреработвателен завод
Атаката е засегнала и промишлена инфраструктура в Самара. Според публикации на руски и украински медии и данни от мониторингови канали дронове са атакували Куйбишевския нефтопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“.
След атаката са съобщени взривове и пожар на територията на предприятието. Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват пламъци и гъст дим над промишлената зона.
Към момента няма независимо потвърждение за точния размер на щетите по съоръженията или за това дали работата на рафинерията е прекъсната.
Куйбишевският НПЗ е един от големите нефтопреработвателни обекти в Самарска област. Предприятието е част от структурата на „Роснефт“.
Над 70 дрона са унищожени над Ростовска област
Паралелно с атаката в Самарска област руската противовъздушна отбрана е действала и над Ростовска област.
Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че през нощта са били унищожени над 70 безпилотни летателни апарата в седем района на областта – Боковски, Милеровски, Кашарски, Тарасовски, Шолоховски, Чертковски и Азовски.
По първоначалната информация на губернатора няма данни за жертви.
Съобщенията за атаката показват, че ударите са били разпределени на значителна територия, а руската ПВО е била приведена в действие в няколко района едновременно.
Атаките продължават на фона на ескалацията
Нощната атака е поредният случай, при който украински дронове достигат дълбоко в руска територия и са насочени не само към гранични райони, но и към промишлени и енергийни обекти.
Самарска област се намира на стотици километри от украинската граница, а Куйбишевският НПЗ е сред предприятията, които имат значение за руската нефтопреработка.
Руското Министерство на отбраната и регионалните власти продължават да отчитат работата на противовъздушната отбрана, докато информацията за нанесените щети по промишлените обекти в Самара се уточнява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #37
07:27 22.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гориил
Коментиран от #6, #22
07:29 22.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оня
07:31 22.09.2026
6 Така е
До коментар #3 от "Гориил":Руската пропаганда има за цел само глупаците.
Коментиран от #12
07:32 22.09.2026
7 Дон Корлеоне
07:45 22.09.2026
8 оня с коня
07:45 22.09.2026
9 Мишел
Коментиран от #11, #35
07:50 22.09.2026
10 Аре а не се баламосваме
Хехехехехехе
07:50 22.09.2026
11 Нищо лично ама
До коментар #9 от "Мишел":Умствено непълноценен ли си? От бавно развиващите паралелки,да? Плоскоземец?
Има ли по Света нормален човек който НЕ иска мир?
Коментиран от #13
07:54 22.09.2026
12 Гориил
До коментар #6 от "Така е":Русия никога не пропуска.Впрочем, България можеше да се представи блестящо като посредник, ако не беше опортюнистичният и компрадорски буржоазен елит.
Коментиран от #20
07:56 22.09.2026
13 Има
До коментар #11 от "Нищо лично ама":Путин НЕ иска мир. Страх го е от мира.
Коментиран от #15, #17
07:57 22.09.2026
14 Лошо Седларов,лошо
Коментиран от #25
07:58 22.09.2026
15 Говорим за Нормални хора
До коментар #13 от "Има":А не за физически и ментално увредени и непълноценни индивиди със НЕтрадиционна сексуална ориентация и ниска самооценка!
08:01 22.09.2026
16 СССР
След победата на СВО ще се увеличат РФ (руските федерации)
Така стана със СССР, сега имаме много СССР.
08:03 22.09.2026
17 Гориил
До коментар #13 от "Има":Тези, които настояват за замразяване на конфликта, по корейски модел, се страхуват от мира.
08:05 22.09.2026
18 Вишис
08:14 22.09.2026
19 1000€ и нагоре за руско говорящ....
08:16 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Украински дрон
08:18 22.09.2026
22 Мусорчик
До коментар #3 от "Гориил":Нека припомним на г-н Гориил как говореше, че московското ПВО е непробиваемо, че имали средства за РЕБ и пиле не можело да прехвръкне и т.н. На което му беше отговорено, че новите дронове са с ИИ и изобщо не се интересуват от РЕБ. Вчера беше лош ден за Москва.
08:19 22.09.2026
23 Механик
08:20 22.09.2026
24 А руските попадения
Коментиран от #26
08:20 22.09.2026
25 Т Живков
До коментар #14 от "Лошо Седларов,лошо":Само така!Смрът на руският фашизьм!
08:21 22.09.2026
26 Ако беше малко образован
До коментар #24 от "А руските попадения":Нямаше да се занимаваш с долнопробен путинизъм.
08:22 22.09.2026
27 Украйна победи за кой ли път
Призовавам всички русофоби и редакцията на сайта да летим до Кииф и да празнуваме победата.
Резервация на полетите от летище София до летище Кииф се извършват от сайта: карлуково.сом
08:24 22.09.2026
28 Баба Гицка
08:24 22.09.2026
29 Мусорини
08:28 22.09.2026
30 Мдаааа
Коментиран от #31, #32
08:28 22.09.2026
31 Баа Гицка
До коментар #30 от "Мдаааа":А колко вaта жъ фърчи при дупликата!
08:36 22.09.2026
32 Застава
До коментар #30 от "Мдаааа":Ей Урки..
Как слипинг в метро !!!!
А как спали ,и где срааали ?!?
И от хал мач тайм не сте се къпали ???
А где бегали 10 000000 ,и больше ?!?!
Ток, вада и сапун йест ?!?!
Сънрайс видели ,или хич .
08:45 22.09.2026
33 Артилерист
08:45 22.09.2026
34 Удриии Удрии
Само Як Мариз лекува Руския Пияндурник.
08:48 22.09.2026
35 А БУНКЕРНАТА ГНИДА
До коментар #9 от "Мишел":Иска Тръмп да натисне
Зеленски
Да спре Ударите по Руските Рафинерии.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
08:50 22.09.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
08:50 22.09.2026
37 Хората защитават държавата си
До коментар #1 от "Един":По същото време у нас..
Мудни, мънички човечета,
Ходим по земята на Отечеството,
Ходим и - унило търсим място,
Къде ли, от живота да се скрием,
Всички търсим щастие, но евтино,
Сладичко, удобства, тишина,
Ходим и - все плачим, и все стоним,
Пъзлювци безлични, хитреци,
С малките си мисли поукрадени...
С думичките модни и красиви...
Тихичко пълзим покрай живота
Като мрачни сенки на човеци сиви..
08:50 22.09.2026
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В Сочи?
Хаха хахахахаха хахахахаха
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БЕЛОУСОВ ГЕРАСИМОВ?
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