Нощна атака срещу Русия: Удари по Самара и над 70 свалени дрона в Ростовска област

Масирана атака с украински дронове е била извършена през нощта срещу 22 септември срещу няколко руски региона. Сред засегнатите райони са Самарска и Ростовска област.

В Самара руските сили за противовъздушна отбрана са отблъснали мащабна атака с безпилотни летателни апарати. Кметът на града Иван Носков съобщи, че по предварителни данни са нанесени щети по прозорците на няколко сгради, покрива на една сграда и автомобил.

На местата, където са паднали отломки от дронове, работят специалисти от съответните служби и разследващи органи. Носков заяви, че на засегнатите жители ще бъде оказана необходимата помощ.

Пожар в Куйбишевския нефтопреработвателен завод

Атаката е засегнала и промишлена инфраструктура в Самара. Според публикации на руски и украински медии и данни от мониторингови канали дронове са атакували Куйбишевския нефтопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“.

След атаката са съобщени взривове и пожар на територията на предприятието. Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват пламъци и гъст дим над промишлената зона.

Към момента няма независимо потвърждение за точния размер на щетите по съоръженията или за това дали работата на рафинерията е прекъсната.

Куйбишевският НПЗ е един от големите нефтопреработвателни обекти в Самарска област. Предприятието е част от структурата на „Роснефт“.

Над 70 дрона са унищожени над Ростовска област

Паралелно с атаката в Самарска област руската противовъздушна отбрана е действала и над Ростовска област.

Губернаторът Юрий Слюсар съобщи, че през нощта са били унищожени над 70 безпилотни летателни апарата в седем района на областта – Боковски, Милеровски, Кашарски, Тарасовски, Шолоховски, Чертковски и Азовски.

По първоначалната информация на губернатора няма данни за жертви.

Съобщенията за атаката показват, че ударите са били разпределени на значителна територия, а руската ПВО е била приведена в действие в няколко района едновременно.

Атаките продължават на фона на ескалацията

Нощната атака е поредният случай, при който украински дронове достигат дълбоко в руска територия и са насочени не само към гранични райони, но и към промишлени и енергийни обекти.

Самарска област се намира на стотици километри от украинската граница, а Куйбишевският НПЗ е сред предприятията, които имат значение за руската нефтопреработка.

Руското Министерство на отбраната и регионалните власти продължават да отчитат работата на противовъздушната отбрана, докато информацията за нанесените щети по промишлените обекти в Самара се уточнява.